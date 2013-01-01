- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileWriteArray
Inscrit au fichier du type BIN les tableaux des tous les types, sauf les tableaux de chaîne (peut être un tableau des structures ne contenant pas les chaînes et les tableaux dynamiques).
uint FileWriteArray(
Paramètres
file_handle
[in] Le descripteur de fichier rendu par la fonction FileOpen().
array[]
[out] Le tableau pour l'enregistrement.
start=0
[in] L'index initial dans le tableau (le numéro du premier élément inscrit).
count=WHOLE_ARRAY
[in] Le nombre d'éléments inscrits (WHOLE_ARRAY signifie que s'inscrivent tous les éléments à partir du numéro start jusqu'à la fin du tableau).
La valeur rendue
Le nombre d'éléments inscrits.
Note
Le tableau de chaîne peut s'inscrire seulement au fichier du type TXT. Dans ce cas les chaînes s'achèvent automatiquement par les caractères de la fin de la ligne "\r\n". En fonction du type du fichier ANSI ou UNICODE, les chaînes se transforment au codage ansi, ou non.
Exemple:
//+------------------------------------------------------------------+
Voir aussi