FileReadInteger
Lit du fichier binaire la valeur du int, short ou char en fonction de la longueur indiquée dans les bytes. La lecture est produite de la position courante de l'indicateur de fichier.
int FileReadInteger(
Paramètres
file_handle
[in] Le descripteur de fichier rendu par la fonction FileOpen().
size=INT_VALUE
[in] Le nombre de bytes (jusqu'à 4 inclus) qu'il faut lire. On prévoit les constantes correspondantes: CHAR_VALUE=1, SHORT_VALUE=2 et INT_VALUE=4, ainsi la fonction peut lire la valeur entière comme char, short ou int.
La valeur rendue
La valeur du type int. Il est nécessaire évidemment d'amener le résultat de cette fonction au type cible, c'est-à-dire à ce type de données, qu'il faut lire. Puisque revient la valeur comme int, on peut le transformer en n'importe quelle valeur entière. Le pointeur de fichier est déplacé par le nombre de bytes lus.
Note
A la lecture de moins 4 bytes, le résultat acquis sera toujours positif. Si un ou deux bytes sont lus, on peut exactement définir le signe du nombre par voie de la réduction évidente en conséquence vers le type char (1 byte) ou le type short (2 bytes). La réception du signe pour le nombre de trois bytes est non triviale, puisqu'il n'y a pas de type de basecorrespondant.
Exemple (on utilise le fichier reçu à la suite du travail de l'exemple pour la fonction FileWriteInteger)
Voir aussi
IntegerToString, StringToInteger, Les types entiers, FileWriteInteger