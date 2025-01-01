FileReadArray

Lit les tableaux de tous les types, sauf les tableaux de chaîne (peut être un tableau des structures qui ne contient pas les chaînes et les tableaux dynamiques), du fichier binaire de la position courante de l'indicateur de fichier.

uint FileReadArray(

int file_handle,

void& array[],

int start=0,

int count=WHOLE_ARRAY

);

Paramètres

file_handle

[in] Le descripteur de fichier rendu par la fonction FileOpen().

array[]

[out] Le tableau où les données seront chargées.

start=0

[in] La position de départ pour l'enregistrement au tableau.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Le nombre d'éléments pour la lecture.

La valeur rendue

Le nombre d'éléments lus. Par défaut, lit tout le tableau (count=WHOLE_ARRAY).

Note

Le tableau de chaîne peut être lu seulement du fichier du type TXT. En cas de nécessité la fonction tente d'augmenter la grandeur du tableau.

Exemple (on utilise le fichier reçu à la suite du travail de l'exemple pour la fonction FileWriteArray)

//--- montrons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script

#property script_show_inputs

//--- les paramètres d'entrée

input string InpFileName="data.bin";

input string InpDirectoryName="SomeFolder";

//+------------------------------------------------------------------+

//| La structure pour la sauvegarde des données sur les prix |

//+------------------------------------------------------------------+

struct prices

{

datetime date; // la date

double bid; // le prix bid

double ask; // le prix ask

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- un tableau de structure

prices arr[];

//--- la voie vers le fichier

string path=InpDirectoryName+"//"+InpFileName;

//--- ouvrons le fichier

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(path,FILE_READ|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- lisons toutes les données du fichier au tableau

FileReadArray(file_handle,arr);

//--- recevrons la taille du tableau

int size=ArraySize(arr);

//--- imprimons les données du tableau

for(int i=0;i<size;i++)

Print("Date = ",arr[i].date," Bid = ",arr[i].bid," Ask = ",arr[i].ask);

Print("Total data = ",size);

//--- fermons le fichier

FileClose(file_handle);

}

else

Print("File open failed, error ",GetLastError());

}

