Bibliothèque Standard

Cet ensemble de chapitres contient les détails techniques de la Bibliothèque Standard MQL5 et la descriptions de ses composants principaux.

La Bibliothèque Standard MQL5 est écrite en MQL5 et est conçue pour faciliter l'écriture des programmes (indicateurs, scripts, experts) aux utilisateurs. La Bibliothèque fournit un accès aisé à la plupart des fonctions internes MQL5.

La Bibliothèque Standard MQL5 est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include.

Section

Localisation

Mathematics

Include\Math\

OpenCL

Include\OpenCL\

Classe de Base CObject

Include\

Collections de Données

Include\Arrays\

Collections de Données Génériques

Include\Generic\

Fichiers

Include\Files\

Chaînes de Caractères

Include\Strings\

Objets Graphiques

Include\Objects\

Objets Graphiques Personnalisés

Include\Canvas\

Graphiques 3D

Include\Canvas\

Graphiques des prix

Include\Charts\

Scientific Charts

Include\Graphics\

Indicateurs

Include\Indicators\

Classes pour le Trading

Include\Trade\

Modules de Stratégies

Include\Expert\

Panneaux et Dialogues

Include\Controls\