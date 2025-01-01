DocumentationSections
Référence MQL5Fonctions de ConversionCharArrayToString 

CharArrayToString

Copie et convertit le tableau ou une partie du tableau du type uchar dans une chaîne de caractères.

string  CharArrayToString(
   uchar   array[],             // tableau
   int     start=0,             // position initiale dans le tableau
   int     count=-1             // nombre de caractères
   uint    codepage=CP_ACP      // page de code
   );

Paramètres

array[]

[in]  Le tableau du type uchar.

start=0

[in]  La position de début de la copie. La valeur par défaut est  0.

count=-1

[in]  Le nombre d'éléments du tableau à copier. Définit la longueur de la chaîne de résultat. La valeur par défaut est-1, qui signifie la copie jusqu'à la fin du tableau ou jusqu'au 0 terminal.

codepage=CP_ACP

[in]  La valeur de la page de code. Pour les pages de code les plus utilisés, les constantes correspondantes sont prévues.

Valeur de Retour

La chaîne de caractères.

 

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- crée un tabelau avec les codes des symboles
   uchar array[]= { 84104105115,  32105115,  32,  97,  32,
                   116101115116,  32111102,  32116104,
                   101,  32,  67104,  97114,  65114114,  97,
                   121,  84111,  83116114105110103,  40,
                    41,  32102117110,  99116105111110
                  };
//--- écris le tableau de codes converti sous la forme d'une chaîne de caractères dans le journal
   Print(CharArrayToString(array));
 
//--- crée un tableau avec les codes des symboles et un zéro terminal
   uchar array_z[]= { 84104105115,  32105115,  32,  97,  32,
                     116101115116,   0,  32111102,  32116,
                     104101,  32,  67104,  97114,  65114114,
                      97121,  84111,  83116114105110103,
                      40,  41,  32102117110,  99116105111110
                    };
//--- écris le 2ème tableau de codes avec le zéro terminal dans le journal
   PrintFormat("%s ..."CharArrayToString(array_z));
 
   /*
  résultat :
   This is a test of the CharArrayToString() function
   This is a test ...
   */
  }

Voir aussi

StringToCharArray, ShortArrayToString, Utilisation de la page de code