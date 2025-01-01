La Structure pour Retourner les Prix Courants (MqlTick)

C'est la structure pour le stockage des derniers prix du symbole. Elle est conçue pour récupérer rapidement les informations les plus courantes des prix.

struct MqlTick

{

datetime time; // Heure de la dernière mise à jour des prix

double bid; // Prix Bid actuel

double ask; // Prix Ask actuel

double last; // Prix de la dernière transaction (Last)

ulong volume; // Volume pour le prix Last actuel

long time_msc; // Heure de la dernière mise à jour du prix en millisecondes

uint flags; // Flags du tick

double volume_real; // Volume for the current Last price with greater accuracy

};

La variable de type MqlTick permet d'obtenir les valeurs Ask, Bid, Last et Volume avec un seul appel à la fonction SymbolInfoTick().

Les paramètres de chaque tick sont remplis indépendemment du fait de changements ou pas par rapport au dernier tick. Il est donc possible d'avoir un prix correct à tout moment dans le passé sans avoir besoin de rechercher les valeurs précédentes dans l'historique des ticks. Par exemple, même si seul le prix Bid change à l'arrivée d'un tick, la structure contient toujours les autres paramètres, incluant le dernier prix Ask, le dernier volume, etc.

Vous pouvez analyser les flags du tick pour savoir exactement quelles données ont été changées :

TICK_FLAG_BID — le tick a changé le prix Bid

TICK_FLAG_ASK — le tick a changé le prix Ask

TICK_FLAG_LAST — le tick a changé le prix Last

TICK_FLAG_VOLUME — le tick a changé le volume

TICK_FLAG_BUY — le tick est le résultat d'une transaction d'achat

TICK_FLAG_SELL — le tick est le résultat d'une transaction de vente

Exemple :

void OnTick()

{

MqlTick last_tick;

//---

if(SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))

{

Print(last_tick.time,": Bid = ",last_tick.bid,

" Ask = ",last_tick.ask," Volume = ",last_tick.volume);

}

else Print("Echec de SymbolInfoTick(), erreur = ",GetLastError());

//---

}

