ShortToString

Convertit le code de symbole (unicode) dans une chaîne de caractère et retourne cette chaîne.

string  ShortToString(
   ushort  symbol_code      // symbole
   );

Paramètres

symbol_code

[in]  Le code de symbole. Au lieu du code du symbole, on peut utiliser une chaîne littérale contenant le symbole, ou la chaîne avec le code hexadécimal de 2 bytes, correspondant au symbole du tableau Unicode.

Valeur de Retour

La chaîne de caractères.

 

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- affiche 18 caractères dans une boucle, en commençant par le caractère portant le numéro Unicode U+23E9
   for(int i=0i<18i++)
     {
      ushort code=0x23E9+(ushort)i;
      PrintFormat("Unicode number U+%hX: %s",code,ShortToString(code));
     }
   /*
  résultat :
   Unicode number U+23E9: ⏩
   Unicode number U+23EA: ⏪
   Unicode number U+23EB: ⏫
   Unicode number U+23EC: ⏬
   Unicode number U+23ED: ⏭
   Unicode number U+23EE: ⏮
   Unicode number U+23EF: ⏯
   Unicode number U+23F0: ⏰
   Unicode number U+23F1: ⏱
   Unicode number U+23F2: ⏲
   Unicode number U+23F3: ⏳
   Unicode number U+23F4: ⏴
   Unicode number U+23F5: ⏵
   Unicode number U+23F6: ⏶
   Unicode number U+23F7: ⏷
   Unicode number U+23F8: ⏸
   Unicode number U+23F9: ⏹
   Unicode number U+23FA: ⏺
   */
  }

