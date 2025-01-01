ChartSetString

Spécifie la valeur de la propriété correspondante du graphique indiqué. La propriété du graphique doit être du type string. Отданная команда поступает в очередь сообщений графика и выполняется только после обработки всех предыдущих команд.

bool ChartSetString(

long chart_id,

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING prop_id,

string str_value

);

Paramètres

chart_id

[in] L'identificateur du graphique. 0 signifit le graphique courant.

prop_id

[in] L'identificateur de la propriété du graphique. La valeur peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_CHART_PROPERTY_STRING (sauf les propriétés read-only).

str_value

[in] La chaîne pour l'installation de la propriété. La longueur de la chaîne ne peut pas excéder 2045 caractères (les caractères superflus seront coupés).

La valeur rendue

Возвращает true в случае удачного помещения команды в очередь графика, иначе false. Pour recevoir l'information sur l'erreuril faut appeler la fonction GetLastError().

Note

La fonction ChartSetString peut être utilisée pour la sortie des commentaires sur le graphique au lieu de la fonction Comment.

La fonction est asynchrone, ce qui signifie que la fonction n'attends pas l'exécution de la commande qui a été ajoutée avec succès dans la queue d'évènements du graphique spécifié. Au lieu de cela, elle retourne le contrôle immédiatement. La propriété ne sera changée qu'après la gestion de la commande correspondante de la queue du graphique. Pour exécuter immédiatement les commandes de la file d'attente du graphique, appelez la fonction ChartRedraw.

Si vous souhaitez changer immédiatement plusieurs propriétés d'un graphique en une seule fois, les fonctions correspondantes (ChartSetString, ChartSetDouble, ChartSetString) doivent être exécutées en un seul bloc de code, après lequel vous devrez appeler ChartRedraw une seule fois.

Pour vérifier le résultat de l'exécution de la commande, vous pouvez utiliser une fonction qui retourne la propriété correspondante du graphique (ChartGetInteger, ChartGetDouble, ChartSetString). Notez cependant que ces fonctions sont synchrone et attendent le résultat de l'exécution

Exemple:

void OnTick()

{

//---

double Ask,Bid;

int Spread;

Ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

Bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

Spread=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD);

string comment=StringFormat("Выводим цены:

Ask = %G

Bid = %G

Spread = %d",

Ask,Bid,Spread);

ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comment);

}

Voir aussi

Comment, ChartGetString