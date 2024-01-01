//+------------------------------------------------------------------+

//| CustomSymbolSetSessionQuote.mq5 |

//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // nom du symbole personnalisé

#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // nom du groupe dans lequel le symbole sera créé

#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // nom du symbole à partir duquel le symbole personnalisé sera créé



#define SESSION_0_FROM D'1970.01.01 00:15:00' // heure de démarrage de la session 0

#define SESSION_0_TO D'1970.01.01 11:59:00' // heure de fin de la session 0

#define SESSION_1_FROM D'1970.01.01 12:15:00' // heure de démarrage de la session 1

#define SESSION_1_TO D'1970.01.01 23:59:00' // heure de fin de la session 1



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- obtient le code d'erreur lors de la création d'un symbole personnalisé

int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);



//--- si le code d'erreur est différent de 0 (symbole créé avec succès) et pas 5304 (le symbole a déjà été créé) - on sort

if(create!=0 && create!=5304)

return;



//--- affiche l'en-tête avec le symbole de base et l'indice de la session et

//--- affiche les heures de début et de fin de chaque session de cotation dans une boucle par jour de la semaine du lundi (Mon) au vendredi (Fri) dans le journal

for(int session=0; session<2; session++)

{

PrintFormat("Quote session %d of '%s' symbol from which the custom '%s' was created", session, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME);

for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)

SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session);

}



//--- dans une boucle par 2 sessions

bool res=true;

for(int session=0; session<2; session++)

{

datetime from = SESSION_0_FROM;

datetime to = SESSION_0_TO;

if(session>0)

{

from = SESSION_1_FROM;

to = SESSION_1_TO;

}

//--- définit les heures des sessions de cotations pour un symbole personnalisé pour chaque jour de la semaine

ResetLastError();

for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)

res &=CustomSymbolSetSessionQuote(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session, from, to);

}



//--- s'il y a eu une erreur lors de la définition d'une des sessions, affiche un message correspondant dans le journal

if(!res)

Print("CustomSymbolSetSessionQuote() failed. Error ", GetLastError());



//--- affiche l'en-tête avec le symbole de base et l'indice de la session et

//--- affiche les heures de début et de fin de chaque session de cotation dans une boucle par jour de la semaine du lundi (Mon) au vendredi (Fri) dans le journal

for(int session=0; session<2; session++)

{

PrintFormat("Quote session %d of custom symbol '%s' based on '%s'", session, CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);

for(int day_of_week=MONDAY; day_of_week<SATURDAY; day_of_week++)

SymbolInfoSessionQuotePrint(CUSTOM_SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)day_of_week, session);

}



//--- affiche une infobulle sur les touches de fin de script dans le commentaire du graphique

Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));

//--- attend que la touche Echap ou Suppr soit appuyée pour sortir de la boucle sans fin

while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)

{

Sleep(16);

//--- lors de l'appui sur la touche Suppr, le symbole personnalisé est supprimé

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)

{

if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))

PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);

break;

}

}

//--- efface le graphique avant de sortir

Comment("");

/*

résultat :

Quote session 0 of 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created

- Monday 00:15 - 23:55

- Tuesday 00:15 - 23:55

- Wednesday 00:15 - 23:55

- Thursday 00:15 - 23:55

- Friday 00:15 - 23:55

Quote session 1 of 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created

- Monday Session not set

- Tuesday Session not set

- Wednesday Session not set

- Thursday Session not set

- Friday Session not set

Quote session 0 of custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD'

- Monday 00:15 - 11:59

- Tuesday 00:15 - 11:59

- Wednesday 00:15 - 11:59

- Thursday 00:15 - 11:59

- Friday 00:15 - 11:59

Quote session 1 of custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD'

- Monday 12:15 - 23:59

- Tuesday 12:15 - 23:59

- Wednesday 12:15 - 23:59

- Thursday 12:15 - 23:59

- Friday 12:15 - 23:59

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crée un symbole personnalisé, retourne un code d'erreur |

//+------------------------------------------------------------------+

int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)

{

//--- définit le nom du symbole à partir duquel le symbole personnalisé sera construit

string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);



//--- si le symbole personnalisé n'a pas pu être créé et que le code de l'erreur n'est pas 5304, rapporte cette erreur dans le journal

ResetLastError();

int error=0;

if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))

{

error=GetLastError();

if(error!=5304)

PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);

}

//--- succès

return(error);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Supprime un symbole personnalisé |

//+------------------------------------------------------------------+

bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)

{

//--- cache le symbole de la fenêtre du Market Watch

ResetLastError();

if(!SymbolSelect(symbol_name, false))

{

PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());

return(false);

}



//--- en cas d'échec de la suppression du symbole personnalisé, rapporte cette erreur dans le journal et retourne 'false'

ResetLastError();

if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))

{

PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());

return(false);

}

//--- succès

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Envoie les heures de début et de fin des sessions spécifiées |

//| pour le symbole et le jour spécifiés, dans le journal |

//+------------------------------------------------------------------+

void SymbolInfoSessionQuotePrint(const string symbol, const ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week, const uint session_index)

{

//--- déclare les variables pour enregistrer le début et la fin de la session de cotation

datetime date_from; // heure de début de la session

datetime date_to; // heure de fin de la session



//--- crée le nom du jour de la semaine à partir de la constante de l'énumération

string week_day=EnumToString(day_of_week);

if(week_day.Lower())

week_day.SetChar(0, ushort(week_day.GetChar(0)-32));



//--- récupère les données de la session de cotation par symbole et par jour de la semaine

if(!SymbolInfoSessionQuote(symbol, day_of_week, session_index, date_from, date_to))

{

int err=GetLastError();

string message=(err==4307 ? StringFormat("- %-10s Session not set", week_day) :

StringFormat("SymbolInfoSessionQuote(%s, %s, session %d) failed. Error %d", symbol, week_day, session_index, GetLastError()));

Print(message);

return;

}



//--- envoie dans le journal les données de la session de cotation spécifiée

PrintFormat("- %-10s %s - %s", week_day, TimeToString(date_from, TIME_MINUTES), TimeToString(date_to, TIME_MINUTES));

}