- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
ShortToString
Convertit le code de symbole (unicode) dans une chaîne de caractère et retourne cette chaîne.
|
string ShortToString(
Paramètres
symbol_code
[in] Le code de symbole. Au lieu du code du symbole, on peut utiliser une chaîne littérale contenant le symbole, ou la chaîne avec le code hexadécimal de 2 bytes, correspondant au symbole du tableau Unicode.
Valeur de Retour
La chaîne de caractères.
Exemple :
|
//+------------------------------------------------------------------+
Voir aussi