CharArrayToString
Copie et convertit le tableau ou une partie du tableau du type uchar dans une chaîne de caractères.
string CharArrayToString(
Paramètres
array[]
[in] Le tableau du type uchar.
start=0
[in] La position de début de la copie. La valeur par défaut est 0.
count=-1
[in] Le nombre d'éléments du tableau à copier. Définit la longueur de la chaîne de résultat. La valeur par défaut est-1, qui signifie la copie jusqu'à la fin du tableau ou jusqu'au 0 terminal.
codepage=CP_ACP
[in] La valeur de la page de code. Pour les pages de code les plus utilisés, les constantes correspondantes sont prévues.
Valeur de Retour
La chaîne de caractères.
Exemple :
Voir aussi
StringToCharArray, ShortArrayToString, Utilisation de la page de code