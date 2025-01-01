DocumentationSections
StringSubstr 

StringSubstr

Extrait une sous-chaîne d'une chaîne de texte à partir de la position spécifiée..

string  StringSubstr(
   string  string_value,     // chaîne de caractères
   int     start_pos,        // par quelle position commencer 
   int     length=-1         // longueur de la chaîne extraite
   );

Paramètres

string_value

[in]  La chaîne, d'où doit être extrait la sous-chaîne.

start_pos

[in]  La position initiale de la sous-chaîne. Peut - être de 0 jusqu'à StringLen(text) -1.

length=-1

[in]  La longueur de la sous-chaîne extraite. Si la valeur du paramètre est égale au -1 ou le paramètre n'est pas spécifié, la sous-chaîne sera extrait, à partir de la position indiquée et jusqu'à la fin de la chaîne.

Valeur de Retour

La copie de la sous-chaîne extraite, sinon retourne une chaîne vide.

Exemple :

void OnStart()
  {
//--- récupère le nom du symbole actuel
   string name = Symbol();
   
//--- récupère les devises de base et des symboles cotés
   string base   = StringSubstr(name03);
   string quoted = StringSubstr(name33);
   
//--- affiche les devises des symboles obtenues dans le journal
   PrintFormat("Symbol: %s. Currency base: %s, currency quoted: %s"namebasequoted);
  
  /*
  Résultat
   Symbol: EURUSDCurrency baseEURcurrency quotedUSD
  */
  }

Voir aussi

StringSplit, StringFind, StringGetCharacter