//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- récupère l'ID du tout premier graphique ouvert dans le terminal client

long chart_id= ChartFirst();



//--- récupère aussi le symbole et la période du graphique en utilisant l'ID obtenu

string symbol = ChartSymbol(chart_id);

ENUM_TIMEFRAMES period = ChartPeriod(chart_id);



//--- affiche la description du premier graphique du terminal client dans le journal

PrintFormat("ID of the first chart of the client terminal: %I64d, chart symbol: %s, chart period: %s", chart_id, symbol, StringSubstr(EnumToString(period), 7));

/*

résultat :

ID of the first chart of the client terminal: 133246248352168440, chart symbol: EURUSD, chart period: M1

*/

}