DXRelease

Libère un handle.

bool DXRelease(

int handle

);

Paramètres

context

[in] Handle libéré.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().

Note

Tous les handles créés et qui ne sont plus utilisés doivent être libérés explicitement avec la fonction DXRelease().