StringSubstr
Extrait une sous-chaîne d'une chaîne de texte à partir de la position spécifiée..
string StringSubstr(
Paramètres
string_value
[in] La chaîne, d'où doit être extrait la sous-chaîne.
start_pos
[in] La position initiale de la sous-chaîne. Peut - être de 0 jusqu'à StringLen(text) -1.
length=-1
[in] La longueur de la sous-chaîne extraite. Si la valeur du paramètre est égale au -1 ou le paramètre n'est pas spécifié, la sous-chaîne sera extrait, à partir de la position indiquée et jusqu'à la fin de la chaîne.
Valeur de Retour
La copie de la sous-chaîne extraite, sinon retourne une chaîne vide.
Exemple :
void OnStart()
Voir aussi