- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToCharArray
Copie et convertit un chaîne de caractères unicode vers ansi à l'endroit spécifié du tableau du type uchar. La fonction retourne le nombre d'éléments copiés.
|
int StringToCharArray(
Paramètres
text_string
[in] La chaîne à copier.
array[]
[out] Le tableau du type uchar.
start=0
[in] La position de départ de la copie. La valeur par défaut est 0.
count=-1
[in] Le nombre d'éléments du tableau à copier. Définit la longueur de la chaîne du résultat. La valeur par défaut est -1, ce qui signifie la copie jusqu'à la fin du tableau ou jusqu'au 0 terminal. Le 0 terminal sera aussi copié dans le tableau. Dans ce cas, la taille du tableau dynamique peut être augmentée en cas de nécessité pour correspondre à la taille de la chaîne de caractères. Si le tableau est plus grand que la longueur de la chaîne de caractères, la taille du tableau n'est pas diminuée.
codepage=CP_ACP
[in] La valeur de la page de code. Pour les pages de code les plus utilisés, les constantes correspondantes sont prévues.
Valeur de Retour
Le nombre d'éléments copiés.
Exemple :
|
//+------------------------------------------------------------------+
