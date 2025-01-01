//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- obtient le nombre de symboles disponibles

int total = SymbolsTotal(false); // tous les symboles sur le serveur

int selected = SymbolsTotal(true); // tous les symboles de la fenêtre du Market Watch



//--- envoie dans le journal les données obtenues

PrintFormat("Number of available symbols on the server: %d

"+

"Number of available symbols selected in MarketWatch: %d", total, selected);

/*

résultat :

Number of available symbols on the server: 140

Number of available symbols selected in MarketWatch: 11

*/

}