ParameterGetRange

Reçoit pour la variable inputl'information sur la gamme des valeurs et sur le pas du changement à l'optimisation de l'expert dans le testeur des stratégies. Il y a 2 variantes de la fonction.

1. La réception de l'information pour le paramètre input du type entier

bool ParameterGetRange(

const string name,

bool& enable,

long& value,

long& start,

long& step,

long& stop

);

2. La réception de l'information pour le paramètre input du type matériel

bool ParameterGetRange(

const string name,

bool& enable,

double& value,

double& start,

double& step,

double& stop

);

Paramètres

name

[in] L'identificateur de la variable input. Telles variables sont les paramètres extérieurs du programme, dont les valeurs on peut spécifier au lancement sur le graphique ou au test séparé.

enable

[out] Le signe de ce qu'on peut utiliser ce paramètre pour le balayge des valeurs en train de l'optimisation dans le testeur des stratégies.

value

[out] La valeur du paramètre.

start

[out] La valeur initiale du paramètre à l'optimisation.

step

[out] Le pas du changement du paramètre au balayage de ses valeurs.

stop

[out] La valeur finale du paramètre à l'optimisation.

La valeur rendue

Rend true en cas de l'exécution réussie, autrement - false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, utilisez la fonction GetLastError().

Note

La fonction peut être appelée seulement à partir de gestionnairesOnTesterInit(), OnTesterPass() etOnTesterDeinit(). Est destinée à la réception de la valeur et de la gamme du changement des paramètres d'entrée de l'expert en train de l'optimisation dans le testeur des stratégies.

A l'appel dans OnTesterInit() on peut utiliser l'information reçue pour la redéfinition de la règle du balayage de chaquevariable input à l'aide de la fonctionParameterSetRange(). Ainsi spécifier les nouvelles valeurs Start, Stop, Step et même exclure entièrement ce paramètre de l'optimisation malgré les réglages dans le testeur des stratégies. Cela permet de créer les scripts personnels pour la gestion de l'espace des paramètres d'entrée à l'optimisation, c'est-à-dire exclure de l'optimisation des paramètres en fonction des valeurs des paramètres clés de l'expert.

Exemple: