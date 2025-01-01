- CalendarCountryById
- CalendarEventById
- CalendarValueById
- CalendarCountries
- CalendarEventByCountry
- CalendarEventByCurrency
- CalendarValueHistoryByEvent
- CalendarValueHistory
- CalendarValueLastByEvent
- CalendarValueLast
Retourne le tableau des descriptions de tous les évènements disponibles dans le Calendrier pour un code de pays spécifié.
int CalendarEventByCountry(
Paramètres
country_code
[in] Nom du code du pays (ISO 3166-1 alpha-2)
events[]
[out] Tableau de type MqlCalendarEvent pour retourner les descriptions de tous les évènements pour un pays spécifié.
Valeur de Retour
Nombre de descriptions retournées. Pour obtenir des informations sur une erreur, appelez la fonction GetLastError(). Erreurs possibles :
- 4001 — ERR_INTERNAL_ERROR (erreur générale d'exécution),
- 4004 — ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (pas assez de mémoire pour exécuter une requête),
- 5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (limite de temps de traitement de la requête atteinte),
- erreurs d'exécutions de ArrayResize()
Exemple :
//+------------------------------------------------------------------+
