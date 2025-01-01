Bibliothèque Standard

Cet ensemble de chapitres contient les détails techniques de la Bibliothèque Standard MQL5 et la descriptions de ses composants principaux.

La Bibliothèque Standard MQL5 est écrite en MQL5 et est conçue pour faciliter l'écriture des programmes (indicateurs, scripts, experts) aux utilisateurs. La Bibliothèque fournit un accès aisé à la plupart des fonctions internes MQL5.

La Bibliothèque Standard MQL5 est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include.