CharArrayToString

Copie et convertit le tableau ou une partie du tableau du type uchar dans une chaîne de caractères.

string CharArrayToString(

uchar array[],

int start=0,

int count=-1

uint codepage=CP_ACP

);

Paramètres

array[]

[in] Le tableau du type uchar.

start=0

[in] La position de début de la copie. La valeur par défaut est 0.

count=-1

[in] Le nombre d'éléments du tableau à copier. Définit la longueur de la chaîne de résultat. La valeur par défaut est-1, qui signifie la copie jusqu'à la fin du tableau ou jusqu'au 0 terminal.

codepage=CP_ACP

[in] La valeur de la page de code. Pour les pages de code les plus utilisés, les constantes correspondantes sont prévues.

Valeur de Retour

La chaîne de caractères.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- crée un tabelau avec les codes des symboles

uchar array[]= { 84, 104, 105, 115, 32, 105, 115, 32, 97, 32,

116, 101, 115, 116, 32, 111, 102, 32, 116, 104,

101, 32, 67, 104, 97, 114, 65, 114, 114, 97,

121, 84, 111, 83, 116, 114, 105, 110, 103, 40,

41, 32, 102, 117, 110, 99, 116, 105, 111, 110

};

//--- écris le tableau de codes converti sous la forme d'une chaîne de caractères dans le journal

Print(CharArrayToString(array));



//--- crée un tableau avec les codes des symboles et un zéro terminal

uchar array_z[]= { 84, 104, 105, 115, 32, 105, 115, 32, 97, 32,

116, 101, 115, 116, 0, 32, 111, 102, 32, 116,

104, 101, 32, 67, 104, 97, 114, 65, 114, 114,

97, 121, 84, 111, 83, 116, 114, 105, 110, 103,

40, 41, 32, 102, 117, 110, 99, 116, 105, 111, 110

};

//--- écris le 2ème tableau de codes avec le zéro terminal dans le journal

PrintFormat("%s ...", CharArrayToString(array_z));



/*

résultat :

This is a test of the CharArrayToString() function

This is a test ...

*/

}

Voir aussi

StringToCharArray, ShortArrayToString, Utilisation de la page de code