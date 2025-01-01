La Structure de Demande de Trade (MqlTradeRequest)

L'interaction entre le terminal client et le serveur de trades pour l'exécution des opérations de placement des ordres est effectuée en utilisant des demandes de trade. La demande de trade est représentée par une structure prédéfinie de type MqlTradeRequest, laquelle contient tous les champs nécessaires à la réalisation des trades. Le résultat du traitement de la demande est représenté par la structure de type MqlTradeResult.

struct MqlTradeRequest

{

ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS action; // Type de l'opération de trading

ulong magic; // Identifiant de l'Expert Advisor (numéro magique)

ulong order; // Ticket de l'ordre

string symbol; // Symbole de trading

double volume; // Volume demandé pour une transaction en lots

double price; // Prix

double stoplimit; // Niveau du StopLimit de l'ordre

double sl; // Niveau du Stop Loss pour l'ordre

double tp; // Niveau du Take Profit pour l'ordre

ulong deviation; // Déviation maximale possible pour le prix demandé

ENUM_ORDER_TYPE type; // Type de l'ordre

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling; // Type d'exécution de l'ordre

ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time; // Type d'expiration de l'ordre

datetime expiration; // Date/heure d'expiration de l'ordre (pour les ordres de type ORDER_TIME_SPECIFIED)

string comment; // Commentaire de l'ordre

ulong position; // Ticket de la position

ulong position_by; // Le ticket d'une position opposée

};

Description des champs

Champ Description action Type d'opération de trade. Peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS. magic Identifiant de l'Expert Advisor. Il permet d'organiser le traitement d'analyse des ordres de trading. Chaque Expert Advisor peut générer son propre identifiant unique lors de l'envoi d'une demande de trade. ordre Ticket de l'ordre. Il est utilisé pour modifier les ordres en attente. symbol Symbole de l'ordre. Il n'est pas nécessaire pour les opérations de modification d'ordre et de fermeture de position. volume Volume demandé de l'ordre en lots. Notez que le volume réel d'une transaction dépendra du type d'exécution de l'ordre. prix Le prix auquel l'ordre doit être exécuté. Les ordres au marché des symboles dont le type d'exécution est "Exécution au Marché" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET), de type TRADE_ACTION_DEAL, ne nécessite pas de spécifier un prix. stoplimit Le prix auquel l'ordre en attente de type Limit sera placé lorsque le prix atteint la valeur prix (cette condition est obligatoire). Jusqu'à ce moment, l'ordre en attente n'est pas placé. sl Le prix du Stop Loss dans un mouvement de prix défavorable tp Le prix du Take Profit dans un mouvement de prix défavorable deviation La déviation maximale du prix, spécifiée en points type Type d'ordre. Peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE. type_filling Type d'éxécution de l'ordre. Peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE_FILLING. type_time Type d'expiration de l'ordre. Peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE_TIME. expiration L'heure d'expiration de l'ordre (pour des ordres de type ORDER_TIME_SPECIFIED) comment Commentaire de l'ordre position Ticket d'une position. Doit être rempli lorsque la position est modifiée ou fermée pour identifier la position. La règle est qu'il est égal au ticket de l'ordre ayant ouvert la position. position_by Ticket d'une position opposée. Utilisé lorsqu'une position est fermée par une position opposée d'ouverture pour le même symbole dans la direction opposée.

Lors de la modification ou la clôture d'une position avec le système de hedging, assurez-vous de spécifier son ticket (MqlTradeRequest::position). Le ticket peut également être spécifié dans le système de netting, bien qu'une position soit identifié avec le nom du symbole.

Lors de l'envoi d'ordres pour effectuer des opérations de trading, il est nécessaire d'utiliser la fonction OrderSend(). Pour chaque opération, il est nécessaire de spécifier des champs obligatoires, des champs optionnels peuvent également être spécifiés. Il y a sept cas possibles d'envoi d'ordre :

Exécution de la Demande

C'est un ordre de trading pour ouvrir une position dans le mode Exécution de la Demande (trade upon requested prices). Il est demandé de spécifier les 9 champs suivants :

action

symbol

volume

prix

sl

tp

deviation

type

type_filling

Il est également possible de spécifier les valeurs des champs "magic" et "comment".

Exécution Instantanée

C'est un ordre de trading pour ouvrir une position dans le mode Exécution Instantanée (trade by current prices). Il est demandé de spécifier les 9 champs suivants :

action

symbol

volume

prix

sl

tp

deviation

type

type_filling

Il est également possible de spécifier les valeurs des champs "magic" et "comment".

Execution au Marché

C'est un ordre de trading pour ouvrir une position dans le mode Exécution au Marché. Il est demandé de spécifier les 5 champs suivants :

action

symbol

volume

type

type_filling

Il est également possible de spécifier les valeurs des champs "magic" et "comment".

Exécution en Bourse

C'est un ordre de trading pour ouvrir une position dans le mode Exécution en Bourse. Il est demandé de spécifier les 5 champs suivants :

action

symbol

volume

type

type_filling

Il est également possible de spécifier les valeurs des champs "magic" et "comment".

Exemple de l'opération de trading TRADE_ACTION_DEAL pour ouvrir une position Buy :

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber de l'

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ouverture d'une position Buy |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- déclare et initialise la demande de trading et le résultat de la demande

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- paramètres de la demande

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // type de l'opération de trading

request.symbol =Symbol(); // symbole

request.volume =0.1; // volume de 0.1 lot

request.type =ORDER_TYPE_BUY; // type de l'ordre

request.price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); // prix d'ouverture

request.deviation=5; // déviation du prix autorisée

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber de l'ordre

//--- envoi la demande

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend erreur %d",GetLastError()); // en cas d'erreur d'envoi de la demande, affiche le code d'erreur

//--- informations de l'opération

PrintFormat("retcode=%u transaction=%I64u ordre=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+



Exemple de l'opération de trading TRADE_ACTION_DEAL pour ouvrir une position Sell :

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber de l'

//+------------------------------------------------------------------+

//| Ouverture d'une position Sell |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- déclare et initialise la demande de trading et le résultat de la demande

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- paramètres de la demande

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // type de l'opération de trading

request.symbol =Symbol(); // symbole

request.volume =0.1; // volume de 0.2 lot

request.type =ORDER_TYPE_SELL; // type de l'ordre

request.price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); // prix d'ouverture

request.deviation=5; // déviation du prix autorisée

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber de l'ordre

//--- envoi la demande

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend erreur %d",GetLastError()); // en cas d'erreur d'envoi de la demande, affiche le code d'erreur

//--- informations de l'opération

PrintFormat("retcode=%u transaction=%I64u ordre=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

<b88>//+------------------------------------------------------------------+



Exemple de l'opération de trading TRADE_ACTION_DEAL pour fermer des positions :

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber de l'expert

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fermeture de toutes les positions |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- déclare et initialise la demande de trading et le résultat

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // nombre de positions ouvertes

//--- boucle sur toutes les positions ouvertes

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

//--- paramètres de l'ordre

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // ticket de la position

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // symbole

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // nombre de décimales

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber de la position

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // volume de la position

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // type de la position

//--- affiche les informations de la position

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

magic);

//--- si le MagicNumber correspond

if(magic==EXPERT_MAGIC)

{

//--- remise à zéro de la demande et du résultat

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- paramètres de l'opration

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // type de l'opération de trading

request.position =position_ticket; // ticket de la position

request.symbol =position_symbol; // symbole

request.volume =volume; // volume de la position

request.deviation=5; // déviation du prix autoriséee

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber de la position

//--- définit le prix et le type de l'ordre suivant le type de la position

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

{

request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);

request.type =ORDER_TYPE_SELL;

}

else

{

request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);

request.type =ORDER_TYPE_BUY;

}

//--- affiche les informations de clôture

PrintFormat("Ferme #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));

//--- envoi la demande

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend erreur %d",GetLastError()); // en cas d'échec de l'envoi, affiche le code d'erreur

//--- informations sur l'opération

PrintFormat("retcode=%u transaction=%I64u ordre=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

//---

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



Modification des SL & TP

Ordre de trading pour modifier les niveaux des prix des StopLoss et/ou TakeProfit. Il est demandé de spécifier les 4 champs suivants :

action

symbol

sl

tp

position

Exemple de l'opération de trading TRADE_ACTION_SLTP pour modifier les valeurs des Stop Loss et Take Profit d'une position ouverte :

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber de l' expert

//+------------------------------------------------------------------+

//| Modification du Stop Loss et du Take Profit d'une position |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- déclare et initialise la demande de trade et le résultat

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // nombre de positions ouvertes

//--- boucle sur toutes les positions ouvertes

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- paramètres de l'ordre

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i);// ticket de la position

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // symbole

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // nombre de décimales

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber de la position

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // volume de la position

double sl=PositionGetDouble(POSITION_SL); // Stop Loss de la position

double tp=PositionGetDouble(POSITION_TP); // Take Profit de la position

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // type de la position

//--- affiche quelques informations sur la position

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//--- si le MagicNumber correspond et que le Stop Loss et le Take Profit ne sont pas définis

if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)

{

//--- calcule les niveaux de prix actuels

double price=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);

double bid=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);

double ask=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);

int stop_level=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

double price_level;

//--- si la distance de décalage minimum autorisée en points du prix de cloturê courant n'est pas définie

if(stop_level<=0)

stop_level=150; // définit la distance de décalage de 150 points du priwx de clôture courant

else

stop_level+=50; // définit la distance de décalage à (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL + 50) points pour la fiabilité



//--- calcul et arrondi des valeurs du Stop Loss et du Take Profit

price_level=stop_level*SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_POINT);

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

{

sl=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(bid+price_level,digits);

}

else

{

sl=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(ask-price_level,digits);

}

//--- remise à zéro de la demande et du résultat

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- définition des paramètres de l'opération

request.action =TRADE_ACTION_SLTP; // type de l'opération de trading

request.position=position_ticket; // ticket de la position

request.symbol=position_symbol; // symbole

request.sl =sl; // Stop Loss de la position

request.tp =tp; // Take Profit de la position

request.magic=EXPERT_MAGIC; // MagicNumber de la position

//--- affiche des informations sur la modification

PrintFormat("Modification de #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));

//--- envoi de la demande

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend erreur %d",GetLastError()); // en cas d'échec de l'envoi, affiche le code de l'erreur

//--- informations sur l'opération

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



Ordre en Attente

Ordre pour placer un ordre en attente. Il est nécessaire de spécifier les 11 champs suivants :

action

symbol

volume

prix

stoplimit

sl

tp

type

type_filling

type_time

expiration

Il est également possible de spécifier les valeurs des champs "magic" et "comment".

Exemple de l'opération de trading TRADE_ACTION_PENDING pour placer un ordre en attente :

#property description "Exemple de placement d'ordres en attente"

#property script_show_inputs

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber de l'expert

input ENUM_ORDER_TYPE orderType=ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // type de l'ordre

//+------------------------------------------------------------------+

//| Placement d'ordres en attente |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- déclare et initialise la demande de trade et le résultat

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- paramètres pour placer un ordre en attente

request.action =TRADE_ACTION_PENDING; // type de trade operation

request.symbol =Symbol(); // symbole

request.volume =0.1; // volume de 0.1 lot

request.deviation=2; // déviation autorisée du prix

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber de l'ordre

int offset = 50; // décalage du prix courant pour placer un ordre, en points

double price; // prix de déclenchement de l'ordre

double point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT); // valeur du point

int digits=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS); // nombre de décimales (précision)

//--- vérification du type de l'opération

if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)

{

request.type =ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // type de l'ordre

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point; // prix d'ouverture

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // prix d'ouverture normalisé

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)

{

request.type =ORDER_TYPE_SELL_LIMIT; // type de l'ordre

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point; // prix d'ouverture

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // prix d'ouverture normalisé

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_STOP)

{

request.type =ORDER_TYPE_BUY_STOP; // type de l'ordre

price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point; // prix d'ouverture

request.price=NormalizeDouble(price,digits); // prix d'ouverture normalisé

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_STOP)

{

request.type =ORDER_TYPE_SELL_STOP; // type de l'ordre

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)-offset*point; // prix d'ouverture

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // prix d'ouverture normalisé

}

else Alert("Cet exemple ne permet de ne placer que des ordres en attente"); // si aucun ordre en attente n'est sélectionné

//--- envoie la demande

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend erreur %d",GetLastError()); // en cas d'échec de l'envoi de la demande, affiche le code de l'erreur

//--- informations sur l'opération

PrintFormat("retcode=%u transaction=%I64u ordre=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+



Modifier des Ordres en Attente

Ordre pour modifier les prix d'un ordre en attente. Il est nécessaire de spécifier les 7 champs suivants :

action

ordre

prix

sl

tp

type_time

expiration

Exemple de l'opération de trading TRADE_ACTION_MODIFY pour modifier les niveaux de prix d'ordres en attente :

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber de l'expert

//+------------------------------------------------------------------+

//| Modification des ordres en attente |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- déclare et initialise la demande de trade et le résultat

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

int total=OrdersTotal(); // nombre total d'ordres en attente placés

//--- boucle sur tous les ordres en attente placés

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- paramètres pour l'ordre

ulong order_ticket=OrderGetTicket(i); // ticket de l'ordre

string order_symbol=Symbol(); // symbole

int digits=(int)SymbolInfoInteger(order_symbol,SYMBOL_DIGITS); // nombre de décimales

ulong magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); // MagicNumber de l'ordre

double volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT); // volume actuel de l'ordre

double sl=OrderGetDouble(ORDER_SL); // Stop Loss actuel de l'ordre

double tp=OrderGetDouble(ORDER_TP); // Take Profit actuel de l'ordre

ENUM_ORDER_TYPE type=(ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE); // type de l'ordre

int offset = 50; // décalage du prix courant pour placer l'ordre, en points

double price; // prix de déclenchement de l'ordre

double point=SymbolInfoDouble(order_symbol,SYMBOL_POINT); // valeur du point

//--- affiche des informations sur l'ordre

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

order_ticket,

order_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//--- si le MagicNumber correspond, et que le Stop Loss et le Take Profit ne sont pas définis

if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)

{

request.action=TRADE_ACTION_MODIFY; // type de l'opération de trading

request.order = OrderGetTicket(i); // ticket de l'ordre

request.symbol =Symbol(); // symbole

request.deviation=5; // déviation autorisée du prix

//--- définition du niveau de prix, du Take Profit et du Stop Loss de l'ordre suivant son type

if(type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // prix d'ouverture normalisé

}

else if(type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // prix d'ouverture normalisé

}

else if(type==ORDER_TYPE_BUY_STOP)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // prix d'ouverture normalisé

}

else if(type==ORDER_TYPE_SELL_STOP)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)-offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // prix d'ouverture normalisé

}

//--- envoi de la demande

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend erreur %d",GetLastError()); // en cas d'échec de l'envoi de la demande, affiche le code de l'erreur

//--- informations sur l'opération

PrintFormat("retcode=%u transaction=%I64u ordre=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

//--- remise à zéro de la demande et du résultat

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



Supprimer un Ordre en Attente

Ordre pour supprimer un ordre en attente. Il est nécessaire de spécifier les 2 champs suivants :

action

ordre

Exemple de l'opération de trading TRADE_ACTION_REMOVE pour supprimer des ordres en attente :

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber de l'expert

//+------------------------------------------------------------------+

//| Suppression des ordres en attente |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- déclare et initialise la demande de trading et le résultat

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

int total=OrdersTotal(); // nombre total d'ordre en attente placés

//--- boucle sur tous les ordres en attente placés

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

ulong order_ticket=OrderGetTicket(i); // Ticket de l'ordre

ulong magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); // MagicNumber de l'ordre

//--- si le MagicNumber correspond

if(magic==EXPERT_MAGIC)

{

//--- remise à zéro de la demande et du résultat

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- paramètres de l'opération

request.action=TRADE_ACTION_REMOVE; // type de l'opération de trading

request.order = order_ticket; // Ticket de l'ordre

//--- envoi la demande

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend erreur %d",GetLastError()); // en cas d'échec de l'envoi de la demande, affiche le code d'erreur

//--- informations sur l'opération

PrintFormat("retcode=%u transaction=%I64u ordre=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



