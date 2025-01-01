- Direction d'Indexation dans les Tableaux, Buffers et Séries de Données
- Organisation de l'Accès aux Données
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iBars
Retourne le nombre de barres du symbole correspondant et pour la période donnée, disponibles dans l'historique.
int iBars(
Parameters
symbol
[in] Le nom du symbole de l'instrument financier. NULL signifie le symbole courant.
timeframe
[in] Période. Peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_TIMEFRAMES. 0 signifie la période courante du graphique.
Valeur de Retour
Le nombre de barres du symbole correspondant et pour la période donnée, disponibles dans l'historique, mais pas plus que le paramètre "Max barres dans le graphique" dans les paramètres de la plateforme.
Exemple :
Print("Le nombre de barres sur 'EURUSD,H1' est ",iBars("EURUSD",PERIOD_H1));
