- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Digits
Retourne le nombre de chiffres décimaux déterminant la précision du prix du symbole du graphique actuel.
|
int Digits();
Valeur de retour
La valeur de la variable _Digits qui stocke le nombre de chiffres décimaux déterminant la précision du prix du symbole du graphique actuel.
Exemple :
|
//+------------------------------------------------------------------+