Il s’agit d’un outil indispensable pour l’analyse fondamentale des marchés financiers basée sur l’actualité économique. Plus de 900 indices des plus grandes économies du monde sont basés sur des données en temps réel recueillies auprès de sources publiques.
Suivez les actualités dans le Calendrier économique Ajoutez au site Web
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.22 08:30, HKD, IPC a/a, Réel: 1.1%, Prévision: 0.6%, Précédent: 1.0%
2025.09.22 11:30, BRL, Rapport de Panel de marché de la BCB
2025.09.22 12:30, CAD, IPPI m/m, Réel: 0.5%, Prévision: 0.6%, Précédent: 0.7%
2025.09.22 12:30, CAD, IPPI a/a, Réel: 4.0%, Prévision: 3.3%, Précédent: 2.6%
2025.09.22 12:30, CAD, RMPI m/m, Réel: -0.6%, Prévision: 1.2%, Précédent: 0.3%
2025.09.22 12:30, CAD, RMPI a/a, Réel: 3.2%, Prévision: 8.6%, Précédent: 0.7%
2025.09.22 12:30, GBP, BoE MPC Member Pill Speech
2025.09.22 12:30, USD, Indice d’activité nationale de la Réserve Fédérale de Chicago, Réel: -0.12, Prévision: 0.07, Précédent: -0.28
2025.09.22 12:45, EUR, Discours Mauderer, membre exécutif du conseil d’administration de Bbk
2025.09.22 12:50, EUR, Enchère BTF de 3 mois, Réel: 2.007%, Précédent: 2.007%
2025.09.22 12:50, EUR, Enchère BTF de 6 mois, Réel: 2.027%, Précédent: 2.027%
2025.09.22 12:50, EUR, Enchère BTF de 12 mois, Réel: 2.048%, Précédent: 2.046%
2025.09.22 13:45, USD, Discours de Williams, Membre du FOMC
2025.09.22 13:45, EUR, Discours de Lane, membre exécutif du conseil de la BCE
2025.09.22 14:00, EUR, Indice de Confiance des consommateurs (CCI), Réel: -14.9, Prévision: -14.8, Précédent: -15.5
2025.09.22 14:55, CAD, Discours du Vice-Gouverneur principal de la BdC, M. Rogers
2025.09.22 15:30, USD, Vente aux Enchères de billets de 3 mois, Réel: 3.860%, Précédent: 3.905%
2025.09.22 15:30, USD, Vente des enchères de billets de 6 mois, Réel: 3.705%, Précédent: 3.715%
2025.09.22 16:00, EUR, Bbk President Nagel Speech
2025.09.22 17:30, EUR, Discours de Balz, membre exécutif du conseil d’administration de Bbk
2025.09.22 18:00, GBP, Discours du gouverneur de la BoE, Bailey
2025.09.22 19:45, CAD, BoC Deputy Governor Kozicki Speech
2025.09.22 21:00, KRW, PPI m/m, Réel: -0.1%, Prévision: 0.3%, Précédent: 0.4%
2025.09.22 21:00, KRW, IPP a/a, Réel: 0.6%, Prévision: 1.1%, Précédent: 0.5%
2025.09.22 22:00, EUR, Balance Commerciale, Réel: €​-4.009 B, Prévision: €​-3.881 B, Précédent: €​-3.588 B
2025.09.23 00:00, JPY, Journée de l’équinoxe d’automne
2025.09.23 05:00, SGD, IPC a/a, Réel: 0.5%, Prévision: 0.3%, Précédent: 0.6%
2025.09.23 07:15, EUR, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 50.0, Précédent: 50.4
2025.09.23 07:15, EUR, Services PMI de Markit, Prévision: 49.7, Précédent: 49.8
2025.09.23 07:15, EUR, Composite PMI de Markit, Prévision: 49.7, Précédent: 49.8
2025.09.23 07:30, EUR, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 50.0, Précédent: 49.8
2025.09.23 07:30, EUR, Services PMI de Markit, Prévision: 50.2, Précédent: 49.3
2025.09.23 07:30, EUR, Composite PMI de Markit, Prévision: 50.5, Précédent: 50.5
2025.09.23 07:30, SEK, Décision des Taux d' Intérêt de la Riksbank, Réel: 1.75%, Précédent: 2.00%
2025.09.23 07:30, SEK, Rapport sur la politique monétaire de la Riksbank
2025.09.23 08:00, EUR, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 50.9, Précédent: 50.7
2025.09.23 08:00, EUR, Services PMI de Markit, Prévision: 50.9, Précédent: 50.5
2025.09.23 08:00, EUR, Composite PMI de Markit, Prévision: 51.0, Précédent: 51.0
2025.09.23 08:30, GBP, Indice PMI manufacturier Markit/CIPS, Prévision: 46.4, Précédent: 47.0
2025.09.23 08:30, GBP, Markit/CIPS Services PMI, Prévision: 51.3, Précédent: 54.2
2025.09.23 08:30, GBP, Markit/CIPS Composite PMI, Précédent: 53.5
2025.09.23 09:00, GBP, BoE MPC Member Pill Speech
2025.09.23 09:32, GBP, Vente aux enchères de Gilt de trésorerie sur 30 ans, Réel: 5.476%, Précédent: 5.104%
2025.09.23 09:45, EUR, Vente aux enchères de notes de 2 ans, Réel: 2.01%, Précédent: 1.96%
2025.09.23 12:00, MXN, Activité économique m/m, Réel: -0.9%, Prévision: 0.0%, Précédent: 0.2%
2025.09.23 12:00, MXN, Activité économique n.d.a. a/a, Réel: -1.1%, Prévision: 0.4%, Précédent: 1.3%
2025.09.23 12:00, MXN, Ventes au Détail m/m, Réel: -0.2%, Prévision: -0.2%, Précédent: 0.3%
2025.09.23 12:00, MXN, Ventes au détail n.d.a. a/a, Réel: 2.4%, Prévision: 2.1%, Précédent: 2.5%
2025.09.23 12:30, CAD, Indice des Prix des Logements Neufs, Réel: -0.3%, Prévision: 0.0%, Précédent: -0.1%
2025.09.23 12:30, USD, Compte Courant, Réel: $​-251.312 B, Prévision: $​-406.051 B, Précédent: $​-439.822 B
2025.09.23 13:00, USD, Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
2025.09.23 14:00, USD, Vente de Maisons Existantes, Prévision: 4.04 M, Précédent: 4.01 M
2025.09.23 14:00, USD, Vente de Maisons Existantes m/m, Prévision: -2.0%, Précédent: 2.0%
2025.09.23 14:00, USD, Indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Richmond, Réel: -17, Prévision: -6, Précédent: -7
2025.09.23 14:00, USD, Expéditions de fabrication de la Réserve Fédérale de Richmond, Réel: -20, Précédent: -5
2025.09.23 14:00, USD, Revenus des services de la Réserve Fédérale de Richmond, Prévision: 8, Précédent: 4
2025.09.23 16:35, USD, Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
2025.09.23 17:00, USD, Vente des enchères de billet de banque de 2 ans, Réel: 3.571%, Précédent: 3.641%
2025.09.23 18:15, CAD, Discours du gouverneur de la BdC, Macklem
2025.09.23 21:00, KRW, Confiance des Consommateurs (CCI), Réel: 110.1, Prévision: 112.2, Précédent: 111.4
2025.09.23 22:00, EUR, Discours Mauderer, membre exécutif du conseil d’administration de Bbk
2025.09.24 00:00, ZAR, Journée du patrimoine
2025.09.24 01:00, CNY, Nouveaux prêts de la CLCC, Prévision: ¥​0.781 T, Précédent: ¥​-0.050 T
2025.09.24 01:00, CNY, PBC M2 Masse monétaire a/a, Prévision: 8.7%, Précédent: 8.8%
2025.09.24 01:00, CNY, Croissance de l’encours des prêts de la CLCC a/a, Prévision: 6.9%, Précédent: 6.9%
2025.09.24 05:00, JPY, BoJ a réduit l’IPC de base moyen a/a, Réel: 2.0%, Prévision: 1.9%, Précédent: 2.0%
2025.09.24 05:00, JPY, IPC de base médian pondéré de la BoJ a/a, Réel: 1.1%, Prévision: 1.3%, Précédent: 1.1%
2025.09.24 07:00, EUR, Discours de Balz, membre exécutif du conseil d’administration de Bbk
2025.09.24 07:00, EUR, IPP a/a, Réel: -1.5%, Prévision: 1.7%, Précédent: 0.3%
2025.09.24 07:00, SEK, Confiance des Entreprises
2025.09.24 07:00, SEK, Confiance dans le secteur manufacturier
2025.09.24 07:00, SEK, Confiance des Consommateurs (CCI)
2025.09.24 07:00, SEK, Prévisions d’inflation
2025.09.24 07:00, SEK, Indicateur de tendance économique
2025.09.24 07:00, EUR, Réunion de politique non monétaire de la BCE
2025.09.24 08:00, CHF, prévisions économiques du Credit Suisse
2025.09.24 08:30, EUR, Prévisions de l’entreprise Ifo
2025.09.24 08:30, EUR, Situation actuelle de l’entreprise Ifo
2025.09.24 08:30, EUR, Climat des Affaires IFO
2025.09.24 09:30, GBP, Vente aux enchères de Gilt de trésorerie de 5 ans, Réel: 4.095%, Précédent: 4.208%
2025.09.24 10:36, EUR, Enchères CTZ de 2 ans, Réel: 2.230%, Précédent: 2.200%
2025.09.24 11:00, BRL, FGV Confiance des consommateurs (CCI), Réel: 1.3, Prévision: 80.4, Précédent: 86.2
2025.09.24 12:00, MXN, IPC du premier mi-mois m/m, Réel: 0.18%, Prévision: 0.02%, Précédent: -0.02%
2025.09.24 12:00, MXN, IPC de base du premier semestre m/m, Réel: 0.22%, Prévision: 0.18%, Précédent: 0.09%
2025.09.24 14:00, USD, Ventes de Logements Neufs, Réel: 0.800 M, Prévision: 0.692 M, Précédent: 0.664 M
2025.09.24 14:00, USD, Ventes de Logements Neufs m/m, Réel: 20.5%, Prévision: 7.9%, Précédent: -1.8%
2025.09.24 14:30, USD, Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA, Réel: -0.607 M, Prévision: -2.631 M, Précédent: -9.285 M
2025.09.24 14:30, USD, EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut, Réel: 0.177 M, Prévision: -0.329 M, Précédent: -0.296 M
2025.09.24 14:30, USD, Variation des importations de pétrole brut de l’EIA, Réel: 1.596 M, Prévision: -2.347 M, Précédent: -3.111 M
2025.09.24 14:30, USD, Variation de la production de carburant distillé EIA, Réel: 0.029 M, Prévision: -0.120 M, Précédent: -0.274 M
2025.09.24 14:30, USD, Variation des stocks de distillats de l’EIA, Réel: -1.685 M, Prévision: 2.060 M, Précédent: 4.046 M
2025.09.24 14:30, USD, Variation de la production d’essence EIA, Réel: 0.300 M, Prévision: 0.279 M, Précédent: -0.180 M
2025.09.24 14:30, USD, Variation des stocks de mazout de chauffage EIA, Réel: -0.189 M, Prévision: 0.073 M, Précédent: 0.670 M
2025.09.24 14:30, USD, Variation des stocks d’essence de l’EIA, Réel: -1.081 M, Prévision: -2.241 M, Précédent: -2.347 M
2025.09.24 14:30, USD, EIA Raffinerie Pétrole brut Variation quotidienne des intrants, Réel: 0.052 M, Précédent: -0.394 M
2025.09.24 14:30, USD, Variation du taux d’utilisation des raffineries de l’EIA, Réel: -0.3%, Précédent: -1.6%
2025.09.24 17:00, USD, Vente des enchères de billets de banque de 5 ans, Réel: 3.710%, Précédent: 3.724%
2025.09.24 17:30, BRL, Flux d’ Échange Étranger., Réel: $​-0.659 B, Prévision: $​0.872 B, Précédent: $​-0.163 B
2025.09.24 23:50, JPY, Indice des prix des services aux entreprises de la BoJ a/a, Réel: 2.7%, Prévision: 3.1%, Précédent: 2.6%
2025.09.24 23:50, JPY, Procès-verbal de la réunion de politique monétaire de la BoJ
2025.09.25 00:00, BRL, Réunion du Conseil Monétaire National de la BCB
2025.09.25 06:00, EUR, GfK Climat de consommation, Prévision: -21.6, Précédent: -23.6
2025.09.25 06:00, NOK, Taux de Chômage, Réel: 4.9%, Prévision: 4.5%, Précédent: 4.5%
2025.09.25 06:00, SEK, PPI m/m, Réel: 0.5%, Prévision: 1.1%, Précédent: 1.1%
2025.09.25 06:00, SEK, IPP a/a, Réel: -0.7%, Prévision: 3.8%, Précédent: -0.6%
2025.09.25 06:00, SEK, Prêts aux ménages a/a, Réel: 2.7%, Prévision: 5.0%, Précédent: 2.6%
2025.09.25 06:00, SEK, Prêts aux sociétés non financières a/a, Réel: 2.8%, Précédent: 2.7%
2025.09.25 06:00, SEK, Masse Monétaire M3 a/a, Précédent: 4.4%
2025.09.25 06:45, EUR, Indice de Confiance des consommateurs (CCI), Réel: 87, Prévision: 84, Précédent: 87
2025.09.25 07:30, CHF, Décision des Taux d' Intérêt de la BOC, Précédent: 0.00%
2025.09.25 07:30, CHF, Évaluation de la politique monétaire de la BNS
2025.09.25 08:00, ZAR, Indice de confiance des consommateurs FNB/BER, Réel: -13, Précédent: -10
2025.09.25 08:00, CHF, Conférence de presse de la BNS
2025.09.25 08:00, EUR, Bulletin Économique de la BCE
2025.09.25 08:00, EUR, BCE M3 Masse monétaire a/a, Réel: 2.9%, Prévision: 3.2%, Précédent: 3.3%
2025.09.25 08:00, EUR, Prêts aux ménages de la BCE a/a, Réel: 2.5%, Prévision: 2.4%, Précédent: 2.4%
2025.09.25 08:00, EUR, Prêts aux sociétés non financières de la BCE a/a, Réel: 3.0%, Prévision: 2.8%, Précédent: 2.8%
2025.09.25 08:00, EUR, Prêts du secteur privé de la BCE a/a, Réel: 2.8%, Prévision: 2.6%, Précédent: 2.8%
2025.09.25 08:30, HKD, Exportations a/a, Réel: 14.5%, Prévision: 12.8%, Précédent: 14.3%
2025.09.25 08:30, HKD, Importations a/a, Réel: 11.5%, Prévision: 14.0%, Précédent: 16.5%
2025.09.25 08:30, HKD, Balance Commerciale, Réel: HK$​-25.400 B, Prévision: HK$​-33.157 B, Précédent: HK$​-34.100 B
2025.09.25 09:30, ZAR, PPI m/m, Prévision: 1.2%, Précédent: 0.7%
2025.09.25 09:30, ZAR, IPP a/a, Prévision: 2.1%, Précédent: 1.5%
2025.09.25 09:30, GBP, Vente aux enchères de Gilt de trésorerie sur 10 ans, Précédent: 4.522%
2025.09.25 10:44, EUR, Enchère BOT de 6 mois, Réel: 2.044%, Précédent: 2.012%
2025.09.25 12:00, BRL, IPC de mi-mois m/m, Réel: 0.48%, Prévision: -0.01%, Précédent: -0.14%
2025.09.25 12:00, BRL, IPC de mi-mois a/a, Réel: 5.32%, Prévision: 4.54%, Précédent: 4.95%
2025.09.25 12:30, USD, GDP q/q, Réel: 3.8%, Prévision: 3.3%, Précédent: 3.3%
2025.09.25 12:30, USD, Indice des prix du PIB q/q, Réel: 2.1%, Prévision: 2.0%, Précédent: 2.0%
2025.09.25 12:30, USD, Indice des prix PCE de base q/q, Réel: 2.6%, Prévision: 2.5%, Précédent: 2.5%
2025.09.25 12:30, USD, Indice des prix PCE q/q, Réel: 2.1%, Prévision: 2.0%, Précédent: 2.0%
2025.09.25 12:30, USD, PCE réel t/t, Réel: 2.5%, Prévision: 1.6%, Précédent: 1.6%
2025.09.25 12:30, USD, Bénéfices des Entreprises q/q, Réel: 0.2%, Prévision: 2.0%, Précédent: 2.0%
2025.09.25 12:30, USD, PIB Ventes t/t, Réel: 7.5%, Prévision: 6.8%, Précédent: 6.8%
2025.09.25 12:30, USD, Stocks des Grossistes m/m, Réel: -0.2%, Prévision: 0.1%, Précédent: 0.0%
2025.09.25 12:30, USD, Commandes de Marchandises Durables, Réel: 2.9%, Prévision: -0.5%, Précédent: -2.7%
2025.09.25 12:30, USD, Commandes de Marchandises Durables de Base m/m, Réel: 0.4%, Prévision: 0.6%, Précédent: 1.0%
2025.09.25 12:30, USD, Commandes de Marchandises Durables à l’exclusion de Défense m/m, Réel: 1.9%, Prévision: -4.6%, Précédent: -2.3%
2025.09.25 12:30, USD, Commandes de biens d’investissement non liés à la défense,à l’exclusion des commandes d’Aéronef m/m, Réel: 0.6%, Prévision: -0.2%, Précédent: 0.8%
2025.09.25 12:30, USD, Balance commerciale de Marchandises, Réel: $​-85.541 B, Prévision: $​42.847 B, Précédent: $​-102.840 B
2025.09.25 12:30, USD, Expéditions de marchandises d’équipement non liés à la défense, à l’exclusion de Aéronef m/m, Réel: -0.3%, Prévision: 0.5%, Précédent: 0.6%
2025.09.25 12:30, USD, Stocks de détail m/m, Réel: 0.0%, Prévision: 0.1%, Précédent: 0.1%
2025.09.25 12:30, USD, Stocks de détail à l’exclusion de Autos m/m, Réel: 0.3%, Précédent: 0.2%
2025.09.25 12:30, USD, Allocations Initiales de Chômage, Réel: 218 K, Prévision: 208 K, Précédent: 232 K
2025.09.25 12:30, USD, Allocations de chômage en continu., Réel: 1.926 M, Prévision: 1.913 M, Précédent: 1.928 M
2025.09.25 12:30, USD, Allocations Initiales de Chômage Moyennes sur 4 semaines, Réel: 237.500 K, Prévision: 236.492 K, Précédent: 240.250 K
2025.09.25 13:00, USD, Discours de Williams, Membre du FOMC
2025.09.25 14:00, USD, Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
2025.09.25 14:30, USD, Changement de stockage de gaz naturel de l’EIA, Réel: 75 B, Prévision: 98 B, Précédent: 90 B
2025.09.25 15:00, USD, Indice composite manufacturier de la Réserve Fédérale de Kansas City
2025.09.25 15:00, USD, Production manufacturière de Kansas City Réserve Fédérale
2025.09.25 15:30, USD, Vente des enchères de billets de 4 semaines, Réel: 4.080%, Précédent: 4.040%
2025.09.25 15:30, USD, Vente des enchères de billets de 8 semaines, Réel: 4.000%, Précédent: 3.965%
2025.09.25 17:00, USD, Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
2025.09.25 17:00, USD, Vente des enchères de billets de banque de 7 ans, Réel: 3.953%, Précédent: 3.925%
2025.09.25 19:00, MXN, Décision de la Banque du Mexique sur les taux d’intérêt, Réel: 7.50%, Précédent: 7.75%
2025.09.25 21:00, KRW, BOK Fabrication BSI, Réel: 70, Prévision: 66, Précédent: 70
2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo CPI a/a, Réel: 2.5%, Prévision: 3.1%, Précédent: 2.5%
2025.09.25 23:30, JPY, IPC de Tokyo hors Alimentation et énergie a/a, Réel: 2.5%, Prévision: 3.0%, Précédent: 3.0%
2025.09.25 23:30, JPY, IPC de base de Tokyo a/a, Réel: 2.5%, Prévision: 2.9%, Précédent: 2.5%
2025.09.25 23:30, JPY, CPI s.a. m/m de Tokyo, Réel: -0.1%, Précédent: 0.1%
2025.09.25 23:50, JPY, Fonds Étrangers en Obligations, Réel: ¥​817.2 B, Précédent: ¥​1479.7 B
2025.09.25 23:50, JPY, Investissement étranger dans les bourses japonaises, Réel: ¥​-1747.5 B, Précédent: ¥​-2032.8 B
2025.09.26 05:00, SGD, Production Industrielle m/m, Réel: -9.7%, Prévision: 2.8%, Précédent: 8.8%
2025.09.26 05:00, SGD, Production Industrielle a/a, Réel: -7.8%, Prévision: -4.5%, Précédent: 7.7%
2025.09.26 06:00, SEK, Balance commerciale des marchandises, Réel: Kr​-8.9 B, Prévision: Kr​5.9 B, Précédent: Kr​3.6 B
2025.09.26 07:00, EUR, GDP q/q, Réel: 0.8%, Prévision: 0.7%, Précédent: 0.7%
2025.09.26 07:00, EUR, PIB a/a, Réel: 3.1%, Prévision: 2.8%, Précédent: 2.8%
2025.09.26 08:00, EUR, Confiance des Affaires, Réel: 87.3, Prévision: 87.5, Précédent: 87.3
2025.09.26 08:00, EUR, Confiance des consommateurs, Réel: 96.8, Prévision: 96.3, Précédent: 96.2
2025.09.26 10:58, EUR, Enchères BTP de 5 ans, Réel: 2.94%, Précédent: 2.80%
2025.09.26 10:58, EUR, Vente aux enchères BTP de 10 ans, Réel: 3.62%, Précédent: 3.58%
2025.09.26 11:30, BRL, Compte Courant, Réel: $​-4.669 B, Prévision: $​-5.717 B, Précédent: $​-7.067 B
2025.09.26 11:30, BRL, Investissement étranger direct, Réel: $​7.989 B, Prévision: $​5.395 B, Précédent: $​8.324 B
2025.09.26 11:30, INR, Réserves de Devises Étrangères
2025.09.26 12:00, MXN, Balance Commerciale n.s.a., Réel: $​-1.944 B, Prévision: $​-3.430 B, Précédent: $​-0.017 B
2025.09.26 12:00, MXN, Balance Commerciale, Prévision: $​0.244 B, Précédent: $​0.296 B
2025.09.26 12:30, CAD, PIB m/m, Réel: 0.2%, Prévision: -0.7%, Précédent: -0.1%
2025.09.26 12:30, CAD, PIB a/a, Réel: 0.9%, Prévision: 0.9%, Précédent: 0.9%
2025.09.26 12:30, USD, Indice des prix PCE de base m/m, Réel: 0.2%, Prévision: 0.2%, Précédent: 0.2%
2025.09.26 12:30, USD, Indice des prix PCE de base a/a, Réel: 2.9%, Prévision: 2.9%, Précédent: 2.9%
2025.09.26 12:30, USD, Indice des prix PCE m/m, Réel: 0.3%, Prévision: 0.2%, Précédent: 0.2%
2025.09.26 12:30, USD, Indice des prix PCE a/a, Réel: 2.7%, Prévision: 2.8%, Précédent: 2.6%
2025.09.26 12:30, USD, Dépenses Personnelles m/m, Réel: 0.6%, Prévision: 0.4%, Précédent: 0.5%
2025.09.26 12:30, USD, Revenu Personnel m/m, Réel: 0.4%, Prévision: -0.1%, Précédent: 0.4%
2025.09.26 12:30, USD, PCE réel m/m, Réel: 0.3%, Prévision: 0.1%, Précédent: 0.4%
2025.09.26 14:00, USD, La Réserve Fédérale de Dallas a réduit le taux d’inflation moyen du PCE
2025.09.26 14:00, USD, Sentiment des consommateurs du Michigan, Réel: 55.1, Prévision: 55.4, Précédent: 55.4
2025.09.26 14:00, USD, prévisions des consommateurs du Michigan, Réel: 51.7, Prévision: 51.8, Précédent: 51.8
2025.09.26 14:00, USD, Conditions actuelles du Michigan, Réel: 60.4, Prévision: 61.2, Précédent: 61.2
2025.09.26 14:00, USD, prévisions d’inflation au Michigan, Réel: 4.7%, Prévision: 4.8%, Précédent: 4.8%
2025.09.26 14:00, USD, prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan, Réel: 3.7%, Prévision: 3.9%, Précédent: 3.9%
2025.09.26 15:00, CAD, solde budgétaire, Prévision: $​0.333 B, Précédent: $​3.629 B
2025.09.26 15:00, CAD, solde budgétaire, Exercice Financier, Prévision: $​-10.718 B, Précédent: $​-3.338 B
2025.09.26 17:00, USD, Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
2025.09.26 17:00, USD, Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines, Précédent: 418
2025.09.26 17:00, USD, Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis, Précédent: 542
2025.09.26 19:30, AUD, Positions CFTC AUD nettes non commerciales, Précédent: -51.2 K
2025.09.26 19:30, BRL, CFTC BRL Positions nettes non commerciales, Précédent: 62.2 K
2025.09.26 19:30, CAD, CFTC CAD Positions nettes non commerciales, Précédent: -107.2 K
2025.09.26 19:30, JPY, CFTC JPY Positions nettes non commerciales, Précédent: 61.4 K
2025.09.26 19:30, MXN, Positions nettes non commerciales de CFTC MXN, Précédent: 78.0 K
2025.09.26 19:30, NZD, CFTC NZD Positions nettes non commerciales, Précédent: -18.0 K
2025.09.26 19:30, ZAR, CFTC ZAR Positions nettes non commerciales, Précédent: 9.5 K
2025.09.26 19:30, CHF, CFTC CHF Positions nettes non commerciales, Précédent: -26.0 K
2025.09.26 19:30, GBP, Positions nettes non commerciales de CFTC GBP, Précédent: -6.6 K
2025.09.26 19:30, USD, Positions nettes non commerciales de CFTC Copper, Précédent: 30.3 K
2025.09.26 19:30, USD, Positions nettes non commerciales de CFTC Silver, Précédent: 51.5 K
2025.09.26 19:30, USD, Positions nettes non commerciales de CFTC Gold, Précédent: 266.4 K
2025.09.26 19:30, USD, Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC, Précédent: 98.7 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC S&P 500 Positions nettes non commerciales, Précédent: -225.1 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Aluminium Positions nettes non commerciales, Précédent: 1.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Positions nettes non commerciales du maïs, Précédent: -36.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Gaz naturel Positions nettes non commerciales, Précédent: -110.9 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Graines de soja Positions nettes non commerciales, Précédent: 21.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Positions nettes non commerciales du blé, Précédent: -72.2 K
2025.09.26 19:30, USD, CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales, Précédent: 17.8 K
2025.09.26 19:30, EUR, CFTC EUR Positions nettes non commerciales, Précédent: 117.8 K
2025.09.27 01:30, CNY, Bénéfice industriel début de l'année a/a, Précédent: -1.7%
2025.09.29 01:00, CNY, Investissement étranger direct depuis le début de l'année a/a, Prévision: -8.4%, Précédent: -13.4%
2025.09.29 05:00, JPY, Indice coïncident, Prévision: 113.3, Précédent: 113.3
2025.09.29 05:00, JPY, Indice avancé, Prévision: 105.9, Précédent: 105.9
2025.09.29 05:00, JPY, Indice coïncident m/m, Précédent: -2.6%
2025.09.29 05:00, JPY, Indice de premier plan m/m, Précédent: 0.8%
2025.09.29 05:30, JPY, Discours de Noguchi, membre du conseil d’administration de la BoJ
2025.09.29 06:00, NOK, Ventes au Détail m/m, Prévision: -0.1%, Précédent: 0.6%
2025.09.29 06:00, NOK, Ventes au Détail a/a, Prévision: 5.0%, Précédent: 5.1%
2025.09.29 06:00, NOK, Dette publique générale sur prêts intérieurs a/a, Prévision: 4.1%, Précédent: 4.1%
2025.09.29 06:00, GBP, HPI m/m à l’échelle nationale, Prévision: 0.1%, Précédent: -0.1%
2025.09.29 06:00, GBP, HPI à l’échelle nationale a/a, Prévision: 1.8%, Précédent: 2.1%
2025.09.29 07:00, EUR, CPI m/m, Prévision: -0.2%, Précédent: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, IPC a/a, Prévision: 2.7%, Précédent: 2.7%
2025.09.29 07:00, EUR, HICP m/m, Prévision: 0.5%, Précédent: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, IPCH a/a, Prévision: 2.7%, Précédent: 2.7%
2025.09.29 07:00, EUR, Ventes au Détail a/a, Prévision: 3.4%, Précédent: 4.7%
2025.09.29 07:30, SEK, Procès-verbal de la réunion de politique monétaire de la Riksbank
2025.09.29 08:00, EUR, Balance Commerciale Hors UE, Précédent: €​5.391 B
2025.09.29 08:30, GBP, Crédit à la consommation BoE m/m, Prévision: £​1.222 B, Précédent: £​1.622 B
2025.09.29 08:30, GBP, BoE M4 Masse monétaire m/m, Prévision: -0.4%, Précédent: 0.1%
2025.09.29 08:30, GBP, Approbations hypothécaires de la BoE, Prévision: 67.354 K, Précédent: 65.352 K
2025.09.29 08:30, GBP, Crédit hypothécaire de la BoE m/m, Prévision: £​2.964 B, Précédent: £​4.522 B
2025.09.29 08:30, GBP, Prêt net de la BoE aux particuliers m/m, Prévision: £​7.106 B, Précédent: £​6.144 B
2025.09.29 09:00, EUR, Bbk President Nagel Speech
2025.09.29 09:00, EUR, Indicateur du Climat des Affaires, Prévision: -0.71, Précédent: -0.72
2025.09.29 09:00, EUR, Indicateur de Confiance des Industriels, Prévision: -9.6, Précédent: -10.3
2025.09.29 09:00, EUR, Indicateur de Confiance dans les Services, Prévision: 3.6, Précédent: 3.6
2025.09.29 09:00, EUR, Indicateur du Climat Économique, Prévision: 94.8, Précédent: 95.2
2025.09.29 09:00, EUR, Indice de Confiance des consommateurs (CCI), Prévision: -14.9, Précédent: -14.9
2025.09.29 09:00, EUR, prévisions à l’égard des prix à la consommation, Prévision: 18.9, Précédent: 25.9
2025.09.29 09:00, EUR, prévisions de l’industrie en matière de prix de vente, Prévision: 7.6, Précédent: 6.7
2025.09.29 10:00, EUR, Confiance des Entreprises, Prévision: -5.4, Précédent: -6.7
2025.09.29 11:00, BRL, Indice d’inflation FGV IGP-M m/m, Prévision: -0.44%, Précédent: 0.36%
2025.09.29 11:30, BRL, Rapport de Panel de marché de la BCB
2025.09.29 11:30, BRL, Prêt Bancaire de la BCB Banque m/m, Prévision: 1.0%, Précédent: 0.4%
2025.09.29 11:30, USD, Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
2025.09.29 12:00, INR, Production Industrielle a/a, Prévision: 3.9%, Précédent: 3.5%
2025.09.29 12:00, INR, Indice de la Production Industrielle FYTD a/a, Prévision: 2.1%, Précédent: 2.3%
2025.09.29 12:00, INR, Production Manufacturière a/a, Prévision: 4.0%, Précédent: 5.4%
2025.09.29 12:00, INR, Production Manufacturière FYTD a/a, Précédent: 3.9%
2025.09.29 12:00, MXN, Taux de Chômage, Prévision: 2.5%, Précédent: 2.6%
2025.09.29 12:00, MXN, Taux de Chômage, Prévision: 3.1%, Précédent: 2.8%
2025.09.29 12:00, GBP, Discours de Ramsden, vice-gouverneur de la BoE sur les marchés et les banques
2025.09.29 12:50, EUR, Enchère BTF de 3 mois, Précédent: 2.007%
2025.09.29 12:50, EUR, Enchère BTF de 6 mois, Précédent: 2.027%
2025.09.29 12:50, EUR, Enchère BTF de 12 mois, Précédent: 2.048%
2025.09.29 14:00, USD, Ventes à domicile en attente m/m, Prévision: 2.0%, Précédent: -0.4%
2025.09.29 14:00, USD, Ventes de maisons en attente a/a, Prévision: 2.3%, Précédent: 0.7%
2025.09.29 14:00, USD, Indice des ventes de maisons en cours., Précédent: 71.7
2025.09.29 14:30, USD, Indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Dallas
2025.09.29 15:30, USD, Vente aux Enchères de billets de 3 mois, Précédent: 3.860%
2025.09.29 15:30, USD, Vente des enchères de billets de 6 mois, Précédent: 3.705%
2025.09.29 16:00, SGD, Prêts bancaires, Prévision: S$​861.124 B, Précédent: S$​854.020 B
2025.09.29 17:30, USD, Discours de Williams, Membre du FOMC
2025.09.29 23:00, KRW, Production Industrielle m/m, Prévision: -4.1%, Précédent: 0.3%
2025.09.29 23:00, KRW, Production Industrielle a/a, Prévision: -0.6%, Précédent: 5.0%
2025.09.29 23:00, KRW, Ventes au Détail m/m, Prévision: 0.1%, Précédent: 2.5%
2025.09.29 23:00, KRW, Indice des services m/m, Prévision: 0.2%, Précédent: 0.2%
2025.09.29 23:50, JPY, Ventes au Détail m/m, Prévision: 0.0%, Précédent: -1.6%
2025.09.29 23:50, JPY, Ventes au Détail a/a, Prévision: -1.7%, Précédent: 0.3%
2025.09.29 23:50, JPY, Ventes des grands détaillants a/a, Prévision: 0.4%, Précédent: 0.4%
2025.09.29 23:50, JPY, Production Industrielle m/m, Prévision: -0.8%, Précédent: -1.2%
2025.09.29 23:50, JPY, Production Industrielle a/a, Prévision: 0.7%, Précédent: -0.4%
2025.09.29 23:50, JPY, Prévision de production industrielle 1 mois en avance m/m, Précédent: 2.8%
2025.09.29 23:50, JPY, Prévisions de production industrielle 2 mois à venir m/m, Précédent: -0.3%
2025.09.29 23:50, JPY, Résumé des appréciations de la BoJ

Foire Aux Questions

Qu'est-ce que le Calendrier Economique ?

Le Calendrier Économique présente les événements et publications économiques importants qui influencent les marchés financiers. Il comprend des informations sur les taux d'intérêt, les rapports sur l'emploi, l'inflation et d'autres indicateurs clés. Grâce au calendrier intégré et à un widget dédié pour MetaTrader 5, vous pouvez toujours rester informé de l'actualité et prendre rapidement des décisions de trading éclairées.

Comment lire le Calendrier Economique du Forex ?

Le Calendrier Economique affiche l'heure, la date et l'importance des nouvelles et statistiques économiques qui influencent le marché des changes. Tenez compte des prévisions et des valeurs réelles, ainsi que de l'importance de l'événement (faible, moyenne ou élevée). Le calendrier MetaTrader 5 intégré et son widget pratique permettent aux traders de suivre facilement ces événements directement dans leur terminal de trading ou sur leur site web.

Comment trader en utilisant le Calendrier Economique ?

Le Calendrier Economique permet de trader en fonction de l'actualité ou d'éviter les risques liés à la volatilité du marché au moment de la publication des données. Par exemple, si les valeurs réelles diffèrent fortement des prévisions, le marché peut réagir brutalement, ce qui ouvre des opportunités de trading à court terme. Installez le widget du Calendrier Economique pour MetaTrader 5 afin de toujours réagir rapidement aux événements importants.