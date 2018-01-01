//+------------------------------------------------------------------+

//| OnChartEvent_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Exemple de listener d'évènement du graphique et générateur d'évènements personnalisés"

//--- identifiants des touches

#define KEY_NUMPAD_5 12

#define KEY_LEFT 37

#define KEY_UP 38

#define KEY_RIGHT 39

#define KEY_DOWN 40

#define KEY_NUMLOCK_DOWN 98

#define KEY_NUMLOCK_LEFT 100

#define KEY_NUMLOCK_5 101

#define KEY_NUMLOCK_RIGHT 102

#define KEY_NUMLOCK_UP 104

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'initialisation de l'expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- affiche la valeur constante CHARTEVENT_CUSTOM

Print("CHARTEVENT_CUSTOM=",CHARTEVENT_CUSTOM);

//---

Print("Lancement de l'EA ",MQLInfoString(MQL5_PROGRAM_NAME));

//--- définit le flag pour recevoir les évènements de création des objets graphiques

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,true);

//--- définit le flag pour recevoir les évènements de suppression des objets graphiques

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,true);

//--- active les messages de défilement de la molette de la souris

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL,1);

//--- la mise à jour forcée des propriétés du graphique permet de s'assurer de la préparation du traitement des évènements

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de tick de l'Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- compteur de ticks pour générer un évènement personnalisé

static int tick_counter=0;

//--- divise les ticks accumulés par cette valeur

int simple_number=113;

//---

tick_counter++;

//--- envoie un évènement personnalisé si le compteur de ticks est un multiple de simple_number

if(tick_counter%simple_number==0)

{

//--- crée un identifiant d'évènement personnalisé de 0 à 65535

ushort custom_event_id=ushort(tick_counter%65535);

//--- envoie un évènement personnalisé

EventChartCustom(ChartID(),custom_event_id,tick_counter,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),__FUNCTION__);

//--- ajoute une ligne dans le journal pour analyser les résultats de l'exemple

Print(__FUNCTION__,": évènement personnalisé envoyé, ID=",custom_event_id);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction ChartEvent |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- appui sur une touche

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

switch((int)lparam)

{

case KEY_NUMLOCK_LEFT: Print("Appui sur KEY_NUMLOCK_LEFT"); break;

case KEY_LEFT: Print("Appui sur KEY_LEFT"); break;

case KEY_NUMLOCK_UP: Print("Appui sur KEY_NUMLOCK_UP"); break;

case KEY_UP: Print("Appui sur KEY_UP"); break;

case KEY_NUMLOCK_RIGHT: Print("Appui sur KEY_NUMLOCK_RIGHT"); break;

case KEY_RIGHT: Print("Appui sur KEY_RIGHT"); break;

case KEY_NUMLOCK_DOWN: Print("Appui sur KEY_NUMLOCK_DOWN"); break;

case KEY_DOWN: Print("Appui sur KEY_DOWN"); break;

case KEY_NUMPAD_5: Print("Appui sur KEY_NUMPAD_5"); break;

case KEY_NUMLOCK_5: Print("Appui sur KEY_NUMLOCK_5"); break;

default: Print("Appui sur une touche non listée");

}

}

//--- clic du bouton gauche sur le graphique

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

Print("Coordonnées du clic de la souris sur le graphique : x = ",lparam," y = ",dparam);

//--- clic sur un objet graphique

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

Print("Clic du bouton de la souris sur l'objet nommé '"+sparam+"'");

//--- objet supprimé

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)

Print("Suppression de l'objet nommé ",sparam);

//--- objet créé

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)

Print("Création de l'objet nommé ",sparam);

//--- modification de l'objet

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE)

Print("Changement de l'objet nommé ",sparam);

//--- objet déplacé ou changement des coordonnées du point d'ancrage

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG)

Print("Changement des points d'ancrage de l'objet nommé ",sparam);

//--- changement du texte dans une zone de saisie de l'objet graphique Champ d'édition

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT)

Print("Changement du texte dans l'objet Champ d'édition ",sparam," id=",id);

//--- Evènements des mouvements de la souris

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)

Comment("POINT: ",(int)lparam,",",(int)dparam,"

",MouseState((uint)sparam));

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)

{

//--- Considère l'état des boutons et de la molette de la souris pour cet évènement

int flg_keys = (int)(lparam>>32); // Le flag de l'état des touches Ctrl et Shift, et des boutons de la souris

int x_cursor = (int)(short)lparam; // Coordonnée X où l'évènement de la molette de souris s'est produit

int y_cursor = (int)(short)(lparam>>16); // Coordonnée Y où l'évènement de la molette de souris s'est produi

int delta = (int)dparam; // Valeur totale du défilement de la souris, se déclenche lorsque +120 ou -120 est atteint

//--- gestion du flag

string str_keys="";

if((flg_keys&0x0001)!=0)

str_keys+="LMOUSE ";

if((flg_keys&0x0002)!=0)

str_keys+="RMOUSE ";

if((flg_keys&0x0004)!=0)

str_keys+="SHIFT ";

if((flg_keys&0x0008)!=0)

str_keys+="CTRL ";

if((flg_keys&0x0010)!=0)

str_keys+="MMOUSE ";

if((flg_keys&0x0020)!=0)

str_keys+="X1MOUSE ";

if((flg_keys&0x0040)!=0)

str_keys+="X2MOUSE ";



if(str_keys!="")

str_keys=", keys='"+StringSubstr(str_keys,0,StringLen(str_keys)-1)+"'";

PrintFormat("%s: X=%d, Y=%d, delta=%d%s",EnumToString(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL),x_cursor,y_cursor,delta,str_keys);

}

//--- Evènement du redimensionnement du graphique ou de la modification des propriétés du graphique via la boîte de dialogue des propriétés

if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE)

Print("Changement de la taille du graphique ou de ses propriétés");

//--- évènement personnalisé

if(id>CHARTEVENT_CUSTOM)

PrintFormat("Evènement personnalisé ID=%d, lparam=%d, dparam=%G, sparam=%s",id,lparam,dparam,sparam);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| MouseState |

//+------------------------------------------------------------------+

string MouseState(uint state)

{

string res;

res+="

ML: " +(((state& 1)== 1)?"DN":"UP"); // souris gauche

res+="

MR: " +(((state& 2)== 2)?"DN":"UP"); // souris droite

res+="

MM: " +(((state&16)==16)?"DN":"UP"); // souris milieu

res+="

MX: " +(((state&32)==32)?"DN":"UP"); // souris première bouton X

res+="

MY: " +(((state&64)==64)?"DN":"UP"); // souris deuxième bouton X

res+="

SHIFT: "+(((state& 4)== 4)?"DN":"UP"); // touche shift

res+="

CTRL: " +(((state& 8)== 8)?"DN":"UP"); // touche control

return(res);

}