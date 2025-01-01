iBars

Retourne le nombre de barres du symbole correspondant et pour la période donnée, disponibles dans l'historique.

int iBars(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe

);

Parameters

symbol

[in] Le nom du symbole de l'instrument financier. NULL signifie le symbole courant.

timeframe

[in] Période. Peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_TIMEFRAMES. 0 signifie la période courante du graphique.

Valeur de Retour

Le nombre de barres du symbole correspondant et pour la période donnée, disponibles dans l'historique, mais pas plus que le paramètre "Max barres dans le graphique" dans les paramètres de la plateforme.

Exemple :

Print("Le nombre de barres sur 'EURUSD,H1' est ",iBars("EURUSD",PERIOD_H1));

Voir également

Barres