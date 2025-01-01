DoubleToString

La conversion de la valeur numérique à la chaîne de texte.

string DoubleToString(

double value,

int digits=8

);

Paramètres

value

[in] La valeur avec la virgule flottante.

digits

[in] Le format de l'exactitude. Si la valeur digits est dans le domaine de 0 jusqu'à 16, on recevra la représentation de chaîne du nombre avec le nombre indiqué des signes après la virgule. Si la valeur digits est dans le domaine de -1 jusqu'au -16, on recevra la représentation de chaîne du nombre dans le format scientifique avec le nombre indiqué des signes après la virgule. Dans tous les autres cas la valeur de chaîne contiendra les 8 chiffres après le point.

La valeur rendue

La chaîne, contenant la représentation symbolique du nombre dans le format indiqué de l'exactitude.

Exemple:

Print("DoubleToString(120.0+M_PI) : ",DoubleToString(120.0+M_PI));

Print("DoubleToString(120.0+M_PI,16) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,16));

Print("DoubleToString(120.0+M_PI,-16) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-16));

Print("DoubleToString(120.0+M_PI,-1) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-1));

Print("DoubleToString(120.0+M_PI,-20) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-20));

Voir aussi

NormalizeDouble, StringToDouble