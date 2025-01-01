DatabaseClose

Ferme une base de données.

void DatabaseClose(

int database

);

Paramètres

database

[in] Handle de la base de données retourné par DatabaseOpen().

Valeur de Retour

Aucun.

Note

Après l'appel à DatabaseClose, tous les handles de requêtes à la base de données sont automatiquement supprimés et deviennent invalides.

Si le handle est invalide, la fonction retourne l'erreur ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE. Vous pouvez vérifier l'erreur en appelant GetLastError().

