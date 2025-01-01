GlobalVariableGet

Rend la valeur de la variable globale existante du terminal de client. Il y a 2 variantes de la fonction.

1. Rend directement la valeur de la propriété.

double GlobalVariableGet(

string name

);



2. Rend true ou false en fonction du succès de l'exécution de la fonction. En cas du succès la valeur de la variable globale du terminal de client se place à la variable de réception transmise selon le lien par le deuxième paramètre.

bool GlobalVariableGet(

string name

double& double_var

);

Paramètres

name

[in] Le nom de la variable globale.

double_var

[out] La variable du type double, acceptant la valeur qui se trouve dans la variable globale du terminal de client.

La valeur rendue

La valeur de la variable globale existante ou 0 en cas de l'erreur. Pour recevoir l'information sur l'erreur, il est nécessaire d'appeler la fonction GetLastError().

Note

Les variables globales existent dans le terminal de client les 4 semaines dès le moment du dernier appel, après cela elles se suppriment automatiquement.