BarsCalculated

Retourne le nombre de données calculées pour l'indicateur spécifié.

int  BarsCalculated(
   int       indicator_handle,     // handle de l'indicateur
   );

Parameters

indicator_handle

[in]  Le handle sur l'indicateur, retourné par la fonction correspondante de l'indicateur.

Valeur de Retour

Retourne le nombre de données calculées dans le buffer de l'indicateur ou -1 en cas d'erreur (les données ne sont pas encore calculées)

Note

La fonction est utile lorsqu'il est nécessaire de récupérer les données de l'indicateur immédiatement après sa création (le handle de l'indicateur est disponible).

Exemple :

void OnStart()
  {
   double Ups[];
//--- définit l'ordre du tableau en mode timeserie
   ArraySetAsSeries(Ups,true);
//--- crée le handle pour l'indicateur Fractal
   int FractalsHandle=iFractals(NULL,0);
//--- réinitialise le code d'erreur
   ResetLastError();
//--- essaye de copier les valeurs de l'indicateur
   int i,copied=CopyBuffer(FractalsHandle,0,0,1000,Ups);
   if(copied<=0)
     {
      Sleep(50);
      for(i=0;i<100;i++)
        {
         if(BarsCalculated(FractalsHandle)>0)
            break;
         Sleep(50);
        }
      copied=CopyBuffer(FractalsHandle,0,0,1000,Ups);
      if(copied<=0)
        {
         Print("Echec de la copie des fractales supérieures. Erreur = ",GetLastError(),
         "i = ",i,"    copiés = ",copied);
         return;
        }
       else
         Print("Fractales supérieures copiées",
         "i = ",i,"    copiés = ",copied);
     }
   else Print("Fractales supérieures copiées. ArraySize = ",ArraySize(Ups));
  }