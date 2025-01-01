__DATE__ La date de la compilation du fichier sans l'heure (les heures, les minutes et les secondes sont égales 0) Print

__DATETIME__ La date et le temps de la compilation du fichier Print

__FILE__ Le nom du fichier courant compilé Print

__FUNCSIG__ La signature de la fonction, dont dans le corps la macro est située. La sortie de la description complète de la fonction avec les types des paramètres dans le log peut être utile à l'identification des fonctions surchargées Print

__FUNCTION__ Le nom de la fonction, dans le corps duquel se trouve la macro Print

__LINE__ Le numéro de la ligne dans le code source, où se trouve la macro donnée Print

__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__ Le numéro du build du compilateur Print

__PATH__ Le chemin absolu vers le fichier compilé actuel Print

ACCOUNT_ASSETS Текущий размер активов на счёте AccountInfoDouble

ACCOUNT_BALANCE La balance du compte en devise du dépôt AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED Текущая сумма заблокированных комиссий по счёту AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMPANY Le nom d'une compagnie qui sert le compte AccountInfoString

ACCOUNT_CREDIT Le montant du crédit accordé en devise du dépôt AccountInfoDouble

ACCOUNT_CURRENCY La devise du dépôt AccountInfoString

ACCOUNT_EQUITY La valeur des moyens propres sur le compte en devise du dépôt AccountInfoDouble

ACCOUNT_LEVERAGE Le montant de l'épaule accordée AccountInfoInteger

ACCOUNT_LIABILITIES Текущий размер обязательств на счёте AccountInfoDouble

ACCOUNT_LIMIT_ORDERS La quantité au maximum admissible d'ordres actifs remis AccountInfoInteger

ACCOUNT_LOGIN Le numéro de compte AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN Le montant des moyens réservés hypothécaires sur le compte en devise du dépôt AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_FREE Le montant des moyens libres sur le compte en devise du dépôt, accessible pour l'ouverture de la position AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_INITIAL Размер средств, зарезервированных на счёте, для обеспечения гарантийной суммы по всем отложенным ордерам AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_LEVEL Le niveau des moyens hypothécaires sur le compte en pourcentage AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE Размер средств, зарезервированных на счёте, для обеспечения минимальной суммы по всем открытым позициям AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL Margin call level. Depending on the set ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE is expressed in percents or in the deposit currency. ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE s'exprime en pourcentage ou en devise du dépôt AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE Le mode de la spécification du niveau minimum admissible des moyens hypothécaires AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN_SO_SO Margin stop out level. Depending on the set ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE is expressed in percents or in the deposit currency. ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE s'exprime en pourcentage ou en devise du dépôt AccountInfoDouble

ACCOUNT_NAME Le nom du client AccountInfoString

ACCOUNT_PROFIT Le montant du bénéfice courant sur le compte en devise du dépôt AccountInfoDouble

ACCOUNT_SERVER Le nom du serveur commercial AccountInfoString

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY Le niveau est donné dans l'argent AccountInfoInteger

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT Le niveau est donné en pourcentage AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_ALLOWED Le commerce permis pour le compte courant AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE Account trade mode AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST Le compte de concours commercial AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO Le compte commercial de démonstration AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL Le compte réel commercial AccountInfoInteger

ALIGN_CENTER L'alignement selon le centre (seulement pourl'objet "Champ de l'entrée") ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_LEFT L'alignement selon une frontière gauche ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_RIGHT L'alignement selon une frontière droite ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ANCHOR_CENTER Le point du rattachement strictement selon le centre de l'objet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT Le point du rattachement à gauche selon le centre ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_LOWER Le point du rattachement dans un angle gauche inférieur ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_UPPER Le point du rattachement dans un angle gauche supérieur ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LOWER Le point du rattachement d'en bas selon le centre ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT Le point du rattachement à droite selon le centre ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_LOWER Le point du rattachement dans un angle droit inférieur ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_UPPER Le point du rattachement à droite selon le centre ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_UPPER Le point du rattachement par dessus selon le centre ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BASE_LINE Une ligne principale Lignes des indicateurs

BOOK_TYPE_BUY La demande pour l'achat MqlBookInfo

BOOK_TYPE_BUY_MARKET La demande pour l'achat au prix du marché MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL La demande pour la vente MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL_MARKET La demande pour la vente au prix du marché MqlBookInfo

BORDER_FLAT Forme plate ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_RAISED Forme proéminente ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_SUNKEN Forme concave ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CHAR_MAX La valeur maximale, qui peut être présentée par le type char Constantes des types de données numériques

CHAR_MIN La valeur minimale, qui peut être présentée par le type char Constantes des types de données numériques

CHART_AUTOSCROLL Le mode du déplacement automatique vers le bord droit du graphique ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_BARS L'affichage comme les barres ChartSetInteger

CHART_BEGIN Le début du graphique (les prix les plus vieux) ChartNavigate

CHART_BRING_TO_TOP L'affichage du graphique au-dessus de tous les autres ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_CANDLES L'affichage comme les chandeliers japonais ChartSetInteger

CHART_COLOR_ASK La couleur de la ligne du prix Ask ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BACKGROUND La couleur du fond du graphique ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BID La couleur de la ligne du prix Bid ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BEAR La couleur du corps de la bougie de baissier ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BULL La couleur du corps de la bougie d'haussier ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_DOWN La couleur de la barre en bas, de l'ombre et de l'encadrement du corps de la bougie de baissier ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_LINE La couleur de la ligne du graphique et des chandeliers japonais "Doji" ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_UP La couleur de la barre en haut, de l'ombre et de l'encadrement du corps de la bougie d'haussier ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_FOREGROUND La couleur des axes, les échelles et les lignes OHLC ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_GRID La couleur de la grille ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_LAST La couleur de la ligne du prix du dernier marché passé (Last) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_STOP_LEVEL La couleur des niveaux des ordres Stop (Stop Loss et Take Profit) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_VOLUME La couleur des volumes et des niveaux de l'ouverture des positions ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COMMENT Le texte du commentaire sur le graphique ChartSetString, ChartGetString

CHART_CURRENT_POS La position courante ChartNavigate

CHART_DRAG_TRADE_LEVELS L'autorisation de faire glisser les niveaux commerciaux sur le graphique à l'aide de la souris. Par défaut, le mode glisser-déposer est activé (la valeur true) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_MOUSE_MOVE L'expédition des messages à tous les programmes mql5 sur le graphique sur les événements du déplacement et les pressions des boutons de la souris (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_CREATE L'expédition des messages à tous les programmes mql5 sur le graphique sur l'événement de la création de l'objet graphique (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_DELETE L'expédition des messages à tous les programmes mql5 sur le graphique sur l'événement de la destruction de l'objet graphique (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIRST_VISIBLE_BAR Le numéro de la première barre visible sur le graphique. L'indexation des barres correspond à la série temporelle. ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIXED_MAX Le maximum fixé du graphique ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_MIN Le minimum fixé du graphique ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_POSITION La situation de la position fixée du graphique du bout gauche en pourcentage. La position fixée du graphique est désignée par un petit triangle gris sur l'axe horizontal du temps et est montrée seulement dans le cas où on déconnecte le défilement automatique vers le bord droit à l'entrée du nouveau tick (regarde la propriété CHART_AUTOSCROLL). La barre, qui se trouve sur la position fixée, reste à la même place à l'augmentation et la réduction de l'échelle. ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FOREGROUND Le graphique des prix dans l'arrière-plan ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_HEIGHT_IN_PIXELS La hauteur du graphique en pixels ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_IS_OBJECT Le critère pour l'identification de l'objet "Graphique" (OBJ_CHART) — rend true pour l'objet graphique. Pour un vrai graphique la valeur est égale au false ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_LINE L'affichage comme une ligne tracée par les prix Close ChartSetInteger

CHART_MODE Le type de graphique (les bougies, les barres ou la ligne) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_MOUSE_SCROLL Le défilement du graphique par un bouton gauche de la souris à l'horizontale. Le défilement selon la verticale sera aussi accessible, si dans true est établi une valeur de l'une des trois propriétés: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 ou CHART_SCALE_PT_PER_BAR ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_POINTS_PER_BAR La signification de l'échelle dans les points sur la barre ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MAX Le maximum du graphique ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MIN Le minimum du graphique ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SCALE_PT_PER_BAR Le mode de l'indication de l'échelle dans les points sur la barre ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX Le mode de l'échelle fixée ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX_11 Le mode de l'échelle 1:1 ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT Le mode de l'alinéa du bord droit du graphique de prix ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT_SIZE Le montant de l'alinéa de la barre nulle du bord droit en pourcentage ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SHOW_ASK_LINE L'affichage de la signification Ask par la ligne horizontale sur le graphique ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_BID_LINE L'affichage de la signification Bid par la ligne horizontale sur le graphique ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_DATE_SCALE L'affichage de l'échelle du temps sur le graphique ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_GRID L'affichage de la grille dans le graphique ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_LAST_LINE L'affichage de la signification Last par la ligne horizontale sur le graphique ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OBJECT_DESCR Les descriptions surgissantes des objets graphiques ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OHLC L'affichage dans un gauche angle supérieur des significations OHLC ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PERIOD_SEP L'affichage des délimiteurs verticaux entre les périodes voisines ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PRICE_SCALE L'affichage de l'échelle de prix sur le graphique ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_TRADE_LEVELS L'affichage sur le graphique des niveaux commerciaux (les niveaux des positions ouvertes, Stop Loss, Take Profit et des ordres remis) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_VOLUMES L'affichage des volumes sur le graphique ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VISIBLE_BARS Le nombre de barres sur le graphique, accessible pour l'affichage ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VOLUME_HIDE Les volumes ne sont pas montrés ChartSetInteger

CHART_VOLUME_REAL Les volumes de commerce ChartSetInteger

CHART_VOLUME_TICK Les volumes de tick ChartSetInteger

CHART_WIDTH_IN_BARS La largeur du graphique dans les barres ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WIDTH_IN_PIXELS La largeur du graphique en pixels ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_HANDLE Le handle de graphique (HWND) ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_IS_VISIBLE La visibilité des sous - fenêtres ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_YDISTANCE La distance en pixels selon l'axe vertical Y entre le cadre supérieur de la sous-fenêtre de l'indicateur et le cadre supérieur de la fenêtre principale du graphique. A l'arrivée des événements de la souris les coordonnées du curseur sont transmises aux coordonnées de la fenêtre principale du graphique, pendant que les coordonnées des objets graphiques dans une sous-fenêtre de l'indicateur sont spécifiées relativement un angle gauche supérieur de la sous-fenêtre. La valeur est demandée pour la transfert des coordonnées absolues du graphique principal aux coordonnées locales de la sous-fenêtre pour le travail correct avec les objets graphiques, dont les coordonnées sont spécifiées relativement un angle gauche supérieur du cadre de la sous-fenêtre. ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOWS_TOTAL Le total des fenêtres du graphique, y compris les sous -fenêtres des indicateurs ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHARTEVENT_CHART_CHANGE Le changement des dimensions du graphique ou le changement des propriétés du graphique par le dialogue des propriétés OnChartEvent

CHARTEVENT_CLICK Cliquer sur le graphique OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM Le numéro initial de l'événement du domaine des événements d'utilisateur OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM_LAST Le numéro final de l'événement du domaine des événements d'utilisateur OnChartEvent

CHARTEVENT_KEYDOWN Préssion de clavier OnChartEvent

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE Перемещение мыши и нажатие кнопок мыши (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true) OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE L'événement du changement des propriétés de l'objet graphique par le dialogue des propriétés OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE La création de l'objet graphique (si la propriété est définie pour le graphique CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true) OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE L'effacement de l'objet graphique (si la propriété est définie pour le graphique CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true) OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT La fin de l'édition du texte dans l'objet graphique Edit OnChartEvent

CHARTS_MAX Le nombre maximale possible des graphiques ouverts ensemble dans le terminal Les autres constantes

CHIKOUSPAN_LINE La ligne Chikou Span Lignes des indicateurs

clrAliceBlue Alice Blue Ensemble des couleurs Web

clrAntiqueWhite Antique White Ensemble des couleurs Web

clrAqua Aqua Ensemble des couleurs Web

clrAquamarine Aquamarine Ensemble des couleurs Web

clrBeige Beige Ensemble des couleurs Web

clrBisque Bisque Ensemble des couleurs Web

clrBlack Black Ensemble des couleurs Web

clrBlanchedAlmond Blanched Almond Ensemble des couleurs Web

clrBlue Blue Ensemble des couleurs Web

clrBlueViolet Blue Violet Ensemble des couleurs Web

clrBrown Brown Ensemble des couleurs Web

clrBurlyWood Burly Wood Ensemble des couleurs Web

clrCadetBlue Cadet Blue Ensemble des couleurs Web

clrChartreuse Chartreuse Ensemble des couleurs Web

clrChocolate Chocolate Ensemble des couleurs Web

clrCoral Coral Ensemble des couleurs Web

clrCornflowerBlue Cornflower Blue Ensemble des couleurs Web

clrCornsilk Cornsilk Ensemble des couleurs Web

clrCrimson Crimson Ensemble des couleurs Web

clrDarkBlue Dark Blue Ensemble des couleurs Web

clrDarkGoldenrod Dark Goldenrod Ensemble des couleurs Web

clrDarkGray Dark Gray Ensemble des couleurs Web

clrDarkGreen Dark Green Ensemble des couleurs Web

clrDarkKhaki Dark Khaki Ensemble des couleurs Web

clrDarkOliveGreen Dark Olive Green Ensemble des couleurs Web

clrDarkOrange Dark Orange Ensemble des couleurs Web

clrDarkOrchid Dark Orchid Ensemble des couleurs Web

clrDarkSalmon Dark Salmon Ensemble des couleurs Web

clrDarkSeaGreen Dark Sea Green Ensemble des couleurs Web

clrDarkSlateBlue Dark Slate Blue Ensemble des couleurs Web

clrDarkSlateGray Dark Slate Gray Ensemble des couleurs Web

clrDarkTurquoise Dark Turquoise Ensemble des couleurs Web

clrDarkViolet Dark Violet Ensemble des couleurs Web

clrDeepPink Deep Pink Ensemble des couleurs Web

clrDeepSkyBlue Deep Sky Blue Ensemble des couleurs Web

clrDimGray Dim Gray Ensemble des couleurs Web

clrDodgerBlue Dodger Blue Ensemble des couleurs Web

clrFireBrick Fire Brick Ensemble des couleurs Web

clrForestGreen Forest Green Ensemble des couleurs Web

clrGainsboro Gainsboro Ensemble des couleurs Web

clrGold Gold Ensemble des couleurs Web

clrGoldenrod Goldenrod Ensemble des couleurs Web

clrGray Gray Ensemble des couleurs Web

clrGreen Green Ensemble des couleurs Web

clrGreenYellow Green Yellow Ensemble des couleurs Web

clrHoneydew Honeydew Ensemble des couleurs Web

clrHotPink Hot Pink Ensemble des couleurs Web

clrIndianRed Indian Red Ensemble des couleurs Web

clrIndigo Indigo Ensemble des couleurs Web

clrIvory Ivory Ensemble des couleurs Web

clrKhaki Khaki Ensemble des couleurs Web

clrLavender Lavender Ensemble des couleurs Web

clrLavenderBlush Lavender Blush Ensemble des couleurs Web

clrLawnGreen Lawn Green Ensemble des couleurs Web

clrLemonChiffon Lemon Chiffon Ensemble des couleurs Web

clrLightBlue Light Blue Ensemble des couleurs Web

clrLightCoral Light Coral Ensemble des couleurs Web

clrLightCyan Light Cyan Ensemble des couleurs Web

clrLightGoldenrod Light Goldenrod Ensemble des couleurs Web

clrLightGray Light Gray Ensemble des couleurs Web

clrLightGreen Light Green Ensemble des couleurs Web

clrLightPink Light Pink Ensemble des couleurs Web

clrLightSalmon Light Salmon Ensemble des couleurs Web

clrLightSeaGreen Light Sea Green Ensemble des couleurs Web

clrLightSkyBlue Light Sky Blue Ensemble des couleurs Web

clrLightSlateGray Light Slate Gray Ensemble des couleurs Web

clrLightSteelBlue Light Steel Blue Ensemble des couleurs Web

clrLightYellow Light Yellow Ensemble des couleurs Web

clrLime Lime Ensemble des couleurs Web

clrLimeGreen Lime Green Ensemble des couleurs Web

clrLinen Linen Ensemble des couleurs Web

clrMagenta Magenta Ensemble des couleurs Web

clrMaroon Maroon Ensemble des couleurs Web

clrMediumAquamarine Medium Aquamarine Ensemble des couleurs Web

clrMediumBlue Medium Blue Ensemble des couleurs Web

clrMediumOrchid Medium Orchid Ensemble des couleurs Web

clrMediumPurple Medium Purple Ensemble des couleurs Web

clrMediumSeaGreen Medium Sea Green Ensemble des couleurs Web

clrMediumSlateBlue Medium Slate Blue Ensemble des couleurs Web

clrMediumSpringGreen Medium Spring Green Ensemble des couleurs Web

clrMediumTurquoise Medium Turquoise Ensemble des couleurs Web

clrMediumVioletRed Medium Violet Red Ensemble des couleurs Web

clrMidnightBlue Midnight Blue Ensemble des couleurs Web

clrMintCream Mint Cream Ensemble des couleurs Web

clrMistyRose Misty Rose Ensemble des couleurs Web

clrMoccasin Moccasin Ensemble des couleurs Web

clrNavajoWhite Navajo White Ensemble des couleurs Web

clrNavy Navy Ensemble des couleurs Web

clrNONE L'absence de la couleur Les autres constantes

clrOldLace Old Lace Ensemble des couleurs Web

clrOlive Olive Ensemble des couleurs Web

clrOliveDrab Olive Drab Ensemble des couleurs Web

clrOrange Orange Ensemble des couleurs Web

clrOrangeRed Orange Red Ensemble des couleurs Web

clrOrchid Orchid Ensemble des couleurs Web

clrPaleGoldenrod Pale Goldenrod Ensemble des couleurs Web

clrPaleGreen Pale Green Ensemble des couleurs Web

clrPaleTurquoise Pale Turquoise Ensemble des couleurs Web

clrPaleVioletRed Pale Violet Red Ensemble des couleurs Web

clrPapayaWhip Papaya Whip Ensemble des couleurs Web

clrPeachPuff Peach Puff Ensemble des couleurs Web

clrPeru Peru Ensemble des couleurs Web

clrPink Pink Ensemble des couleurs Web

clrPlum Plum Ensemble des couleurs Web

clrPowderBlue Powder Blue Ensemble des couleurs Web

clrPurple Purple Ensemble des couleurs Web

clrRed Red Ensemble des couleurs Web

clrRosyBrown Rosy Brown Ensemble des couleurs Web

clrRoyalBlue Royal Blue Ensemble des couleurs Web

clrSaddleBrown Saddle Brown Ensemble des couleurs Web

clrSalmon Salmon Ensemble des couleurs Web

clrSandyBrown Sandy Brown Ensemble des couleurs Web

clrSeaGreen Sea Green Ensemble des couleurs Web

clrSeashell Seashell Ensemble des couleurs Web

clrSienna Sienna Ensemble des couleurs Web

clrSilver Silver Ensemble des couleurs Web

clrSkyBlue Sky Blue Ensemble des couleurs Web

clrSlateBlue Slate Blue Ensemble des couleurs Web

clrSlateGray Slate Gray Ensemble des couleurs Web

clrSnow Snow Ensemble des couleurs Web

clrSpringGreen Spring Green Ensemble des couleurs Web

clrSteelBlue Steel Blue Ensemble des couleurs Web

clrTan Tan Ensemble des couleurs Web

clrTeal Teal Ensemble des couleurs Web

clrThistle Thistle Ensemble des couleurs Web

clrTomato Tomato Ensemble des couleurs Web

clrTurquoise Turquoise Ensemble des couleurs Web

clrViolet Violet Ensemble des couleurs Web

clrWheat Wheat Ensemble des couleurs Web

clrWhite White Ensemble des couleurs Web

clrWhiteSmoke White Smoke Ensemble des couleurs Web

clrYellow Yellow Ensemble des couleurs Web

clrYellowGreen Yellow Green Ensemble des couleurs Web

CORNER_LEFT_LOWER Le centre des coordonnées dans un angle gauche inférieur du graphique ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_LEFT_UPPER Le centre des coordonnées dans un angle gauche supérieur du graphique ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_LOWER Le centre des coordonnées dans un angle droit inférieur du graphique ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_UPPER Le centre des coordonnées dans un angle droit supérieur du graphique ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CP_ACP Une page de code courant ANSI le codage au système opérationnel Windows CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_MACCP Une page de code courant Macintosh. Note: Cette signification est utilisée principalement dans les codes de programme auparavant créés et maintenant on n'a pas besoin de lui, puisque les ordinateurs modernes Macintosh utilisent le codage Unicode. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_OEMCP Une page de code courant OEM. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_SYMBOL La page de code Symbol CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_THREAD_ACP Le codage Windows ANSI pour le thread courant d'exécution. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF7 La page de code UTF-7. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF8 La page de code UTF-8. CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CRYPT_AES128 Шифрование AES с ключом 128 бит (16 байт) CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_AES256 Шифрование AES с ключом 256 бит (32 байта) CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_ARCH_ZIP ZIP архивирование CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_BASE64 Шифрование BASE64 (перекодировка) CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_DES Шифрование DES с ключом 56 бит (7 байт) CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_MD5 Расчёт HASH MD5 CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA1 Расчёт HASH SHA1 CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA256 Расчёт HASH SHA256 CryptEncode, CryptDecode

DBL_DIG La quantité de signes signifiants décimaux Constantes des types de données numériques

DBL_EPSILON La valeur minimale, à qui satisfait la condition : 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 Constantes des types de données numériques

DBL_MANT_DIG La quantité de bits dans la mantisse Constantes des types de données numériques

DBL_MAX La valeur maximale, qui peut être présentée par le type double Constantes des types de données numériques

DBL_MAX_10_EXP La valeur maximale décimale du degré d'exposant Constantes des types de données numériques

DBL_MAX_EXP La valeur maximale binaire du degré d'exposant Constantes des types de données numériques

DBL_MIN La valeur minimale positive, qui peut être présentée par le type double Constantes des types de données numériques

DBL_MIN_10_EXP La valeur minimale décimale du degré d'exposant Constantes des types de données numériques

DBL_MIN_EXP La valeur minimale binaire du degré d'exposant Constantes des types de données numériques

DEAL_COMMENT Le commentaire au le marché HistoryDealGetString

DEAL_COMMISSION La commission du marché HistoryDealGetDouble

DEAL_ENTRY La direction du marché — les entrées au marché, la sortie du marché ou le retournement HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_IN L'entrée au marché HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_OUT La sortie du marché HistoryDealGetInteger

DEAL_MAGIC Magic number pour la position (regardes ORDER_MAGIC) HistoryDealGetInteger

DEAL_ORDER L'ordre, à la base de quel le marché est effectué HistoryDealGetInteger

DEAL_POSITION_ID L'identificateur de la position, à l'ouverture, au changement ou à la clôture où ce marché a participé. Chaque position possède l'identificateur unique, qui est attribué à tous les marchés, exécutés à l'instrument pendant toute la durée de vie de la position. HistoryDealGetInteger

DEAL_PRICE Le prix du marché HistoryDealGetDouble

DEAL_PROFIT Le résultat financier du marché HistoryDealGetDouble

DEAL_SWAP Le swap accumulé à la clôture HistoryDealGetDouble

DEAL_SYMBOL Le nom du symbole, selon lequel le marché est produit HistoryDealGetString

DEAL_TIME Le temps du marché HistoryDealGetInteger

DEAL_TIME_MSC Le temps de l'accomplissement du marché en millisecondes depuis le 01.01.1970 HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE Le type du marché HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BALANCE La mise en compte de la balance HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BONUS L'énumération des bonus HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY_CANCELED Le marché annulé de l'achat. La situation est possible, quand le marché sur l'achat auparavant fait est annulé. Dans ce cas, le type du marché auparavant fait (DEAL_TYPE_BUY) se change sur DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, et son bénéfice/perte est remise à zéro. Le bénéfice/perte auparavant reçu est calculée/annulé du compte par l'opération distincte de balance HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CHARGE Les taxes supplémentaires HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION Les commissions supplémentaires HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY La commission calculée à la fin du jour commercial HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY La commission calculée à la fin du mois HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CORRECTION L'enregistrement corrigeant HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CREDIT La mise en compte du crédit HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_INTEREST Начисления процентов на свободные средства HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL La vente HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL_CANCELED Le marché annulé de la vente. La situation est possible, quand le marché sur la vente auparavant fait est annulé. Dans ce cas, le type du marché auparavant fait (DEAL_TYPE_SELL) se change sur DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, et son bénéfice/perte est remise à zéro. Le bénéfice/perte auparavant reçu est calculée/annulé du compte par l'opération distincte de balance HistoryDealGetInteger

DEAL_VOLUME Le volume du marché HistoryDealGetDouble

DRAW_ARROW Le dessin par les flèches Styles du dessin

DRAW_BARS L'affichage comme une séquence de barres Styles du dessin

DRAW_COLOR_ARROW Le dessin par les flèches multicolores Styles du dessin

DRAW_COLOR_HISTOGRAM L'histogramme multicolore de la ligne zéro Styles du dessin

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 L'histogramme multicolore aux deux tampons d'indicateurs Styles du dessin

DRAW_FILLING Le remplissage coloré entre les deux niveaux Styles du dessin

DRAW_HISTOGRAM L'histogramme de la ligne zéro Styles du dessin

DRAW_ZIGZAG Le style Zigzag admet les segments verticaux sur la barre Styles du dessin

ELLIOTT_CYCLE Une boucle (Cycle) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE Un Supercycle principal (Grand Supercycle) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_INTERMEDIATE Un chaînon intermédiaire (Intermediate) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINOR Une boucle secondaire (Minor) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUETTE Un seconde (Minuette) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUTE Une minute (Minute) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_PRIMARY Une boucle primaire (Primary) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUBMINUETTE Un subseconde (Subminuette) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUPERCYCLE Un Supercycle (Supercycle) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

EMPTY_VALUE La valeur vide dans le tampon d'indicateur Les autres constantes

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY L'identificateur faux de la propriété du compte GetLastError

ERR_ARRAY_BAD_SIZE La grandeur de tableau demandé excède 2 gigoctets GetLastError

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR Il ne suffit pas la mémoire pour la redistribution du tableau ou la tentative du changement de la grandeur du tableau statique GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD Le profondeur de marché ne peut pas être ajouté GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE Le profondeur de marché ne peut pas être supprimé GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_GET Les données du profondeur de marché ne peuvent pas être reçues GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE L'erreur à la souscription sur la réception des nouvelles données du profondeur de marché GetLastError

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY Il ne suffit pas la mémoire pour la distribution des tampons d'indicateur GetLastError

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX L'index faux du tampon d'indicateur GetLastError

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY On n'a pas réussi à vider le répertoire (probablement, un ou quelques fichiers sont bloqués et l'opération de l'effacement n'a pas réussi) GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY Le répertoire ne peut pas être supprimé GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_FILE L'erreur de l'effacement du fichier GetLastError

ERR_CANNOT_OPEN_FILE L'erreur de l'ouverture du fichier GetLastError

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY Le tableau doit être du type char GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE L'erreur au changement de chart du symbole et la période GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER L'erreur à la création du minuteur GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_OPEN L'erreur de l'ouverture de chart GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD L'erreur à l'ajout de l'indicateur sur le graphique GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL L'erreur à la suppression de l'indicateur du graphique GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND L'indicateur n'est pas trouvé sur le graphique indiqué GetLastError

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED L'erreur de la navigation dans le chart GetLastError

ERR_CHART_NO_EXPERT Le chart n'a pas d'expert, qui pourrait traiter l'événement GetLastError

ERR_CHART_NO_REPLY Le chart ne répond pas GetLastError

ERR_CHART_NOT_FOUND Le chart n'est pas trouvé GetLastError

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED L'erreur à la création des screenshots GetLastError

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED L'erreur à l'application de la modèle GetLastError

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND La sous- fenêtre contenant l'indicateur indiqué, n'est pas trouvé GetLastError

ERR_CHART_WRONG_ID L'indificateur faux de chart GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY L'identificateur faux de la propriété du chart GetLastError

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY L'identificateur faux de la propriété de l'indicateur d'utilisateur GetLastError

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST Le répertoire n'existe pas GetLastError

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY Le tableau doit être du type double GetLastError

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE La dimension de chaîne doit être spécifiée, puisque le fichier est ouvert comme binaire GetLastError

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR Pas assez de mémoire pour le cache pour la lecture GetLastError

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE Le fichier ne peut pas être réécrit GetLastError

ERR_FILE_IS_DIRECTORY Ce n'est pas un fichier, c'est un répertoire GetLastError

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY C'est un fichier, pas un répertoire GetLastError

ERR_FILE_NOT_EXIST Le fichier n'existe pas GetLastError

ERR_FILE_NOTBIN Le fichier doit être ouvert comme binaire GetLastError

ERR_FILE_NOTCSV Le fichier doit être ouvert comme CSV GetLastError

ERR_FILE_NOTTOREAD Le fichier doit être ouvert pour la lecture GetLastError

ERR_FILE_NOTTOWRITE Le fichier doit être ouvert pour l'enregistrement GetLastError

ERR_FILE_NOTTXT Le fichier doit être ouvert comme le texte GetLastError

ERR_FILE_NOTTXTORCSV Le fichier doit être ouvert comme le texte ou CSV GetLastError

ERR_FILE_READERROR L'erreur de la lecture du fichier GetLastError

ERR_FILE_WRITEERROR On n'a pas réussi à enregistrer la ressource au fichier GetLastError

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY Le tableau doit être du type float GetLastError

ERR_FTP_SEND_FAILED On ne réussit pas à expédier le fichier selon ftp GetLastError

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED La fonction systémique n'est pas autorisé pour l'appel GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS La variable globale du terminal de client avec un tel nom existe déjà GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND La variable globale du terminal de client n'est pas trouvée GetLastError

ERR_HISTORY_NOT_FOUND L'histoire demandée n'est pas trouvée GetLastError

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY L'identificateur faux de la propriété de l'histoire GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS Le copiage des tableaux incompatibles. Le tableau de ligne peut être copié seulement à celui de ligne, et le tableau numérique — à celui numérique GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_FILE Pour les tableaux de ligne doit être un fichier de texte, pour les autres — le fichier binaire GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD L'erreur à l' incrémentation de l'indicateur GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY L'indicateur ne peut pas être appliqué à un autre indicateur GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE L'indicateur ne peut pas être créé GetLastError

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME Le premier paramètre dans le tableau doit être le nom de l'indicateur d'utilisateur GetLastError

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND Les données demandées ne sont pas trouvées GetLastError

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY Pas assez de mémoire pour ajouter l'indicateur GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE Le type incorrect du paramètre dans le tableau à la création de l'indicateur GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING Les paramètres manquent à la création de l'indicateur GetLastError

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL Le symbole inconnu GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE Ошибочный хэндл индикатора GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX Le handle de l'indicateur erroné GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS La quantité incorrecte de paramètres à la création de l'indicateur GetLastError

ERR_INT_ARRAY_ONLY Le tableau doit être du type int GetLastError

ERR_INTERNAL_ERROR L'erreur inattendue intérieure GetLastError

ERR_INVALID_ARRAY Le tableau du type inconvenant, de la grandeur inconvenante ou u l'objet abîmé du tableau dynamique GetLastError

ERR_INVALID_DATETIME La valeur incorrecte de la date et/ou le temps GetLastError

ERR_INVALID_FILEHANDLE Le fichier avec un tel handle a été fermé, ou ne s'ouvrait pas du tout GetLastError

ERR_INVALID_PARAMETER Le paramètre faux à l'appel intérieur de la fonction systémique GetLastError

ERR_INVALID_POINTER L'indicateur faux GetLastError

ERR_INVALID_POINTER_TYPE Le type de l'indicateur faux GetLastError

ERR_LONG_ARRAY_ONLY Le tableau doit être du type long GetLastError

ERR_MAIL_SEND_FAILED On ne réussit pas à expédier le message GetLastError

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN Le temps du dernier tique est inconnu (il n'y avait pas de ticks) GetLastError

ERR_MARKET_NOT_SELECTED Le symbole n'est pas choisi dans MarketWatch GetLastError

ERR_MARKET_SELECT_ERROR L'erreur de l'ajout ou de la suppression du symbole dans MarketWatch GetLastError

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL Le symbole inconnu GetLastError

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY L'identificateur faux de la propriété du symbole GetLastError

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY L'identificateur faux de la propriété du programme GetLastError

ERR_NO_STRING_DATE Il n'y a pas de date dans la chaîne GetLastError

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY Il ne suffit pas la mémoire pour l'exécution de la fonction systémique GetLastError

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED On n'a pas réussi d'envoyer la notification GetLastError

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT L'expédition trop fréquente des notifications GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER Le paramètre non valide pour envoyer une notification - on a transmis une chaîne vide dans une fonction SendNotification() ou NULL GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS Les réglages incorrectes des notifications dans le terminal (ID n'est pas indiqué ou la permission n'est pas exposée) GetLastError

ERR_NOTINITIALIZED_STRING La ligne n'est pas initialisée GetLastError

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY Le tableau doit être numérique GetLastError

ERR_OBJECT_ERROR L'erreur au fonctionnement de l'objet graphique GetLastError

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED Il est impossible de recevoir la date correspondant à la valeur GetLastError

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED Il est impossible de recevoir la valeur correspondante à la date GetLastError

ERR_OBJECT_NOT_FOUND L'objet graphique n'est pas trouvé GetLastError

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY L'identificateur faux de la propriété de l'objet graphique GetLastError

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY Le tableau doit être unidimentionnel GetLastError

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE L'erreur de la création du tampon OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE L'erreur à la création du contexte OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE Le handleincorrect OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED Les fonctions OpenCL ne sont pas soutenues sur cet ordinateur GetLastError

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE L'erreur de la création du tour de l'exécution dans OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER L'erreur à l'installation des paramètres pour le kernel OpenCL (le point de l'entrée au programme OpenCL) GetLastError

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME Un trop long nom du point de l'entrée (le kernel OpenCL) GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET Un décalage incorrect dans le tampon OpenCL GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE Une taille incorrecte du tampon OpenCL GetLastError

ERR_PLAY_SOUND_FAILED On ne réussit pas à reproduire le son GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED a coïncidence des nomsdes ressources et dynamique etstatique GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG Le nom de la ressource dépasse 63 symboles GetLastError

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND La ressource avec un tel nom à EX5 n'est pas trouvée GetLastError

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE Le type non soutenu de la ressource ou la taille plus 16 Mb GetLastError

ERR_SERIES_ARRAY La série temporelle ne peut pas être utilisée GetLastError

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY Le tableau doit être du type short GetLastError

ERR_SMALL_ARRAY Un trop petit tableau, la position de départ est à l'extérieur du tableau GetLastError

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY Le tableau de la réception est déclaré comme AS_SERIES, et il est de la taille insuffisante GetLastError

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY Pas assez de mémoire pour la chaîne GetLastError

ERR_STRING_RESIZE_ERROR Il ne suffit pas la mémoire pour la redistribution de la ligne GetLastError

ERR_STRING_SMALL_LEN La longueur de chaîne est moins qu'attendue GetLastError

ERR_STRING_TIME_ERROR L'erreur de la conversion de la chaîne à la date GetLastError

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER Le nombre est trop grand, plus que ULONG_MAX GetLastError

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE Le type de données inconnu à la conversion à la chaîne GetLastError

ERR_STRING_ZEROADDED 0 est ajouté à la fin de la chaîne, l'opération est inutile GetLastError

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE La position en dehors de la chaîne GetLastError

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS La structure contient les objets des lignes et/ou les tableaux dynamiques et/ou la structure avec tels objets et/ou les classes GetLastError

ERR_SUCCESS Операция выполнена успешно GetLastError

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY L'identificateur faux de la propriété du terminal GetLastError

ERR_TOO_LONG_FILENAME Un trop long nom du fichier GetLastError

ERR_TOO_MANY_FILES Ne peut pas être ouvert simultanément plus de 64 fichiers GetLastError

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS Plus de spécificateurs de format que des paramètres GetLastError

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS Plus de paramètres que des spécificateurs de format GetLastError

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND Le marché n'est pas trouvé GetLastError

ERR_TRADE_DISABLED Le commerce pour l'expert est interdit GetLastError

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND L'ordre n'est pas trouvée GetLastError

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND La position n'est pas trouvée GetLastError

ERR_TRADE_SEND_FAILED On n'a pas réussi à expédier la requête commerciale GetLastError

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY L'identificateur faux de la propriété du commerce GetLastError

ERR_USER_ERROR_FIRST Par ce code commencent les erreurs, spécifiées par l'utilisateur GetLastError

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED Не удалось подключиться к указанному URL GetLastError

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS URL не прошел проверку GetLastError

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED Ошибка в результате выполнения HTTP запроса GetLastError

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT Превышен таймаут получения данных GetLastError

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME Le nom faux du répertoire GetLastError

ERR_WRONG_FILEHANDLE Le handle faux du fichier GetLastError

ERR_WRONG_FILENAME Le nom inadmissible du fichier GetLastError

ERR_WRONG_FORMATSTRING La chaîne fausse de format GetLastError

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER Le paramètre faux à l'appel intérieur de la fonction du terminal de client GetLastError

ERR_WRONG_STRING_DATE Une date fausse dans la chaîne GetLastError

ERR_WRONG_STRING_OBJECT L'objet abîmé de la chaîne GetLastError

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER Le paramètre abîmé du type string GetLastError

ERR_WRONG_STRING_TIME Un temps faux dans la chaîne GetLastError

ERR_ZEROSIZE_ARRAY Le tableau de la longueur nulle GetLastError

FILE_ACCESS_DATE La date du dernier accès au fichier FileGetInteger

FILE_ANSI Les chaînes du type ANSI (les symboles d'un byte). Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen()) FileOpen

FILE_BIN Le mode binaire de la lecture-enregistrement (sans conversion de la chaîne et à la chaîne). Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen()) FileOpen

FILE_COMMON La disposition du fichier dans le dossier commun de tous les terminaux de client \Terminal\Common\Files. Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen()), au copiage des fichiers (FileCopy(), FileMove()) et à la vérification de l'existence des fichiers (FileIsExist()) FileOpen, FileCopy, FileMove, FileIsExist

FILE_CREATE_DATE La date de la création FileGetInteger

FILE_CSV Le fichier du type csv (Tous les éléments inscrits seront transcrits vers les chaînes du type correspondant, unicode ou ansi, et se divisent par le séparateurU). Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen()) FileOpen

FILE_END La réception du critère de la fin du fichier FileGetInteger

FILE_EXISTS La vérification de l'existence FileGetInteger

FILE_IS_ANSI Le fichier est ouvert comme ANSI (à voir FILE_ANSI) FileGetInteger

FILE_IS_BINARY Le fichier est ouvert comme binaire (à voir FILE_BIN) FileGetInteger

FILE_IS_COMMON Le fichier est ouvert dans un dossier commun de tous les terminaux de client (à voir FILE_COMMON) FileGetInteger

FILE_IS_CSV Le fichier est ouvert comme CSV (à voir FILE_CSV) FileGetInteger

FILE_IS_READABLE Le fichier est ouvert avec la possibilité de la lecture (à voir FILE_READ) FileGetInteger

FILE_IS_TEXT Le fichier est ouvert comme celui de texte (à voir FILE_TXT) FileGetInteger

FILE_IS_WRITABLE Le fichier est ouvert avec la possibilité de l'enregistrement (à voir FILE_WRITE) FileGetInteger

FILE_LINE_END La réception du critère de la fin de la ligne FileGetInteger

FILE_MODIFY_DATE La date du dernier changement FileGetInteger

FILE_POSITION La position du pointeur au fichier FileGetInteger

FILE_READ Le fichier s'ouvre pour la lecture. Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen()). A l'ouverture du fichier on doit indiquer absolument le drapeau FILE_WRITE et/ou le drapeux FILE_READ. FileOpen

FILE_REWRITE La possibilité de réécrire le fichier par les fonctions FileCopy() et FileMove(). Le fichier doit exister ou s'ouvrir pour l'enregistrement. Dans le cas contraire le fichier ne sera pas ouvert FileCopy, FileMove

FILE_SHARE_READ L'accès commun selon la lecture de plusieurs programmes. Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen()), mais ne remplace pas à l'ouverture du fichier la nécessité d'indiquer FILE_WRITE et/ou le drapeau FILE_READ FileOpen

FILE_SHARE_WRITE L'accès commun selon l'enregistrement de plusieurs programmes. Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen()), mais ne remplace pas à l'ouverture du fichier la nécessité d'indiquer FILE_WRITE et/ou le drapeau FILE_READ FileOpen

FILE_SIZE La taille du fichier en bytes FileGetInteger

FILE_TXT Un simple fichier de texte (le même csv, cependant le séparateur n'est pas pris en considération). Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen()) FileOpen

FILE_UNICODE Les chaînes du type UNICODE (les symboles de deux bytes). Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen()) FileOpen

FILE_WRITE Le fichier s'ouvre pour l'enregistrement. Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen()). A l'ouverture du fichier on doit indiquer absolument le drapeau FILE_WRITE et/ou le drapeux FILE_READ. FileOpen

FLT_DIG Le nombre de signes signifiants décimaux Constantes des types de données numériques

FLT_EPSILON La valeur minimale, qui satisfait à la condition : 1.0+FLT_EPSILON != 1.0 Constantes des types de données numériques

FLT_MANT_DIG Le nombre de bits dans la mantisse Constantes des types de données numériques

FLT_MAX La valeur maximale, qui peut être présentée par le type float Constantes des types de données numériques

FLT_MAX_10_EXP La valeur maximale décimale du degré d'exposant Constantes des types de données numériques

FLT_MAX_EXP La valeur maximale binaire du degré d'exposant Constantes des types de données numériques

FLT_MIN La valeur minimale positive, qui peut être présentée par le type float Constantes des types de données numériques

FLT_MIN_10_EXP La valeur minimale décimale du degré d'exposant Constantes des types de données numériques

FLT_MIN_EXP La valeur minimale binaire du degré d'exposant Constantes des types de données numériques

FRIDAY Vendredi SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

GANN_DOWN_TREND La ligne correspond à la tendance descendante ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GANN_UP_TREND La ligne correspond à la tendance montante ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GATORJAW_LINE La ligne de mâchoire Lignes des indicateurs

GATORLIPS_LINE La ligne de lèvres Lignes des indicateurs

GATORTEETH_LINE La ligne de dents Lignes des indicateurs

IDABORT On a choisi le bouton Interrompre (Abort) MessageBox

IDCANCEL On a choisi le bouton Suppression (Cancel) MessageBox

IDCONTINUE On a choisi le bouton Continuer (Continue) MessageBox

IDIGNORE On a choisi le bouton Ignorer (Ignore) MessageBox

IDNO On a choisi le bouton No (No) MessageBox

IDOK On a choisi le bouton OK MessageBox

IDRETRY On a choisi le bouton Répétition (Retry) MessageBox

IDTRYAGAIN On a choisi le bouton Répéter (Try Again) MessageBox

IDYES On a choisi le bouton Oui (Yes) MessageBox

IND_AC Accelerator Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADX Average Directional Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADXW ADX by Welles Wilder IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ALLIGATOR Alligator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AMA Adaptive Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AO Awesome Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ATR Average True Range IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BANDS Bollinger Bands® IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BEARS Bears Power IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BULLS Bulls Power IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BWMFI Market Facilitation Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CCI Commodity Channel Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CHAIKIN Chaikin Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CUSTOM Custom indicator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMA Double Exponential Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMARKER DeMarker IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ENVELOPES Envelopes IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FORCE Force Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRACTALS Fractals IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRAMA Fractal Adaptive Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_GATOR Gator Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ICHIMOKU Ichimoku Kinko Hyo IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MA Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MACD MACD IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MFI Money Flow Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MOMENTUM Momentum IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OBV On Balance Volume IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OSMA OsMA IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RSI Relative Strength Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RVI Relative Vigor Index IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_SAR Parabolic SAR IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STDDEV Standard Deviation IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STOCHASTIC Stochastic Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TEMA Triple Exponential Moving Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TRIX Triple Exponential Moving Averages Oscillator IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VIDYA Variable Index Dynamic Average IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VOLUMES Volumes IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_WPR Williams' Percent Range IndicatorCreate, IndicatorParameters

INDICATOR_CALCULATIONS Les tampons auxiliaires pour les calculs intermédiaires SetIndexBuffer

INDICATOR_COLOR_INDEX Les couleurs du dessin SetIndexBuffer

INDICATOR_DATA Les données pour le dessin SetIndexBuffer

INDICATOR_DIGITS L'exactitude de l'affichage des valeurs de l'indicateur IndicatorSetInteger

INDICATOR_HEIGHT La hauteur fixée de la fenêtre personnelle de l'indicateur (la commande du préprocesseur#property indicator_height) IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELCOLOR La couleur de la ligne du niveau IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELS Le nombre de niveaux dans la fenêtre de l'indicateur IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELSTYLE Le style de la ligne du niveau IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELTEXT La description du niveau IndicatorSetString

INDICATOR_LEVELVALUE La valeur du niveau IndicatorSetDouble

INDICATOR_LEVELWIDTH L'épaisseur de la ligne du niveau IndicatorSetInteger

INDICATOR_MAXIMUM Le maximum de la fenêtre de l'indicateur IndicatorSetDouble

INDICATOR_MINIMUM Le minimum de la fenêtre de l'indicateur IndicatorSetDouble

INDICATOR_SHORTNAME Le nom court de l'indicateur IndicatorSetString

INT_MAX La valeur maximale, qui peut être présentée par le type int Constantes des types de données numériques

INT_MIN La valeur minimale, qui peut être présentée par le type int Constantes des types de données numériques

INVALID_HANDLE Le handle incorrect Les autres constantes

IS_DEBUG_MODE Le critère du travail du programme mq5 en mode du débogage Les autres constantes

IS_PROFILE_MODE Le critère du travail du programme mq5 en mode du profilage Les autres constantes

KIJUNSEN_LINE La ligne Kijun-sen Lignes des indicateurs

LICENSE_DEMO La version démo du produit payant du Market Fonctionne seulement dans le testeur des stratégies MQLInfoInteger

LICENSE_FREE La version gratuite non limitée MQLInfoInteger

LICENSE_FULL Купленная лицензионная версия допускает не менее 5 активаций. Продавец может увеличить разрешенное число активаций MQLInfoInteger

LICENSE_TIME Версия с ограниченной по времени лицензией MQLInfoInteger

LONG_MAX La valeur maximale, qui peut être présentée par le type long Constantes des types de données numériques

LONG_MIN La valeur minimale, qui peut être présentée par le type long Constantes des types de données numériques

LOWER_BAND Une limite inférieure Lignes des indicateurs

LOWER_HISTOGRAM L'histogramme inférieur Lignes des indicateurs

LOWER_LINE Une ligne inférieure Lignes des indicateurs

M_E e Constantes mathématiques

M_PI pi Constantes mathématiques

MAIN_LINE La ligne principale Lignes des indicateurs

MB_ABORTRETRYIGNORE La fenêtre du message contient trois boutons: Abort, Retry et Ignore MessageBox

MB_CANCELTRYCONTINUE La fenêtre du message contient trois boutons: Cancel, Try Again, Continue MessageBox

MB_DEFBUTTON1 Le premier bouton MB_DEFBUTTON1 - le bouton est choisi par défaut, si MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, ou MB_DEFBUTTON4 ne sont pas définis MessageBox

MB_DEFBUTTON2 Le deuxième bouton - le bouton par défaut MessageBox

MB_DEFBUTTON3 Le troisième bouton - le bouton par défaut MessageBox

MB_DEFBUTTON4 Le quatrième bouton - le bouton par défaut MessageBox

MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONWARNING L'icône de signe de question MessageBox

MB_ICONINFORMATION, MB_ICONASTERISK L'icône, comprenant le signe de ligne i dans le cercle MessageBox

MB_ICONQUESTION L'icône de signe de question MessageBox

MB_ICONSTOP, MB_ICONERROR, MB_ICONHAND L'icône de signe STOP MessageBox

MB_OK La fenêtre du message contient un bouton: OK. Par défaut MessageBox

MB_OKCANCEL La fenêtre du message contient deux boutons: OK et Cancel MessageBox

MB_RETRYCANCEL La fenêtre du message contient deux boutons: Retry et Cancel MessageBox

MB_YESNO La fenêtre du message contient deux boutons: Yes et No MessageBox

MB_YESNOCANCEL La fenêtre du message contient trois boutons: Yes, No et Cancel MessageBox

MINUSDI_LINE La ligne —DI Lignes des indicateurs

MODE_EMA La prise de moyenne exponentielle Méthodes des glissantes

MODE_LWMA La prise de moyenne de ligne-pesée Méthodes des glissantes

MODE_SMA La prise de moyenne simple Méthodes des glissantes

MODE_SMMA La prise de moyenne lissée Méthodes des glissantes

MONDAY Lundi SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

MQL_DEBUG L'indice du travail du programme exécuté au mode du débogage MQLInfoInteger

MQL_DLLS_ALLOWED La permission de l'utilisation DLL pour ce programme exécuté MQLInfoInteger

MQL_FRAME_MODE Le critère du travail de l'expert lancé sur le graphique enmode du rassemblement des trames des résultats de l'optimisation MQLInfoInteger

MQL_LICENSE_TYPE Le type de la licence du module EX5. La licence se rapporte notamment à ce module EX5, d'où on fait la demande à l'aide de MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE). MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_LIMIT La quantité maximale possible de mémoire dynamique pour le programme MQL5 en Mb MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_USED La taille de la mémoire utilisée par le programme MQL5 en Mb MQLInfoInteger

MQL_OPTIMIZATION L'indice du travail du programme exécuté en train de l'optimisation MQLInfoInteger

MQL_PROFILER Le critère du travail du programme lancé en mode du profilage du code MQLInfoInteger

MQL_PROGRAM_NAME Le nom du programme mql5 exécuté MQLInfoString

MQL_PROGRAM_PATH Le chemin pour ce programme exécuté MQLInfoString

MQL_PROGRAM_TYPE Le type de programme mql5 MQLInfoInteger

MQL_SIGNALS_ALLOWED Разрешение на работу с сигналами данной запущенной программы MQLInfoInteger

MQL_TESTER L'indicatif du travail du programme exécuté au testeur MQLInfoInteger

MQL_TRADE_ALLOWED La permission du commerce pour ce programme exécuté MQLInfoInteger

MQL_VISUAL_MODE L'indice du travail du programme exécuté dans le mode visuel de test MQLInfoInteger

NULL Le zéro de n'importe quel type Les autres constantes

OBJ_ALL_PERIODS L'objet se dessine sur tous les temps trames ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_ARROW_DOWN Le signe "la flèche en bas" Types des objets

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE La balise gauche de prix Types des objets

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE La balise droite de prix Types des objets

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN Le signe "mal" (le pouce en bas) Types des objets

OBJ_ARROW_THUMB_UP Le signe "bien" (le pouce en haut) Types des objets

OBJ_ARROW_UP Le signe "la flèche en haut" Types des objets

OBJ_EVENT L'objet "Événement", correspondant à l'événement dans le calendrier économique Types des objets

OBJ_FIBO Les niveaux de Fibonacci Types des objets

OBJ_FIBOARC Les arcs de Fibonacci Types des objets

OBJ_FIBOCHANNEL Le canale de Fibonacci Types des objets

OBJ_FIBOFAN Le fanion de Fibonacci Types des objets

OBJ_FIBOTIMES Les zones temporaires de Fibonacci Types des objets

OBJ_GANNFAN Le fanion de Gann Types des objets

OBJ_GANNGRID La grille de Gann Types des objets

OBJ_GANNLINE La ligne de Gann Types des objets

OBJ_NO_PERIODS Объект не показывается ни на одном таймфрейме ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_D1 L'objet se dessine sur les graphiques de jour ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H1 L'objet se dessine sur les graphiques de 1 heure ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H12 L'objet se dessine sur les graphiques de 12 heures ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H2 L'objet se dessine sur les graphiques de 2 heures ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H3 L'objet se dessine sur les graphiques de 3 heures ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H4 L'objet se dessine sur les graphiques de 4 heures ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H6 L'objet se dessine sur les graphiques de 6 heures ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H8 L'objet se dessine sur les graphiques de 8 heures ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M1 L'objet se dessine sur les graphiques de 1 minutes ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M10 L'objet se dessine sur les graphiques de 10 minutes ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M12 L'objet se dessine sur les graphiques de 12 minutes ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M15 L'objet se dessine sur les graphiques de 15 minutes ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M2 L'objet se dessine sur les graphiques de 2 minutes ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M20 L'objet se dessine sur les graphiques de 20 minutes ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M3 L'objet se dessine sur les graphiques de 3 minutes ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M30 L'objet se dessine sur les graphiques de 30 minutes ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M4 L'objet se dessine sur les graphiques de 4 minutes ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M5 L'objet se dessine sur les graphiques de 5 minutes ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M6 L'objet se dessine sur les graphiques de 6 minutes ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_MN1 L'objet se dessine sur les graphiques des mois ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_W1 L'objet se dessine sur les graphiques d'une semaine ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_RECTANGLE_LABEL L'objet "Marque rectangulaire" pour la création et la présentation de l'interface d'utilisateur graphique. Types des objets

OBJ_REGRESSION Le canale de la régression linéaire Types des objets

OBJ_STDDEVCHANNEL Le canal de l' écart type Types des objets

OBJ_TREND La ligne de Tendance Types des objets

OBJ_TRENDBYANGLE La ligne de tendance par l'angle Types des objets

OBJPROP_ALIGN L'alignement du texte à l'horizontale dans l'objet "Champ de l'entrée" (OBJ_EDIT) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANCHOR La position du point du rattachement de l'objet graphique ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANGLE L'angle. Pour les objets créés du programme avec l'angle qui ne pas encore spécifié, la valeur est égale à EMPTY_VALUE ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_ARROWCODE Le code de la flèche pour l'objet "La flèche" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BACK L'objet à l'arrière-plan ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BGCOLOR La couleur du fond pour OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BMPFILE Le nom du fichier BMP pour l'objet "Une balise graphique". Voir aussi Ressources ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_BORDER_COLOR La couleur du cadre pour l'objet OBJ_EDIT et OBJ_BUTTON ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BORDER_TYPE Le type du cadre pour l'objet "Le cadre rectangulaire" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_ID L'identificateur de l'objet "Graphique" (OBJ_CHART). Permet de travailler avec les propriétés de cet objet comme avec le graphique ordinaire à l'aide des fonctions du paragraphe Les opérations avec les graphiques, mais il y a certains exceptions. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_SCALE L'échelle pour l'objet "le graphique" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_COLOR La couleur ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CORNER L'angle du graphique pour le rattachement de l'objet graphique ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CREATETIME Le temps de la création de l'objet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DATE_SCALE Affichage de l'échelle du temps pour l'objet "Graphique" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEGREE Le niveau du marquage d'onde d'Elliott ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEVIATION La déviation pour le canal de la déviation standard ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_DIRECTION La tendance de l'objet de Gann ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DRAWLINES L'affichage des lignes pour le marquage d'onde d'Elliott ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ELLIPSE L'affichage de l'ellipse complète pour l'objet "l'Arc de Fibonacci" (OBJ_FIBOARC) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FILL Le remplissage d'un objet avec la couleur (pour OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FONT La fonte ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_FONTSIZE La dimension de la fonte ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_HIDDEN L'interdiction de montrer le nom d'un objet graphique dans la liste des objets du menu du terminal "Graphiques" - "Objets" - "Liste des objets". La valeur true permet de cacher l'objet inutile pour l'utilisateur de la liste. Par défaut true est défini pour les objets, qui affichent les événements du calendrier, l'histoire du commerce, ainsi que pour les objets créés du programme. Pour voir tels objets graphiques et recevoir l'accès à leurs propriétés, il faut appuyer sur le bouton "Tout" dans la fenêtre "Liste des objets". ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELCOLOR La couleur de la ligne-niveau ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELS Le nombre de niveaux ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELSTYLE Le style de la ligne-niveau ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELTEXT La description du niveau ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_LEVELVALUE La valeur du niveau ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_LEVELWIDTH L'épaisseur de la ligne-niveau ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_NAME Le nom de l'objet ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_PERIOD La période pour l'objet "le graphique" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_PRICE La coordonnée du prix ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_PRICE_SCALE Affichage de l'échelle de prix pour l'objet "Graphique" ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY Une ligne verticale passe par toutes les fenêtres d'un graphique ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_LEFT Le rayon va à gauche ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_RIGHT Le rayon va à droite ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_READONLY La possibilité de l'édition du texte dans l'objet Edit ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SCALE L'échelle (la propriété des objets de Gann et l'objet "les arcs de Fibonacci") ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_SELECTABLE L'accessibilité de l'objet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SELECTED L'objet est sélectionné ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STATE L'état du bouton (est appuyé/est pressé) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STYLE Le style ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SYMBOL Le caractère pour l'objet "le graphique" ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TEXT La description de l'objet (le texte qui se trouve dans l'objet) ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TIME La coordonnée du temps ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TIMEFRAMES La visibilité de l'objet sur les temps trames ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TOOLTIP Le texte de l'infobulle émergeante. Si la propriété n'est pas spécifiée, se montre l'infobulle automatiquement formée par le terminal. On peut désactiver l'infobulle, en définissant sa valeur "\ n" (saut de la ligne) ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TYPE Le type de l'objet ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_WIDTH L'épaisseur de la ligne ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XDISTANCE La distance en pixels selon l'axe X de l'angle du rattachement (см. примечание) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XOFFSET La coordonnée X de l'angle supérieur gauche du domaine rectangulaire de la visibilité dans les objets graphiques "Marque graphique" et "Dessin" (OBJ_BITMAP_LABEL et OBJ_BITMAP). La valeur est spécifiée en pixels par rapport à l'angle supérieur gauche de l'image initiale. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XSIZE La largeur de l'objet selon l'axe X en pixels. Est spécifiée pour les objets OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YDISTANCE La distance en pixels selon l'axe Y de l'angle du rattachement (см. примечание) ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YOFFSET La coordonnée Y de l'angle supérieur gauche du domaine rectangulaire de la visibilité dans les objets graphiques "Marque graphique" et "Dessin" (OBJ_BITMAP_LABEL et OBJ_BITMAP). La valeur est spécifiée en pixels par rapport à l'angle supérieur gauche de l'image initiale. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YSIZE La hauteur de l'objet selon l'axe Y en pixels. Est spécifiée pour les objets OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ZORDER La priorité de l'objet graphique sur la réception de l'événement de clic de la souris sur le graphique (CHARTEVENT_CLICK). Par défaut la valeur est égal au zéro à la création, mais la priorité peut être augmentée en cas de nécessité. En appliquant des objets un sur un autre, seulement un objet avec la plus haute priorité recevra l'événement CHARTEVENT_CLICK. ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ORDER_COMMENT Le commentaire OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_FILLING_FOK Cette politique de l'exécution signifie que l'ordre peut être exceptionnellement exécuté dans le volume indiqué. Si au marché au moment donné il n'y a pas de volume suffisant de l'instrument financier, l'ordre ne sera pas exécuté. Le volume nécessaire peut être fait de quelques propositions accessibles au moment donné sur le marché. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_IOC Signifie l'accord de passer le marché par le volume au maximum accessible sur le marché indiqué à l'ordre. En cas d'impossibilité de l'exécution complète l'ordre sera exécuté sur le volume accessible, et le volume non exécuté de l'ordre sera annulé. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_RETURN Ce mode est utilisé pour les ordres de marché(ORDER_TYPE_BUY et ORDER_TYPE_SELL), limites et de stop de limite (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT et ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) et seulement en modes "Exécution selon le marché" et "Exécution de bourse". En cas de l'exécution partielle l'ordre de marché ou limité avec le volume résiduel n'est pas remis et continue de fonctionner. Un ordre correspondant limité ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT avec le type de l'exécution ORDER_FILLING_RETURN sera créé à l'activation pour les ordres ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT et ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_MAGIC L'identificateur de l'expert exposant l'ordre (est destiné pour que chaque expert expose le numéro personnel unique) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_PRICE_CURRENT Le prix actuel selon le symbole de l'ordre OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_OPEN Le prix indiqué dans l'ordre OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_STOPLIMIT Le prix de l'organisation de l'ordre à cours limité au fonctionnement de l'ordre StopLimit OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_SL Le niveau Stop Loss OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_STATE Le statut de l'ordre OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_CANCELED L'ordre est retiré par le client OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_EXPIRED L'ordre est retiré à l'expiration du terme ses actions OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_FILLED L'ordre a été exécuté complètement OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PARTIAL L'ordre a été exécuté partiellement OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PLACED L'ordre est accepté OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REJECTED L'ordre est rejeté OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_ADD L'ordre dans l'état de l'enregistrement (l'exposition au système commercial) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL L'ordre dans l'état de la suppression (la suppression du système commercial) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY L'ordre dans l'état de la modification (le changement de ses paramètres) OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_STARTED L'ordre est contrôlé sur la convenance, mais n'est pas encore accepté par le broker OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_SYMBOL Le symbole, selon lequel on expose l'ordre OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_TIME_DAY L'ordre fonctionnera seulement pendant le jour commercial courant OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE Le temps de l'exécution ou le retrait de l'ordre OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE_MSC Le temps de l'exécution/du retrait de l'ordre en millisecondes depuis le 01.01.1970 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_EXPIRATION Le temps de l'expiration de l'ordre OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_GTC L'ordre se trouve au tour jusqu'à ce qu'il soit retiré OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP Le temps de l'organisation de l'ordre OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP_MSC Le temps de l'établissement de l'ordre pour l'exécution en millisecondes depuis le 01.01.1970 OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED L'ordre fonctionnera jusqu'à la date de l'expiration OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY L'ordre sera valable jusqu'à 23:59:59 du jour indiqué. Si ce temps ne tombe pas sur la session commerciale, l'expiration se produira au temps commercial immédiat. OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TP Le niveau Take Profit OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_TYPE Le type de l'ordre OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY L'ordre de marché sur l'achat OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT L'ordre remis Buy Limit OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP L'ordre remis Buy Stop OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT Pour l'obtention du prix de l'ordre se présente l'ordre remis Buy Limit au prix de StopLimit OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_FILLING Le type de l'exécution selon le reste OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL L'ordre de marché sur la vente OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT L'ordre remis Sell Limit OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP L'ordre remis Sell Stop OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT Pour l'obtention du prix de l'ordre se présente l'ordre remis Sell Limit au prix de StopLimit OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_TIME Le temps de la vie de l'ordre OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_VOLUME_CURRENT Le volume non exécuté OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_VOLUME_INITIAL Le volume initial à l'organisation de l'ordre OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

PERIOD_CURRENT Période actuelle Périodes des graphiques

PERIOD_D1 1 jour Périodes des graphiques

PERIOD_H1 1 heure Périodes des graphiques

PERIOD_H12 12 heures Périodes des graphiques

PERIOD_H2 2 heures Périodes des graphiques

PERIOD_H3 3 heures Périodes des graphiques

PERIOD_H4 4 heures Périodes des graphiques

PERIOD_H6 6 heures Périodes des graphiques

PERIOD_H8 8 heures Périodes des graphiques

PERIOD_M1 1 minute Périodes des graphiques

PERIOD_M10 10 minutes Périodes des graphiques

PERIOD_M12 12 minutes Périodes des graphiques

PERIOD_M15 15 minutes Périodes des graphiques

PERIOD_M2 2 minutes Périodes des graphiques

PERIOD_M20 20 minutes Périodes des graphiques

PERIOD_M3 3 minutes Périodes des graphiques

PERIOD_M30 30 minutes Périodes des graphiques

PERIOD_M4 4 minutes Périodes des graphiques

PERIOD_M5 5 minutes Périodes des graphiques

PERIOD_M6 6 minutes Périodes des graphiques

PERIOD_MN1 1 mois Périodes des graphiques

PERIOD_W1 1 semaine Périodes des graphiques

PLOT_ARROW Le code de la flèche pour le style DRAW_ARROW PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_ARROW_SHIFT Le décalage des flèches selon la verticale pour le style DRAW_ARROW PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_COLOR_INDEXES Le nombre de couleurs PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_BEGIN Le nombre de barres initialles sans dessin et les valeurs dans DataWindow PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_TYPE Le type de la construction graphique PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_EMPTY_VALUE Une valeur vide pour la construction, pour laquelle il n'y a aucun dessin PlotIndexSetDouble

PLOT_LABEL Le nom de la série d'indicateur graphique pour l'affichage dans la fenêtre DataWindow. Pour les styles complexes graphiques demandant pour l'affichage quelques tampons d'indicateur, on peut spécifier les noms pour chaque tampon en utilisant comme délimiteur ";". L'exemple du code est dans DRAW_CANDLES PlotIndexSetString

PLOT_LINE_COLOR L'index du tampon qui contient la couleur du dessin PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_STYLE Le style de la ligne du dessin PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_WIDTH L'épaisseur de la ligne du dessin PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHIFT Le décalage de la construction graphique de l'indicateur selon l'axe du temps dans les barres PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHOW_DATA Le critère de l'affichage des valeurs de la construction dans la fenêtre DataWindow PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLUSDI_LINE La ligne +DI Lignes des indicateurs

POINTER_AUTOMATIC L'indicateur de n'importe quel objet créé automatiquement (sans utilisation new()) CheckPointer

POINTER_DYNAMIC L'indicateur de l'objet créé par l'opérateur new CheckPointer

POINTER_INVALID L'indicateur incorrect CheckPointer

POSITION_COMMENT Le commentaire sur la position PositionGetString

POSITION_COMMISSION La commission PositionGetDouble

POSITION_IDENTIFIER L'identificateur de la position est un nombre unique, qui est assigné à chaque position ouverte à nouveau, et ne change pas pendant toute sa vie. Le virement de la position ne change pas l'identificateur de la position. PositionGetInteger

POSITION_MAGIC Magic number pour la position (regardes ORDER_MAGIC) PositionGetInteger

POSITION_PRICE_CURRENT La valeur présente selon le symbole PositionGetDouble

POSITION_PRICE_OPEN Le prix de la position PositionGetDouble

POSITION_PROFIT Un profit courant PositionGetDouble

POSITION_SL Le niveau Stop Loss pour une position ouverte PositionGetDouble

POSITION_SWAP Le swap accumulé PositionGetDouble

POSITION_SYMBOL Le symbole selon lequel la position est ouverte PositionGetString

POSITION_TIME Le temps de l'ouverture de la position PositionGetInteger

POSITION_TIME_MSC Le temps de l'ouverture de la position en millisecondes depuis le 01.01.1970 PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE Le temps du changement de la position en millisecondes depuis le 01.01.1970 PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE_MSC Le temps du changement de la position en millisecondes depuis le 01.01.1970 PositionGetInteger

POSITION_TP Le niveau Take Profit pour une position ouverte PositionGetDouble

POSITION_TYPE Le type de la position PositionGetInteger

POSITION_TYPE_SELL La vente PositionGetInteger

POSITION_VOLUME Le volume de la position PositionGetDouble

PRICE_CLOSE Le prix de la clôture Constantes de prix

PRICE_HIGH Le prix maximum pour la période Constantes de prix

PRICE_LOW Le prix minimum pour la période Constantes de prix

PRICE_MEDIAN Le prix moyen, (high+low)/2 Constantes de prix

PRICE_OPEN Le prix de l'ouverture Constantes de prix

PRICE_TYPICAL Le prix typique, (high+low+close)/3 Constantes de prix

PRICE_WEIGHTED Le prix moyen pondéré, (high+low+close+close)/4 Constantes de prix

PROGRAM_SCRIPT Le script MQLInfoInteger

REASON_ACCOUNT Un autre compte a été activé ou la reconnexion vers le serveur commercial est produite à la suite de changements dans les paramètres du compte UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCHANGE Le caractère ou la période du graphique était changé UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCLOSE Le graphique est fermé UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CLOSE Le terminal a été fermé UninitializeReason, OnDeinit

REASON_INITFAILED Cette valeur signifit que OnInit() a rendu la valeur non nulle UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PARAMETERS Les paramètres d'entrée étaient changés par l'utilisateur UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PROGRAM L'expert a cessé le travail, ayant provoqué la fonction ExpertRemove() UninitializeReason, OnDeinit

REASON_RECOMPILE Le programme a été recompilé UninitializeReason, OnDeinit

REASON_REMOVE Le programme est supprimé du graphique UninitializeReason, OnDeinit

REASON_TEMPLATE Un autre modèle du graphique a été appliqué UninitializeReason, OnDeinit

SATURDAY Samedi SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SEEK_CUR La position courante de l'indicateur de fichier FileSeek

SEEK_END La fin du fichier FileSeek

SEEK_SET Le début du fichier FileSeek

SENKOUSPANA_LINE La ligne Senkou Span A Lignes des indicateurs

SENKOUSPANB_LINE La ligne Senkou Span B Lignes des indicateurs

SERIES_BARS_COUNT Le nombre de barres selon le symbole-la période pour ce moment SeriesInfoInteger

SERIES_FIRSTDATE La première date pour le symbole-la période pour le moment actuel SeriesInfoInteger

SERIES_LASTBAR_DATE Le temps de l'ouverture de la dernière barre selon le caractère-période SeriesInfoInteger

SERIES_SERVER_FIRSTDATE La première date à l'histoire selon le symbole sur le serveur indépendamment de la période SeriesInfoInteger

SERIES_SYNCHRONIZED Признак синхронизированности данных по символу/периоду на данный момент SeriesInfoInteger

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE La première date à l'histoire selon le symbole dans le terminal de client indépendamment de la période SeriesInfoInteger

SHORT_MAX La valeur maximale, qui peut être présentée par le type short Constantes des types de données numériques

SHORT_MIN La valeur minimale, qui peut être présentée par le type short Constantes des types de données numériques

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN Логин автора сигнала SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BALANCE Баланс счета SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_BROKER Наименование брокера (компании) SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER Сервер брокера SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_CURRENCY Валюта счета сигнала SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED Дата публикации сигнала (когда стал доступен для подписки) SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED Дата начала мониторинга сигнала SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_EQUITY Средства на счете SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_GAIN Прирост счета в процентах SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_ID ID сигнала SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_LEVERAGE Плечо торгового счета SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN Максимальная просадка SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_NAME Имя сигнала SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_PIPS Результат торговли в пипсах SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_PRICE Цена подписки на сигнал SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_RATING Позиция в рейтинге сигналов SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_ROI Значение ROI (Return on Investment) сигнала в % SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS Количество подписчиков SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE Тип счета (0-реальный счет, 1-демо-счет, 2-конкурсный счет) SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADES Количество трейдов SignalBaseGetInteger

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED Флаг разрешения синхронизации без показа диалога подтверждения SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP Флаг копирования Stop Loss и Take Profit SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT Ограничения по депозиту (в %) SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT Процент для конвертации объема сделки SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_ID id сигнала, r/o SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_NAME Имя сигнала, r/o SignalInfoGetString

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE Величина проскальзывания, с которым выставляются рыночные ордера при синхронизации позиций и копировании сделок SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED Флаг разрешения на копирование сделок по подписке SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE Флаг согласия с условиями использования сервиса "Сигналы", r/o SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT Значение ограничения по средствам для сигнала, r/o SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_LINE La ligne de signal Lignes des indicateurs

STAT_BALANCE_DD Un prélèvement maximal de la balance en moyens monétaires. En train du commerce la balance peut éprouver la multitude de prélèvements, il faut prendre la plus grande signification. TesterStatistics

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE Le prélèvement de la balance en moyens monétaires, qui a été fixé au moment du prélèvement maximal de la balance en pourcentage (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT). TesterStatistics

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT Un prélèvement maximal de la balance en pourcentage. En train du commerce la balance peut éprouver la multitude de prélèvements, on fixe une valeur relative en pourcentage et une valeur absolue monétaire pour chaque prélèvement. Rend la plus grande valeur TesterStatistics

STAT_BALANCEDD_PERCENT Le prélèvement de la balance en pourcentage, qui a été fixé au moment du prélèvement maximal de la balance en moyens monétaires (STAT_BALANCE_DD). TesterStatistics

STAT_BALANCEMIN La valeur minimale de la balance TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX Une perte maximale au héritage des trades déficitaires. La valeur est moins ou égal au zéro TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX_TRADES Le nombre de trades qui ont forméSTAT_CONLOSSMAX (une perte maximale au héritage des trades déficitaires) TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX Un bénéfice maximal dans la plus grande valeur parmi toutes les trades profitables. La valeur est plus ou égal au zéro TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX_TRADES Le nombre de trades qui ont forméSTAT_CONPROFITMAX (un bénéfice maximal au héritage des trades profitables) TesterStatistics

STAT_CUSTOM_ONTESTER La valeur du critère calculé d'utilisateur de l'optimisation rendu par la fonctionOnTester() TesterStatistics

STAT_DEALS Le nombre de marchés faits TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD Un prélèvement maximal des moyens en moyens monétaires. En train du commerce les moyens peuvent éprouver la multitude de prélèvements, il faut prendre la plus grande signification. TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE Le prélèvement des moyens en moyens monétaires, qui a été fixé au moment du prélèvement maximal des moyens en pourcentage (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT). TesterStatistics

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT Un prélèvement maximal des moyens en pourcentage. En train du commerce les moyens peuvent éprouver la multitude de prélèvements, dont on fixe une valeur relative du prélèvement en porcentage. Rend la plus grande valeur TesterStatistics

STAT_EQUITYDD_PERCENT >Le prélèvement des moyens en pourcentage, qui a été fixé au moment du prélèvement maximal des moyens en moyens monétaires (STAT_EQUITY_DD). TesterStatistics

STAT_EQUITYMIN La valeur minimale des moyens propres TesterStatistics

STAT_EXPECTED_PAYOFF L'attente mathématique du gain TesterStatistics

STAT_GROSS_LOSS Une perte totale, la somme de tous les trades déficitaires (négatifs). La valeur est moins ou égal au zéro TesterStatistics

STAT_GROSS_PROFIT Le bénéfice total, la somme de tous les trades profitables (positifs). La valeur est plus ou égal au zéro TesterStatistics

STAT_INITIAL_DEPOSIT La valeur du dépôt initial TesterStatistics

STAT_LONG_TRADES Les trades longues TesterStatistics

STAT_LOSS_TRADES Les trades déficitaires TesterStatistics

STAT_LOSSTRADES_AVGCON Une moyenne longueur de la série déficitaire des trades TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES Le nombre de trades dans la plus longue série de trades déficitairesSTAT_MAX_CONLOSSES TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSSES La perte totale dans une plus longue série des trades déficitaires TesterStatistics

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES Le nombre de trades dans la plus longue série des trades profitablesSTAT_MAX_CONWINS TesterStatistics

STAT_MAX_CONWINS Le bénéfice total dans la plus longue série des trades profitables TesterStatistics

STAT_MAX_LOSSTRADE Une perte maximale - la valeur la plus petite parmi tous les trades déficitaires. La valeur est moins ou égal au zéro TesterStatistics

STAT_MAX_PROFITTRADE Un bénéfice maximal — la plus grande valeur parmi tous les trades profitables. La valeur est plus ou égal au zéro TesterStatistics

STAT_MIN_MARGINLEVEL La valeur minimale atteinte du niveau de la marge TesterStatistics

STAT_PROFIT Le bénéfice net après le test, la somme STAT_GROSS_PROFIT et STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS est toujours moins ou égal au zéro) TesterStatistics

STAT_PROFIT_FACTOR La rentabilité — le rapportSTAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Si STAT_GROSS_LOSS=0, la rentabilité prend la valeurDBL_MAX TesterStatistics

STAT_PROFIT_LONGTRADES Les trades longues profitables TesterStatistics

STAT_PROFIT_SHORTTRADES Les trades courts profitables TesterStatistics

STAT_PROFIT_TRADES Les trades profitables TesterStatistics

STAT_PROFITTRADES_AVGCON Une moyenne longueur de la série profitable des trades TesterStatistics

STAT_RECOVERY_FACTOR Le facteur de la restitution — le rapportSTAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD TesterStatistics

STAT_SHARPE_RATIO Le coefficient de Scharp TesterStatistics

STAT_SHORT_TRADES Les trades courts TesterStatistics

STAT_TRADES Le nombre de trades TesterStatistics

STAT_WITHDRAWAL Le nombre de moyens déduits du compte TesterStatistics

STO_CLOSECLOSE La construction aux prix Close/Close Constantes de prix

STO_LOWHIGH La construction aux prix Low/High Constantes de prix

STYLE_DASH La ligne interrompue Styles du dessin

STYLE_DASHDOT La barre- la ligne pointillée Styles du dessin

STYLE_DASHDOTDOT La barre- deux points Styles du dessin

STYLE_DOT La ligne pointillée Styles du dessin

STYLE_SOLID La ligne continue Styles du dessin

SUNDAY Dimanche SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SYMBOL_ASK Ask - une meilleure proposition pour l'achat SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKHIGH Ask maximum par jour SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKLOW Ask minimum par jour SymbolInfoDouble

SYMBOL_BANK La source de la cotation en cours SymbolInfoString

SYMBOL_BASIS Имя базового актива для производного инструмента SymbolInfoString

SYMBOL_BID Bid - une meilleure proposition pour la vente SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDHIGH Bid maximum par jour SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDLOW Bid minimum par jour SymbolInfoDouble

SYMBOL_CALC_MODE_CFD CFD mode — le calcul du gage et du profit pour CFD SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX CFD index mode — le calcul du gage et du profit pour CFD par les index SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE CFD Leverage mode — le calcul du gage et du profit pour CFD au commerce d'effet de levier SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES Futures mode — le calcul de la garantie et des bénéfices pour la commerce des contrats à terme sur la bourse SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS FORTS Futures mode — le calcul de la garantie et des bénéfices pour la commerce des contrats à terme sur FORTS. SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS Exchange mode — le calcul de la garantie et des bénéfices pour la commerce des papiers monétaires sur la bourse SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX Forex mode — le calcul du profit et la marge pour Forex SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES Futures mode — le calcul du gage et du profit pour les futures SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL Collateral mode - a symbol is used as a non-tradable asset on a trading account. SymbolInfoInteger

SYMBOL_CURRENCY_BASE La devise de base de l'instrument SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN La devise des moyens hypothécaires SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT La devise du bénéfice SymbolInfoString

SYMBOL_DESCRIPTION La description de ligne du caractère SymbolInfoString

SYMBOL_DIGITS Le nombre de signes après la virgule SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_DAY L'ordre est valable jusqu'à la fin du jour SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_GTC L'ordre est valable sans limitation par le temps jusqu'à son annulation évidente SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_MODE Les drapeaux des modes permis de l'expiration de l'ordre SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED Le délai de l'expiration est indiqué dans l'ordre SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY Le jour de l'expiration est indiqué dans l'ordre SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_TIME La date de l'achèvement des enchères selon l'instrument (d'habitude il est utilisé pour les contrats à terme) SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_FOK Cette politique de l'exécution signifie que l'ordre peut être exceptionnellement exécuté dans le volume indiqué. Si au marché au moment donné il n'y a pas de volume suffisant de l'instrument financier, l'ordre ne sera pas exécuté. Le volume nécessaire peut être fait de quelques propositions accessibles au moment donné sur le marché. SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_IOC Dans ce cas le trader accepte de passer le marché par le volume au maximum accessible sur le marché dans la limite du volume indiqué dans l'ordre. En cas d'impossibilité de l'exécution complète l'ordre sera exécuté sur le volume accessible, et le volume non exécuté de l'ordre sera annulé. La possibilité de l'utilisation des ordres IOC est définie sur le serveur commercial. SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_MODE Les drapeaux des modes permis du remplissage de l'ordre SymbolInfoInteger

SYMBOL_ISIN Le nom du symbole commercial dans le système des codes internationaux identificatoires des valeurs mobilières– ISIN (International Securities Identification Number). Le numéro international d'identification de la valeur mobilière - c'est un code alphanumérique à 12 chiffres qui identifie la valeur mobilière absolument. La présence de la propriété donnée du symbole est définie au côté du serveur commercial. SymbolInfoString

SYMBOL_LAST Prix de la dernière affaire SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTHIGH Last maximum par jour SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTLOW Last minimum par jour SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_INITIAL La marge initiale (initiante) désigne le montant des moyens nécessaires hypothécaires en devise de marge pour l'ouverture de la position par le volume qui correspond à un lot. Elle est utilisée au contrôle des moyens du client à l'entrée au marché. SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE Le marge de maintenance selon l'instrument. En cas si elle est spécifiée — on indique le montant de la marge en devise de marge de l'instrument qui est retenue d'un lot. Elle est utilisé au contrôle des moyens du client au changement de l'état du compte du client. Si la marge de maintenance est égale au 0, on utilise la marge initiale. SymbolInfoDouble

SYMBOL_OPTION_MODE Тип опциона SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN Европейский тип опциона — может быть погашен только в указанную дату (дата истечения срока, дата исполнения, дата погашения) SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN Американский тип опциона — может быть погашен в любой день до истечения срока опциона. Для такого типа задаётся период, в течение которого покупатель может исполнить данный опцион SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT Право опциона (Call/Put) SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL Опцион, дающий право купить актив по фиксированной цене SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT Опцион, дающий право продать актив по фиксированной цене SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_STRIKE Цена исполнения опциона. Это цена, по которой покупатель опциона может купить (при опционе Call) или продать (при опционе Put) базовый актив, а продавец опциона соответственно обязан продать или купить соответствующее количество базового актива. SymbolInfoDouble

SYMBOL_ORDER_LIMIT Les ordres limites sont permis (Buy Limit et Sell Limit) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MARKET Les ordres de marché sont permis (Buy et Sell) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MODE Les drapeaux des types permis de l'ordre SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_SL L'établissement de Stop Loss est permis SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP Les ordres stop sont permis (Buy Stop et Sell Stop) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT Les ordres stop limites sont permis (Buy Stop Limit et Sell Stop Limit) SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_TP L'établissement de Take Profit est permis SymbolInfoInteger

SYMBOL_PATH Le chemin dans l'arbre des caractères SymbolInfoString

SYMBOL_POINT La valeur de point de symbole SymbolInfoDouble

SYMBOL_SELECT Le symbole est choisi dans Market Watch SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_AW Le prix moyen pondéré de la session SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS Le nombre total d'ordres à l'achat pour le moment SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME Le volume total des ordres à l'achat pour le moment SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_CLOSE Le prix de la clôture de la session SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_DEALS Le nombre de marchés dans la session courante SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_INTEREST Le volume total des positions ouvertes SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_OPEN Le prix de l'ouverture de la session SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX La valeur au maximum admissible du prix de la session SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN La valeur au minimum admissible du prix de la session SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT Le prix de la livraison à la session courante SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS Le nombre total d'ordres à la vente pour le moment SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME Le volume total des ordres à la vente pour le moment SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_TURNOVER Le chiffre d'affaires total des marchés à la session courante SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_VOLUME Le volume total des marchés à la session courante SymbolInfoDouble

SYMBOL_SPREAD La valeur de spread dans les points SymbolInfoInteger

SYMBOL_SPREAD_FLOAT L'indication du spread flottant SymbolInfoInteger

SYMBOL_START_TIME La date du commencement des enchères selon l'instrument (d'habitude il est utilisé pour les contrats à terme) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_LONG La valeur de swap à l'achat SymbolInfoDouble

SYMBOL_SWAP_MODE Le modèle de calcul de swap SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT Les swaps sont calculés dans l'argent en devise du dépôt du client SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN Les swaps sont calculés dans l'argent en devise de marge du symbole SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL Les swaps sont calculés dans l'argent en devise de base du symbole SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED Pas de swap SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT Les swaps sont calculés dans les pour-cent annuels du prix de l'instrument au moment du calcul du swap (le mode bancaire — 360 jours en année) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN Les swaps sont calculés dans les pour-cent annuels du prix de la position de l'ouverture selon le symbole (le mode bancaire — 360 jours en année) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS Les swaps sont calculés dans les points SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID Les swaps sont calculés par l'ouverture répétée de la position. A la fin du jour commercial la position se ferme forcément. Le lendemain la position s'ouvre de nouveau selon le prix courant Bid +/- le nombre indiqué de points (dans les paramètres SYMBOL_SWAP_LONG et SYMBOL_SWAP_SHORT) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT Les swaps sont calculés par l'ouverture répétée de la position. A la fin du jour commercial la position se ferme forcément. Le lendemain la position de l'ouverture répétée selon le prix de la clôture + / - le nombre indiqué de points (dans les paramètres SYMBOL_SWAP_LONG et SYMBOL_SWAP_SHORT) SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS Le jour de la semaine pour le calcul de swap triple SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_SHORT La valeur de swap à la vente SymbolInfoDouble

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH Le nombre maximal des demandes montrées au profondeur de marché. Pour les instruments qui n'ont pas de tour des demandes, la valeur est égal au 0 SymbolInfoInteger

SYMBOL_TIME Le temps de la dernière cotation SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE La mode de calcul des prix de contrat SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE Le montant du contrat commercial SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE L'exécution boursière SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT Le commerce sur prix de courant SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET L'exécution des ordres selon le marché SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST Le commerce sur la demande SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXEMODE La mode d'exécution d'affaire SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL La distance pour bloquer des opérations commerciales (dans les points) SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE Le type d'exécution d'ordre SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY On permet seulement les opérations de la clôture des positions SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED Le commerce selon le symbole est interdit SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL Il n'y a pas de limitations sur les transactions commerciales SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY On permet seulement les achats SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY On permet seulement les ventes SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL L'alinéa minimal dans les points du prix courant de la clôture pour l'installation des ordres Stop SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE Le changement minimal du prix SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE La valeur SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS Le coût calculé du tick pour la position déficitaire SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT Le coût calculé du tick pour la position profitable SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME Le volume - le volume dans le dernier marché SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUME_LIMIT Un volume cumulé au maximum admissible pour le symbole donné de la position ouverte et des ordres remis dans une direction (l'achat ou la vente). Par exemple, à la limitation aux 5 lots on peut avoir la position ouverte sur l'achat par le volume de 5 lots et exposer l'ordre remis Sell Limit par le volume de 5 lots. Mais on ne peut pas exposer l'ordre remis Buy Limit (puisque un volume cumulé dans une direction excédera la limitation) ou exposer Sell Limit par le volume plus de 5 lots. SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MAX Le volume maximal pour une affaire SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MIN Le volume minimal pour une affaire SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_STEP Un pas minimal du changement du volume pour une affaire SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUMEHIGH Le volume maximum par jour SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUMELOW Le volume minimum par jour SymbolInfoInteger

TENKANSEN_LINE La ligne Tenkan-sen Lignes des indicateurs

TERMINAL_BUILD Le numéro de build du terminal lancé TerminalInfoInteger

TERMINAL_CODEPAGE Le numéro de la page de code du langage est mis dans le terminal de client TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMONDATA_PATH Le dossier commun pour tous les terminals de client, installés sur un ordinateur TerminalInfoString

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT Флаг наличия авторизационных данных MQL5.community в терминале TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE Баланс пользователя в MQL5.community TerminalInfoDouble

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION Наличие подключения к MQL5.community TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMPANY Le nom de la compagnie TerminalInfoString

TERMINAL_CONNECTED La présence de la connexion au serveur commercial TerminalInfoInteger

TERMINAL_CPU_CORES Le nombre de processeurs dans le système TerminalInfoInteger

TERMINAL_DATA_PATH Le dossier où se trouvent les données du terminal TerminalInfoString

TERMINAL_DISK_SPACE La quantité d'espace disque libre pour le dossier MQL5\Files du terminal (agent) en Mb TerminalInfoInteger

TERMINAL_DLLS_ALLOWED La permission de l'utilisation DLL TerminalInfoInteger

TERMINAL_EMAIL_ENABLED La permission de l'expédition des lettres avec l'utilisation du serveur SMTP et le nom d'utilisateur, indiqué dans les réglages du terminal TerminalInfoInteger

TERMINAL_FTP_ENABLED La permission de l'expédition des rapports par FTP sur le serveur indiqué pour le terminal indiqué dans les réglages du compte commercial TerminalInfoInteger

TERMINAL_LANGUAGE Langage du terminal TerminalInfoString

TERMINAL_MAXBARS Le nombre maximum des barres sur le graphique TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE La taille de la mémoire libre du procès du terminal (agent) en Mb TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL La taille de la mémoire physique dans le système, en Mb TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_TOTAL La taille de la mémoire disponible au procès du terminal (agent), en Mb TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_USED La taille de la mémoire utilisée par le terminal (agent) en Mb TerminalInfoInteger

TERMINAL_MQID Флаг наличия MetaQuotes ID для отправки Push-уведомлений TerminalInfoInteger

TERMINAL_NAME Le nom du terminal TerminalInfoString

TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED Разрешение на отправку уведомлений на смартфон TerminalInfoInteger

TERMINAL_OPENCL_SUPPORT La version de l' OpenCL soutenu dans l'aspect 0x00010002 = 1.2. "0" signifit, que OpenCL n'est pas soutenu TerminalInfoInteger

TERMINAL_PATH Le dossier d'où le terminal a été démarré TerminalInfoString

TERMINAL_PING_LAST La dernière valeur connue du ping au serveur de trading en micro-secondes. Une seconde équivaut à un million de micro-secondes. TerminalInfoInteger

TERMINAL_SCREEN_DPI La résolution d'affichage de l'écran est mesurée en nombre de Points Par Pouce (PPP ou Dots Per Inch - DPI) TerminalInfoInteger

TERMINAL_X64 Le critère "le terminal de 64 bits" TerminalInfoInteger

THURSDAY Jeudi SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TRADE_ACTION_DEAL Placer l'ordre commercial pour l'exécution immédiate avec les paramètres indiqués (l'ordre du marché) MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_MODIFY Modifiez les paramètres de l'ordre placé auparavant MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_PENDING Placer l'ordre commercial pour l'exécution sous les conditions indiquées (l'ordre remis) MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_REMOVE Supprimer l'ordrecommercial auparavant remis MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_SLTP Changer les valeurs Stop Loss et Take Profit de la position ouverte MqlTradeRequest

TRADE_RETCODE_CANCEL La requête est annulé par un broker MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT L'autotrading est interdit par le terminal de client MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CONNECTION Il n'y a pas de connection avec le serveur commercial. MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE La requête est accomplie MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL La requête est partiellement accomplie MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ERROR L'erreur de traitement de requête MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_FROZEN L'ordre ou la position se sont gelés MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID La requête incorrecte MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION La date incorrecte de l'expiration de l'ordre dans la requête MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_FILL On indique le type non soutenu de l'exécution de l'ordre selon le reste MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER le type de l'ordreincorrecte ou interdit MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE Le prix incorrect dans la requête MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS Les Stops incorrects dans la requête MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME Le volume incorrect dans la requête MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS La limite sur la quantité d'ordres remis est atteint MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME La limite sur le volume des ordres et les positions pour le symbole donné est atteint MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LOCKED La requête est bloquée pour le traitement MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED Le marché est fermé MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_CHANGES Il n'y a pas de changements dans la requête MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_MONEY Il n'y a pas de ressources suffisantes pour l'exécution de la requête MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ONLY_REAL L'opération est permise seulement pour les comptes réels MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED L'état de l'ordre a changé MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PLACED L'ordre a placé MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED La position avecPOSITION_IDENTIFIERindiquée est déjà fermée MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED Les prix ont changé MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_OFF Les cotations pour le traitement de la requête manquent MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REJECT La requête rejetée MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REQUOTE La recitation MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT L'autotrading est interdit par le serveur MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TIMEOUT La requête est supprimée à l'expiration du temps MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS Les requêtes trop fréquentes MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED Le commerce est interdit MqlTradeResult

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD L'ajout du marché dans l'histoire. Se réalise à la suite de l'exécution de l'ordre ou de la tenue des opérations avec la balance du compte. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE La suppression du marché de l'histoire. Les situations sont possibles, quand le marché auparavant exécuté est supprimé sur le serveur. Par exemple, le marché était supprimé dans le système (la bourse) extérieur commercial, où il était déduit par le broker. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE Le changement du marché dans l'histoire. Les situations sont possibles, quand le marché auparavant exécuté se change sur le serveur. Par exemple, le marché était changé dans le système (la bourse) extérieur commercial, où il était déduit par le broker. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD L'ajout de l'ordre dans l'histoire à la suite de l'exécution ou de la suppression. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE La suppression de l'ordre de l'histoire des ordres. Ce type est prévu pour l'élargissement de la fonctionnalité sur le côté du serveur commercial. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE Le changement de l'ordre qui se trouve dans l'histoire des ordres. Ce type est prévu pour l'élargissement de la fonctionnalité sur le côté du serveur commercial. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD L'ajout d'un nouvel ordre ouvert. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE La suppression de l'ordre de la liste des ouverts. L'ordre peut être supprimé des ouverts à la suite de l'exposition de la demande correspondante ou à la suite de l'exécution (du remplissage) et le transfert dans l'histoire. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE Le changement de l'ordre ouvert. Non seulement les changements évidents du côté du terminal de client ou du serveur commercial se rapportent aux changements donnés, mais aussi le changement de son état à son exposition (par exemple, le passage de l'étatORDER_STATE_STARTED au ORDER_STATE_PLACED ou de ORDER_STATE_PLACED au ORDER_STATE_PARTIAL etc.). MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_POSITION Le changement de la position non lié à l'exécution du marché. Ce type de la transaction témoigne notamment de ce que la position était changée sur le côté du serveur commercial. Le volume, le prix de l'ouverture, ainsi que les niveaux Stop Loss et Take Profit peuvent être changés dans la position. L'information sur les changements est transmise dans la structure MqlTradeTransaction par le gestionnaire OnTradeTransaction. Le changement de la position (l'ajout, le changement ou la liquidation) à la suite de l'exécution du marché n'entraîne pas l'apparition de la transaction TRADE_TRANSACTION_POSITION. MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_REQUEST La notification que la demande commerciale est traitée par le serveur, et le résultat de son traitement est reçu. Pour les transaction de ce type dans la structureMqlTradeTransaction il faut analyser seulement un champ - type (le type de la transaction). Pour la réception de l'information supplémentaire il est nécessaire d'analyser les deuxièmes et troisièmes paramètres de la fonction OnTradeTransaction (request et result). MqlTradeTransaction

TUESDAY Mardi SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TYPE_BOOL bool MqlParam

TYPE_CHAR char MqlParam

TYPE_COLOR color MqlParam

TYPE_DATETIME datetime MqlParam

TYPE_DOUBLE double MqlParam

TYPE_FLOAT float MqlParam

TYPE_INT int MqlParam

TYPE_LONG long MqlParam

TYPE_SHORT short MqlParam

TYPE_STRING string MqlParam

TYPE_UCHAR uchar MqlParam

TYPE_UINT uint MqlParam

TYPE_ULONG ulong MqlParam

TYPE_USHORT ushort MqlParam

UCHAR_MAX La valeur maximale, qui peut être présentée par le type uchar Constantes des types de données numériques

UINT_MAX La valeur maximale, qui peut être présentée par le type uint Constantes des types de données numériques

ULONG_MAX La valeur maximale, qui peut être présentée par le type ulong Constantes des types de données numériques

UPPER_BAND Une limite supérieure Lignes des indicateurs

UPPER_HISTOGRAM L'histogramme supérieur Lignes des indicateurs

UPPER_LINE Une ligne supérieure Lignes des indicateurs

USHORT_MAX La valeur maximale, qui peut être présentée par le type ushort Constantes des types de données numériques

VOLUME_REAL Le volume commercial Constantes de prix

VOLUME_TICK Le volume de tick Constantes de prix

WEDNESDAY Mercredi SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

WHOLE_ARRAY Signifie le nombre d'éléments restés jusqu'à la fin du tableau, c'est-à-dire, tout le tableau sera traité Les autres constantes