void OnStart()

{

ulong deal_ticket; // ticket de la transaction

ulong order_ticket; // ticket de l'ordre sur lequel la transaction a été exécutée

datetime transaction_time; // heure d'exécution de la transaction

long deal_type ; // type de l'opération de trading

long position_ID; // identifiant de la position

string deal_description; // description de l'opération

double volume; // volume de l'opération

string symbol; // symbole de la transaction

//--- définit la date de début et de fin pour demander l'historique des transactions

datetime from_date=0; // date de début

datetime to_date=TimeCurrent();// date de fin

//--- demande l'historique des transactions pour la période spécifiée

HistorySelect(from_date,to_date);

//--- nombre total dans la liste des transactions

int deals=HistoryDealsTotal();

//--- traite maintenant chaque trade

for(int i=0;i<deals;i++)

{

deal_ticket= HistoryDealGetTicket(i);

volume= HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_VOLUME);

transaction_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);

order_ticket= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ORDER);

deal_type= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TYPE);

symbol= HistoryDealGetString(deal_ticket,DEAL_SYMBOL);

position_ID= HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_POSITION_ID);

deal_description= GetDealDescription(deal_type,volume,symbol,order_ticket,position_ID);

//--- affiche correctement le numéro de la transaction

string print_index=StringFormat("% 3d",i);

//--- affiche les informations sur la transaction

Print(print_index+" : deal #",deal_ticket," à ",transaction_time,deal_description);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retourne la description textuelle de l'opération |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetDealDescription(long deal_type,double volume,string symbol,long ticket,long pos_ID)

{

string descr;

//---

switch(deal_type)

{

case DEAL_TYPE_BALANCE: return ("solde");

case DEAL_TYPE_CREDIT: return ("crédit");

case DEAL_TYPE_CHARGE: return ("facturé");

case DEAL_TYPE_CORRECTION: return ("correction");

case DEAL_TYPE_BUY: descr="buy"; break;

case DEAL_TYPE_SELL: descr="sell"; break;

case DEAL_TYPE_BONUS: return ("bonus");

case DEAL_TYPE_COMMISSION: return ("commission supplémentaire");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY: return ("commission quotidienne");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY: return ("commission mnensuelle");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY: return ("commission quotidienne de l'agent");

case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY: return ("commission mensuelle de l'agent");

case DEAL_TYPE_INTEREST: return ("taux d'intérêt");

case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED: descr="transaction buy annulée"; break;

case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED: descr="transaction sell annulée"; break;

}

descr=StringFormat("%s %G %s (ordre #%d, identifiant de la position %d)",

descr, // description en cours

volume, // volume de la transaction

symbol, // symbol de la transaction

ticket, // ticket de l'ordre associé à la transaction

pos_ID // identifiant de la position à laquelle la transaction est associée

);

return(descr);

//---

}