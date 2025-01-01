- Concepts de Base du Langage
- Constantes, Enumérations et Structures
- Programmes MQL5
- Variables Prédéfinies
- Fonctions Communes
- Fonctions sur les Tableaux
- Méthodes sur les Matrices et les Vecteurs
- Fonctions de Conversion
- Fonctions Mathématiques
- Fonctions sur les Chaînes de Caractères
- Date et Heure
- Information du Compte
- Vérification
- Gestion d'Evènements
- Information du Marché
- Calendrier Economique
- Accès aux Séries de Données et aux Indicateurs
- Symboles personnalisés
- Opérations sur le Graphique
- Fonctions de Trading
- Signaux de Trading
- Fonctions réseau
- Variables Globales du Terminal
- Fonctions sur les Fichiers
- Indicateurs Personnalisés
- Fonctions sur les Objets
- Indicateurs Techniques
- Utilisation des Résultats d'Optimisation
- Utilisation des Evènements
- Utilisation d'OpenCL
- Utilisation de bases de données
- Utilisation de DirectX
- MetaTrader pour Python
- Modèles ONNX
- Bibliothèque Standard
- Migration depuis MQL4
- Liste des fonctions MQL5
- Liste des constantes MQL5
Fonctions réseauList of MQL5 Constants
All MQL5 constants in alphabetical order.
|
Constante
|
Description
|
Использование
|
__DATE__
|
La date de la compilation du fichier sans l'heure (les heures, les minutes et les secondes sont égales 0)
|
__DATETIME__
|
La date et le temps de la compilation du fichier
|
__FILE__
|
Le nom du fichier courant compilé
|
__FUNCSIG__
|
La signature de la fonction, dont dans le corps la macro est située. La sortie de la description complète de la fonction avec les types des paramètres dans le log peut être utile à l'identification des fonctions surchargées
|
__FUNCTION__
|
Le nom de la fonction, dans le corps duquel se trouve la macro
|
__LINE__
|
Le numéro de la ligne dans le code source, où se trouve la macro donnée
|
__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__
|
Le numéro du build du compilateur
|
__PATH__
|
Le chemin absolu vers le fichier compilé actuel
|
ACCOUNT_ASSETS
|
Текущий размер активов на счёте
|
ACCOUNT_BALANCE
|
La balance du compte en devise du dépôt
|
ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED
|
Текущая сумма заблокированных комиссий по счёту
|
ACCOUNT_COMPANY
|
Le nom d'une compagnie qui sert le compte
|
ACCOUNT_CREDIT
|
Le montant du crédit accordé en devise du dépôt
|
ACCOUNT_CURRENCY
|
La devise du dépôt
|
ACCOUNT_EQUITY
|
La valeur des moyens propres sur le compte en devise du dépôt
|
ACCOUNT_LEVERAGE
|
Le montant de l'épaule accordée
|
ACCOUNT_LIABILITIES
|
Текущий размер обязательств на счёте
|
ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
|
La quantité au maximum admissible d'ordres actifs remis
|
ACCOUNT_LOGIN
|
Le numéro de compte
|
ACCOUNT_MARGIN
|
Le montant des moyens réservés hypothécaires sur le compte en devise du dépôt
|
ACCOUNT_MARGIN_FREE
|
Le montant des moyens libres sur le compte en devise du dépôt, accessible pour l'ouverture de la position
|
ACCOUNT_MARGIN_INITIAL
|
Размер средств, зарезервированных на счёте, для обеспечения гарантийной суммы по всем отложенным ордерам
|
ACCOUNT_MARGIN_LEVEL
|
Le niveau des moyens hypothécaires sur le compte en pourcentage
|
ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE
|
Размер средств, зарезервированных на счёте, для обеспечения минимальной суммы по всем открытым позициям
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL
|
Margin call level. Depending on the set ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE is expressed in percents or in the deposit currency. ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE s'exprime en pourcentage ou en devise du dépôt
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE
|
Le mode de la spécification du niveau minimum admissible des moyens hypothécaires
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO
|
Margin stop out level. Depending on the set ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE is expressed in percents or in the deposit currency. ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE s'exprime en pourcentage ou en devise du dépôt
|
ACCOUNT_NAME
|
Le nom du client
|
ACCOUNT_PROFIT
|
Le montant du bénéfice courant sur le compte en devise du dépôt
|
ACCOUNT_SERVER
|
Le nom du serveur commercial
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY
|
Le niveau est donné dans l'argent
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT
|
Le niveau est donné en pourcentage
|
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED
|
Le commerce permis pour le compte courant
|
ACCOUNT_TRADE_EXPERT
|
Le commerce permis pour l' expert
|
ACCOUNT_TRADE_MODE
|
Account trade mode
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST
|
Le compte de concours commercial
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO
|
Le compte commercial de démonstration
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL
|
Le compte réel commercial
|
ALIGN_CENTER
|
L'alignement selon le centre (seulement pourl'objet "Champ de l'entrée")
|
ALIGN_LEFT
|
L'alignement selon une frontière gauche
|
ALIGN_RIGHT
|
L'alignement selon une frontière droite
|
ANCHOR_CENTER
|
Le point du rattachement strictement selon le centre de l'objet
|
ANCHOR_LEFT
|
Le point du rattachement à gauche selon le centre
|
ANCHOR_LEFT_LOWER
|
Le point du rattachement dans un angle gauche inférieur
|
ANCHOR_LEFT_UPPER
|
Le point du rattachement dans un angle gauche supérieur
|
ANCHOR_LOWER
|
Le point du rattachement d'en bas selon le centre
|
ANCHOR_RIGHT
|
Le point du rattachement à droite selon le centre
|
ANCHOR_RIGHT_LOWER
|
Le point du rattachement dans un angle droit inférieur
|
ANCHOR_RIGHT_UPPER
|
Le point du rattachement à droite selon le centre
|
ANCHOR_UPPER
|
Le point du rattachement par dessus selon le centre
|
BASE_LINE
|
Une ligne principale
|
BOOK_TYPE_BUY
|
La demande pour l'achat
|
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
|
La demande pour l'achat au prix du marché
|
BOOK_TYPE_SELL
|
La demande pour la vente
|
BOOK_TYPE_SELL_MARKET
|
La demande pour la vente au prix du marché
|
BORDER_FLAT
|
Forme plate
|
BORDER_RAISED
|
Forme proéminente
|
BORDER_SUNKEN
|
Forme concave
|
CHAR_MAX
|
La valeur maximale, qui peut être présentée par le type char
|
CHAR_MIN
|
La valeur minimale, qui peut être présentée par le type char
|
Le mode du déplacement automatique vers le bord droit du graphique
|
CHART_BARS
|
L'affichage comme les barres
|
CHART_BEGIN
|
Le début du graphique (les prix les plus vieux)
|
L'affichage du graphique au-dessus de tous les autres
|
CHART_CANDLES
|
L'affichage comme les chandeliers japonais
|
La couleur de la ligne du prix Ask
|
La couleur du fond du graphique
|
La couleur de la ligne du prix Bid
|
La couleur du corps de la bougie de baissier
|
La couleur du corps de la bougie d'haussier
|
La couleur de la barre en bas, de l'ombre et de l'encadrement du corps de la bougie de baissier
|
La couleur de la ligne du graphique et des chandeliers japonais "Doji"
|
La couleur de la barre en haut, de l'ombre et de l'encadrement du corps de la bougie d'haussier
|
La couleur des axes, les échelles et les lignes OHLC
|
La couleur de la grille
|
La couleur de la ligne du prix du dernier marché passé (Last)
|
La couleur des niveaux des ordres Stop (Stop Loss et Take Profit)
|
La couleur des volumes et des niveaux de l'ouverture des positions
|
Le texte du commentaire sur le graphique
|
CHART_CURRENT_POS
|
La position courante
|
L'autorisation de faire glisser les niveaux commerciaux sur le graphique à l'aide de la souris. Par défaut, le mode glisser-déposer est activé (la valeur true)
|
L'expédition des messages à tous les programmes mql5 sur le graphique sur les événements du déplacement et les pressions des boutons de la souris (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)
|
L'expédition des messages à tous les programmes mql5 sur le graphique sur l'événement de la création de l'objet graphique (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)
|
L'expédition des messages à tous les programmes mql5 sur le graphique sur l'événement de la destruction de l'objet graphique (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)
|
Le numéro de la première barre visible sur le graphique. L'indexation des barres correspond à la série temporelle.
|
Le maximum fixé du graphique
|
Le minimum fixé du graphique
|
La situation de la position fixée du graphique du bout gauche en pourcentage. La position fixée du graphique est désignée par un petit triangle gris sur l'axe horizontal du temps et est montrée seulement dans le cas où on déconnecte le défilement automatique vers le bord droit à l'entrée du nouveau tick (regarde la propriété CHART_AUTOSCROLL). La barre, qui se trouve sur la position fixée, reste à la même place à l'augmentation et la réduction de l'échelle.
|
Le graphique des prix dans l'arrière-plan
|
La hauteur du graphique en pixels
|
Le critère pour l'identification de l'objet "Graphique" (OBJ_CHART) — rend true pour l'objet graphique. Pour un vrai graphique la valeur est égale au false
|
CHART_LINE
|
L'affichage comme une ligne tracée par les prix Close
|
Le type de graphique (les bougies, les barres ou la ligne)
|
Le défilement du graphique par un bouton gauche de la souris à l'horizontale. Le défilement selon la verticale sera aussi accessible, si dans true est établi une valeur de l'une des trois propriétés: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 ou CHART_SCALE_PT_PER_BAR
|
La signification de l'échelle dans les points sur la barre
|
Le maximum du graphique
|
Le minimum du graphique
|
Echelle
|
Le mode de l'indication de l'échelle dans les points sur la barre
|
Le mode de l'échelle fixée
|
Le mode de l'échelle 1:1
|
Le mode de l'alinéa du bord droit du graphique de prix
|
Le montant de l'alinéa de la barre nulle du bord droit en pourcentage
|
L'affichage de la signification Ask par la ligne horizontale sur le graphique
|
L'affichage de la signification Bid par la ligne horizontale sur le graphique
|
L'affichage de l'échelle du temps sur le graphique
|
L'affichage de la grille dans le graphique
|
L'affichage de la signification Last par la ligne horizontale sur le graphique
|
Les descriptions surgissantes des objets graphiques
|
L'affichage dans un gauche angle supérieur des significations OHLC
|
Отображение на графике панели быстрой торговли (опция "Торговля одним кликом")
|
L'affichage des délimiteurs verticaux entre les périodes voisines
|
L'affichage de l'échelle de prix sur le graphique
|
L'affichage sur le graphique des niveaux commerciaux (les niveaux des positions ouvertes, Stop Loss, Take Profit et des ordres remis)
|
L'affichage des volumes sur le graphique
|
Le nombre de barres sur le graphique, accessible pour l'affichage
|
CHART_VOLUME_HIDE
|
Les volumes ne sont pas montrés
|
CHART_VOLUME_REAL
|
Les volumes de commerce
|
CHART_VOLUME_TICK
|
Les volumes de tick
|
La largeur du graphique dans les barres
|
La largeur du graphique en pixels
|
Le handle de graphique (HWND)
|
La visibilité des sous - fenêtres
|
La distance en pixels selon l'axe vertical Y entre le cadre supérieur de la sous-fenêtre de l'indicateur et le cadre supérieur de la fenêtre principale du graphique. A l'arrivée des événements de la souris les coordonnées du curseur sont transmises aux coordonnées de la fenêtre principale du graphique, pendant que les coordonnées des objets graphiques dans une sous-fenêtre de l'indicateur sont spécifiées relativement un angle gauche supérieur de la sous-fenêtre.
La valeur est demandée pour la transfert des coordonnées absolues du graphique principal aux coordonnées locales de la sous-fenêtre pour le travail correct avec les objets graphiques, dont les coordonnées sont spécifiées relativement un angle gauche supérieur du cadre de la sous-fenêtre.
|
Le total des fenêtres du graphique, y compris les sous -fenêtres des indicateurs
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
Le changement des dimensions du graphique ou le changement des propriétés du graphique par le dialogue des propriétés
|
CHARTEVENT_CLICK
|
Cliquer sur le graphique
|
CHARTEVENT_CUSTOM
|
Le numéro initial de l'événement du domaine des événements d'utilisateur
|
CHARTEVENT_CUSTOM_LAST
|
Le numéro final de l'événement du domaine des événements d'utilisateur
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
Préssion de clavier
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
Перемещение мыши и нажатие кнопок мыши (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
L'événement du changement des propriétés de l'objet graphique par le dialogue des propriétés
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
Cliquer sur un objet graphique
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
La création de l'objet graphique (si la propriété est définie pour le graphique CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
L'effacement de l'objet graphique (si la propriété est définie pour le graphique CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
Le glisser-déposer de l'objet graphique
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
La fin de l'édition du texte dans l'objet graphique Edit
|
CHARTS_MAX
|
Le nombre maximale possible des graphiques ouverts ensemble dans le terminal
|
CHIKOUSPAN_LINE
|
La ligne Chikou Span
|
clrAliceBlue
|
Alice Blue
|
clrAntiqueWhite
|
Antique White
|
clrAqua
|
Aqua
|
clrAquamarine
|
Aquamarine
|
clrBeige
|
Beige
|
clrBisque
|
Bisque
|
clrBlack
|
Black
|
clrBlanchedAlmond
|
Blanched Almond
|
clrBlue
|
Blue
|
clrBlueViolet
|
Blue Violet
|
clrBrown
|
Brown
|
clrBurlyWood
|
Burly Wood
|
clrCadetBlue
|
Cadet Blue
|
clrChartreuse
|
Chartreuse
|
clrChocolate
|
Chocolate
|
clrCoral
|
Coral
|
clrCornflowerBlue
|
Cornflower Blue
|
clrCornsilk
|
Cornsilk
|
clrCrimson
|
Crimson
|
clrDarkBlue
|
Dark Blue
|
clrDarkGoldenrod
|
Dark Goldenrod
|
clrDarkGray
|
Dark Gray
|
clrDarkGreen
|
Dark Green
|
clrDarkKhaki
|
Dark Khaki
|
clrDarkOliveGreen
|
Dark Olive Green
|
clrDarkOrange
|
Dark Orange
|
clrDarkOrchid
|
Dark Orchid
|
clrDarkSalmon
|
Dark Salmon
|
clrDarkSeaGreen
|
Dark Sea Green
|
clrDarkSlateBlue
|
Dark Slate Blue
|
clrDarkSlateGray
|
Dark Slate Gray
|
clrDarkTurquoise
|
Dark Turquoise
|
clrDarkViolet
|
Dark Violet
|
clrDeepPink
|
Deep Pink
|
clrDeepSkyBlue
|
Deep Sky Blue
|
clrDimGray
|
Dim Gray
|
clrDodgerBlue
|
Dodger Blue
|
clrFireBrick
|
Fire Brick
|
clrForestGreen
|
Forest Green
|
clrGainsboro
|
Gainsboro
|
clrGold
|
Gold
|
clrGoldenrod
|
Goldenrod
|
clrGray
|
Gray
|
clrGreen
|
Green
|
clrGreenYellow
|
Green Yellow
|
clrHoneydew
|
Honeydew
|
clrHotPink
|
Hot Pink
|
clrIndianRed
|
Indian Red
|
clrIndigo
|
Indigo
|
clrIvory
|
Ivory
|
clrKhaki
|
Khaki
|
clrLavender
|
Lavender
|
clrLavenderBlush
|
Lavender Blush
|
clrLawnGreen
|
Lawn Green
|
clrLemonChiffon
|
Lemon Chiffon
|
clrLightBlue
|
Light Blue
|
clrLightCoral
|
Light Coral
|
clrLightCyan
|
Light Cyan
|
clrLightGoldenrod
|
Light Goldenrod
|
clrLightGray
|
Light Gray
|
clrLightGreen
|
Light Green
|
clrLightPink
|
Light Pink
|
clrLightSalmon
|
Light Salmon
|
clrLightSeaGreen
|
Light Sea Green
|
clrLightSkyBlue
|
Light Sky Blue
|
clrLightSlateGray
|
Light Slate Gray
|
clrLightSteelBlue
|
Light Steel Blue
|
clrLightYellow
|
Light Yellow
|
clrLime
|
Lime
|
clrLimeGreen
|
Lime Green
|
clrLinen
|
Linen
|
clrMagenta
|
Magenta
|
clrMaroon
|
Maroon
|
clrMediumAquamarine
|
Medium Aquamarine
|
clrMediumBlue
|
Medium Blue
|
clrMediumOrchid
|
Medium Orchid
|
clrMediumPurple
|
Medium Purple
|
clrMediumSeaGreen
|
Medium Sea Green
|
clrMediumSlateBlue
|
Medium Slate Blue
|
clrMediumSpringGreen
|
Medium Spring Green
|
clrMediumTurquoise
|
Medium Turquoise
|
clrMediumVioletRed
|
Medium Violet Red
|
clrMidnightBlue
|
Midnight Blue
|
clrMintCream
|
Mint Cream
|
clrMistyRose
|
Misty Rose
|
clrMoccasin
|
Moccasin
|
clrNavajoWhite
|
Navajo White
|
clrNavy
|
Navy
|
clrNONE
|
L'absence de la couleur
|
clrOldLace
|
Old Lace
|
clrOlive
|
Olive
|
clrOliveDrab
|
Olive Drab
|
clrOrange
|
Orange
|
clrOrangeRed
|
Orange Red
|
clrOrchid
|
Orchid
|
clrPaleGoldenrod
|
Pale Goldenrod
|
clrPaleGreen
|
Pale Green
|
clrPaleTurquoise
|
Pale Turquoise
|
clrPaleVioletRed
|
Pale Violet Red
|
clrPapayaWhip
|
Papaya Whip
|
clrPeachPuff
|
Peach Puff
|
clrPeru
|
Peru
|
clrPink
|
Pink
|
clrPlum
|
Plum
|
clrPowderBlue
|
Powder Blue
|
clrPurple
|
Purple
|
clrRed
|
Red
|
clrRosyBrown
|
Rosy Brown
|
clrRoyalBlue
|
Royal Blue
|
clrSaddleBrown
|
Saddle Brown
|
clrSalmon
|
Salmon
|
clrSandyBrown
|
Sandy Brown
|
clrSeaGreen
|
Sea Green
|
clrSeashell
|
Seashell
|
clrSienna
|
Sienna
|
clrSilver
|
Silver
|
clrSkyBlue
|
Sky Blue
|
clrSlateBlue
|
Slate Blue
|
clrSlateGray
|
Slate Gray
|
clrSnow
|
Snow
|
clrSpringGreen
|
Spring Green
|
clrSteelBlue
|
Steel Blue
|
clrTan
|
Tan
|
clrTeal
|
Teal
|
clrThistle
|
Thistle
|
clrTomato
|
Tomato
|
clrTurquoise
|
Turquoise
|
clrViolet
|
Violet
|
clrWheat
|
Wheat
|
clrWhite
|
White
|
clrWhiteSmoke
|
White Smoke
|
clrYellow
|
Yellow
|
clrYellowGreen
|
Yellow Green
|
CORNER_LEFT_LOWER
|
Le centre des coordonnées dans un angle gauche inférieur du graphique
|
CORNER_LEFT_UPPER
|
Le centre des coordonnées dans un angle gauche supérieur du graphique
|
CORNER_RIGHT_LOWER
|
Le centre des coordonnées dans un angle droit inférieur du graphique
|
CORNER_RIGHT_UPPER
|
Le centre des coordonnées dans un angle droit supérieur du graphique
|
CP_ACP
|
Une page de code courant ANSI le codage au système opérationnel Windows
|
CP_MACCP
|
Une page de code courant Macintosh.
Note: Cette signification est utilisée principalement dans les codes de programme auparavant créés et maintenant on n'a pas besoin de lui, puisque les ordinateurs modernes Macintosh utilisent le codage Unicode.
|
CP_OEMCP
|
Une page de code courant OEM.
|
CP_SYMBOL
|
La page de code Symbol
|
CP_THREAD_ACP
|
Le codage Windows ANSI pour le thread courant d'exécution.
|
CP_UTF7
|
La page de code UTF-7.
|
CP_UTF8
|
La page de code UTF-8.
|
CRYPT_AES128
|
Шифрование AES с ключом 128 бит (16 байт)
|
CRYPT_AES256
|
Шифрование AES с ключом 256 бит (32 байта)
|
CRYPT_ARCH_ZIP
|
ZIP архивирование
|
CRYPT_BASE64
|
Шифрование BASE64 (перекодировка)
|
CRYPT_DES
|
Шифрование DES с ключом 56 бит (7 байт)
|
CRYPT_HASH_MD5
|
Расчёт HASH MD5
|
CRYPT_HASH_SHA1
|
Расчёт HASH SHA1
|
CRYPT_HASH_SHA256
|
Расчёт HASH SHA256
|
DBL_DIG
|
La quantité de signes signifiants décimaux
|
DBL_EPSILON
|
La valeur minimale, à qui satisfait la condition : 1.0+DBL_EPSILON != 1.0
|
DBL_MANT_DIG
|
La quantité de bits dans la mantisse
|
DBL_MAX
|
La valeur maximale, qui peut être présentée par le type double
|
DBL_MAX_10_EXP
|
La valeur maximale décimale du degré d'exposant
|
DBL_MAX_EXP
|
La valeur maximale binaire du degré d'exposant
|
DBL_MIN
|
La valeur minimale positive, qui peut être présentée par le type double
|
DBL_MIN_10_EXP
|
La valeur minimale décimale du degré d'exposant
|
DBL_MIN_EXP
|
La valeur minimale binaire du degré d'exposant
|
DEAL_COMMENT
|
Le commentaire au le marché
|
DEAL_COMMISSION
|
La commission du marché
|
DEAL_ENTRY
|
La direction du marché — les entrées au marché, la sortie du marché ou le retournement
|
DEAL_ENTRY_IN
|
L'entrée au marché
|
DEAL_ENTRY_INOUT
|
L'inversion
|
DEAL_ENTRY_OUT
|
La sortie du marché
|
DEAL_MAGIC
|
Magic number pour la position (regardes ORDER_MAGIC)
|
DEAL_ORDER
|
L'ordre, à la base de quel le marché est effectué
|
DEAL_POSITION_ID
|
L'identificateur de la position, à l'ouverture, au changement ou à la clôture où ce marché a participé. Chaque position possède l'identificateur unique, qui est attribué à tous les marchés, exécutés à l'instrument pendant toute la durée de vie de la position.
|
DEAL_PRICE
|
Le prix du marché
|
DEAL_PROFIT
|
Le résultat financier du marché
|
DEAL_SWAP
|
Le swap accumulé à la clôture
|
DEAL_SYMBOL
|
Le nom du symbole, selon lequel le marché est produit
|
DEAL_TIME
|
Le temps du marché
|
DEAL_TIME_MSC
|
Le temps de l'accomplissement du marché en millisecondes depuis le 01.01.1970
|
DEAL_TYPE
|
Le type du marché
|
DEAL_TYPE_BALANCE
|
La mise en compte de la balance
|
DEAL_TYPE_BONUS
|
L'énumération des bonus
|
DEAL_TYPE_BUY
|
L'achat
|
DEAL_TYPE_BUY_CANCELED
|
Le marché annulé de l'achat. La situation est possible, quand le marché sur l'achat auparavant fait est annulé. Dans ce cas, le type du marché auparavant fait (DEAL_TYPE_BUY) se change sur DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, et son bénéfice/perte est remise à zéro. Le bénéfice/perte auparavant reçu est calculée/annulé du compte par l'opération distincte de balance
|
DEAL_TYPE_CHARGE
|
Les taxes supplémentaires
|
DEAL_TYPE_COMMISSION
|
Les commissions supplémentaires
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY
|
Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY
|
Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY
|
La commission calculée à la fin du jour commercial
|
DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY
|
La commission calculée à la fin du mois
|
DEAL_TYPE_CORRECTION
|
L'enregistrement corrigeant
|
DEAL_TYPE_CREDIT
|
La mise en compte du crédit
|
DEAL_TYPE_INTEREST
|
Начисления процентов на свободные средства
|
DEAL_TYPE_SELL
|
La vente
|
DEAL_TYPE_SELL_CANCELED
|
Le marché annulé de la vente. La situation est possible, quand le marché sur la vente auparavant fait est annulé. Dans ce cas, le type du marché auparavant fait (DEAL_TYPE_SELL) se change sur DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, et son bénéfice/perte est remise à zéro. Le bénéfice/perte auparavant reçu est calculée/annulé du compte par l'opération distincte de balance
|
DEAL_VOLUME
|
Le volume du marché
|
Le dessin par les flèches
|
L'affichage comme une séquence de barres
|
L'affichage comme des bougies
|
Le dessin par les flèches multicolores
|
Les barres multicolores
|
Les bougies multicolores
|
L'histogramme multicolore de la ligne zéro
|
L'histogramme multicolore aux deux tampons d'indicateurs
|
La ligne multicolore
|
Les segments multicolores
|
ZigZag multicolore
|
Le remplissage coloré entre les deux niveaux
|
L'histogramme de la ligne zéro
|
L'histogramme des deux tampons d'indicateurs
|
La ligne
|
Ne dessine pas
|
Les segments
|
Le style Zigzag admet les segments verticaux sur la barre
|
ELLIOTT_CYCLE
|
Une boucle (Cycle)
|
ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE
|
Un Supercycle principal (Grand Supercycle)
|
ELLIOTT_INTERMEDIATE
|
Un chaînon intermédiaire (Intermediate)
|
ELLIOTT_MINOR
|
Une boucle secondaire (Minor)
|
ELLIOTT_MINUETTE
|
Un seconde (Minuette)
|
ELLIOTT_MINUTE
|
Une minute (Minute)
|
ELLIOTT_PRIMARY
|
Une boucle primaire (Primary)
|
ELLIOTT_SUBMINUETTE
|
Un subseconde (Subminuette)
|
ELLIOTT_SUPERCYCLE
|
Un Supercycle (Supercycle)
|
EMPTY_VALUE
|
La valeur vide dans le tampon d'indicateur
|
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY
|
L'identificateur faux de la propriété du compte
|
ERR_ARRAY_BAD_SIZE
|
La grandeur de tableau demandé excède 2 gigoctets
|
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR
|
Il ne suffit pas la mémoire pour la redistribution du tableau ou la tentative du changement de la grandeur du tableau statique
|
ERR_BOOKS_CANNOT_ADD
|
Le profondeur de marché ne peut pas être ajouté
|
ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE
|
Le profondeur de marché ne peut pas être supprimé
|
ERR_BOOKS_CANNOT_GET
|
Les données du profondeur de marché ne peuvent pas être reçues
|
ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE
|
L'erreur à la souscription sur la réception des nouvelles données du profondeur de marché
|
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY
|
Il ne suffit pas la mémoire pour la distribution des tampons d'indicateur
|
ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX
|
L'index faux du tampon d'indicateur
|
ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY
|
On n'a pas réussi à vider le répertoire (probablement, un ou quelques fichiers sont bloqués et l'opération de l'effacement n'a pas réussi)
|
ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY
|
Le répertoire ne peut pas être supprimé
|
ERR_CANNOT_DELETE_FILE
|
L'erreur de l'effacement du fichier
|
ERR_CANNOT_OPEN_FILE
|
L'erreur de l'ouverture du fichier
|
ERR_CHAR_ARRAY_ONLY
|
Le tableau doit être du type char
|
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE
|
L'erreur au changement de chart du symbole et la période
|
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER
|
L'erreur à la création du minuteur
|
ERR_CHART_CANNOT_OPEN
|
L'erreur de l'ouverture de chart
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
L'erreur à l'ajout de l'indicateur sur le graphique
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL
|
L'erreur à la suppression de l'indicateur du graphique
|
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND
|
L'indicateur n'est pas trouvé sur le graphique indiqué
|
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED
|
L'erreur de la navigation dans le chart
|
ERR_CHART_NO_EXPERT
|
Le chart n'a pas d'expert, qui pourrait traiter l'événement
|
ERR_CHART_NO_REPLY
|
Le chart ne répond pas
|
ERR_CHART_NOT_FOUND
|
Le chart n'est pas trouvé
|
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED
|
L'erreur à la création des screenshots
|
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED
|
L'erreur à l'application de la modèle
|
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND
|
La sous- fenêtre contenant l'indicateur indiqué, n'est pas trouvé
|
ERR_CHART_WRONG_ID
|
L'indificateur faux de chart
|
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER
|
La valeur erronée du paramètre pour la fonction du travail avec le graphique
|
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY
|
L'identificateur faux de la propriété du chart
|
ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY
|
L'identificateur faux de la propriété de l'indicateur d'utilisateur
|
ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST
|
Le répertoire n'existe pas
|
ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY
|
Le tableau doit être du type double
|
ERR_FILE_BINSTRINGSIZE
|
La dimension de chaîne doit être spécifiée, puisque le fichier est ouvert comme binaire
|
ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR
|
Pas assez de mémoire pour le cache pour la lecture
|
ERR_FILE_CANNOT_REWRITE
|
Le fichier ne peut pas être réécrit
|
ERR_FILE_IS_DIRECTORY
|
Ce n'est pas un fichier, c'est un répertoire
|
ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY
|
C'est un fichier, pas un répertoire
|
ERR_FILE_NOT_EXIST
|
Le fichier n'existe pas
|
ERR_FILE_NOTBIN
|
Le fichier doit être ouvert comme binaire
|
ERR_FILE_NOTCSV
|
Le fichier doit être ouvert comme CSV
|
ERR_FILE_NOTTOREAD
|
Le fichier doit être ouvert pour la lecture
|
ERR_FILE_NOTTOWRITE
|
Le fichier doit être ouvert pour l'enregistrement
|
ERR_FILE_NOTTXT
|
Le fichier doit être ouvert comme le texte
|
ERR_FILE_NOTTXTORCSV
|
Le fichier doit être ouvert comme le texte ou CSV
|
ERR_FILE_READERROR
|
L'erreur de la lecture du fichier
|
ERR_FILE_WRITEERROR
|
On n'a pas réussi à enregistrer la ressource au fichier
|
ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY
|
Le tableau doit être du type float
|
ERR_FTP_SEND_FAILED
|
On ne réussit pas à expédier le fichier selon ftp
|
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
|
La fonction systémique n'est pas autorisé pour l'appel
|
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS
|
La variable globale du terminal de client avec un tel nom existe déjà
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND
|
La variable globale du terminal de client n'est pas trouvée
|
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
|
L'histoire demandée n'est pas trouvée
|
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY
|
L'identificateur faux de la propriété de l'histoire
|
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS
|
Le copiage des tableaux incompatibles. Le tableau de ligne peut être copié seulement à celui de ligne, et le tableau numérique — à celui numérique
|
ERR_INCOMPATIBLE_FILE
|
Pour les tableaux de ligne doit être un fichier de texte, pour les autres — le fichier binaire
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
L'erreur à l' incrémentation de l'indicateur
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY
|
L'indicateur ne peut pas être appliqué à un autre indicateur
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE
|
L'indicateur ne peut pas être créé
|
ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME
|
Le premier paramètre dans le tableau doit être le nom de l'indicateur d'utilisateur
|
ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND
|
Les données demandées ne sont pas trouvées
|
ERR_INDICATOR_NO_MEMORY
|
Pas assez de mémoire pour ajouter l'indicateur
|
ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE
|
Le type incorrect du paramètre dans le tableau à la création de l'indicateur
|
ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING
|
Les paramètres manquent à la création de l'indicateur
|
ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
|
Le symbole inconnu
|
ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE
|
Ошибочный хэндл индикатора
|
ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX
|
Le handle de l'indicateur erroné
|
ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS
|
La quantité incorrecte de paramètres à la création de l'indicateur
|
ERR_INT_ARRAY_ONLY
|
Le tableau doit être du type int
|
ERR_INTERNAL_ERROR
|
L'erreur inattendue intérieure
|
ERR_INVALID_ARRAY
|
Le tableau du type inconvenant, de la grandeur inconvenante ou u l'objet abîmé du tableau dynamique
|
ERR_INVALID_DATETIME
|
La valeur incorrecte de la date et/ou le temps
|
ERR_INVALID_FILEHANDLE
|
Le fichier avec un tel handle a été fermé, ou ne s'ouvrait pas du tout
|
ERR_INVALID_PARAMETER
|
Le paramètre faux à l'appel intérieur de la fonction systémique
|
ERR_INVALID_POINTER
|
L'indicateur faux
|
ERR_INVALID_POINTER_TYPE
|
Le type de l'indicateur faux
|
ERR_LONG_ARRAY_ONLY
|
Le tableau doit être du type long
|
ERR_MAIL_SEND_FAILED
|
On ne réussit pas à expédier le message
|
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN
|
Le temps du dernier tique est inconnu (il n'y avait pas de ticks)
|
ERR_MARKET_NOT_SELECTED
|
Le symbole n'est pas choisi dans MarketWatch
|
ERR_MARKET_SELECT_ERROR
|
L'erreur de l'ajout ou de la suppression du symbole dans MarketWatch
|
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL
|
Le symbole inconnu
|
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY
|
L'identificateur faux de la propriété du symbole
|
ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY
|
L'identificateur faux de la propriété du programme
|
ERR_NO_STRING_DATE
|
Il n'y a pas de date dans la chaîne
|
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY
|
Il ne suffit pas la mémoire pour l'exécution de la fonction systémique
|
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED
|
On n'a pas réussi d'envoyer la notification
|
ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT
|
L'expédition trop fréquente des notifications
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER
|
Le paramètre non valide pour envoyer une notification - on a transmis une chaîne vide dans une fonction SendNotification() ou NULL
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS
|
Les réglages incorrectes des notifications dans le terminal (ID n'est pas indiqué ou la permission n'est pas exposée)
|
ERR_NOTINITIALIZED_STRING
|
La ligne n'est pas initialisée
|
ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY
|
Le tableau doit être numérique
|
ERR_OBJECT_ERROR
|
L'erreur au fonctionnement de l'objet graphique
|
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED
|
Il est impossible de recevoir la date correspondant à la valeur
|
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED
|
Il est impossible de recevoir la valeur correspondante à la date
|
ERR_OBJECT_NOT_FOUND
|
L'objet graphique n'est pas trouvé
|
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY
|
L'identificateur faux de la propriété de l'objet graphique
|
ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY
|
Le tableau doit être unidimentionnel
|
ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE
|
L'erreur de la création du tampon OpenCL
|
ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE
|
L'erreur à la création du contexte OpenCL
|
ERR_OPENCL_EXECUTE
|
L'erreur de l'exécution du programme OpenCL
|
ERR_OPENCL_INTERNAL
|
l'erreur intérieure à l'exécution d' OpenCL
|
ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE
|
Le handleincorrect OpenCL
|
ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE
|
L'erreur de la créationdu point-kernel de l'entrée OpenCL
|
ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED
|
Les fonctions OpenCL ne sont pas soutenues sur cet ordinateur
|
ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE
|
L'erreur pendant la compilation du programme OpenCL
|
ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE
|
L'erreur de la création du tour de l'exécution dans OpenCL
|
ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER
|
L'erreur à l'installation des paramètres pour le kernel OpenCL (le point de l'entrée au programme OpenCL)
|
ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME
|
Un trop long nom du point de l'entrée (le kernel OpenCL)
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET
|
Un décalage incorrect dans le tampon OpenCL
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE
|
Une taille incorrecte du tampon OpenCL
|
ERR_PLAY_SOUND_FAILED
|
On ne réussit pas à reproduire le son
|
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED
|
a coïncidence des nomsdes ressources et dynamique etstatique
|
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG
|
Le nom de la ressource dépasse 63 symboles
|
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND
|
La ressource avec un tel nom à EX5 n'est pas trouvée
|
ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE
|
Le type non soutenu de la ressource ou la taille plus 16 Mb
|
ERR_SERIES_ARRAY
|
La série temporelle ne peut pas être utilisée
|
ERR_SHORT_ARRAY_ONLY
|
Le tableau doit être du type short
|
ERR_SMALL_ARRAY
|
Un trop petit tableau, la position de départ est à l'extérieur du tableau
|
ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY
|
Le tableau de la réception est déclaré comme AS_SERIES, et il est de la taille insuffisante
|
ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY
|
Pas assez de mémoire pour la chaîne
|
ERR_STRING_RESIZE_ERROR
|
Il ne suffit pas la mémoire pour la redistribution de la ligne
|
ERR_STRING_SMALL_LEN
|
La longueur de chaîne est moins qu'attendue
|
ERR_STRING_TIME_ERROR
|
L'erreur de la conversion de la chaîne à la date
|
ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER
|
Le nombre est trop grand, plus que ULONG_MAX
|
ERR_STRING_UNKNOWNTYPE
|
Le type de données inconnu à la conversion à la chaîne
|
ERR_STRING_ZEROADDED
|
0 est ajouté à la fin de la chaîne, l'opération est inutile
|
ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE
|
La position en dehors de la chaîne
|
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS
|
La structure contient les objets des lignes et/ou les tableaux dynamiques et/ou la structure avec tels objets et/ou les classes
|
ERR_SUCCESS
|
Операция выполнена успешно
|
ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY
|
L'identificateur faux de la propriété du terminal
|
ERR_TOO_LONG_FILENAME
|
Un trop long nom du fichier
|
ERR_TOO_MANY_FILES
|
Ne peut pas être ouvert simultanément plus de 64 fichiers
|
ERR_TOO_MANY_FORMATTERS
|
Plus de spécificateurs de format que des paramètres
|
ERR_TOO_MANY_PARAMETERS
|
Plus de paramètres que des spécificateurs de format
|
ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND
|
Le marché n'est pas trouvé
|
ERR_TRADE_DISABLED
|
Le commerce pour l'expert est interdit
|
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND
|
L'ordre n'est pas trouvée
|
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND
|
La position n'est pas trouvée
|
ERR_TRADE_SEND_FAILED
|
On n'a pas réussi à expédier la requête commerciale
|
ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY
|
L'identificateur faux de la propriété du commerce
|
ERR_USER_ERROR_FIRST
|
Par ce code commencent les erreurs, spécifiées par l'utilisateur
|
ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED
|
Не удалось подключиться к указанному URL
|
ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS
|
URL не прошел проверку
|
ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED
|
Ошибка в результате выполнения HTTP запроса
|
ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT
|
Превышен таймаут получения данных
|
ERR_WRONG_DIRECTORYNAME
|
Le nom faux du répertoire
|
ERR_WRONG_FILEHANDLE
|
Le handle faux du fichier
|
ERR_WRONG_FILENAME
|
Le nom inadmissible du fichier
|
ERR_WRONG_FORMATSTRING
|
La chaîne fausse de format
|
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER
|
Le paramètre faux à l'appel intérieur de la fonction du terminal de client
|
ERR_WRONG_STRING_DATE
|
Une date fausse dans la chaîne
|
ERR_WRONG_STRING_OBJECT
|
L'objet abîmé de la chaîne
|
ERR_WRONG_STRING_PARAMETER
|
Le paramètre abîmé du type string
|
ERR_WRONG_STRING_TIME
|
Un temps faux dans la chaîne
|
ERR_ZEROSIZE_ARRAY
|
Le tableau de la longueur nulle
|
FILE_ACCESS_DATE
|
La date du dernier accès au fichier
|
FILE_ANSI
|
Les chaînes du type ANSI (les symboles d'un byte). Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen())
|
FILE_BIN
|
Le mode binaire de la lecture-enregistrement (sans conversion de la chaîne et à la chaîne). Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen())
|
FILE_COMMON
|
La disposition du fichier dans le dossier commun de tous les terminaux de client \Terminal\Common\Files. Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen()), au copiage des fichiers (FileCopy(), FileMove()) et à la vérification de l'existence des fichiers (FileIsExist())
|
FILE_CREATE_DATE
|
La date de la création
|
FILE_CSV
|
Le fichier du type csv (Tous les éléments inscrits seront transcrits vers les chaînes du type correspondant, unicode ou ansi, et se divisent par le séparateurU). Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen())
|
FILE_END
|
La réception du critère de la fin du fichier
|
FILE_EXISTS
|
La vérification de l'existence
|
FILE_IS_ANSI
|
Le fichier est ouvert comme ANSI (à voir FILE_ANSI)
|
FILE_IS_BINARY
|
Le fichier est ouvert comme binaire (à voir FILE_BIN)
|
FILE_IS_COMMON
|
Le fichier est ouvert dans un dossier commun de tous les terminaux de client (à voir FILE_COMMON)
|
FILE_IS_CSV
|
Le fichier est ouvert comme CSV (à voir FILE_CSV)
|
FILE_IS_READABLE
|
Le fichier est ouvert avec la possibilité de la lecture (à voir FILE_READ)
|
FILE_IS_TEXT
|
Le fichier est ouvert comme celui de texte (à voir FILE_TXT)
|
FILE_IS_WRITABLE
|
Le fichier est ouvert avec la possibilité de l'enregistrement (à voir FILE_WRITE)
|
FILE_LINE_END
|
La réception du critère de la fin de la ligne
|
FILE_MODIFY_DATE
|
La date du dernier changement
|
FILE_POSITION
|
La position du pointeur au fichier
|
FILE_READ
|
Le fichier s'ouvre pour la lecture. Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen()). A l'ouverture du fichier on doit indiquer absolument le drapeau FILE_WRITE et/ou le drapeux FILE_READ.
|
FILE_REWRITE
|
La possibilité de réécrire le fichier par les fonctions FileCopy() et FileMove(). Le fichier doit exister ou s'ouvrir pour l'enregistrement. Dans le cas contraire le fichier ne sera pas ouvert
|
FILE_SHARE_READ
|
L'accès commun selon la lecture de plusieurs programmes. Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen()), mais ne remplace pas à l'ouverture du fichier la nécessité d'indiquer FILE_WRITE et/ou le drapeau FILE_READ
|
FILE_SHARE_WRITE
|
L'accès commun selon l'enregistrement de plusieurs programmes. Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen()), mais ne remplace pas à l'ouverture du fichier la nécessité d'indiquer FILE_WRITE et/ou le drapeau FILE_READ
|
FILE_SIZE
|
La taille du fichier en bytes
|
FILE_TXT
|
Un simple fichier de texte (le même csv, cependant le séparateur n'est pas pris en considération). Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen())
|
FILE_UNICODE
|
Les chaînes du type UNICODE (les symboles de deux bytes). Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen())
|
FILE_WRITE
|
Le fichier s'ouvre pour l'enregistrement. Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen()). A l'ouverture du fichier on doit indiquer absolument le drapeau FILE_WRITE et/ou le drapeux FILE_READ.
|
FLT_DIG
|
Le nombre de signes signifiants décimaux
|
FLT_EPSILON
|
La valeur minimale, qui satisfait à la condition : 1.0+FLT_EPSILON != 1.0
|
FLT_MANT_DIG
|
Le nombre de bits dans la mantisse
|
FLT_MAX
|
La valeur maximale, qui peut être présentée par le type float
|
FLT_MAX_10_EXP
|
La valeur maximale décimale du degré d'exposant
|
FLT_MAX_EXP
|
La valeur maximale binaire du degré d'exposant
|
FLT_MIN
|
La valeur minimale positive, qui peut être présentée par le type float
|
FLT_MIN_10_EXP
|
La valeur minimale décimale du degré d'exposant
|
FLT_MIN_EXP
|
La valeur minimale binaire du degré d'exposant
|
FRIDAY
|
Vendredi
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
GANN_DOWN_TREND
|
La ligne correspond à la tendance descendante
|
GANN_UP_TREND
|
La ligne correspond à la tendance montante
|
GATORJAW_LINE
|
La ligne de mâchoire
|
GATORLIPS_LINE
|
La ligne de lèvres
|
GATORTEETH_LINE
|
La ligne de dents
|
IDABORT
|
On a choisi le bouton Interrompre (Abort)
|
IDCANCEL
|
On a choisi le bouton Suppression (Cancel)
|
IDCONTINUE
|
On a choisi le bouton Continuer (Continue)
|
IDIGNORE
|
On a choisi le bouton Ignorer (Ignore)
|
IDNO
|
On a choisi le bouton No (No)
|
IDOK
|
On a choisi le bouton OK
|
IDRETRY
|
On a choisi le bouton Répétition (Retry)
|
IDTRYAGAIN
|
On a choisi le bouton Répéter (Try Again)
|
IDYES
|
On a choisi le bouton Oui (Yes)
|
IND_AC
|
Accelerator Oscillator
|
IND_AD
|
Accumulation/Distribution
|
IND_ADX
|
Average Directional Index
|
IND_ADXW
|
ADX by Welles Wilder
|
IND_ALLIGATOR
|
Alligator
|
IND_AMA
|
Adaptive Moving Average
|
IND_AO
|
Awesome Oscillator
|
IND_ATR
|
Average True Range
|
IND_BANDS
|
Bollinger Bands®
|
IND_BEARS
|
Bears Power
|
IND_BULLS
|
Bulls Power
|
IND_BWMFI
|
Market Facilitation Index
|
IND_CCI
|
Commodity Channel Index
|
IND_CHAIKIN
|
Chaikin Oscillator
|
IND_CUSTOM
|
Custom indicator
|
IND_DEMA
|
Double Exponential Moving Average
|
IND_DEMARKER
|
DeMarker
|
IND_ENVELOPES
|
Envelopes
|
IND_FORCE
|
Force Index
|
IND_FRACTALS
|
Fractals
|
IND_FRAMA
|
Fractal Adaptive Moving Average
|
IND_GATOR
|
Gator Oscillator
|
IND_ICHIMOKU
|
Ichimoku Kinko Hyo
|
IND_MA
|
Moving Average
|
IND_MACD
|
MACD
|
IND_MFI
|
Money Flow Index
|
IND_MOMENTUM
|
Momentum
|
IND_OBV
|
On Balance Volume
|
IND_OSMA
|
OsMA
|
IND_RSI
|
Relative Strength Index
|
IND_RVI
|
Relative Vigor Index
|
IND_SAR
|
Parabolic SAR
|
IND_STDDEV
|
Standard Deviation
|
IND_STOCHASTIC
|
Stochastic Oscillator
|
IND_TEMA
|
Triple Exponential Moving Average
|
IND_TRIX
|
Triple Exponential Moving Averages Oscillator
|
IND_VIDYA
|
Variable Index Dynamic Average
|
IND_VOLUMES
|
Volumes
|
IND_WPR
|
Williams' Percent Range
|
INDICATOR_CALCULATIONS
|
Les tampons auxiliaires pour les calculs intermédiaires
|
INDICATOR_COLOR_INDEX
|
Les couleurs du dessin
|
INDICATOR_DATA
|
Les données pour le dessin
|
INDICATOR_DIGITS
|
L'exactitude de l'affichage des valeurs de l'indicateur
|
INDICATOR_HEIGHT
|
La hauteur fixée de la fenêtre personnelle de l'indicateur (la commande du préprocesseur#property indicator_height)
|
INDICATOR_LEVELCOLOR
|
La couleur de la ligne du niveau
|
INDICATOR_LEVELS
|
Le nombre de niveaux dans la fenêtre de l'indicateur
|
INDICATOR_LEVELSTYLE
|
Le style de la ligne du niveau
|
INDICATOR_LEVELTEXT
|
La description du niveau
|
INDICATOR_LEVELVALUE
|
La valeur du niveau
|
INDICATOR_LEVELWIDTH
|
L'épaisseur de la ligne du niveau
|
INDICATOR_MAXIMUM
|
Le maximum de la fenêtre de l'indicateur
|
INDICATOR_MINIMUM
|
Le minimum de la fenêtre de l'indicateur
|
INDICATOR_SHORTNAME
|
Le nom court de l'indicateur
|
INT_MAX
|
La valeur maximale, qui peut être présentée par le type int
|
INT_MIN
|
La valeur minimale, qui peut être présentée par le type int
|
INVALID_HANDLE
|
Le handle incorrect
|
IS_DEBUG_MODE
|
Le critère du travail du programme mq5 en mode du débogage
|
IS_PROFILE_MODE
|
Le critère du travail du programme mq5 en mode du profilage
|
KIJUNSEN_LINE
|
La ligne Kijun-sen
|
LICENSE_DEMO
|
La version démo du produit payant du Market Fonctionne seulement dans le testeur des stratégies
|
LICENSE_FREE
|
La version gratuite non limitée
|
LICENSE_FULL
|
Купленная лицензионная версия допускает не менее 5 активаций. Продавец может увеличить разрешенное число активаций
|
LICENSE_TIME
|
Версия с ограниченной по времени лицензией
|
LONG_MAX
|
La valeur maximale, qui peut être présentée par le type long
|
LONG_MIN
|
La valeur minimale, qui peut être présentée par le type long
|
LOWER_BAND
|
Une limite inférieure
|
LOWER_HISTOGRAM
|
L'histogramme inférieur
|
LOWER_LINE
|
Une ligne inférieure
|
M_1_PI
|
1/pi
|
M_2_PI
|
2/pi
|
M_2_SQRTPI
|
2/sqrt(pi)
|
M_E
|
e
|
M_LN10
|
ln(10)
|
M_LN2
|
ln(2)
|
M_LOG10E
|
log10(e)
|
M_LOG2E
|
log2(e)
|
M_PI
|
pi
|
M_PI_2
|
pi/2
|
M_PI_4
|
pi/4
|
M_SQRT1_2
|
1/sqrt(2)
|
M_SQRT2
|
sqrt(2)
|
MAIN_LINE
|
La ligne principale
|
MB_ABORTRETRYIGNORE
|
La fenêtre du message contient trois boutons: Abort, Retry et Ignore
|
MB_CANCELTRYCONTINUE
|
La fenêtre du message contient trois boutons: Cancel, Try Again, Continue
|
MB_DEFBUTTON1
|
Le premier bouton MB_DEFBUTTON1 - le bouton est choisi par défaut, si MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, ou MB_DEFBUTTON4 ne sont pas définis
|
MB_DEFBUTTON2
|
Le deuxième bouton - le bouton par défaut
|
MB_DEFBUTTON3
|
Le troisième bouton - le bouton par défaut
|
MB_DEFBUTTON4
|
Le quatrième bouton - le bouton par défaut
|
MB_ICONEXCLAMATION,
MB_ICONWARNING
|
L'icône de signe de question
|
MB_ICONINFORMATION,
MB_ICONASTERISK
|
L'icône, comprenant le signe de ligne i dans le cercle
|
MB_ICONQUESTION
|
L'icône de signe de question
|
MB_ICONSTOP,
MB_ICONERROR,
MB_ICONHAND
|
L'icône de signe STOP
|
MB_OK
|
La fenêtre du message contient un bouton: OK. Par défaut
|
MB_OKCANCEL
|
La fenêtre du message contient deux boutons: OK et Cancel
|
MB_RETRYCANCEL
|
La fenêtre du message contient deux boutons: Retry et Cancel
|
MB_YESNO
|
La fenêtre du message contient deux boutons: Yes et No
|
MB_YESNOCANCEL
|
La fenêtre du message contient trois boutons: Yes, No et Cancel
|
MINUSDI_LINE
|
La ligne —DI
|
MODE_EMA
|
La prise de moyenne exponentielle
|
MODE_LWMA
|
La prise de moyenne de ligne-pesée
|
MODE_SMA
|
La prise de moyenne simple
|
MODE_SMMA
|
La prise de moyenne lissée
|
MONDAY
|
Lundi
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
MQL_DEBUG
|
L'indice du travail du programme exécuté au mode du débogage
|
MQL_DLLS_ALLOWED
|
La permission de l'utilisation DLL pour ce programme exécuté
|
MQL_FRAME_MODE
|
Le critère du travail de l'expert lancé sur le graphique enmode du rassemblement des trames des résultats de l'optimisation
|
MQL_LICENSE_TYPE
|
Le type de la licence du module EX5. La licence se rapporte notamment à ce module EX5, d'où on fait la demande à l'aide de MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE).
|
MQL_MEMORY_LIMIT
|
La quantité maximale possible de mémoire dynamique pour le programme MQL5 en Mb
|
MQL_MEMORY_USED
|
La taille de la mémoire utilisée par le programme MQL5 en Mb
|
MQL_OPTIMIZATION
|
L'indice du travail du programme exécuté en train de l'optimisation
|
MQL_PROFILER
|
Le critère du travail du programme lancé en mode du profilage du code
|
MQL_PROGRAM_NAME
|
Le nom du programme mql5 exécuté
|
MQL_PROGRAM_PATH
|
Le chemin pour ce programme exécuté
|
MQL_PROGRAM_TYPE
|
Le type de programme mql5
|
MQL_SIGNALS_ALLOWED
|
Разрешение на работу с сигналами данной запущенной программы
|
MQL_TESTER
|
L'indicatif du travail du programme exécuté au testeur
|
MQL_TRADE_ALLOWED
|
La permission du commerce pour ce programme exécuté
|
MQL_VISUAL_MODE
|
L'indice du travail du programme exécuté dans le mode visuel de test
|
NULL
|
Le zéro de n'importe quel type
|
OBJ_ALL_PERIODS
|
L'objet se dessine sur tous les temps trames
|
L'objet "La flèche"
|
Le signe "Buy"
|
Le signe "Vérification"
|
Le signe "la flèche en bas"
|
La balise gauche de prix
|
La balise droite de prix
|
Le signe "Sell"
|
Le signe "Stop"
|
Le signe "mal" (le pouce en bas)
|
Le signe "bien" (le pouce en haut)
|
Le signe "la flèche en haut"
|
L'objet "Line avec une flèche"
|
L'objet "Le dessin"
|
L'objet "La balise graphique"
|
L'objet "Le bouton"
|
Le canal équidistant
|
L'objet "Le graphique"
|
Les lignes cycliques
|
L'objet "Le champ de l'entrée"
|
Vague d'Elliott corrective
|
Vague d'Elliott pulsatoire
|
L'ellipse
|
L'objet "Événement", correspondant à l'événement dans le calendrier économique
|
L'expansion de Fibonacci
|
Les niveaux de Fibonacci
|
Les arcs de Fibonacci
|
Le canale de Fibonacci
|
Le fanion de Fibonacci
|
Les zones temporaires de Fibonacci
|
Le fanion de Gann
|
La grille de Gann
|
La ligne de Gann
|
Ligne horizontale
|
L'objet "La balise de texte"
|
OBJ_NO_PERIODS
|
Объект не показывается ни на одном таймфрейме
|
OBJ_PERIOD_D1
|
L'objet se dessine sur les graphiques de jour
|
OBJ_PERIOD_H1
|
L'objet se dessine sur les graphiques de 1 heure
|
OBJ_PERIOD_H12
|
L'objet se dessine sur les graphiques de 12 heures
|
OBJ_PERIOD_H2
|
L'objet se dessine sur les graphiques de 2 heures
|
OBJ_PERIOD_H3
|
L'objet se dessine sur les graphiques de 3 heures
|
OBJ_PERIOD_H4
|
L'objet se dessine sur les graphiques de 4 heures
|
OBJ_PERIOD_H6
|
L'objet se dessine sur les graphiques de 6 heures
|
OBJ_PERIOD_H8
|
L'objet se dessine sur les graphiques de 8 heures
|
OBJ_PERIOD_M1
|
L'objet se dessine sur les graphiques de 1 minutes
|
OBJ_PERIOD_M10
|
L'objet se dessine sur les graphiques de 10 minutes
|
OBJ_PERIOD_M12
|
L'objet se dessine sur les graphiques de 12 minutes
|
OBJ_PERIOD_M15
|
L'objet se dessine sur les graphiques de 15 minutes
|
OBJ_PERIOD_M2
|
L'objet se dessine sur les graphiques de 2 minutes
|
OBJ_PERIOD_M20
|
L'objet se dessine sur les graphiques de 20 minutes
|
OBJ_PERIOD_M3
|
L'objet se dessine sur les graphiques de 3 minutes
|
OBJ_PERIOD_M30
|
L'objet se dessine sur les graphiques de 30 minutes
|
OBJ_PERIOD_M4
|
L'objet se dessine sur les graphiques de 4 minutes
|
OBJ_PERIOD_M5
|
L'objet se dessine sur les graphiques de 5 minutes
|
OBJ_PERIOD_M6
|
L'objet se dessine sur les graphiques de 6 minutes
|
OBJ_PERIOD_MN1
|
L'objet se dessine sur les graphiques des mois
|
OBJ_PERIOD_W1
|
L'objet se dessine sur les graphiques d'une semaine
|
La fourche d'Andrews
|
Le rectangle
|
L'objet "Marque rectangulaire" pour la création et la présentation de l'interface d'utilisateur graphique.
|
Le canale de la régression linéaire
|
Le canal de l' écart type
|
L'objet "Le texte"
|
La ligne de Tendance
|
La ligne de tendance par l'angle
|
Le triangle
|
La ligne verticale
|
OBJPROP_ALIGN
|
L'alignement du texte à l'horizontale dans l'objet "Champ de l'entrée" (OBJ_EDIT)
|
OBJPROP_ANCHOR
|
La position du point du rattachement de l'objet graphique
|
OBJPROP_ANGLE
|
L'angle. Pour les objets créés du programme avec l'angle qui ne pas encore spécifié, la valeur est égale à EMPTY_VALUE
|
OBJPROP_ARROWCODE
|
Le code de la flèche pour l'objet "La flèche"
|
OBJPROP_BACK
|
L'objet à l'arrière-plan
|
OBJPROP_BGCOLOR
|
La couleur du fond pour OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL
|
OBJPROP_BMPFILE
|
Le nom du fichier BMP pour l'objet "Une balise graphique". Voir aussi Ressources
|
OBJPROP_BORDER_COLOR
|
La couleur du cadre pour l'objet OBJ_EDIT et OBJ_BUTTON
|
OBJPROP_BORDER_TYPE
|
Le type du cadre pour l'objet "Le cadre rectangulaire"
|
OBJPROP_CHART_ID
|
L'identificateur de l'objet "Graphique" (OBJ_CHART). Permet de travailler avec les propriétés de cet objet comme avec le graphique ordinaire à l'aide des fonctions du paragraphe Les opérations avec les graphiques, mais il y a certains exceptions.
|
OBJPROP_CHART_SCALE
|
L'échelle pour l'objet "le graphique"
|
OBJPROP_COLOR
|
La couleur
|
OBJPROP_CORNER
|
L'angle du graphique pour le rattachement de l'objet graphique
|
OBJPROP_CREATETIME
|
Le temps de la création de l'objet
|
OBJPROP_DATE_SCALE
|
Affichage de l'échelle du temps pour l'objet "Graphique"
|
OBJPROP_DEGREE
|
Le niveau du marquage d'onde d'Elliott
|
OBJPROP_DEVIATION
|
La déviation pour le canal de la déviation standard
|
OBJPROP_DIRECTION
|
La tendance de l'objet de Gann
|
OBJPROP_DRAWLINES
|
L'affichage des lignes pour le marquage d'onde d'Elliott
|
OBJPROP_ELLIPSE
|
L'affichage de l'ellipse complète pour l'objet "l'Arc de Fibonacci" (OBJ_FIBOARC)
|
OBJPROP_FILL
|
Le remplissage d'un objet avec la couleur (pour OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION)
|
OBJPROP_FONT
|
La fonte
|
OBJPROP_FONTSIZE
|
La dimension de la fonte
|
OBJPROP_HIDDEN
|
L'interdiction de montrer le nom d'un objet graphique dans la liste des objets du menu du terminal "Graphiques" - "Objets" - "Liste des objets". La valeur true permet de cacher l'objet inutile pour l'utilisateur de la liste. Par défaut true est défini pour les objets, qui affichent les événements du calendrier, l'histoire du commerce, ainsi que pour les objets créés du programme. Pour voir tels objets graphiques et recevoir l'accès à leurs propriétés, il faut appuyer sur le bouton "Tout" dans la fenêtre "Liste des objets".
|
OBJPROP_LEVELCOLOR
|
La couleur de la ligne-niveau
|
OBJPROP_LEVELS
|
Le nombre de niveaux
|
OBJPROP_LEVELSTYLE
|
Le style de la ligne-niveau
|
OBJPROP_LEVELTEXT
|
La description du niveau
|
OBJPROP_LEVELVALUE
|
La valeur du niveau
|
OBJPROP_LEVELWIDTH
|
L'épaisseur de la ligne-niveau
|
OBJPROP_NAME
|
Le nom de l'objet
|
OBJPROP_PERIOD
|
La période pour l'objet "le graphique"
|
OBJPROP_PRICE
|
La coordonnée du prix
|
OBJPROP_PRICE_SCALE
|
Affichage de l'échelle de prix pour l'objet "Graphique"
|
OBJPROP_RAY
|
Une ligne verticale passe par toutes les fenêtres d'un graphique
|
OBJPROP_RAY_LEFT
|
Le rayon va à gauche
|
OBJPROP_RAY_RIGHT
|
Le rayon va à droite
|
OBJPROP_READONLY
|
La possibilité de l'édition du texte dans l'objet Edit
|
OBJPROP_SCALE
|
L'échelle (la propriété des objets de Gann et l'objet "les arcs de Fibonacci")
|
OBJPROP_SELECTABLE
|
L'accessibilité de l'objet
|
OBJPROP_SELECTED
|
L'objet est sélectionné
|
OBJPROP_STATE
|
L'état du bouton (est appuyé/est pressé)
|
OBJPROP_STYLE
|
Le style
|
OBJPROP_SYMBOL
|
Le caractère pour l'objet "le graphique"
|
OBJPROP_TEXT
|
La description de l'objet (le texte qui se trouve dans l'objet)
|
OBJPROP_TIME
|
La coordonnée du temps
|
OBJPROP_TIMEFRAMES
|
La visibilité de l'objet sur les temps trames
|
OBJPROP_TOOLTIP
|
Le texte de l'infobulle émergeante. Si la propriété n'est pas spécifiée, se montre l'infobulle automatiquement formée par le terminal. On peut désactiver l'infobulle, en définissant sa valeur "\ n" (saut de la ligne)
|
OBJPROP_TYPE
|
Le type de l'objet
|
OBJPROP_WIDTH
|
L'épaisseur de la ligne
|
OBJPROP_XDISTANCE
|
La distance en pixels selon l'axe X de l'angle du rattachement (см. примечание)
|
OBJPROP_XOFFSET
|
La coordonnée X de l'angle supérieur gauche du domaine rectangulaire de la visibilité dans les objets graphiques "Marque graphique" et "Dessin" (OBJ_BITMAP_LABEL et OBJ_BITMAP). La valeur est spécifiée en pixels par rapport à l'angle supérieur gauche de l'image initiale.
|
OBJPROP_XSIZE
|
La largeur de l'objet selon l'axe X en pixels. Est spécifiée pour les objets OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.
|
OBJPROP_YDISTANCE
|
La distance en pixels selon l'axe Y de l'angle du rattachement (см. примечание)
|
OBJPROP_YOFFSET
|
La coordonnée Y de l'angle supérieur gauche du domaine rectangulaire de la visibilité dans les objets graphiques "Marque graphique" et "Dessin" (OBJ_BITMAP_LABEL et OBJ_BITMAP). La valeur est spécifiée en pixels par rapport à l'angle supérieur gauche de l'image initiale.
|
OBJPROP_YSIZE
|
La hauteur de l'objet selon l'axe Y en pixels. Est spécifiée pour les objets OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.
|
OBJPROP_ZORDER
|
La priorité de l'objet graphique sur la réception de l'événement de clic de la souris sur le graphique (CHARTEVENT_CLICK). Par défaut la valeur est égal au zéro à la création, mais la priorité peut être augmentée en cas de nécessité. En appliquant des objets un sur un autre, seulement un objet avec la plus haute priorité recevra l'événement CHARTEVENT_CLICK.
|
ORDER_COMMENT
|
Le commentaire
|
ORDER_FILLING_FOK
|
Cette politique de l'exécution signifie que l'ordre peut être exceptionnellement exécuté dans le volume indiqué. Si au marché au moment donné il n'y a pas de volume suffisant de l'instrument financier, l'ordre ne sera pas exécuté. Le volume nécessaire peut être fait de quelques propositions accessibles au moment donné sur le marché.
|
ORDER_FILLING_IOC
|
Signifie l'accord de passer le marché par le volume au maximum accessible sur le marché indiqué à l'ordre. En cas d'impossibilité de l'exécution complète l'ordre sera exécuté sur le volume accessible, et le volume non exécuté de l'ordre sera annulé.
|
ORDER_FILLING_RETURN
|
Ce mode est utilisé pour les ordres de marché(ORDER_TYPE_BUY et ORDER_TYPE_SELL), limites et de stop de limite (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT et ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) et seulement en modes "Exécution selon le marché" et "Exécution de bourse". En cas de l'exécution partielle l'ordre de marché ou limité avec le volume résiduel n'est pas remis et continue de fonctionner.
Un ordre correspondant limité ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT avec le type de l'exécution ORDER_FILLING_RETURN sera créé à l'activation pour les ordres ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT et ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT.
|
ORDER_MAGIC
|
L'identificateur de l'expert exposant l'ordre (est destiné pour que chaque expert expose le numéro personnel unique)
|
ORDER_POSITION_ID
|
L'identificateur de la position, qui est mis sur l'ordre à son exécution. Chaque ordre exécuté engendre le marché, qui ouvreune nouvelle postion ou change la position déjà existante. L'identificateur de cette position s'établit à l'ordre exécuté à ce moment.
|
ORDER_PRICE_CURRENT
|
Le prix actuel selon le symbole de l'ordre
|
ORDER_PRICE_OPEN
|
Le prix indiqué dans l'ordre
|
ORDER_PRICE_STOPLIMIT
|
Le prix de l'organisation de l'ordre à cours limité au fonctionnement de l'ordre StopLimit
|
ORDER_SL
|
Le niveau Stop Loss
|
ORDER_STATE
|
Le statut de l'ordre
|
ORDER_STATE_CANCELED
|
L'ordre est retiré par le client
|
ORDER_STATE_EXPIRED
|
L'ordre est retiré à l'expiration du terme ses actions
|
ORDER_STATE_FILLED
|
L'ordre a été exécuté complètement
|
ORDER_STATE_PARTIAL
|
L'ordre a été exécuté partiellement
|
ORDER_STATE_PLACED
|
L'ordre est accepté
|
ORDER_STATE_REJECTED
|
L'ordre est rejeté
|
ORDER_STATE_REQUEST_ADD
|
L'ordre dans l'état de l'enregistrement (l'exposition au système commercial)
|
ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL
|
L'ordre dans l'état de la suppression (la suppression du système commercial)
|
ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY
|
L'ordre dans l'état de la modification (le changement de ses paramètres)
|
ORDER_STATE_STARTED
|
L'ordre est contrôlé sur la convenance, mais n'est pas encore accepté par le broker
|
ORDER_SYMBOL
|
Le symbole, selon lequel on expose l'ordre
|
ORDER_TIME_DAY
|
L'ordre fonctionnera seulement pendant le jour commercial courant
|
ORDER_TIME_DONE
|
Le temps de l'exécution ou le retrait de l'ordre
|
ORDER_TIME_DONE_MSC
|
Le temps de l'exécution/du retrait de l'ordre en millisecondes depuis le 01.01.1970
|
ORDER_TIME_EXPIRATION
|
Le temps de l'expiration de l'ordre
|
ORDER_TIME_GTC
|
L'ordre se trouve au tour jusqu'à ce qu'il soit retiré
|
ORDER_TIME_SETUP
|
Le temps de l'organisation de l'ordre
|
ORDER_TIME_SETUP_MSC
|
Le temps de l'établissement de l'ordre pour l'exécution en millisecondes depuis le 01.01.1970
|
ORDER_TIME_SPECIFIED
|
L'ordre fonctionnera jusqu'à la date de l'expiration
|
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY
|
L'ordre sera valable jusqu'à 23:59:59 du jour indiqué. Si ce temps ne tombe pas sur la session commerciale, l'expiration se produira au temps commercial immédiat.
|
ORDER_TP
|
Le niveau Take Profit
|
ORDER_TYPE
|
Le type de l'ordre
|
ORDER_TYPE_BUY
|
L'ordre de marché sur l'achat
|
ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
|
L'ordre remis Buy Limit
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP
|
L'ordre remis Buy Stop
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT
|
Pour l'obtention du prix de l'ordre se présente l'ordre remis Buy Limit au prix de StopLimit
|
ORDER_TYPE_FILLING
|
Le type de l'exécution selon le reste
|
ORDER_TYPE_SELL
|
L'ordre de marché sur la vente
|
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
|
L'ordre remis Sell Limit
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP
|
L'ordre remis Sell Stop
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT
|
Pour l'obtention du prix de l'ordre se présente l'ordre remis Sell Limit au prix de StopLimit
|
ORDER_TYPE_TIME
|
Le temps de la vie de l'ordre
|
ORDER_VOLUME_CURRENT
|
Le volume non exécuté
|
ORDER_VOLUME_INITIAL
|
Le volume initial à l'organisation de l'ordre
|
PERIOD_CURRENT
|
Période actuelle
|
PERIOD_D1
|
1 jour
|
PERIOD_H1
|
1 heure
|
PERIOD_H12
|
12 heures
|
PERIOD_H2
|
2 heures
|
PERIOD_H3
|
3 heures
|
PERIOD_H4
|
4 heures
|
PERIOD_H6
|
6 heures
|
PERIOD_H8
|
8 heures
|
PERIOD_M1
|
1 minute
|
PERIOD_M10
|
10 minutes
|
PERIOD_M12
|
12 minutes
|
PERIOD_M15
|
15 minutes
|
PERIOD_M2
|
2 minutes
|
PERIOD_M20
|
20 minutes
|
PERIOD_M3
|
3 minutes
|
PERIOD_M30
|
30 minutes
|
PERIOD_M4
|
4 minutes
|
PERIOD_M5
|
5 minutes
|
PERIOD_M6
|
6 minutes
|
PERIOD_MN1
|
1 mois
|
PERIOD_W1
|
1 semaine
|
PLOT_ARROW
|
Le code de la flèche pour le style DRAW_ARROW
|
PLOT_ARROW_SHIFT
|
Le décalage des flèches selon la verticale pour le style DRAW_ARROW
|
PLOT_COLOR_INDEXES
|
Le nombre de couleurs
|
PLOT_DRAW_BEGIN
|
Le nombre de barres initialles sans dessin et les valeurs dans DataWindow
|
PLOT_DRAW_TYPE
|
Le type de la construction graphique
|
PLOT_EMPTY_VALUE
|
Une valeur vide pour la construction, pour laquelle il n'y a aucun dessin
|
PLOT_LABEL
|
Le nom de la série d'indicateur graphique pour l'affichage dans la fenêtre DataWindow. Pour les styles complexes graphiques demandant pour l'affichage quelques tampons d'indicateur, on peut spécifier les noms pour chaque tampon en utilisant comme délimiteur ";". L'exemple du code est dans DRAW_CANDLES
|
PLOT_LINE_COLOR
|
L'index du tampon qui contient la couleur du dessin
|
PLOT_LINE_STYLE
|
Le style de la ligne du dessin
|
PLOT_LINE_WIDTH
|
L'épaisseur de la ligne du dessin
|
PLOT_SHIFT
|
Le décalage de la construction graphique de l'indicateur selon l'axe du temps dans les barres
|
PLOT_SHOW_DATA
|
Le critère de l'affichage des valeurs de la construction dans la fenêtre DataWindow
|
PLUSDI_LINE
|
La ligne +DI
|
POINTER_AUTOMATIC
|
L'indicateur de n'importe quel objet créé automatiquement (sans utilisation new())
|
POINTER_DYNAMIC
|
L'indicateur de l'objet créé par l'opérateur new
|
POINTER_INVALID
|
L'indicateur incorrect
|
POSITION_COMMENT
|
Le commentaire sur la position
|
POSITION_COMMISSION
|
La commission
|
POSITION_IDENTIFIER
|
L'identificateur de la position est un nombre unique, qui est assigné à chaque position ouverte à nouveau, et ne change pas pendant toute sa vie. Le virement de la position ne change pas l'identificateur de la position.
|
POSITION_MAGIC
|
Magic number pour la position (regardes ORDER_MAGIC)
|
POSITION_PRICE_CURRENT
|
La valeur présente selon le symbole
|
POSITION_PRICE_OPEN
|
Le prix de la position
|
POSITION_PROFIT
|
Un profit courant
|
POSITION_SL
|
Le niveau Stop Loss pour une position ouverte
|
POSITION_SWAP
|
Le swap accumulé
|
POSITION_SYMBOL
|
Le symbole selon lequel la position est ouverte
|
POSITION_TIME
|
Le temps de l'ouverture de la position
|
POSITION_TIME_MSC
|
Le temps de l'ouverture de la position en millisecondes depuis le 01.01.1970
|
POSITION_TIME_UPDATE
|
Le temps du changement de la position en millisecondes depuis le 01.01.1970
|
POSITION_TIME_UPDATE_MSC
|
Le temps du changement de la position en millisecondes depuis le 01.01.1970
|
POSITION_TP
|
Le niveau Take Profit pour une position ouverte
|
POSITION_TYPE
|
Le type de la position
|
POSITION_TYPE_BUY
|
L'achat
|
POSITION_TYPE_SELL
|
La vente
|
POSITION_VOLUME
|
Le volume de la position
|
PRICE_CLOSE
|
Le prix de la clôture
|
PRICE_HIGH
|
Le prix maximum pour la période
|
PRICE_LOW
|
Le prix minimum pour la période
|
PRICE_MEDIAN
|
Le prix moyen, (high+low)/2
|
PRICE_OPEN
|
Le prix de l'ouverture
|
PRICE_TYPICAL
|
Le prix typique, (high+low+close)/3
|
PRICE_WEIGHTED
|
Le prix moyen pondéré, (high+low+close+close)/4
|
PROGRAM_EXPERT
|
L'expert
|
PROGRAM_INDICATOR
|
L'indicateur
|
PROGRAM_SCRIPT
|
Le script
|
REASON_ACCOUNT
|
Un autre compte a été activé ou la reconnexion vers le serveur commercial est produite à la suite de changements dans les paramètres du compte
|
REASON_CHARTCHANGE
|
Le caractère ou la période du graphique était changé
|
REASON_CHARTCLOSE
|
Le graphique est fermé
|
REASON_CLOSE
|
Le terminal a été fermé
|
REASON_INITFAILED
|
Cette valeur signifit que OnInit() a rendu la valeur non nulle
|
REASON_PARAMETERS
|
Les paramètres d'entrée étaient changés par l'utilisateur
|
REASON_PROGRAM
|
L'expert a cessé le travail, ayant provoqué la fonction ExpertRemove()
|
REASON_RECOMPILE
|
Le programme a été recompilé
|
REASON_REMOVE
|
Le programme est supprimé du graphique
|
REASON_TEMPLATE
|
Un autre modèle du graphique a été appliqué
|
SATURDAY
|
Samedi
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
SEEK_CUR
|
La position courante de l'indicateur de fichier
|
SEEK_END
|
La fin du fichier
|
SEEK_SET
|
Le début du fichier
|
SENKOUSPANA_LINE
|
La ligne Senkou Span A
|
SENKOUSPANB_LINE
|
La ligne Senkou Span B
|
SERIES_BARS_COUNT
|
Le nombre de barres selon le symbole-la période pour ce moment
|
SERIES_FIRSTDATE
|
La première date pour le symbole-la période pour le moment actuel
|
SERIES_LASTBAR_DATE
|
Le temps de l'ouverture de la dernière barre selon le caractère-période
|
SERIES_SERVER_FIRSTDATE
|
La première date à l'histoire selon le symbole sur le serveur indépendamment de la période
|
SERIES_SYNCHRONIZED
|
Признак синхронизированности данных по символу/периоду на данный момент
|
SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE
|
La première date à l'histoire selon le symbole dans le terminal de client indépendamment de la période
|
SHORT_MAX
|
La valeur maximale, qui peut être présentée par le type short
|
SHORT_MIN
|
La valeur minimale, qui peut être présentée par le type short
|
SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN
|
Логин автора сигнала
|
SIGNAL_BASE_BALANCE
|
Баланс счета
|
SIGNAL_BASE_BROKER
|
Наименование брокера (компании)
|
SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER
|
Сервер брокера
|
SIGNAL_BASE_CURRENCY
|
Валюта счета сигнала
|
SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED
|
Дата публикации сигнала (когда стал доступен для подписки)
|
SIGNAL_BASE_DATE_STARTED
|
Дата начала мониторинга сигнала
|
SIGNAL_BASE_EQUITY
|
Средства на счете
|
SIGNAL_BASE_GAIN
|
Прирост счета в процентах
|
SIGNAL_BASE_ID
|
ID сигнала
|
SIGNAL_BASE_LEVERAGE
|
Плечо торгового счета
|
SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN
|
Максимальная просадка
|
SIGNAL_BASE_NAME
|
Имя сигнала
|
SIGNAL_BASE_PIPS
|
Результат торговли в пипсах
|
SIGNAL_BASE_PRICE
|
Цена подписки на сигнал
|
SIGNAL_BASE_RATING
|
Позиция в рейтинге сигналов
|
SIGNAL_BASE_ROI
|
Значение ROI (Return on Investment) сигнала в %
|
SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS
|
Количество подписчиков
|
SIGNAL_BASE_TRADE_MODE
|
Тип счета (0-реальный счет, 1-демо-счет, 2-конкурсный счет)
|
SIGNAL_BASE_TRADES
|
Количество трейдов
|
SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED
|
Флаг разрешения синхронизации без показа диалога подтверждения
|
SIGNAL_INFO_COPY_SLTP
|
Флаг копирования Stop Loss и Take Profit
|
SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT
|
Ограничения по депозиту (в %)
|
SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT
|
Процент для конвертации объема сделки
|
SIGNAL_INFO_ID
|
id сигнала, r/o
|
SIGNAL_INFO_NAME
|
Имя сигнала, r/o
|
SIGNAL_INFO_SLIPPAGE
|
Величина проскальзывания, с которым выставляются рыночные ордера при синхронизации позиций и копировании сделок
|
SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED
|
Флаг разрешения на копирование сделок по подписке
|
SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE
|
Флаг согласия с условиями использования сервиса "Сигналы", r/o
|
SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT
|
Значение ограничения по средствам для сигнала, r/o
|
SIGNAL_LINE
|
La ligne de signal
|
STAT_BALANCE_DD
|
Un prélèvement maximal de la balance en moyens monétaires. En train du commerce la balance peut éprouver la multitude de prélèvements, il faut prendre la plus grande signification.
|
STAT_BALANCE_DD_RELATIVE
|
Le prélèvement de la balance en moyens monétaires, qui a été fixé au moment du prélèvement maximal de la balance en pourcentage (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).
|
STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT
|
Un prélèvement maximal de la balance en pourcentage. En train du commerce la balance peut éprouver la multitude de prélèvements, on fixe une valeur relative en pourcentage et une valeur absolue monétaire pour chaque prélèvement. Rend la plus grande valeur
|
STAT_BALANCEDD_PERCENT
|
Le prélèvement de la balance en pourcentage, qui a été fixé au moment du prélèvement maximal de la balance en moyens monétaires (STAT_BALANCE_DD).
|
STAT_BALANCEMIN
|
La valeur minimale de la balance
|
STAT_CONLOSSMAX
|
Une perte maximale au héritage des trades déficitaires. La valeur est moins ou égal au zéro
|
STAT_CONLOSSMAX_TRADES
|
Le nombre de trades qui ont forméSTAT_CONLOSSMAX (une perte maximale au héritage des trades déficitaires)
|
STAT_CONPROFITMAX
|
Un bénéfice maximal dans la plus grande valeur parmi toutes les trades profitables. La valeur est plus ou égal au zéro
|
STAT_CONPROFITMAX_TRADES
|
Le nombre de trades qui ont forméSTAT_CONPROFITMAX (un bénéfice maximal au héritage des trades profitables)
|
STAT_CUSTOM_ONTESTER
|
La valeur du critère calculé d'utilisateur de l'optimisation rendu par la fonctionOnTester()
|
STAT_DEALS
|
Le nombre de marchés faits
|
STAT_EQUITY_DD
|
Un prélèvement maximal des moyens en moyens monétaires. En train du commerce les moyens peuvent éprouver la multitude de prélèvements, il faut prendre la plus grande signification.
|
STAT_EQUITY_DD_RELATIVE
|
Le prélèvement des moyens en moyens monétaires, qui a été fixé au moment du prélèvement maximal des moyens en pourcentage (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).
|
STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT
|
Un prélèvement maximal des moyens en pourcentage. En train du commerce les moyens peuvent éprouver la multitude de prélèvements, dont on fixe une valeur relative du prélèvement en porcentage. Rend la plus grande valeur
|
STAT_EQUITYDD_PERCENT
|
>Le prélèvement des moyens en pourcentage, qui a été fixé au moment du prélèvement maximal des moyens en moyens monétaires (STAT_EQUITY_DD).
|
STAT_EQUITYMIN
|
La valeur minimale des moyens propres
|
STAT_EXPECTED_PAYOFF
|
L'attente mathématique du gain
|
STAT_GROSS_LOSS
|
Une perte totale, la somme de tous les trades déficitaires (négatifs). La valeur est moins ou égal au zéro
|
STAT_GROSS_PROFIT
|
Le bénéfice total, la somme de tous les trades profitables (positifs). La valeur est plus ou égal au zéro
|
STAT_INITIAL_DEPOSIT
|
La valeur du dépôt initial
|
STAT_LONG_TRADES
|
Les trades longues
|
STAT_LOSS_TRADES
|
Les trades déficitaires
|
STAT_LOSSTRADES_AVGCON
|
Une moyenne longueur de la série déficitaire des trades
|
STAT_MAX_CONLOSS_TRADES
|
Le nombre de trades dans la plus longue série de trades déficitairesSTAT_MAX_CONLOSSES
|
STAT_MAX_CONLOSSES
|
La perte totale dans une plus longue série des trades déficitaires
|
STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES
|
Le nombre de trades dans la plus longue série des trades profitablesSTAT_MAX_CONWINS
|
STAT_MAX_CONWINS
|
Le bénéfice total dans la plus longue série des trades profitables
|
STAT_MAX_LOSSTRADE
|
Une perte maximale - la valeur la plus petite parmi tous les trades déficitaires. La valeur est moins ou égal au zéro
|
STAT_MAX_PROFITTRADE
|
Un bénéfice maximal — la plus grande valeur parmi tous les trades profitables. La valeur est plus ou égal au zéro
|
STAT_MIN_MARGINLEVEL
|
La valeur minimale atteinte du niveau de la marge
|
STAT_PROFIT
|
Le bénéfice net après le test, la somme STAT_GROSS_PROFIT et STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS est toujours moins ou égal au zéro)
|
STAT_PROFIT_FACTOR
|
La rentabilité — le rapportSTAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Si STAT_GROSS_LOSS=0, la rentabilité prend la valeurDBL_MAX
|
STAT_PROFIT_LONGTRADES
|
Les trades longues profitables
|
STAT_PROFIT_SHORTTRADES
|
Les trades courts profitables
|
STAT_PROFIT_TRADES
|
Les trades profitables
|
STAT_PROFITTRADES_AVGCON
|
Une moyenne longueur de la série profitable des trades
|
STAT_RECOVERY_FACTOR
|
Le facteur de la restitution — le rapportSTAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD
|
STAT_SHARPE_RATIO
|
Le coefficient de Scharp
|
STAT_SHORT_TRADES
|
Les trades courts
|
STAT_TRADES
|
Le nombre de trades
|
STAT_WITHDRAWAL
|
Le nombre de moyens déduits du compte
|
STO_CLOSECLOSE
|
La construction aux prix Close/Close
|
STO_LOWHIGH
|
La construction aux prix Low/High
|
STYLE_DASH
|
La ligne interrompue
|
STYLE_DASHDOT
|
La barre- la ligne pointillée
|
STYLE_DASHDOTDOT
|
La barre- deux points
|
STYLE_DOT
|
La ligne pointillée
|
STYLE_SOLID
|
La ligne continue
|
SUNDAY
|
Dimanche
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
SYMBOL_ASK
|
Ask - une meilleure proposition pour l'achat
|
SYMBOL_ASKHIGH
|
Ask maximum par jour
|
SYMBOL_ASKLOW
|
Ask minimum par jour
|
SYMBOL_BANK
|
La source de la cotation en cours
|
SYMBOL_BASIS
|
Имя базового актива для производного инструмента
|
SYMBOL_BID
|
Bid - une meilleure proposition pour la vente
|
SYMBOL_BIDHIGH
|
Bid maximum par jour
|
SYMBOL_BIDLOW
|
Bid minimum par jour
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
|
CFD mode — le calcul du gage et du profit pour CFD
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
|
CFD index mode — le calcul du gage et du profit pour CFD par les index
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
|
CFD Leverage mode — le calcul du gage et du profit pour CFD au commerce d'effet de levier
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES
|
Futures mode — le calcul de la garantie et des bénéfices pour la commerce des contrats à terme sur la bourse
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
|
FORTS Futures mode — le calcul de la garantie et des bénéfices pour la commerce des contrats à terme sur FORTS.
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS
|
Exchange mode — le calcul de la garantie et des bénéfices pour la commerce des papiers monétaires sur la bourse
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
|
Forex mode — le calcul du profit et la marge pour Forex
|
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
|
Futures mode — le calcul du gage et du profit pour les futures
|
SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL
|
Collateral mode - a symbol is used as a non-tradable asset on a trading account.
|
SYMBOL_CURRENCY_BASE
|
La devise de base de l'instrument
|
SYMBOL_CURRENCY_MARGIN
|
La devise des moyens hypothécaires
|
SYMBOL_CURRENCY_PROFIT
|
La devise du bénéfice
|
SYMBOL_DESCRIPTION
|
La description de ligne du caractère
|
SYMBOL_DIGITS
|
Le nombre de signes après la virgule
|
SYMBOL_EXPIRATION_DAY
|
L'ordre est valable jusqu'à la fin du jour
|
SYMBOL_EXPIRATION_GTC
|
L'ordre est valable sans limitation par le temps jusqu'à son annulation évidente
|
SYMBOL_EXPIRATION_MODE
|
Les drapeaux des modes permis de l'expiration de l'ordre
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED
|
Le délai de l'expiration est indiqué dans l'ordre
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY
|
Le jour de l'expiration est indiqué dans l'ordre
|
SYMBOL_EXPIRATION_TIME
|
La date de l'achèvement des enchères selon l'instrument (d'habitude il est utilisé pour les contrats à terme)
|
SYMBOL_FILLING_FOK
|
Cette politique de l'exécution signifie que l'ordre peut être exceptionnellement exécuté dans le volume indiqué. Si au marché au moment donné il n'y a pas de volume suffisant de l'instrument financier, l'ordre ne sera pas exécuté. Le volume nécessaire peut être fait de quelques propositions accessibles au moment donné sur le marché.
|
SYMBOL_FILLING_IOC
|
Dans ce cas le trader accepte de passer le marché par le volume au maximum accessible sur le marché dans la limite du volume indiqué dans l'ordre. En cas d'impossibilité de l'exécution complète l'ordre sera exécuté sur le volume accessible, et le volume non exécuté de l'ordre sera annulé. La possibilité de l'utilisation des ordres IOC est définie sur le serveur commercial.
|
SYMBOL_FILLING_MODE
|
Les drapeaux des modes permis du remplissage de l'ordre
|
SYMBOL_ISIN
|
Le nom du symbole commercial dans le système des codes internationaux identificatoires des valeurs mobilières– ISIN (International Securities Identification Number). Le numéro international d'identification de la valeur mobilière - c'est un code alphanumérique à 12 chiffres qui identifie la valeur mobilière absolument. La présence de la propriété donnée du symbole est définie au côté du serveur commercial.
|
SYMBOL_LAST
|
Prix de la dernière affaire
|
SYMBOL_LASTHIGH
|
Last maximum par jour
|
SYMBOL_LASTLOW
|
Last minimum par jour
|
SYMBOL_MARGIN_INITIAL
|
La marge initiale (initiante) désigne le montant des moyens nécessaires hypothécaires en devise de marge pour l'ouverture de la position par le volume qui correspond à un lot. Elle est utilisée au contrôle des moyens du client à l'entrée au marché.
|
SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
|
Le marge de maintenance selon l'instrument. En cas si elle est spécifiée — on indique le montant de la marge en devise de marge de l'instrument qui est retenue d'un lot. Elle est utilisé au contrôle des moyens du client au changement de l'état du compte du client. Si la marge de maintenance est égale au 0, on utilise la marge initiale.
|
SYMBOL_OPTION_MODE
|
Тип опциона
|
SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN
|
Европейский тип опциона — может быть погашен только в указанную дату (дата истечения срока, дата исполнения, дата погашения)
|
SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN
|
Американский тип опциона — может быть погашен в любой день до истечения срока опциона. Для такого типа задаётся период, в течение которого покупатель может исполнить данный опцион
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT
|
Право опциона (Call/Put)
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL
|
Опцион, дающий право купить актив по фиксированной цене
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT
|
Опцион, дающий право продать актив по фиксированной цене
|
SYMBOL_OPTION_STRIKE
|
Цена исполнения опциона. Это цена, по которой покупатель опциона может купить (при опционе Call) или продать (при опционе Put) базовый актив, а продавец опциона соответственно обязан продать или купить соответствующее количество базового актива.
|
SYMBOL_ORDER_LIMIT
|
Les ordres limites sont permis (Buy Limit et Sell Limit)
|
SYMBOL_ORDER_MARKET
|
Les ordres de marché sont permis (Buy et Sell)
|
SYMBOL_ORDER_MODE
|
Les drapeaux des types permis de l'ordre
|
SYMBOL_ORDER_SL
|
L'établissement de Stop Loss est permis
|
SYMBOL_ORDER_STOP
|
Les ordres stop sont permis (Buy Stop et Sell Stop)
|
SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT
|
Les ordres stop limites sont permis (Buy Stop Limit et Sell Stop Limit)
|
SYMBOL_ORDER_TP
|
L'établissement de Take Profit est permis
|
SYMBOL_PATH
|
Le chemin dans l'arbre des caractères
|
SYMBOL_POINT
|
La valeur de point de symbole
|
SYMBOL_SELECT
|
Le symbole est choisi dans Market Watch
|
SYMBOL_SESSION_AW
|
Le prix moyen pondéré de la session
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS
|
Le nombre total d'ordres à l'achat pour le moment
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
|
Le volume total des ordres à l'achat pour le moment
|
SYMBOL_SESSION_CLOSE
|
Le prix de la clôture de la session
|
SYMBOL_SESSION_DEALS
|
Le nombre de marchés dans la session courante
|
SYMBOL_SESSION_INTEREST
|
Le volume total des positions ouvertes
|
SYMBOL_SESSION_OPEN
|
Le prix de l'ouverture de la session
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
|
La valeur au maximum admissible du prix de la session
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
|
La valeur au minimum admissible du prix de la session
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
|
Le prix de la livraison à la session courante
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS
|
Le nombre total d'ordres à la vente pour le moment
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
|
Le volume total des ordres à la vente pour le moment
|
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
|
Le chiffre d'affaires total des marchés à la session courante
|
SYMBOL_SESSION_VOLUME
|
Le volume total des marchés à la session courante
|
SYMBOL_SPREAD
|
La valeur de spread dans les points
|
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
|
L'indication du spread flottant
|
SYMBOL_START_TIME
|
La date du commencement des enchères selon l'instrument (d'habitude il est utilisé pour les contrats à terme)
|
SYMBOL_SWAP_LONG
|
La valeur de swap à l'achat
|
SYMBOL_SWAP_MODE
|
Le modèle de calcul de swap
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT
|
Les swaps sont calculés dans l'argent en devise du dépôt du client
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN
|
Les swaps sont calculés dans l'argent en devise de marge du symbole
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL
|
Les swaps sont calculés dans l'argent en devise de base du symbole
|
SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED
|
Pas de swap
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT
|
Les swaps sont calculés dans les pour-cent annuels du prix de l'instrument au moment du calcul du swap (le mode bancaire — 360 jours en année)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN
|
Les swaps sont calculés dans les pour-cent annuels du prix de la position de l'ouverture selon le symbole (le mode bancaire — 360 jours en année)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS
|
Les swaps sont calculés dans les points
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID
|
Les swaps sont calculés par l'ouverture répétée de la position. A la fin du jour commercial la position se ferme forcément. Le lendemain la position s'ouvre de nouveau selon le prix courant Bid +/- le nombre indiqué de points (dans les paramètres SYMBOL_SWAP_LONG et SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT
|
Les swaps sont calculés par l'ouverture répétée de la position. A la fin du jour commercial la position se ferme forcément. Le lendemain la position de l'ouverture répétée selon le prix de la clôture + / - le nombre indiqué de points (dans les paramètres SYMBOL_SWAP_LONG et SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS
|
Le jour de la semaine pour le calcul de swap triple
|
SYMBOL_SWAP_SHORT
|
La valeur de swap à la vente
|
SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH
|
Le nombre maximal des demandes montrées au profondeur de marché. Pour les instruments qui n'ont pas de tour des demandes, la valeur est égal au 0
|
SYMBOL_TIME
|
Le temps de la dernière cotation
|
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
|
La mode de calcul des prix de contrat
|
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE
|
Le montant du contrat commercial
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
L'exécution boursière
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
Le commerce sur prix de courant
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
L'exécution des ordres selon le marché
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
Le commerce sur la demande
|
SYMBOL_TRADE_EXEMODE
|
La mode d'exécution d'affaire
|
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
|
La distance pour bloquer des opérations commerciales (dans les points)
|
SYMBOL_TRADE_MODE
|
Le type d'exécution d'ordre
|
SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY
|
On permet seulement les opérations de la clôture des positions
|
SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED
|
Le commerce selon le symbole est interdit
|
SYMBOL_TRADE_MODE_FULL
|
Il n'y a pas de limitations sur les transactions commerciales
|
SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY
|
On permet seulement les achats
|
SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY
|
On permet seulement les ventes
|
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
|
L'alinéa minimal dans les points du prix courant de la clôture pour l'installation des ordres Stop
|
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
|
Le changement minimal du prix
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE
|
La valeur SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
|
Le coût calculé du tick pour la position déficitaire
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
Le coût calculé du tick pour la position profitable
|
SYMBOL_VOLUME
|
Le volume - le volume dans le dernier marché
|
SYMBOL_VOLUME_LIMIT
|
Un volume cumulé au maximum admissible pour le symbole donné de la position ouverte et des ordres remis dans une direction (l'achat ou la vente). Par exemple, à la limitation aux 5 lots on peut avoir la position ouverte sur l'achat par le volume de 5 lots et exposer l'ordre remis Sell Limit par le volume de 5 lots. Mais on ne peut pas exposer l'ordre remis Buy Limit (puisque un volume cumulé dans une direction excédera la limitation) ou exposer Sell Limit par le volume plus de 5 lots.
|
SYMBOL_VOLUME_MAX
|
Le volume maximal pour une affaire
|
SYMBOL_VOLUME_MIN
|
Le volume minimal pour une affaire
|
SYMBOL_VOLUME_STEP
|
Un pas minimal du changement du volume pour une affaire
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH
|
Le volume maximum par jour
|
SYMBOL_VOLUMELOW
|
Le volume minimum par jour
|
TENKANSEN_LINE
|
La ligne Tenkan-sen
|
TERMINAL_BUILD
|
Le numéro de build du terminal lancé
|
TERMINAL_CODEPAGE
|
Le numéro de la page de code du langage est mis dans le terminal de client
|
TERMINAL_COMMONDATA_PATH
|
Le dossier commun pour tous les terminals de client, installés sur un ordinateur
|
TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT
|
Флаг наличия авторизационных данных MQL5.community в терминале
|
TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE
|
Баланс пользователя в MQL5.community
|
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION
|
Наличие подключения к MQL5.community
|
TERMINAL_COMPANY
|
Le nom de la compagnie
|
TERMINAL_CONNECTED
|
La présence de la connexion au serveur commercial
|
TERMINAL_CPU_CORES
|
Le nombre de processeurs dans le système
|
TERMINAL_DATA_PATH
|
Le dossier où se trouvent les données du terminal
|
TERMINAL_DISK_SPACE
|
La quantité d'espace disque libre pour le dossier MQL5\Files du terminal (agent) en Mb
|
TERMINAL_DLLS_ALLOWED
|
La permission de l'utilisation DLL
|
TERMINAL_EMAIL_ENABLED
|
La permission de l'expédition des lettres avec l'utilisation du serveur SMTP et le nom d'utilisateur, indiqué dans les réglages du terminal
|
TERMINAL_FTP_ENABLED
|
La permission de l'expédition des rapports par FTP sur le serveur indiqué pour le terminal indiqué dans les réglages du compte commercial
|
TERMINAL_LANGUAGE
|
Langage du terminal
|
TERMINAL_MAXBARS
|
Le nombre maximum des barres sur le graphique
|
TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE
|
La taille de la mémoire libre du procès du terminal (agent) en Mb
|
TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL
|
La taille de la mémoire physique dans le système, en Mb
|
TERMINAL_MEMORY_TOTAL
|
La taille de la mémoire disponible au procès du terminal (agent), en Mb
|
TERMINAL_MEMORY_USED
|
La taille de la mémoire utilisée par le terminal (agent) en Mb
|
TERMINAL_MQID
|
Флаг наличия MetaQuotes ID для отправки Push-уведомлений
|
TERMINAL_NAME
|
Le nom du terminal
|
TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED
|
Разрешение на отправку уведомлений на смартфон
|
TERMINAL_OPENCL_SUPPORT
|
La version de l' OpenCL soutenu dans l'aspect 0x00010002 = 1.2. "0" signifit, que OpenCL n'est pas soutenu
|
TERMINAL_PATH
|
Le dossier d'où le terminal a été démarré
|
TERMINAL_PING_LAST
|
La dernière valeur connue du ping au serveur de trading en micro-secondes. Une seconde équivaut à un million de micro-secondes.
|
TERMINAL_SCREEN_DPI
|
La résolution d'affichage de l'écran est mesurée en nombre de Points Par Pouce (PPP ou Dots Per Inch - DPI)
|
TERMINAL_TRADE_ALLOWED
|
TERMINAL_X64
|
Le critère "le terminal de 64 bits"
|
THURSDAY
|
Jeudi
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
TRADE_ACTION_DEAL
|
Placer l'ordre commercial pour l'exécution immédiate avec les paramètres indiqués (l'ordre du marché)
|
TRADE_ACTION_MODIFY
|
Modifiez les paramètres de l'ordre placé auparavant
|
TRADE_ACTION_PENDING
|
Placer l'ordre commercial pour l'exécution sous les conditions indiquées (l'ordre remis)
|
TRADE_ACTION_REMOVE
|
Supprimer l'ordrecommercial auparavant remis
|
TRADE_ACTION_SLTP
|
Changer les valeurs Stop Loss et Take Profit de la position ouverte
|
TRADE_RETCODE_CANCEL
|
La requête est annulé par un broker
|
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
|
L'autotrading est interdit par le terminal de client
|
TRADE_RETCODE_CONNECTION
|
Il n'y a pas de connection avec le serveur commercial.
|
TRADE_RETCODE_DONE
|
La requête est accomplie
|
TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL
|
La requête est partiellement accomplie
|
TRADE_RETCODE_ERROR
|
L'erreur de traitement de requête
|
TRADE_RETCODE_FROZEN
|
L'ordre ou la position se sont gelés
|
TRADE_RETCODE_INVALID
|
La requête incorrecte
|
TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION
|
La date incorrecte de l'expiration de l'ordre dans la requête
|
TRADE_RETCODE_INVALID_FILL
|
On indique le type non soutenu de l'exécution de l'ordre selon le reste
|
TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER
|
le type de l'ordreincorrecte ou interdit
|
TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE
|
Le prix incorrect dans la requête
|
TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS
|
Les Stops incorrects dans la requête
|
TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME
|
Le volume incorrect dans la requête
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS
|
La limite sur la quantité d'ordres remis est atteint
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME
|
La limite sur le volume des ordres et les positions pour le symbole donné est atteint
|
TRADE_RETCODE_LOCKED
|
La requête est bloquée pour le traitement
|
TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED
|
Le marché est fermé
|
TRADE_RETCODE_NO_CHANGES
|
Il n'y a pas de changements dans la requête
|
TRADE_RETCODE_NO_MONEY
|
Il n'y a pas de ressources suffisantes pour l'exécution de la requête
|
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
|
L'opération est permise seulement pour les comptes réels
|
TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED
|
L'état de l'ordre a changé
|
TRADE_RETCODE_PLACED
|
L'ordre a placé
|
TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED
|
La position avecPOSITION_IDENTIFIERindiquée est déjà fermée
|
TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED
|
Les prix ont changé
|
TRADE_RETCODE_PRICE_OFF
|
Les cotations pour le traitement de la requête manquent
|
TRADE_RETCODE_REJECT
|
La requête rejetée
|
TRADE_RETCODE_REQUOTE
|
La recitation
|
TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT
|
L'autotrading est interdit par le serveur
|
TRADE_RETCODE_TIMEOUT
|
La requête est supprimée à l'expiration du temps
|
TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS
|
Les requêtes trop fréquentes
|
TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED
|
Le commerce est interdit
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
|
L'ajout du marché dans l'histoire. Se réalise à la suite de l'exécution de l'ordre ou de la tenue des opérations avec la balance du compte.
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE
|
La suppression du marché de l'histoire. Les situations sont possibles, quand le marché auparavant exécuté est supprimé sur le serveur. Par exemple, le marché était supprimé dans le système (la bourse) extérieur commercial, où il était déduit par le broker.
|
TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE
|
Le changement du marché dans l'histoire. Les situations sont possibles, quand le marché auparavant exécuté se change sur le serveur. Par exemple, le marché était changé dans le système (la bourse) extérieur commercial, où il était déduit par le broker.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD
|
L'ajout de l'ordre dans l'histoire à la suite de l'exécution ou de la suppression.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE
|
La suppression de l'ordre de l'histoire des ordres. Ce type est prévu pour l'élargissement de la fonctionnalité sur le côté du serveur commercial.
|
TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE
|
Le changement de l'ordre qui se trouve dans l'histoire des ordres. Ce type est prévu pour l'élargissement de la fonctionnalité sur le côté du serveur commercial.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD
|
L'ajout d'un nouvel ordre ouvert.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE
|
La suppression de l'ordre de la liste des ouverts. L'ordre peut être supprimé des ouverts à la suite de l'exposition de la demande correspondante ou à la suite de l'exécution (du remplissage) et le transfert dans l'histoire.
|
TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE
|
Le changement de l'ordre ouvert. Non seulement les changements évidents du côté du terminal de client ou du serveur commercial se rapportent aux changements donnés, mais aussi le changement de son état à son exposition (par exemple, le passage de l'étatORDER_STATE_STARTED au ORDER_STATE_PLACED ou de ORDER_STATE_PLACED au ORDER_STATE_PARTIAL etc.).
|
TRADE_TRANSACTION_POSITION
|
Le changement de la position non lié à l'exécution du marché. Ce type de la transaction témoigne notamment de ce que la position était changée sur le côté du serveur commercial. Le volume, le prix de l'ouverture, ainsi que les niveaux Stop Loss et Take Profit peuvent être changés dans la position. L'information sur les changements est transmise dans la structure MqlTradeTransaction par le gestionnaire OnTradeTransaction. Le changement de la position (l'ajout, le changement ou la liquidation) à la suite de l'exécution du marché n'entraîne pas l'apparition de la transaction TRADE_TRANSACTION_POSITION.
|
TRADE_TRANSACTION_REQUEST
|
La notification que la demande commerciale est traitée par le serveur, et le résultat de son traitement est reçu. Pour les transaction de ce type dans la structureMqlTradeTransaction il faut analyser seulement un champ - type (le type de la transaction). Pour la réception de l'information supplémentaire il est nécessaire d'analyser les deuxièmes et troisièmes paramètres de la fonction OnTradeTransaction (request et result).
|
TUESDAY
|
Mardi
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
TYPE_BOOL
|
bool
|
TYPE_CHAR
|
char
|
TYPE_COLOR
|
color
|
TYPE_DATETIME
|
datetime
|
TYPE_DOUBLE
|
double
|
TYPE_FLOAT
|
float
|
TYPE_INT
|
int
|
TYPE_LONG
|
long
|
TYPE_SHORT
|
short
|
TYPE_STRING
|
string
|
TYPE_UCHAR
|
uchar
|
TYPE_UINT
|
uint
|
TYPE_ULONG
|
ulong
|
TYPE_USHORT
|
ushort
|
UCHAR_MAX
|
La valeur maximale, qui peut être présentée par le type uchar
|
UINT_MAX
|
La valeur maximale, qui peut être présentée par le type uint
|
ULONG_MAX
|
La valeur maximale, qui peut être présentée par le type ulong
|
UPPER_BAND
|
Une limite supérieure
|
UPPER_HISTOGRAM
|
L'histogramme supérieur
|
UPPER_LINE
|
Une ligne supérieure
|
USHORT_MAX
|
La valeur maximale, qui peut être présentée par le type ushort
|
VOLUME_REAL
|
Le volume commercial
|
VOLUME_TICK
|
Le volume de tick
|
WEDNESDAY
|
Mercredi
|
SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade
|
WHOLE_ARRAY
|
Signifie le nombre d'éléments restés jusqu'à la fin du tableau, c'est-à-dire, tout le tableau sera traité
|
WRONG_VALUE
|
La constante peut non évidemment être amenée au type de n'importe quelle énumération