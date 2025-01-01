StringSubstr

Extrait une sous-chaîne d'une chaîne de texte à partir de la position spécifiée..

string StringSubstr(

string string_value,

int start_pos,

int length=-1

);

Paramètres

string_value

[in] La chaîne, d'où doit être extrait la sous-chaîne.

start_pos

[in] La position initiale de la sous-chaîne. Peut - être de 0 jusqu'à StringLen(text) -1.

length=-1

[in] La longueur de la sous-chaîne extraite. Si la valeur du paramètre est égale au -1 ou le paramètre n'est pas spécifié, la sous-chaîne sera extrait, à partir de la position indiquée et jusqu'à la fin de la chaîne.

Valeur de Retour

La copie de la sous-chaîne extraite, sinon retourne une chaîne vide.

Exemple :

void OnStart()

{

//--- récupère le nom du symbole actuel

string name = Symbol();



//--- récupère les devises de base et des symboles cotés

string base = StringSubstr(name, 0, 3);

string quoted = StringSubstr(name, 3, 3);



//--- affiche les devises des symboles obtenues dans le journal

PrintFormat("Symbol: %s. Currency base: %s, currency quoted: %s", name, base, quoted);



/*

Résultat

Symbol: EURUSD. Currency base: EUR, currency quoted: USD

*/

}

Voir aussi

StringSplit, StringFind, StringGetCharacter