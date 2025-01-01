- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariableGet
Rend la valeur de la variable globale existante du terminal de client. Il y a 2 variantes de la fonction.
1. Rend directement la valeur de la propriété.
|
double GlobalVariableGet(
2. Rend true ou false en fonction du succès de l'exécution de la fonction. En cas du succès la valeur de la variable globale du terminal de client se place à la variable de réception transmise selon le lien par le deuxième paramètre.
|
bool GlobalVariableGet(
Paramètres
name
[in] Le nom de la variable globale.
double_var
[out] La variable du type double, acceptant la valeur qui se trouve dans la variable globale du terminal de client.
La valeur rendue
La valeur de la variable globale existante ou 0 en cas de l'erreur. Pour recevoir l'information sur l'erreur, il est nécessaire d'appeler la fonction GetLastError().
Note
Les variables globales existent dans le terminal de client les 4 semaines dès le moment du dernier appel, après cela elles se suppriment automatiquement.