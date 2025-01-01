- FileSelectDialog
FileReadArray
Lit les tableaux de tous les types, sauf les tableaux de chaîne (peut être un tableau des structures qui ne contient pas les chaînes et les tableaux dynamiques), du fichier binaire de la position courante de l'indicateur de fichier.
|
uint FileReadArray(
Paramètres
file_handle
[in] Le descripteur de fichier rendu par la fonction FileOpen().
array[]
[out] Le tableau où les données seront chargées.
start=0
[in] La position de départ pour l'enregistrement au tableau.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Le nombre d'éléments pour la lecture.
La valeur rendue
Le nombre d'éléments lus. Par défaut, lit tout le tableau (count=WHOLE_ARRAY).
Note
Le tableau de chaîne peut être lu seulement du fichier du type TXT. En cas de nécessité la fonction tente d'augmenter la grandeur du tableau.
Exemple (on utilise le fichier reçu à la suite du travail de l'exemple pour la fonction FileWriteArray)
|
//--- montrons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script
Voir aussi