La Structure pour Retourner les Prix Courants (MqlTick)
C'est la structure pour le stockage des derniers prix du symbole. Elle est conçue pour récupérer rapidement les informations les plus courantes des prix.
struct MqlTick
La variable de type MqlTick permet d'obtenir les valeurs Ask, Bid, Last et Volume avec un seul appel à la fonction SymbolInfoTick().
Les paramètres de chaque tick sont remplis indépendemment du fait de changements ou pas par rapport au dernier tick. Il est donc possible d'avoir un prix correct à tout moment dans le passé sans avoir besoin de rechercher les valeurs précédentes dans l'historique des ticks. Par exemple, même si seul le prix Bid change à l'arrivée d'un tick, la structure contient toujours les autres paramètres, incluant le dernier prix Ask, le dernier volume, etc.
Vous pouvez analyser les flags du tick pour savoir exactement quelles données ont été changées :
- TICK_FLAG_BID — le tick a changé le prix Bid
- TICK_FLAG_ASK — le tick a changé le prix Ask
- TICK_FLAG_LAST — le tick a changé le prix Last
- TICK_FLAG_VOLUME — le tick a changé le volume
- TICK_FLAG_BUY — le tick est le résultat d'une transaction d'achat
- TICK_FLAG_SELL — le tick est le résultat d'une transaction de vente
Exemple :
void OnTick()
