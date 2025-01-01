BarsCalculated

Retourne le nombre de données calculées pour l'indicateur spécifié.

int BarsCalculated(

int indicator_handle,

);

Parameters

indicator_handle

[in] Le handle sur l'indicateur, retourné par la fonction correspondante de l'indicateur.

Valeur de Retour

Retourne le nombre de données calculées dans le buffer de l'indicateur ou -1 en cas d'erreur (les données ne sont pas encore calculées)

Note

La fonction est utile lorsqu'il est nécessaire de récupérer les données de l'indicateur immédiatement après sa création (le handle de l'indicateur est disponible).

Exemple :