StringToCharArray

Copie et convertit un chaîne de caractères unicode vers ansi à l'endroit spécifié du tableau du type uchar. La fonction retourne le nombre d'éléments copiés.

int StringToCharArray(

string text_string,

uchar& array[],

int start=0,

int count=-1

uint codepage=CP_ACP

);

Paramètres

text_string

[in] La chaîne à copier.

array[]

[out] Le tableau du type uchar.

start=0

[in] La position de départ de la copie. La valeur par défaut est 0.

count=-1

[in] Le nombre d'éléments du tableau à copier. Définit la longueur de la chaîne du résultat. La valeur par défaut est -1, ce qui signifie la copie jusqu'à la fin du tableau ou jusqu'au 0 terminal. Le 0 terminal sera aussi copié dans le tableau. Dans ce cas, la taille du tableau dynamique peut être augmentée en cas de nécessité pour correspondre à la taille de la chaîne de caractères. Si le tableau est plus grand que la longueur de la chaîne de caractères, la taille du tableau n'est pas diminuée.

codepage=CP_ACP

[in] La valeur de la page de code. Pour les pages de code les plus utilisés, les constantes correspondantes sont prévues.

Valeur de Retour

Le nombre d'éléments copiés.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---chaîne à convertir

string text = "This is a test of the StringToCharArray() function";



//--- convertit la chaîne d'entrée en un tableau uchar conformément à la page de codes définie

uchar char_array[];

int copied=StringToCharArray(text, char_array);

PrintFormat("String length: %u

Number of characters copied (with terminal 0): %d

Array of characters for the string '%s':",

StringLen(text), copied, text);

//--- écrit le tableau résultat dans le journal

ArrayPrint(char_array, 0, " | ");

/*

résultat :

String length: 50

Number of characters copied (with terminal 0): 51

Array of characters for the string 'This is a test of the StringToCharArray() function':

[ 0] 84 | 104 | 105 | 115 | 32 | 105 | 115 | 32 | 97 | 32 | 116 | 101 | 115 | 116 | 32 | 111 | 102

[17] 32 | 116 | 104 | 101 | 32 | 83 | 116 | 114 | 105 | 110 | 103 | 84 | 111 | 67 | 104 | 97 | 114

[34] 65 | 114 | 114 | 97 | 121 | 40 | 41 | 32 | 102 | 117 | 110 | 99 | 116 | 105 | 111 | 110 | 0

*/

}

Voir aussi

CharArrayToString, StringToShortArray, Utilisation de la page de code