iTime

Retourne l'heure d'ouverture de la barre (indiquée par le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant.

datetime iTime(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

int shift

);

Parameters

symbol

[in] Le nom du symbole de l'instrument financier. NULL signifie le symbole courant.

timeframe

[in] Période. Peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_TIMEFRAMES. 0 signifie la période actuelle du graphique.

shift

[in] L'indice de la valeur reçue des timeseries (décalage en arrière du nombre spécifié de barres relativement à la barre courante).

Valeur de Retour

L'heure d'ouverture de la barre (indiquée avec le paramètre 'shift') sur le graphique correspondant ou 0 en cas d'erreur. Pour connaître les détails de l'erreur, appelez la fonction GetLastError().

Note

La fonction retourne toujours les données actuelles. Pour cela, elle effectue une demande à la timeserie pour le symbole et la période spécifiés à chaque appel. Cela signifie que s'il n'y a pas de données prêtes au premier appel à la fonction, la préparation des résultats peut prendre un peu de temps.

La fonction ne stocke pas les résultats des appels précédents, et il n'y a pas de cache local pour un retour rapide de la valeur.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- La date est un dimanche

datetime time=D'2018.06.10 12:00';

string symbol="GBPUSD";

ENUM_TIMEFRAMES tf=PERIOD_H1;

bool exact=false;

//--- il n'y a pas de barre à l'heure spécifiée, iBarShift retournera l'indice de la barre la plus proche

int bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);

PrintFormat("1. %s %s %s(%s): l'indice de la barre est %d (exact=%s)",

symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time),DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));

datetime bar_time=iTime(symbol,tf,bar_index);

PrintFormat("L'heure de la barre #%d est %s (%s)",

bar_index,TimeToString(bar_time),DayOfWeek(bar_time));

//PrintFormat(iTime(symbol,tf,bar_index));

//--- Demande l'indice de la barre à la date spécifiée : mais il n'y a pas de barre, retourne -1

exact=true;

bar_index=iBarShift(symbol,tf,time,exact);

PrintFormat("2. %s %s %s (%s):l'indice de la barre est %d (exact=%s)",

symbol,EnumToString(tf),TimeToString(time),DayOfWeek(time),bar_index,string(exact));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retourne le nom du jour de la semaine |

//+------------------------------------------------------------------+

string DayOfWeek(const datetime time)

{

MqlDateTime dt;

string day="";

TimeToStruct(time,dt);

switch(dt.day_of_week)

{

case 0: day=EnumToString(DIMANCHE);

break;

case 1: day=EnumToString(LUNDI);

break;

case 2: day=EnumToString(MARDI);

break;

case 3: day=EnumToString(MERCREDI);

break;

case 4: day=EnumToString(JEUDI);

break;

case 5: day=EnumToString(VENDREDI);

break;

default:day=EnumToString(SAMEDI);

break;

}

//---

return day;

}

/* Le résultat:

1. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00(DIMANCHE): l'indice de la barre est 64 (exact=false)

L'heure de la barre #64 est 2018.06.08 23:00 (VENDREDI)

2. GBPUSD PERIOD_H1 2018.06.10 12:00 (DIMANCHE):l'indice de la barre est -1 (exact=true)

*/

Voir également

CopyTime, CopyRates