//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWriteArray.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- les paramètres d'entrée

input string InpFileName="data.bin";

input string InpDirectoryName="SomeFolder";

//+------------------------------------------------------------------+

//| La structure pour stocker des données sur les prix |

//+------------------------------------------------------------------+

struct prices

{

datetime date; // lq date

double bid; // le prix bid

double ask; // le prix ask

};

//--- les variables globales

int count=0;

int size=20;

string path=InpDirectoryName+"//"+InpFileName;

prices arr[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- l'allocation de la mémoire pour un tableau

ArrayResize(arr,size);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- un enregistrement des chaînes count restées, si count<n

WriteData(count);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- sauvegardons les données au tableau

arr[count].date=TimeCurrent();

arr[count].bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

arr[count].ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

//--- affichons les données courantes

Print("Date = ",arr[count].date," Bid = ",arr[count].bid," Ask = ",arr[count].ask);

//---augmentons le compteur

count++;

//--- si le tableau est rempli, enregistrons les données dans un fichier, et le remettons au zéro

if(count==size)

{

WriteData(size);

count=0;

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| L'enregistrement n des éléments d'un tableau dans un fichier |

//+------------------------------------------------------------------+

void WriteData(const int n)

{

//--- ouvrons le fichier

ResetLastError();

int handle=FileOpen(path,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN);

if(handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- enregistrons les données du tableau à la fin du fichier

FileSeek(handle,0,SEEK_END);

FileWriteArray(handle,arr,0,n);

//--- fermons le fichier

FileClose(handle);

}

else

Print("Failed to open the file, error ",GetLastError());

}