Retourne le de symboles disponibles (sélectionnés dans le Market Watch ou tous).

int  SymbolsTotal(
   bool  selected      // true = seulement les symboles dans le MarketWatch
   );

Paramètres

selected

[in]  Le mode de la demande. True ou false.

Valeur de retour

Si le paramètre selected est égal à true, retourne le nombre de symboles choisis dans le Market Watch. Si la valeur est false, retourne le nombre total de tous les symboles.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtient le nombre de symboles disponibles
   int total    = SymbolsTotal(false);       // tous les symboles sur le serveur
   int selected = SymbolsTotal(true);        // tous les symboles de la fenêtre du Market Watch
 
//--- envoie dans le journal les données obtenues
   PrintFormat("Number of available symbols on the server: %d\n"+
               "Number of available symbols selected in MarketWatch: %d"totalselected);
   /*
   résultat :
   Number of available symbols on the server140
   Number of available symbols selected in MarketWatch11
   */
  }