- Direction d'Indexation dans les Tableaux, Buffers et Séries de Données
- Organisation de l'Accès aux Données
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
BarsCalculated
Retourne le nombre de données calculées pour l'indicateur spécifié.
|
int BarsCalculated(
Parameters
indicator_handle
[in] Le handle sur l'indicateur, retourné par la fonction correspondante de l'indicateur.
Valeur de Retour
Retourne le nombre de données calculées dans le buffer de l'indicateur ou -1 en cas d'erreur (les données ne sont pas encore calculées)
Note
La fonction est utile lorsqu'il est nécessaire de récupérer les données de l'indicateur immédiatement après sa création (le handle de l'indicateur est disponible).
Exemple :
|
void OnStart()