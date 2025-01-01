- Direction d'Indexation dans les Tableaux, Buffers et Séries de Données
- Organisation de l'Accès aux Données
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iHigh
Retourne le prix High de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant.
|
double iHigh(
Parameters
symbol
[in] Le nom du symbole de l'instrument financier. NULL signifie le symbole courant.
timeframe
[in] Période. Peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_TIMEFRAMES. 0 signifie la période actuelle du graphique.
shift
[in] L'indice de la valeur reçue des timeseries (décalage en arrière du nombre spécifié de barres relativement à la barre courante).
Valeur de Retour
Le prix le plus haut (High) de la barre (indiquée avec le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant ou 0 en cas d'erreur. Pour connaître les détails de l'erreur, appelez la fonction GetLastError().
Note
La fonction retourne toujours les données actuelles. Pour cela, elle effectue une demande à la timeserie pour le symbole et la période spécifiés à chaque appel. Cela signifie que s'il n'y a pas de données prêtes au premier appel à la fonction, la préparation des résultats peut prendre un peu de temps.
La fonction ne stocke pas les résultats des appels précédents, et il n'y a pas de cache local pour un retour rapide de la valeur.
Exemple :
|
input int shift=0;
Voir également