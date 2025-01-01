DocumentationSections
Référence MQL5VérificationDigits 

Digits

Retourne le nombre de chiffres décimaux déterminant la précision du prix du symbole du graphique actuel.

int  Digits();

Valeur de retour

La valeur de la variable _Digits qui stocke le nombre de chiffres décimaux déterminant la précision du prix du symbole du graphique actuel.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- récupère le nombre de décimales du symbole actuel
   int digits = Digits();
   
//--- envoie dans le journal les données obtenues
   Print("Number of decimal digits for the current chart symbol: "digits);
   /*
   résultat :
   Number of decimal digits for the current chart symbol5
   */
  }