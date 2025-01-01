- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolsTotal
Retourne le de symboles disponibles (sélectionnés dans le Market Watch ou tous).
|
int SymbolsTotal(
Paramètres
selected
[in] Le mode de la demande. True ou false.
Valeur de retour
Si le paramètre selected est égal à true, retourne le nombre de symboles choisis dans le Market Watch. Si la valeur est false, retourne le nombre total de tous les symboles.
Exemple :
|
//+------------------------------------------------------------------+