La fonction est appelée dans les indicateurs et les EA lorsque l'évènement ChartEvent se produit. La fonction permet de gérer les changements du graphique opérés par l'utilisateur ou par un programme MQL5.
void OnChartEvent()
Parameters
id
[in] Identifiant de l'évènement issu de l'énumération ENUM_CHART_EVENT.
lparam
[in] Paramètre de l'évènement de type long
dparam
[in] Paramètre de l'évènement de type double
sparam
[in] Paramètre de l'évènement de type string
Valeur de Retour
Aucune valeur de retour
Note
Il existe 11 types d'évènements pouvant être gérés avec la fonction prédéfinie OnChartEvent(). 65535 identifiants de CHARTEVENT_CUSTOM à CHARTEVENT_CUSTOM_LAST inclus sont fournis pour les évènements personnalisés. Pour générer un évènement personnalisé, utilisez la fonction EventChartCustom().
Descriptions courtes des évènements de l'énumération ENUM_CHART_EVENT :
- CHARTEVENT_KEYDOWN – appui d'une touche du clavier lorsque le focus est sur la fenêtre du graphique ;
- CHARTEVENT_MOUSE_MOVE – déplacement de la souris et clics sur l'un des boutons de la souris (si CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true pour le graphique) ;
- CHARTEVENT_OBJECT_CREATE – création d'un objet graphique (si CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true pour le graphique) ;
- CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE – changement des propriétés d'un objet via la fenêtre des propriétés ;
- CHARTEVENT_OBJECT_DELETE – suppression d'un objet graphique (si CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true pour le graphique) ;
- CHARTEVENT_CLICK – clic sur le graphique ;
- CHARTEVENT_OBJECT_CLICK – clic de souris sur un objet graphique appartement au graphique ;
- CHARTEVENT_OBJECT_DRAG – déplacement d'un objet graphique avec la souris ;
- CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT – fin de l'édition d'un texte dans une zone de saisie d'un objet graphique (OBJ_EDIT) ;
- CHARTEVENT_CHART_CHANGE – changement de graphique ;
- CHARTEVENT_CUSTOM+n – identifiant d'un évènement personnalisé, où n est dans l'intervalle 0 à 65535. CHARTEVENT_CUSTOM_LAST contient le dernier identifiant possible pour un évènement personnalisé (CHARTEVENT_CUSTOM+65535).
Tous les programmes MQL5 fonctionnent dans des threads différents du thread principal de l'application. Le thread principal de l'application est responsable de la gestion de tous les messages systèmes de Windows et à son tour, génère des messages Windows pour sa propre utilisation. Par exemple, le déplacement de la souris sur le graphique (évènement WM_MOUSE_MOVE) génère plusieurs messages systèmes pour faire le rendu sur la fenêtre de l'application, et envoie aussi des messages internes aux experts et aux indicateurs lancés sur le graphique. Une situation peut se produire où le thread principal de l'application n'a pas encore traité le message système WM_PAINT (et n'a donc pas encore redessiné le graphique modifié), alors qu'un EA ou un indicateur a déjà reçu l'évènement du mouvement de la souris. Dans ce cas, la propriété CHART_FIRST_VISIBLE_BAR du graphique ne sera changée le rafraîchissement du graphique.
Pour chaque type d'évènement, les paramètres d'entrée de la fonction OnChartEvent() ont certaines valeurs nécessaires pour traiter cet évènement. Le tableau liste les évènements et les valeurs passées via les paramètres.
Evènement
Valeur du paramètre 'id'
Valeur du paramètre 'lparam'
Valeur du paramètre 'dparam'
Valeur du paramètre 'sparam'
Evènement d'appui sur une touche
CHARTEVENT_KEYDOWN
code de la touche pressée
Le nombre d'appuis générés pendant que la touche était maintenue pressée
Valeur sous forme d'une chaîne de caractères du masque de bits, qui décrit le statut des touches du clavier
Evènements souris (si CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true pour le graphique)
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
Coordonnée X
Coordonnée Y
Valeur sous forme d'une chaîne de caractères du masque de bits, qui décrit le statut des boutons de la souris
Evènement de la molette de la souris (si CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true pour le graphique)
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL
Flags des états des touches et des boutons de la souris, les coordonnées X et Y du curseur. Voir la description dans l'exemple
La valeur Delta du défilement de la molette de la souris
–
Création d'un objet graphique (si CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true pour le graphique)
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
–
–
Nom d'un objet graphique créé
Changement des propriétés d'un objet via la fenêtre des propriétés
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
–
–
Nom d'un objet graphique modifié
Suppression d'un objet graphique (si CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true pour le graphique)
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
–
–
Nom d'un objet graphique supprimé
Clic de la souris sur un graphique
CHARTEVENT_CLICK
Coordonnée X
Coordonnée Y
–
Clic de la souris sur un objet graphique
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
Coordonnée X
Coordonnée Y
Nom d'un object graphique sur lequel l'évènement s'est produit
Déplacement d'un objet graphique avec la souris
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
–
–
Nom de l'objet graphique déplacé
Fin d'édition du texte dans la zone de saisie de l'objet graphique Champ d'Edition
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
–
–
Nom de l'objet graphique Champ d'Edition dans lequel l'édition du texte est terminée
Changement de la taille du graphique ou modification des propriétés du graphique via la boîte de dialogue des propriétés
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
–
–
–
Evènement personnalisé avec le nombre N
CHARTEVENT_CUSTOM+N
Valeur définie par la fonction EventChartCustom()
Valeur définie par la fonction EventChartCustom()
Valeur définie par la fonction EventChartCustom()
Exemple de listener d'évènement du graphique :
