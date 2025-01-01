Référence MQL5Utilisation de DirectXDXRelease
DXRelease
Libère un handle.
bool DXRelease(
Paramètres
context
[in] Handle libéré.
Valeur de Retour
Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().
Note
Tous les handles créés et qui ne sont plus utilisés doivent être libérés explicitement avec la fonction DXRelease().