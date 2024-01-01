//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FolderDelete.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- la description

#property description "Le script montre un exemple de l'utilisation FolderDelete()."

#property description "D'abord, deux dossiers sont créés, l'un est vide et l'autre contient le fichier."

#property description "Si vous essayez de supprimer un dossier non vide vous recevrez l'erreur et l'avertissement."



//--- montrons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script

#property script_show_inputs

//--- les paramètres d'entrée

input string firstFolder="empty"; // un dossier vide

input string secondFolder="nonempty";// le dossier, dans lequel il y aura un fichier

string filename="delete_me.txt"; // le nom du fichier que nous créons dans le dossier secondFolder

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- écrivons ici le handle du fichier

int handle;

//---savons dans quel dossier nous travaillons

string working_folder=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL5\\Files";

//--- le message de débogage

PrintFormat("working_folder=%s",working_folder);

//--- la tentative de créer le dossier vide par rapport au chemin MQL5\Files

if(FolderCreate(firstFolder,0)) // 0 signifie que nous travaillons dans un dossier local du terminal

{

//--- déduisons un chemin complet jusqu'au dossier créé

PrintFormat("On a créé le dossier %s",working_folder+"\\"+firstFolder);

//--- oblitérons le code de l'erreur

ResetLastError();

}

else

PrintFormat("On n'a pas réussi à créer le dossier %s. Le code de l'erreur %d",working_folder+"\\"+firstFolder, GetLastError());



//--- maintenant nous créons le dossier non vide à l'aide de la fonction FileOpen()

string filepath=secondFolder+"\\"+filename; // formeront le chemin vers le fichier lequel nous voulons ouvrir pour l'enregistrement dans un dossier inexistant

handle=FileOpen(filepath,FILE_WRITE|FILE_TXT); // le drapeau FILE_WRITE dans ce cas est nécessaire, à voir la référence à la fonction FileOpen

if(handle!=INVALID_HANDLE)

PrintFormat("on a ouvert le fichier pour la lecture %s",working_folder+"\\"+filepath);

else

PrintFormat("On n'a pas réussi à créer le fichier %s dans le dossier %s. Le code de l'erreur =",filename,secondFolder, GetLastError());



Comment(StringFormat("préparons de supprimer les dossiers %s et %s", firstFolder, secondFolder));

//--- Une petite pause à 5 secondes pour que nous puissions lire le message sur le graphique

Sleep(5000); // Sleep() on ne peut pas utiliser dans les indicateurs!



//--- déduisons la boîte de dialogue et nous demandons à l'utilisateur

int choice=MessageBox(StringFormat("Supprimer les dossiers %s et %s?", firstFolder, secondFolder),

"La suppression des dossiers",

MB_YESNO|MB_ICONQUESTION); // Il y aura deux boutons - "Yes" et "No"



//--- effectuons des actions selon l'option choisie

if(choice==IDYES)

{

//--- effaçons le commentaire sur le graphique

Comment("");

//--- déduisons le message au journal "Experts"

PrintFormat("Essayons de supprimer les dossiers %s et %s",firstFolder, secondFolder);

ResetLastError();

//--- supprimons un dossier vide

if(FolderDelete(firstFolder))

//--- doivent voir ce message, puisque le dossier est vide

PrintFormat("Le dossier %s est supprimé avec succès",firstFolder);

else

PrintFormat("On n'a pas réussi à supprimer le dossier %s. Le code de l'erreur=%d", firstFolder, GetLastError());



ResetLastError();

//--- supprimons le dossier qui contient le fichier

if(FolderDelete(secondFolder))

PrintFormat("Le dossier %s est supprimé avec succès", secondFolder);

else

//--- doivent voir ce message, puisque dans le dossier il y a un fichier

PrintFormat("On n'a pas réussi à supprimer le dossier %s. Le code de l'erreur=%d", secondFolder, GetLastError());

}

else

Print("La suppression est annulée");

//---

}