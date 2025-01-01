DatabaseColumnSize

Retourne la taille d'une colonne en octets.

int DatabaseColumnSize(

int request,

int column

);

Paramètres

request

[in] Handle de la requête retourné par DatabasePrepare().

column

[in] Indice de la colonne dans la requête. La numérotation des champs démarre à 0 et ne peut pas être supérieure à DatabaseColumnsCount() - 1.

Valeur de Retour

La taille de la colonne en octets est retounée en cas de succès, sinon -1. Pour obtenir le code d'erreur, utilisez GetLastError(), les réponses possibles sont :

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — handle invalide de la requête ;

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) — l'indice de 'colunne' est supérieur à DatabaseColumnsCount() -1.

Note

La valeur ne peut être obtenue que si au moins un appel à DatabaseRead() a été fait auparavant pour 'request'.

Voir aussi

DatabasePrepare, DatabaseColumnBlob, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnName, DatabaseColumnType