CalendarEventByCountry

Retourne le tableau des descriptions de tous les évènements disponibles dans le Calendrier pour un code de pays spécifié.

int CalendarEventByCountry(

string country_code,

MqlCalendarEvent& events[]

);

Paramètres

country_code

[in] Nom du code du pays (ISO 3166-1 alpha-2)

events[]

[out] Tableau de type MqlCalendarEvent pour retourner les descriptions de tous les évènements pour un pays spécifié.

Valeur de Retour

Nombre de descriptions retournées. Pour obtenir des informations sur une erreur, appelez la fonction GetLastError(). Erreurs possibles :

4001 — ERR_INTERNAL_ERROR (erreur générale d'exécution),

4004 — ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (pas assez de mémoire pour exécuter une requête),

5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (limite de temps de traitement de la requête atteinte),

erreurs d'exécutions de ArrayResize()

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de lancement du programme |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- code du pays pour EU (ISO 3166-1 Alpha-2)

string EU_code="EU";

//--- récupère les évènements pour EU

MqlCalendarEvent events[];

int events_count=CalendarEventByCountry(EU_code,events);

//--- affiche les évènements de EU dans le Journal

if(events_count>0)

{

PrintFormat("Evènements pour EU : %d",events_count);

ArrayPrint(events);

}

//---

}

/*

Résultat :

Evènements pour EU : 56

[id] [type] [id_pays] [unité] [importance][multiplicateur] [chiffres] [event_code]

[ 0] 999010001 0 999 0 2 0 0 "ECB Non-monetary Policy Meeting"

[ 1] 999010002 0 999 0 2 0 0 "ECB Monetary Policy Meeting Account

[ 2] 999010003 0 999 0 3 0 0 "ECB Monetary Policy Press Conferenc

[ 3] 999010004 0 999 0 3 0 0 "ECB President Draghi Speech"

[ 4] 999010005 0 999 0 2 0 0 "ECB Vice President Constancio Speec

[ 5] 999010006 1 999 1 3 0 2 "ECB Deposit Facility Rate Decision"

[ 6] 999010007 1 999 1 3 0 2 "ECB Interest Rate Decision"

[ 7] 999010008 0 999 0 2 0 0 "ECB Economic Bulletin"

[ 8] 999010009 1 999 2 2 3 3 "ECB Targeted LTRO"

[ 9] 999010010 0 999 0 2 0 0 "ECB Executive Board Member Praet Sp

[10] 999010011 0 999 0 2 0 0 "ECB Executive Board Member Mersch S

...



*/

Voir aussi

CalendarCountries, CalendarCountryById