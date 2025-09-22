Calendrier économique

2025.09.22 08:30, HKD, IPC a/a
, Réel: 1.1%, Prévision: 0.6%, Précédent: 1.0%
2025.09.22 12:30, CAD, IPPI m/m
, Réel: 0.5%, Prévision: 0.6%, Précédent: 0.7%
2025.09.22 12:30, CAD, IPPI a/a
, Réel: 4.0%, Prévision: 3.3%, Précédent: 2.6%
2025.09.22 12:30, CAD, RMPI m/m
, Réel: -0.6%, Prévision: 1.2%, Précédent: 0.3%
2025.09.22 12:30, CAD, RMPI a/a
, Réel: 3.2%, Prévision: 8.6%, Précédent: 0.7%
2025.09.22 21:00, KRW, PPI m/m
, Réel: -0.1%, Prévision: 0.3%, Précédent: 0.4%
2025.09.22 21:00, KRW, IPP a/a
, Réel: 0.6%, Prévision: 1.1%, Précédent: 0.5%
2025.09.22 22:00, EUR, Balance Commerciale
, Réel: €-4.009 B, Prévision: €-3.881 B, Précédent: €-3.588 B
2025.09.23 00:00, JPY, Journée de l’équinoxe d’automne
2025.09.23 05:00, SGD, IPC a/a
, Réel: 0.5%, Prévision: 0.3%, Précédent: 0.6%
2025.09.23 12:30, USD, Compte Courant
, Réel: $-251.312 B, Prévision: $-406.051 B, Précédent: $-439.822 B
2025.09.24 00:00, ZAR, Journée du patrimoine
2025.09.24 07:00, EUR, IPP a/a
, Réel: -1.5%, Prévision: 1.7%, Précédent: 0.3%
2025.09.25 06:00, NOK, Taux de Chômage
, Réel: 4.9%, Prévision: 4.5%, Précédent: 4.5%
2025.09.25 06:00, SEK, PPI m/m
, Réel: 0.5%, Prévision: 1.1%, Précédent: 1.1%
2025.09.25 06:00, SEK, IPP a/a
, Réel: -0.7%, Prévision: 3.8%, Précédent: -0.6%
2025.09.25 08:30, HKD, Exportations a/a
, Réel: 14.5%, Prévision: 12.8%, Précédent: 14.3%
2025.09.25 08:30, HKD, Importations a/a
, Réel: 11.5%, Prévision: 14.0%, Précédent: 16.5%
2025.09.25 08:30, HKD, Balance Commerciale
, Réel: HK$-25.400 B, Prévision: HK$-33.157 B, Précédent: HK$-34.100 B
2025.09.25 09:30, ZAR, PPI m/m
, Prévision: 1.2%, Précédent: 0.7%
2025.09.25 09:30, ZAR, IPP a/a
, Prévision: 2.1%, Précédent: 1.5%
2025.09.25 12:00, BRL, IPC de mi-mois m/m
, Réel: 0.48%, Prévision: -0.01%, Précédent: -0.14%
2025.09.25 12:00, BRL, IPC de mi-mois a/a
, Réel: 5.32%, Prévision: 4.54%, Précédent: 4.95%
2025.09.25 12:30, USD, GDP q/q
, Réel: 3.8%, Prévision: 3.3%, Précédent: 3.3%
2025.09.25 12:30, USD, PCE réel t/t
, Réel: 2.5%, Prévision: 1.6%, Précédent: 1.6%
2025.09.25 12:30, USD, PIB Ventes t/t
, Réel: 7.5%, Prévision: 6.8%, Précédent: 6.8%
2025.09.25 23:30, JPY, Tokyo CPI a/a
, Réel: 2.5%, Prévision: 3.1%, Précédent: 2.5%
2025.09.26 07:00, EUR, GDP q/q
, Réel: 0.8%, Prévision: 0.7%, Précédent: 0.7%
2025.09.26 07:00, EUR, PIB a/a
, Réel: 3.1%, Prévision: 2.8%, Précédent: 2.8%
2025.09.26 11:30, BRL, Compte Courant
, Réel: $-4.669 B, Prévision: $-5.717 B, Précédent: $-7.067 B
2025.09.26 12:30, CAD, PIB m/m
, Réel: 0.2%, Prévision: -0.7%, Précédent: -0.1%
2025.09.26 12:30, CAD, PIB a/a
, Réel: 0.9%, Prévision: 0.9%, Précédent: 0.9%
2025.09.26 12:30, USD, PCE réel m/m
, Réel: 0.3%, Prévision: 0.1%, Précédent: 0.4%
2025.09.26 15:00, CAD, solde budgétaire
, Prévision: $0.333 B, Précédent: $3.629 B
2025.09.29 05:00, JPY, Indice avancé
, Prévision: 105.9, Précédent: 105.9
2025.09.29 07:00, EUR, CPI m/m
, Prévision: -0.2%, Précédent: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, IPC a/a
, Prévision: 2.7%, Précédent: 2.7%
2025.09.29 07:00, EUR, HICP m/m
, Prévision: 0.5%, Précédent: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, IPCH a/a
, Prévision: 2.7%, Précédent: 2.7%
2025.09.29 16:00, SGD, Prêts bancaires
, Prévision: S$861.124 B, Précédent: S$854.020 B