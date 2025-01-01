DocumentationSections
Référence MQL5Liste des constantes MQL5 

Fonctions réseauList of MQL5 Constants

All MQL5 constants in alphabetical order.

Constante

Description

Использование

__DATE__

La date de la compilation du fichier sans l'heure (les heures, les minutes et les secondes sont égales 0)

Print

__DATETIME__

La date et le temps de la compilation du fichier

Print

__FILE__

Le nom du fichier courant compilé

Print

__FUNCSIG__

La signature de la fonction, dont dans le corps la macro est située. La sortie de la description complète de la fonction avec les types des paramètres dans le log peut être utile à l'identification des fonctions surchargées

Print

__FUNCTION__

Le nom de la fonction, dans le corps duquel se trouve la macro

Print

__LINE__

Le numéro de la ligne dans le code source, où se trouve la macro donnée

Print

__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__

Le numéro du build du compilateur

Print

__PATH__

Le chemin absolu vers le fichier compilé actuel

Print

ACCOUNT_ASSETS

Текущий размер активов на счёте

AccountInfoDouble

ACCOUNT_BALANCE

La balance du compte en devise du dépôt

AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED

Текущая сумма заблокированных комиссий по счёту

AccountInfoDouble

ACCOUNT_COMPANY

Le nom d'une compagnie qui sert le compte

AccountInfoString

ACCOUNT_CREDIT

Le montant du crédit accordé en devise du dépôt

AccountInfoDouble

ACCOUNT_CURRENCY

La devise du dépôt

AccountInfoString

ACCOUNT_EQUITY

La valeur des moyens propres sur le compte en devise du dépôt

AccountInfoDouble

ACCOUNT_LEVERAGE

Le montant de l'épaule accordée

AccountInfoInteger

ACCOUNT_LIABILITIES

Текущий размер обязательств на счёте

AccountInfoDouble

ACCOUNT_LIMIT_ORDERS

La quantité au maximum admissible d'ordres actifs remis

AccountInfoInteger

ACCOUNT_LOGIN

Le numéro de compte

AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN

Le montant des moyens réservés hypothécaires sur le compte en devise du dépôt

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_FREE

Le montant des moyens libres sur le compte en devise du dépôt, accessible pour l'ouverture de la position

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_INITIAL

Размер средств, зарезервированных на счёте, для обеспечения гарантийной суммы по всем отложенным ордерам

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_LEVEL

Le niveau des moyens hypothécaires sur le compte en pourcentage

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE

Размер средств, зарезервированных на счёте, для обеспечения минимальной суммы по всем открытым позициям

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL

Margin call level. Depending on the set ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE is expressed in percents or in the deposit currency. ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE s'exprime en pourcentage ou en devise du dépôt

AccountInfoDouble

ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE

Le mode de la spécification du niveau minimum admissible des moyens hypothécaires

AccountInfoInteger

ACCOUNT_MARGIN_SO_SO

Margin stop out level. Depending on the set ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE is expressed in percents or in the deposit currency. ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE s'exprime en pourcentage ou en devise du dépôt

AccountInfoDouble

ACCOUNT_NAME

Le nom du client

AccountInfoString

ACCOUNT_PROFIT

Le montant du bénéfice courant sur le compte en devise du dépôt

AccountInfoDouble

ACCOUNT_SERVER

Le nom du serveur commercial

AccountInfoString

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY

Le niveau est donné dans l'argent

AccountInfoInteger

ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT

Le niveau est donné en pourcentage

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_ALLOWED

Le commerce permis pour le compte courant

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_EXPERT

Le commerce permis pour l' expert

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE

Account trade mode

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST

Le compte de concours commercial

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO

Le compte commercial de démonstration

AccountInfoInteger

ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL

Le compte réel commercial

AccountInfoInteger

ALIGN_CENTER

L'alignement selon le centre (seulement pourl'objet "Champ de l'entrée")

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_LEFT

L'alignement selon une frontière gauche

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ALIGN_RIGHT

L'alignement selon une frontière droite

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger, ChartScreenShot

ANCHOR_CENTER

Le point du rattachement strictement selon le centre de l'objet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT

Le point du rattachement à gauche selon le centre

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_LOWER

Le point du rattachement dans un angle gauche inférieur

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LEFT_UPPER

Le point du rattachement dans un angle gauche supérieur

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_LOWER

Le point du rattachement d'en bas selon le centre

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT

Le point du rattachement à droite selon le centre

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_LOWER

Le point du rattachement dans un angle droit inférieur

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_RIGHT_UPPER

Le point du rattachement à droite selon le centre

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ANCHOR_UPPER

Le point du rattachement par dessus selon le centre

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BASE_LINE

Une ligne principale

Lignes des indicateurs

BOOK_TYPE_BUY

La demande pour l'achat

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_BUY_MARKET

La demande pour l'achat au prix du marché

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL

La demande pour la vente

MqlBookInfo

BOOK_TYPE_SELL_MARKET

La demande pour la vente au prix du marché

MqlBookInfo

BORDER_FLAT

Forme plate

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_RAISED

Forme proéminente

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

BORDER_SUNKEN

Forme concave

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CHAR_MAX

La valeur maximale, qui peut être présentée par le type char

Constantes des types de données numériques

CHAR_MIN

La valeur minimale, qui peut être présentée par le type char

Constantes des types de données numériques

CHART_AUTOSCROLL

Le mode du déplacement automatique vers le bord droit du graphique

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_BARS

L'affichage comme les barres

ChartSetInteger

CHART_BEGIN

Le début du graphique (les prix les plus vieux)

ChartNavigate

CHART_BRING_TO_TOP

L'affichage du graphique au-dessus de tous les autres

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_CANDLES

L'affichage comme les chandeliers japonais

ChartSetInteger

CHART_COLOR_ASK

La couleur de la ligne du prix Ask

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BACKGROUND

La couleur du fond du graphique

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_BID

La couleur de la ligne du prix Bid

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BEAR

La couleur du corps de la bougie de baissier

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CANDLE_BULL

La couleur du corps de la bougie d'haussier

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_DOWN

La couleur de la barre en bas, de l'ombre et de l'encadrement du corps de la bougie de baissier

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_LINE

La couleur de la ligne du graphique et des chandeliers japonais "Doji"

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_CHART_UP

La couleur de la barre en haut, de l'ombre et de l'encadrement du corps de la bougie d'haussier

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_FOREGROUND

La couleur des axes, les échelles et les lignes OHLC

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_GRID

La couleur de la grille

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_LAST

La couleur de la ligne du prix du dernier marché passé (Last)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_STOP_LEVEL

La couleur des niveaux des ordres Stop  (Stop Loss et Take Profit)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COLOR_VOLUME

La couleur des volumes et des niveaux de l'ouverture des positions

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_COMMENT

Le texte du commentaire sur le graphique

ChartSetString, ChartGetString

CHART_CURRENT_POS

La position courante

ChartNavigate

CHART_DRAG_TRADE_LEVELS

L'autorisation de faire glisser les niveaux commerciaux sur le graphique à l'aide de la souris. Par défaut, le mode glisser-déposer est activé (la valeur true)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_MOUSE_MOVE

L'expédition des messages à tous les programmes mql5 sur le graphique sur les événements du déplacement et les pressions des boutons de la souris (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_CREATE

L'expédition des messages à tous les programmes mql5 sur le graphique sur l'événement de la création de l'objet graphique (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_EVENT_OBJECT_DELETE

L'expédition des messages à tous les programmes mql5 sur le graphique sur l'événement de la destruction de l'objet graphique (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIRST_VISIBLE_BAR

Le numéro de la première barre visible sur le graphique. L'indexation des barres correspond à la série temporelle.

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_FIXED_MAX

Le maximum fixé du graphique

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_MIN

Le minimum fixé du graphique

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FIXED_POSITION

La situation de la position fixée du graphique du bout gauche en pourcentage. La position fixée du graphique est désignée par un petit triangle gris sur l'axe horizontal du temps et est montrée seulement dans le cas où on déconnecte le défilement automatique vers le bord droit à l'entrée du nouveau tick (regarde la propriété CHART_AUTOSCROLL). La barre, qui se trouve sur la position fixée, reste à la même place à l'augmentation et la réduction de l'échelle.

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_FOREGROUND

Le graphique des prix dans l'arrière-plan

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_HEIGHT_IN_PIXELS

La hauteur du graphique en pixels

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_IS_OBJECT

Le critère pour l'identification de l'objet "Graphique" (OBJ_CHART) — rend true pour l'objet graphique. Pour un vrai graphique la valeur est égale au false

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_LINE

L'affichage comme une ligne tracée par les prix Close

ChartSetInteger

CHART_MODE

Le type de graphique  (les bougies, les barres ou la ligne)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_MOUSE_SCROLL

Le défilement du graphique par un bouton gauche de la souris à l'horizontale. Le défilement selon la verticale sera aussi accessible, si dans true est établi une valeur de l'une des trois propriétés: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 ou CHART_SCALE_PT_PER_BAR

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_POINTS_PER_BAR

La signification de l'échelle dans les points sur la barre

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MAX

Le maximum du graphique

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_PRICE_MIN

Le minimum du graphique

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SCALE

Echelle

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALE_PT_PER_BAR

Le mode de l'indication de l'échelle dans les points sur la barre

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX

Le mode de l'échelle fixée

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SCALEFIX_11

Le mode de l'échelle 1:1

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT

Le mode de l'alinéa du bord droit du graphique de prix

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHIFT_SIZE

Le montant de l'alinéa de la barre nulle du bord droit en pourcentage

ChartSetDouble, ChartGetDouble

CHART_SHOW_ASK_LINE

L'affichage de la signification Ask par la ligne horizontale sur le graphique

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_BID_LINE

L'affichage de la signification Bid par la ligne horizontale sur le graphique

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_DATE_SCALE

L'affichage de l'échelle du temps sur le graphique

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_GRID

L'affichage de la grille dans le graphique

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_LAST_LINE

L'affichage de la signification Last par la ligne horizontale sur le graphique

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OBJECT_DESCR

Les descriptions surgissantes des objets graphiques

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_OHLC

L'affichage dans un gauche angle supérieur des significations OHLC

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_ONE_CLICK

Отображение на графике панели быстрой торговли (опция "Торговля одним кликом")

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PERIOD_SEP

L'affichage des délimiteurs verticaux entre les périodes voisines

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_PRICE_SCALE

L'affichage de l'échelle de prix sur le graphique

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_TRADE_LEVELS

L'affichage sur le graphique des niveaux commerciaux (les niveaux des positions ouvertes, Stop Loss, Take Profit et des ordres remis)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_SHOW_VOLUMES

L'affichage des volumes sur le graphique

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VISIBLE_BARS

Le nombre de barres sur le graphique, accessible pour l'affichage

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_VOLUME_HIDE

Les volumes ne sont pas montrés

ChartSetInteger

CHART_VOLUME_REAL

Les volumes de commerce

ChartSetInteger

CHART_VOLUME_TICK

Les volumes de tick

ChartSetInteger

CHART_WIDTH_IN_BARS

La largeur du graphique dans les barres

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WIDTH_IN_PIXELS

La largeur du graphique en pixels

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_HANDLE

Le handle de graphique (HWND)

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_IS_VISIBLE

La visibilité des sous - fenêtres

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOW_YDISTANCE

La distance en pixels selon l'axe vertical Y entre le cadre supérieur de la sous-fenêtre de l'indicateur et le cadre supérieur de la fenêtre principale du graphique. A l'arrivée des événements de la souris les coordonnées du curseur sont transmises aux coordonnées de la fenêtre principale du graphique, pendant que les coordonnées des objets graphiques dans une sous-fenêtre de l'indicateur sont spécifiées relativement un angle gauche supérieur de la sous-fenêtre.

La valeur est demandée pour la transfert des coordonnées absolues du graphique principal aux coordonnées locales de la sous-fenêtre pour le travail correct avec les objets graphiques, dont les coordonnées sont spécifiées relativement un angle gauche supérieur du cadre de la sous-fenêtre.

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHART_WINDOWS_TOTAL

Le total des fenêtres du graphique, y compris les sous -fenêtres des indicateurs

ChartSetInteger, ChartGetInteger

CHARTEVENT_CHART_CHANGE

Le changement des dimensions du graphique ou le changement des propriétés du graphique par le dialogue des propriétés

OnChartEvent

CHARTEVENT_CLICK

Cliquer sur le graphique

OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM

Le numéro initial de l'événement du domaine des événements d'utilisateur

OnChartEvent

CHARTEVENT_CUSTOM_LAST

Le numéro final de l'événement du domaine des événements d'utilisateur

OnChartEvent

CHARTEVENT_KEYDOWN

Préssion de clavier

OnChartEvent

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE

Перемещение мыши и нажатие кнопок мыши (если для графика установлено свойство CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE

L'événement du changement des propriétés de l'objet graphique par le dialogue des propriétés

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK

Cliquer sur un objet graphique

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_CREATE

La création de l'objet graphique (si la propriété est définie pour le graphique CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE

L'effacement de l'objet graphique (si la propriété est définie pour le graphique CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true)

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_DRAG

Le glisser-déposer de l'objet graphique

OnChartEvent

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT

La fin de l'édition du texte dans l'objet graphique Edit

OnChartEvent

CHARTS_MAX

Le nombre maximale possible des graphiques ouverts ensemble  dans le terminal  

Les autres constantes

CHIKOUSPAN_LINE

La ligne Chikou Span

Lignes des indicateurs

clrAliceBlue

Alice Blue

Ensemble des couleurs Web

clrAntiqueWhite

Antique White

Ensemble des couleurs Web

clrAqua

Aqua

Ensemble des couleurs Web

clrAquamarine

Aquamarine

Ensemble des couleurs Web

clrBeige

Beige

Ensemble des couleurs Web

clrBisque

Bisque

Ensemble des couleurs Web

clrBlack

Black

Ensemble des couleurs Web

clrBlanchedAlmond

Blanched Almond

Ensemble des couleurs Web

clrBlue

Blue

Ensemble des couleurs Web

clrBlueViolet

Blue Violet

Ensemble des couleurs Web

clrBrown

Brown

Ensemble des couleurs Web

clrBurlyWood

Burly Wood

Ensemble des couleurs Web

clrCadetBlue

Cadet Blue

Ensemble des couleurs Web

clrChartreuse

Chartreuse

Ensemble des couleurs Web

clrChocolate

Chocolate

Ensemble des couleurs Web

clrCoral

Coral

Ensemble des couleurs Web

clrCornflowerBlue

Cornflower Blue

Ensemble des couleurs Web

clrCornsilk

Cornsilk

Ensemble des couleurs Web

clrCrimson

Crimson

Ensemble des couleurs Web

clrDarkBlue

Dark Blue

Ensemble des couleurs Web

clrDarkGoldenrod

Dark Goldenrod

Ensemble des couleurs Web

clrDarkGray

Dark Gray

Ensemble des couleurs Web

clrDarkGreen

Dark Green

Ensemble des couleurs Web

clrDarkKhaki

Dark Khaki

Ensemble des couleurs Web

clrDarkOliveGreen

Dark Olive Green

Ensemble des couleurs Web

clrDarkOrange

Dark Orange

Ensemble des couleurs Web

clrDarkOrchid

Dark Orchid

Ensemble des couleurs Web

clrDarkSalmon

Dark Salmon

Ensemble des couleurs Web

clrDarkSeaGreen

Dark Sea Green

Ensemble des couleurs Web

clrDarkSlateBlue

Dark Slate Blue

Ensemble des couleurs Web

clrDarkSlateGray

Dark Slate Gray

Ensemble des couleurs Web

clrDarkTurquoise

Dark Turquoise

Ensemble des couleurs Web

clrDarkViolet

Dark Violet

Ensemble des couleurs Web

clrDeepPink

Deep Pink

Ensemble des couleurs Web

clrDeepSkyBlue

Deep Sky Blue

Ensemble des couleurs Web

clrDimGray

Dim Gray

Ensemble des couleurs Web

clrDodgerBlue

Dodger Blue

Ensemble des couleurs Web

clrFireBrick

Fire Brick

Ensemble des couleurs Web

clrForestGreen

Forest Green

Ensemble des couleurs Web

clrGainsboro

Gainsboro

Ensemble des couleurs Web

clrGold

Gold

Ensemble des couleurs Web

clrGoldenrod

Goldenrod

Ensemble des couleurs Web

clrGray

Gray

Ensemble des couleurs Web

clrGreen

Green

Ensemble des couleurs Web

clrGreenYellow

Green Yellow

Ensemble des couleurs Web

clrHoneydew

Honeydew

Ensemble des couleurs Web

clrHotPink

Hot Pink

Ensemble des couleurs Web

clrIndianRed

Indian Red

Ensemble des couleurs Web

clrIndigo

Indigo

Ensemble des couleurs Web

clrIvory

Ivory

Ensemble des couleurs Web

clrKhaki

Khaki

Ensemble des couleurs Web

clrLavender

Lavender

Ensemble des couleurs Web

clrLavenderBlush

Lavender Blush

Ensemble des couleurs Web

clrLawnGreen

Lawn Green

Ensemble des couleurs Web

clrLemonChiffon

Lemon Chiffon

Ensemble des couleurs Web

clrLightBlue

Light Blue

Ensemble des couleurs Web

clrLightCoral

Light Coral

Ensemble des couleurs Web

clrLightCyan

Light Cyan

Ensemble des couleurs Web

clrLightGoldenrod

Light Goldenrod

Ensemble des couleurs Web

clrLightGray

Light Gray

Ensemble des couleurs Web

clrLightGreen

Light Green

Ensemble des couleurs Web

clrLightPink

Light Pink

Ensemble des couleurs Web

clrLightSalmon

Light Salmon

Ensemble des couleurs Web

clrLightSeaGreen

Light Sea Green

Ensemble des couleurs Web

clrLightSkyBlue

Light Sky Blue

Ensemble des couleurs Web

clrLightSlateGray

Light Slate Gray

Ensemble des couleurs Web

clrLightSteelBlue

Light Steel Blue

Ensemble des couleurs Web

clrLightYellow

Light Yellow

Ensemble des couleurs Web

clrLime

Lime

Ensemble des couleurs Web

clrLimeGreen

Lime Green

Ensemble des couleurs Web

clrLinen

Linen

Ensemble des couleurs Web

clrMagenta

Magenta

Ensemble des couleurs Web

clrMaroon

Maroon

Ensemble des couleurs Web

clrMediumAquamarine

Medium Aquamarine

Ensemble des couleurs Web

clrMediumBlue

Medium Blue

Ensemble des couleurs Web

clrMediumOrchid

Medium Orchid

Ensemble des couleurs Web

clrMediumPurple

Medium Purple

Ensemble des couleurs Web

clrMediumSeaGreen

Medium Sea Green

Ensemble des couleurs Web

clrMediumSlateBlue

Medium Slate Blue

Ensemble des couleurs Web

clrMediumSpringGreen

Medium Spring Green

Ensemble des couleurs Web

clrMediumTurquoise

Medium Turquoise

Ensemble des couleurs Web

clrMediumVioletRed

Medium Violet Red

Ensemble des couleurs Web

clrMidnightBlue

Midnight Blue

Ensemble des couleurs Web

clrMintCream

Mint Cream

Ensemble des couleurs Web

clrMistyRose

Misty Rose

Ensemble des couleurs Web

clrMoccasin

Moccasin

Ensemble des couleurs Web

clrNavajoWhite

Navajo White

Ensemble des couleurs Web

clrNavy

Navy

Ensemble des couleurs Web

clrNONE

L'absence de la couleur

Les autres constantes

clrOldLace

Old Lace

Ensemble des couleurs Web

clrOlive

Olive

Ensemble des couleurs Web

clrOliveDrab

Olive Drab

Ensemble des couleurs Web

clrOrange

Orange

Ensemble des couleurs Web

clrOrangeRed

Orange Red

Ensemble des couleurs Web

clrOrchid

Orchid

Ensemble des couleurs Web

clrPaleGoldenrod

Pale Goldenrod

Ensemble des couleurs Web

clrPaleGreen

Pale Green

Ensemble des couleurs Web

clrPaleTurquoise

Pale Turquoise

Ensemble des couleurs Web

clrPaleVioletRed

Pale Violet Red

Ensemble des couleurs Web

clrPapayaWhip

Papaya Whip

Ensemble des couleurs Web

clrPeachPuff

Peach Puff

Ensemble des couleurs Web

clrPeru

Peru

Ensemble des couleurs Web

clrPink

Pink

Ensemble des couleurs Web

clrPlum

Plum

Ensemble des couleurs Web

clrPowderBlue

Powder Blue

Ensemble des couleurs Web

clrPurple

Purple

Ensemble des couleurs Web

clrRed

Red

Ensemble des couleurs Web

clrRosyBrown

Rosy Brown

Ensemble des couleurs Web

clrRoyalBlue

Royal Blue

Ensemble des couleurs Web

clrSaddleBrown

Saddle Brown

Ensemble des couleurs Web

clrSalmon

Salmon

Ensemble des couleurs Web

clrSandyBrown

Sandy Brown

Ensemble des couleurs Web

clrSeaGreen

Sea Green

Ensemble des couleurs Web

clrSeashell

Seashell

Ensemble des couleurs Web

clrSienna

Sienna

Ensemble des couleurs Web

clrSilver

Silver

Ensemble des couleurs Web

clrSkyBlue

Sky Blue

Ensemble des couleurs Web

clrSlateBlue

Slate Blue

Ensemble des couleurs Web

clrSlateGray

Slate Gray

Ensemble des couleurs Web

clrSnow

Snow

Ensemble des couleurs Web

clrSpringGreen

Spring Green

Ensemble des couleurs Web

clrSteelBlue

Steel Blue

Ensemble des couleurs Web

clrTan

Tan

Ensemble des couleurs Web

clrTeal

Teal

Ensemble des couleurs Web

clrThistle

Thistle

Ensemble des couleurs Web

clrTomato

Tomato

Ensemble des couleurs Web

clrTurquoise

Turquoise

Ensemble des couleurs Web

clrViolet

Violet

Ensemble des couleurs Web

clrWheat

Wheat

Ensemble des couleurs Web

clrWhite

White

Ensemble des couleurs Web

clrWhiteSmoke

White Smoke

Ensemble des couleurs Web

clrYellow

Yellow

Ensemble des couleurs Web

clrYellowGreen

Yellow Green

Ensemble des couleurs Web

CORNER_LEFT_LOWER

Le centre des coordonnées dans un angle gauche inférieur du graphique

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_LEFT_UPPER

Le centre des coordonnées dans un angle gauche supérieur du graphique

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_LOWER

Le centre des coordonnées dans un angle droit inférieur du graphique

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CORNER_RIGHT_UPPER

Le centre des coordonnées dans un angle droit supérieur du graphique

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

CP_ACP

Une page de code courant ANSI le codage au système opérationnel Windows

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_MACCP

Une page de code courant Macintosh.

Note: Cette signification est utilisée principalement dans les codes de programme auparavant créés  et maintenant on n'a pas besoin de lui, puisque les ordinateurs modernes Macintosh utilisent le codage Unicode.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_OEMCP

Une page de code courant OEM.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_SYMBOL

La page de code Symbol

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_THREAD_ACP

Le codage Windows ANSI pour le thread courant d'exécution.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF7

La page de code UTF-7.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CP_UTF8

La page de code UTF-8.

CharArrayToString, StringToCharArray, FileOpen

CRYPT_AES128

Шифрование AES с ключом 128 бит (16 байт)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_AES256

Шифрование AES с ключом 256 бит (32 байта)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_ARCH_ZIP

ZIP архивирование

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_BASE64

Шифрование BASE64 (перекодировка)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_DES

Шифрование DES с ключом 56 бит (7 байт)

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_MD5

Расчёт HASH MD5

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA1

Расчёт HASH SHA1

CryptEncode, CryptDecode

CRYPT_HASH_SHA256

Расчёт HASH SHA256

CryptEncode, CryptDecode

DBL_DIG

La quantité de signes signifiants décimaux

Constantes des types de données numériques

DBL_EPSILON

La valeur minimale, à qui satisfait la condition : 1.0+DBL_EPSILON != 1.0

Constantes des types de données numériques

DBL_MANT_DIG

La quantité de bits dans la mantisse

Constantes des types de données numériques

DBL_MAX

La valeur maximale, qui peut être présentée par le type double

Constantes des types de données numériques

DBL_MAX_10_EXP

La valeur maximale décimale du degré d'exposant

Constantes des types de données numériques

DBL_MAX_EXP

La valeur maximale binaire du degré d'exposant

Constantes des types de données numériques

DBL_MIN

La valeur minimale positive, qui peut être présentée par le type double

Constantes des types de données numériques

DBL_MIN_10_EXP

La valeur minimale décimale du degré d'exposant

Constantes des types de données numériques

DBL_MIN_EXP

La valeur minimale binaire du degré d'exposant

Constantes des types de données numériques

DEAL_COMMENT

Le commentaire au le marché

HistoryDealGetString

DEAL_COMMISSION

La commission du marché

HistoryDealGetDouble

DEAL_ENTRY

La direction du marché — les entrées au marché, la sortie du marché ou le retournement

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_IN

L'entrée au marché

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_INOUT

L'inversion

HistoryDealGetInteger

DEAL_ENTRY_OUT

La sortie du marché

HistoryDealGetInteger

DEAL_MAGIC

Magic number pour la position (regardes ORDER_MAGIC)

HistoryDealGetInteger

DEAL_ORDER

L'ordre, à la base de quel le marché est effectué

HistoryDealGetInteger

DEAL_POSITION_ID

L'identificateur de la position, à l'ouverture, au changement ou à la clôture où ce marché a participé. Chaque position possède l'identificateur unique, qui est attribué à tous les marchés, exécutés à l'instrument pendant toute la durée de vie de la position.

HistoryDealGetInteger

DEAL_PRICE

Le prix du marché

HistoryDealGetDouble

DEAL_PROFIT

Le résultat financier du marché

HistoryDealGetDouble

DEAL_SWAP

Le swap accumulé à la clôture

HistoryDealGetDouble

DEAL_SYMBOL

Le nom du symbole, selon lequel le marché est produit

HistoryDealGetString

DEAL_TIME

Le temps du marché

HistoryDealGetInteger

DEAL_TIME_MSC

Le temps de l'accomplissement du marché en millisecondes depuis le 01.01.1970

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE

Le type du marché

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BALANCE

La mise en compte de la balance

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BONUS

L'énumération des bonus

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY

L'achat

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_BUY_CANCELED

Le marché annulé de l'achat. La situation est possible, quand le marché sur l'achat auparavant fait est annulé. Dans ce cas, le type du marché auparavant fait (DEAL_TYPE_BUY) se change sur DEAL_TYPE_BUY_CANCELED, et son bénéfice/perte est remise à zéro. Le bénéfice/perte auparavant reçu est calculée/annulé du compte par l'opération distincte de balance

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CHARGE

Les taxes supplémentaires

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION

Les commissions supplémentaires

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY

Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY

Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY

La commission calculée à la fin du jour commercial

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY

La commission calculée à la fin du mois

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CORRECTION

L'enregistrement corrigeant

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_CREDIT

La mise en compte du crédit

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_INTEREST

Начисления процентов на свободные средства

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL

La vente

HistoryDealGetInteger

DEAL_TYPE_SELL_CANCELED

Le marché annulé de la vente. La situation est possible, quand le marché sur la vente auparavant fait est annulé. Dans ce cas, le type du marché auparavant fait (DEAL_TYPE_SELL) se change sur DEAL_TYPE_SELL_CANCELED, et son bénéfice/perte est remise à zéro. Le bénéfice/perte auparavant reçu est calculée/annulé du compte par l'opération distincte de balance

HistoryDealGetInteger

DEAL_VOLUME

Le volume du marché

HistoryDealGetDouble

DRAW_ARROW

Le dessin par les flèches

Styles du dessin

DRAW_BARS

L'affichage comme une séquence de barres

Styles du dessin

DRAW_CANDLES

L'affichage comme des bougies

Styles du dessin

DRAW_COLOR_ARROW

Le dessin par les flèches multicolores

Styles du dessin

DRAW_COLOR_BARS

Les barres multicolores

Styles du dessin

DRAW_COLOR_CANDLES

Les bougies multicolores

Styles du dessin

DRAW_COLOR_HISTOGRAM

L'histogramme multicolore de la ligne  zéro

Styles du dessin

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

L'histogramme multicolore aux deux tampons d'indicateurs

Styles du dessin

DRAW_COLOR_LINE

La ligne multicolore

Styles du dessin

DRAW_COLOR_SECTION

Les segments multicolores

Styles du dessin

DRAW_COLOR_ZIGZAG

ZigZag multicolore

Styles du dessin

DRAW_FILLING

Le remplissage coloré entre les deux niveaux

Styles du dessin

DRAW_HISTOGRAM

L'histogramme de la ligne zéro

Styles du dessin

DRAW_HISTOGRAM2

L'histogramme des deux tampons d'indicateurs

Styles du dessin

DRAW_LINE

La ligne

Styles du dessin

DRAW_NONE

Ne dessine pas

Styles du dessin

DRAW_SECTION

Les segments

Styles du dessin

DRAW_ZIGZAG

Le style Zigzag admet les segments verticaux sur la barre

Styles du dessin

ELLIOTT_CYCLE

Une boucle (Cycle)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE

Un Supercycle principal (Grand Supercycle)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_INTERMEDIATE

Un chaînon intermédiaire (Intermediate)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINOR

Une boucle secondaire (Minor)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUETTE

Un seconde (Minuette)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_MINUTE

Une minute (Minute)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_PRIMARY

Une boucle primaire (Primary)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUBMINUETTE

Un subseconde (Subminuette)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ELLIOTT_SUPERCYCLE

Un Supercycle (Supercycle)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

EMPTY_VALUE

La valeur vide dans le tampon d'indicateur

Les autres constantes

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY

L'identificateur faux de la propriété du compte

GetLastError

ERR_ARRAY_BAD_SIZE

La grandeur de tableau demandé excède 2 gigoctets

GetLastError

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR

Il ne suffit pas la mémoire pour la redistribution du tableau ou la tentative du changement de la grandeur du tableau statique

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD

Le profondeur de marché ne peut pas être ajouté

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE

Le profondeur de marché ne peut pas être supprimé

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_GET

Les données du profondeur de marché ne peuvent pas être reçues

GetLastError

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE

L'erreur à la souscription sur la réception des nouvelles données du profondeur de marché

GetLastError

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY

Il ne suffit pas la mémoire pour la distribution des tampons d'indicateur

GetLastError

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX

L'index faux du tampon d'indicateur

GetLastError

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY

On n'a pas réussi à vider le répertoire (probablement, un ou quelques fichiers sont bloqués et l'opération de l'effacement n'a pas réussi)

GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY

Le répertoire ne peut pas être supprimé

GetLastError

ERR_CANNOT_DELETE_FILE

L'erreur de l'effacement du fichier

GetLastError

ERR_CANNOT_OPEN_FILE

L'erreur de l'ouverture du fichier

GetLastError

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY

Le tableau doit être du type char

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE

L'erreur au changement de chart du symbole et la période

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER

L'erreur à la création du minuteur

GetLastError

ERR_CHART_CANNOT_OPEN

L'erreur de l'ouverture de chart

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

L'erreur à l'ajout de l'indicateur sur le graphique

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL

L'erreur à la suppression de l'indicateur du graphique

GetLastError

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND

L'indicateur n'est pas trouvé sur le graphique indiqué

GetLastError

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED

L'erreur de la navigation dans le chart

GetLastError

ERR_CHART_NO_EXPERT

Le chart n'a pas d'expert, qui pourrait traiter l'événement

GetLastError

ERR_CHART_NO_REPLY

Le chart ne répond pas

GetLastError

ERR_CHART_NOT_FOUND

Le chart n'est pas trouvé

GetLastError

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED

L'erreur à la création des  screenshots

GetLastError

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED

L'erreur à l'application de la modèle

GetLastError

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND

La sous-  fenêtre contenant l'indicateur indiqué, n'est pas trouvé

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_ID

L'indificateur faux de chart

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER

La valeur erronée du paramètre pour la fonction du travail avec le graphique

GetLastError

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY

L'identificateur faux de la propriété du chart

GetLastError

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY

L'identificateur faux de la propriété de l'indicateur d'utilisateur

GetLastError

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST

Le répertoire n'existe pas

GetLastError

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY

Le tableau doit être du type double

GetLastError

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE

La dimension de chaîne doit être spécifiée, puisque le fichier est ouvert comme binaire

GetLastError

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR

Pas assez de mémoire pour le cache pour la lecture

GetLastError

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE

Le fichier ne peut pas être réécrit

GetLastError

ERR_FILE_IS_DIRECTORY

Ce n'est pas un fichier, c'est un répertoire

GetLastError

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY

C'est un fichier, pas un répertoire

GetLastError

ERR_FILE_NOT_EXIST

Le fichier n'existe pas

GetLastError

ERR_FILE_NOTBIN

Le fichier doit être ouvert comme binaire

GetLastError

ERR_FILE_NOTCSV

Le fichier doit être ouvert comme CSV

GetLastError

ERR_FILE_NOTTOREAD

Le fichier doit être ouvert pour la lecture

GetLastError

ERR_FILE_NOTTOWRITE

Le fichier doit être ouvert pour l'enregistrement

GetLastError

ERR_FILE_NOTTXT

Le fichier doit être ouvert comme le texte

GetLastError

ERR_FILE_NOTTXTORCSV

Le fichier doit être ouvert comme le texte ou CSV

GetLastError

ERR_FILE_READERROR

L'erreur de la lecture du fichier

GetLastError

ERR_FILE_WRITEERROR

On n'a pas réussi à enregistrer la ressource au fichier

GetLastError

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY

Le tableau doit être du type float

GetLastError

ERR_FTP_SEND_FAILED

On ne réussit pas à expédier le fichier selon ftp

GetLastError

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

La fonction systémique n'est pas autorisé pour l'appel

GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS

La variable globale du terminal de client avec un tel nom existe déjà

GetLastError

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND

La variable globale du terminal de client n'est pas trouvée

GetLastError

ERR_HISTORY_NOT_FOUND

L'histoire demandée n'est pas trouvée

GetLastError

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY

L'identificateur faux de la propriété de l'histoire

GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS

Le copiage des tableaux incompatibles. Le tableau de ligne peut être copié seulement à celui de ligne, et le tableau numérique — à celui numérique

GetLastError

ERR_INCOMPATIBLE_FILE

Pour les tableaux de ligne doit être un fichier de texte, pour les autres — le fichier binaire

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD

L'erreur à l' incrémentation de l'indicateur

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY

L'indicateur ne peut pas être appliqué à un autre indicateur

GetLastError

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE

L'indicateur ne peut pas être créé

GetLastError

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME

Le premier paramètre dans le tableau doit être le nom de l'indicateur d'utilisateur

GetLastError

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND

Les données demandées ne sont pas trouvées

GetLastError

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY

Pas assez de mémoire pour ajouter l'indicateur

GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE

Le type incorrect du paramètre dans le tableau à la création de l'indicateur

GetLastError

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING

Les paramètres manquent à la création de l'indicateur

GetLastError

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL

Le symbole inconnu

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE

Ошибочный хэндл индикатора

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX

Le handle de l'indicateur erroné

GetLastError

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS

La quantité incorrecte de paramètres à la création de l'indicateur

GetLastError

ERR_INT_ARRAY_ONLY

Le tableau doit être du type int

GetLastError

ERR_INTERNAL_ERROR

L'erreur inattendue intérieure

GetLastError

ERR_INVALID_ARRAY

Le tableau du type inconvenant, de la grandeur inconvenante ou u l'objet abîmé du tableau dynamique

GetLastError

ERR_INVALID_DATETIME

La valeur incorrecte de la date et/ou le temps

GetLastError

ERR_INVALID_FILEHANDLE

Le fichier avec un tel handle a été fermé, ou ne s'ouvrait pas du tout

GetLastError

ERR_INVALID_PARAMETER

Le paramètre faux à l'appel intérieur de la fonction systémique

GetLastError

ERR_INVALID_POINTER

L'indicateur faux

GetLastError

ERR_INVALID_POINTER_TYPE

Le type de l'indicateur faux

GetLastError

ERR_LONG_ARRAY_ONLY

Le tableau doit être du type long

GetLastError

ERR_MAIL_SEND_FAILED

On ne réussit pas à expédier le message

GetLastError

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN

Le temps du dernier tique est inconnu (il n'y avait pas de ticks)

GetLastError

ERR_MARKET_NOT_SELECTED

Le symbole n'est pas choisi dans MarketWatch

GetLastError

ERR_MARKET_SELECT_ERROR

L'erreur de l'ajout ou de la suppression du symbole dans MarketWatch

GetLastError

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL

Le symbole inconnu

GetLastError

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY

L'identificateur faux de la propriété du symbole

GetLastError

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY

L'identificateur faux de la propriété du programme

GetLastError

ERR_NO_STRING_DATE

Il n'y a pas de date dans la chaîne

GetLastError

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY

Il ne suffit pas la mémoire pour l'exécution de la fonction systémique

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED

On n'a pas réussi d'envoyer la notification

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT

L'expédition trop fréquente des notifications

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER

Le paramètre non valide pour envoyer une notification - on a transmis une chaîne vide dans une fonction SendNotification() ou NULL

GetLastError

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS

Les réglages incorrectes des notifications dans le terminal (ID n'est pas indiqué ou la permission n'est pas exposée)

GetLastError

ERR_NOTINITIALIZED_STRING

La ligne n'est pas initialisée

GetLastError

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY

Le tableau doit être numérique

GetLastError

ERR_OBJECT_ERROR

L'erreur au fonctionnement de l'objet graphique

GetLastError

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED

Il est impossible de recevoir la date correspondant à la valeur

GetLastError

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED

Il est impossible de recevoir la valeur correspondante à la date

GetLastError

ERR_OBJECT_NOT_FOUND

L'objet graphique n'est pas trouvé

GetLastError

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY

L'identificateur faux de la propriété de l'objet graphique

GetLastError

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY

Le tableau doit être unidimentionnel

GetLastError

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE

L'erreur de la création du tampon OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE

L'erreur à la création du contexte OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_EXECUTE

L'erreur de l'exécution du programme OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_INTERNAL

l'erreur intérieure à l'exécution d' OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE

Le handleincorrect OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE

L'erreur de la créationdu point-kernel de l'entrée OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED

Les fonctions OpenCL ne sont pas soutenues sur cet ordinateur

GetLastError

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE

L'erreur pendant la compilation du programme OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE

L'erreur de la création du tour de l'exécution dans OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER

L'erreur à l'installation des paramètres pour le kernel OpenCL (le point de l'entrée au programme OpenCL)

GetLastError

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME

Un trop long nom du point de l'entrée (le kernel OpenCL)

GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET

Un décalage incorrect dans le tampon OpenCL

GetLastError

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE

Une taille incorrecte du tampon OpenCL

GetLastError

ERR_PLAY_SOUND_FAILED

On ne réussit pas à reproduire le son

GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED

a coïncidence des nomsdes ressources et dynamique etstatique

GetLastError

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG

Le nom de la ressource dépasse 63 symboles

GetLastError

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND

La ressource avec un tel nom à EX5 n'est pas trouvée

GetLastError

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE

Le type non soutenu de la ressource ou la taille plus 16 Mb

GetLastError

ERR_SERIES_ARRAY

La série temporelle ne peut pas être utilisée

GetLastError

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY

Le tableau doit être du type short

GetLastError

ERR_SMALL_ARRAY

Un trop petit tableau, la position de départ est à l'extérieur du tableau

GetLastError

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY

Le tableau de la réception est déclaré comme  AS_SERIES, et il est de la taille insuffisante

GetLastError

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY

Pas assez de mémoire pour la chaîne

GetLastError

ERR_STRING_RESIZE_ERROR

Il ne suffit pas la mémoire pour la redistribution de la ligne

GetLastError

ERR_STRING_SMALL_LEN

La longueur de chaîne est moins qu'attendue

GetLastError

ERR_STRING_TIME_ERROR

L'erreur de la conversion de la chaîne à la date

GetLastError

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER

Le nombre est trop grand, plus que ULONG_MAX

GetLastError

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE

Le type de données inconnu à la conversion à la chaîne

GetLastError

ERR_STRING_ZEROADDED

0 est ajouté à la fin de la  chaîne, l'opération est inutile

GetLastError

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE

La position en dehors de la chaîne

GetLastError

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS

La structure contient les objets des lignes et/ou les tableaux dynamiques et/ou la structure avec tels objets et/ou les classes

GetLastError

ERR_SUCCESS

Операция выполнена успешно

GetLastError

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY

L'identificateur faux de la propriété du terminal

GetLastError

ERR_TOO_LONG_FILENAME

Un trop long nom du fichier

GetLastError

ERR_TOO_MANY_FILES

Ne peut pas être ouvert simultanément plus de 64 fichiers

GetLastError

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS

Plus de spécificateurs de format que des paramètres

GetLastError

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS

Plus de paramètres  que des spécificateurs de format

GetLastError

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND

Le marché n'est pas trouvé

GetLastError

ERR_TRADE_DISABLED

Le commerce pour l'expert est interdit

GetLastError

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND

L'ordre n'est pas trouvée

GetLastError

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND

La position n'est pas trouvée

GetLastError

ERR_TRADE_SEND_FAILED

On n'a pas réussi à expédier la requête commerciale

GetLastError

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY

L'identificateur  faux de la propriété du commerce

GetLastError

ERR_USER_ERROR_FIRST

Par ce code commencent les erreurs, spécifiées par l'utilisateur

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED

Не удалось подключиться к указанному URL

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS

URL не прошел проверку

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED

Ошибка в результате выполнения HTTP запроса

GetLastError

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT

Превышен таймаут получения данных

GetLastError

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME

Le nom faux du répertoire

GetLastError

ERR_WRONG_FILEHANDLE

Le handle faux du fichier

GetLastError

ERR_WRONG_FILENAME

Le nom inadmissible du fichier

GetLastError

ERR_WRONG_FORMATSTRING

La chaîne fausse de format

GetLastError

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER

Le paramètre faux à l'appel intérieur de la fonction du terminal de client

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_DATE

Une date fausse dans la chaîne

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_OBJECT

L'objet abîmé de la chaîne

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER

Le paramètre abîmé du type string

GetLastError

ERR_WRONG_STRING_TIME

Un temps faux dans la chaîne

GetLastError

ERR_ZEROSIZE_ARRAY

Le tableau de la longueur nulle

GetLastError

FILE_ACCESS_DATE

La date du dernier accès au fichier

FileGetInteger

FILE_ANSI

Les chaînes du type ANSI (les symboles d'un byte). Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen())

FileOpen

FILE_BIN

Le mode binaire de la lecture-enregistrement (sans conversion de la chaîne et à la chaîne). Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen())

FileOpen

FILE_COMMON

La disposition du fichier dans le dossier commun de tous les terminaux de client \Terminal\Common\Files. Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen()), au copiage des fichiers (FileCopy(), FileMove()) et à la vérification de l'existence des fichiers (FileIsExist())

FileOpen, FileCopy, FileMove, FileIsExist

FILE_CREATE_DATE

La date de la création

FileGetInteger

FILE_CSV

Le fichier du type csv (Tous les éléments inscrits seront transcrits vers les chaînes du type correspondant, unicode ou ansi, et se divisent par le séparateurU). Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen())

FileOpen

FILE_END

La réception du critère de la fin du fichier

FileGetInteger

FILE_EXISTS

La vérification de l'existence

FileGetInteger

FILE_IS_ANSI

Le fichier est ouvert comme ANSI (à voir FILE_ANSI)

FileGetInteger

FILE_IS_BINARY

Le fichier est ouvert comme binaire (à voir FILE_BIN)

FileGetInteger

FILE_IS_COMMON

Le fichier est ouvert dans un dossier commun de tous les terminaux de client (à voir FILE_COMMON)

FileGetInteger

FILE_IS_CSV

Le fichier est ouvert comme CSV (à voir FILE_CSV)

FileGetInteger

FILE_IS_READABLE

Le fichier est ouvert avec la possibilité de la lecture (à voir FILE_READ)

FileGetInteger

FILE_IS_TEXT

Le fichier est ouvert comme celui de texte (à voir FILE_TXT)

FileGetInteger

FILE_IS_WRITABLE

Le fichier est ouvert avec la possibilité de l'enregistrement (à voir FILE_WRITE)

FileGetInteger

FILE_LINE_END

La réception du critère de la fin de la ligne

FileGetInteger

FILE_MODIFY_DATE

La date du dernier changement

FileGetInteger

FILE_POSITION

La position du pointeur au fichier

FileGetInteger

FILE_READ

Le fichier s'ouvre pour la lecture. Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen()). A l'ouverture du fichier on doit indiquer absolument le drapeau FILE_WRITE et/ou le drapeux FILE_READ.

FileOpen

FILE_REWRITE

La possibilité  de réécrire le fichier par les fonctions FileCopy() et FileMove(). Le fichier doit exister ou s'ouvrir pour l'enregistrement. Dans le cas contraire le fichier ne sera pas ouvert

FileCopy, FileMove

FILE_SHARE_READ

L'accès commun selon la lecture de plusieurs programmes. Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen()), mais ne remplace pas à l'ouverture du fichier la nécessité d'indiquer FILE_WRITE et/ou le drapeau FILE_READ

FileOpen

FILE_SHARE_WRITE

L'accès commun selon l'enregistrement de plusieurs programmes. Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen()), mais ne remplace pas à l'ouverture du fichier la nécessité d'indiquer FILE_WRITE et/ou le drapeau FILE_READ

FileOpen

FILE_SIZE

La taille du fichier en bytes

FileGetInteger

FILE_TXT

Un simple fichier de texte (le même csv, cependant le séparateur n'est pas pris en considération). Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen())

FileOpen

FILE_UNICODE

Les chaînes du type UNICODE (les symboles de deux bytes). Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen())

FileOpen

FILE_WRITE

Le fichier s'ouvre pour l'enregistrement. Le drapeau est utilisé à l'ouverture des fichiers (FileOpen()). A l'ouverture du fichier on doit indiquer absolument le drapeau FILE_WRITE et/ou le drapeux FILE_READ.

FileOpen

FLT_DIG

Le nombre de signes signifiants décimaux

Constantes des types de données numériques

FLT_EPSILON

La valeur minimale, qui satisfait à la condition : 1.0+FLT_EPSILON != 1.0

Constantes des types de données numériques

FLT_MANT_DIG

Le nombre de bits dans la mantisse

Constantes des types de données numériques

FLT_MAX

La valeur maximale, qui peut être présentée par le type float

Constantes des types de données numériques

FLT_MAX_10_EXP

La valeur maximale décimale du degré d'exposant

Constantes des types de données numériques

FLT_MAX_EXP

La valeur maximale binaire du degré d'exposant

Constantes des types de données numériques

FLT_MIN

La valeur minimale positive, qui peut être présentée par le type float

Constantes des types de données numériques

FLT_MIN_10_EXP

La valeur minimale décimale du degré d'exposant

Constantes des types de données numériques

FLT_MIN_EXP

La valeur minimale binaire du degré d'exposant

Constantes des types de données numériques

FRIDAY

Vendredi

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

GANN_DOWN_TREND

La ligne correspond à la tendance descendante

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GANN_UP_TREND

La ligne correspond à la tendance montante

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

GATORJAW_LINE

La ligne de mâchoire

Lignes des indicateurs

GATORLIPS_LINE

La ligne de lèvres

Lignes des indicateurs

GATORTEETH_LINE

La ligne de dents

Lignes des indicateurs

IDABORT

On a choisi le bouton Interrompre  (Abort)

MessageBox

IDCANCEL

On a choisi le bouton Suppression (Cancel)

MessageBox

IDCONTINUE

On a choisi le bouton Continuer (Continue)

MessageBox

IDIGNORE

On a choisi le bouton Ignorer (Ignore)

MessageBox

IDNO

On a choisi le bouton No (No)

MessageBox

IDOK

On a choisi le bouton OK

MessageBox

IDRETRY

On a choisi le bouton Répétition (Retry)

MessageBox

IDTRYAGAIN

On a choisi le bouton Répéter (Try Again)

MessageBox

IDYES

On a choisi le bouton Oui (Yes)

MessageBox

IND_AC

Accelerator Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AD

Accumulation/Distribution

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADX

Average Directional Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ADXW

ADX by Welles Wilder

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ALLIGATOR

Alligator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AMA

Adaptive Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_AO

Awesome Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ATR

Average True Range

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BANDS

Bollinger Bands®

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BEARS

Bears Power

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BULLS

Bulls Power

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_BWMFI

Market Facilitation Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CCI

Commodity Channel Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CHAIKIN

Chaikin Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_CUSTOM

Custom indicator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMA

Double Exponential Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_DEMARKER

DeMarker

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ENVELOPES

Envelopes

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FORCE

Force Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRACTALS

Fractals

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_FRAMA

Fractal Adaptive Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_GATOR

Gator Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_ICHIMOKU

Ichimoku Kinko Hyo

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MA

Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MACD

MACD

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MFI

Money Flow Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_MOMENTUM

Momentum

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OBV

On Balance Volume

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_OSMA

OsMA

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RSI

Relative Strength Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_RVI

Relative Vigor Index

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_SAR

Parabolic SAR

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STDDEV

Standard Deviation

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_STOCHASTIC

Stochastic Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TEMA

Triple Exponential Moving Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_TRIX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VIDYA

Variable Index Dynamic Average

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_VOLUMES

Volumes

IndicatorCreate, IndicatorParameters

IND_WPR

Williams' Percent Range

IndicatorCreate, IndicatorParameters

INDICATOR_CALCULATIONS

Les tampons auxiliaires pour les calculs intermédiaires

SetIndexBuffer

INDICATOR_COLOR_INDEX

Les couleurs du dessin

SetIndexBuffer

INDICATOR_DATA

Les données pour le dessin

SetIndexBuffer

INDICATOR_DIGITS

L'exactitude de l'affichage  des valeurs de l'indicateur

IndicatorSetInteger

INDICATOR_HEIGHT

La hauteur fixée de la fenêtre personnelle de l'indicateur (la commande du préprocesseur#property indicator_height)

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELCOLOR

La couleur de la ligne du niveau

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELS

Le nombre de niveaux dans la fenêtre de l'indicateur

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELSTYLE

Le style de la ligne du niveau

IndicatorSetInteger

INDICATOR_LEVELTEXT

La description du niveau

IndicatorSetString

INDICATOR_LEVELVALUE

La valeur du niveau

IndicatorSetDouble

INDICATOR_LEVELWIDTH

L'épaisseur de la ligne du niveau

IndicatorSetInteger

INDICATOR_MAXIMUM

Le maximum de la fenêtre de l'indicateur

IndicatorSetDouble

INDICATOR_MINIMUM

Le minimum de la fenêtre de l'indicateur

IndicatorSetDouble

INDICATOR_SHORTNAME

Le nom court de l'indicateur

IndicatorSetString

INT_MAX

La valeur maximale, qui peut être présentée par le type int

Constantes des types de données numériques

INT_MIN

La valeur minimale, qui peut être présentée par le type int

Constantes des types de données numériques

INVALID_HANDLE

Le handle incorrect

Les autres constantes

IS_DEBUG_MODE

Le critère du travail du programme mq5 en mode du débogage

Les autres constantes

IS_PROFILE_MODE

Le critère du travail du programme mq5 en mode du profilage

Les autres constantes

KIJUNSEN_LINE

La ligne Kijun-sen

Lignes des indicateurs

LICENSE_DEMO

La version démo du produit payant du Market Fonctionne seulement dans le testeur des stratégies

MQLInfoInteger

LICENSE_FREE

La version gratuite non limitée

MQLInfoInteger

LICENSE_FULL

Купленная лицензионная версия допускает не менее 5 активаций. Продавец может увеличить разрешенное число активаций

MQLInfoInteger

LICENSE_TIME

Версия с ограниченной по времени лицензией

MQLInfoInteger

LONG_MAX

La valeur maximale, qui peut être présentée par le type long

Constantes des types de données numériques

LONG_MIN

La valeur minimale, qui peut être présentée par le type long

Constantes des types de données numériques

LOWER_BAND

Une limite inférieure

Lignes des indicateurs

LOWER_HISTOGRAM

L'histogramme inférieur

Lignes des indicateurs

LOWER_LINE

Une ligne inférieure

Lignes des indicateurs

M_1_PI

1/pi

Constantes mathématiques

M_2_PI

2/pi

Constantes mathématiques

M_2_SQRTPI

2/sqrt(pi)

Constantes mathématiques

M_E

e

Constantes mathématiques

M_LN10

ln(10)

Constantes mathématiques

M_LN2

ln(2)

Constantes mathématiques

M_LOG10E

log10(e)

Constantes mathématiques

M_LOG2E

log2(e)

Constantes mathématiques

M_PI

pi

Constantes mathématiques

M_PI_2

pi/2

Constantes mathématiques

M_PI_4

pi/4

Constantes mathématiques

M_SQRT1_2

1/sqrt(2)

Constantes mathématiques

M_SQRT2

sqrt(2)

Constantes mathématiques

MAIN_LINE

La ligne principale

Lignes des indicateurs

MB_ABORTRETRYIGNORE

La fenêtre du message contient trois boutons: Abort, Retry et Ignore

MessageBox

MB_CANCELTRYCONTINUE

La fenêtre du message contient trois boutons: Cancel, Try Again, Continue

MessageBox

MB_DEFBUTTON1

Le premier bouton MB_DEFBUTTON1 - le bouton est choisi par défaut, si MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, ou MB_DEFBUTTON4 ne sont pas définis

MessageBox

MB_DEFBUTTON2

Le deuxième bouton - le bouton par défaut

MessageBox

MB_DEFBUTTON3

Le troisième bouton - le bouton par défaut

MessageBox

MB_DEFBUTTON4

Le quatrième bouton - le bouton par défaut

MessageBox

MB_ICONEXCLAMATION,

MB_ICONWARNING

L'icône de signe de question

MessageBox

MB_ICONINFORMATION,

MB_ICONASTERISK

L'icône, comprenant le signe de ligne i dans le cercle

MessageBox

MB_ICONQUESTION

L'icône de signe de question

MessageBox

MB_ICONSTOP,

MB_ICONERROR,

MB_ICONHAND

L'icône de signe STOP

MessageBox

MB_OK

La fenêtre du message contient un bouton: OK. Par défaut

MessageBox

MB_OKCANCEL

La fenêtre du message contient deux boutons: OK et Cancel

MessageBox

MB_RETRYCANCEL

La fenêtre du message contient deux boutons: Retry et Cancel

MessageBox

MB_YESNO

La fenêtre du message contient deux boutons: Yes et No

MessageBox

MB_YESNOCANCEL

La fenêtre du message contient trois boutons: Yes, No et Cancel

MessageBox

MINUSDI_LINE

La ligne —DI

Lignes des indicateurs

MODE_EMA

La prise de moyenne exponentielle  

Méthodes des glissantes

MODE_LWMA

La prise de moyenne de ligne-pesée

Méthodes des glissantes

MODE_SMA

La prise de moyenne simple

Méthodes des glissantes

MODE_SMMA

La prise de moyenne lissée

Méthodes des glissantes

MONDAY

Lundi

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

MQL_DEBUG

L'indice du travail du programme exécuté au mode du débogage

MQLInfoInteger

MQL_DLLS_ALLOWED

La permission de l'utilisation DLL pour ce programme exécuté

MQLInfoInteger

MQL_FRAME_MODE

Le critère du travail de l'expert lancé sur le graphique enmode du rassemblement des trames des résultats de l'optimisation

MQLInfoInteger

MQL_LICENSE_TYPE

Le type de la licence du module EX5. La licence se rapporte notamment à ce module EX5, d'où on fait la demande à l'aide de MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE).

MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_LIMIT

La quantité maximale possible de mémoire dynamique pour le programme MQL5 en Mb

MQLInfoInteger

MQL_MEMORY_USED

La taille de la mémoire utilisée par le programme MQL5 en Mb

MQLInfoInteger

MQL_OPTIMIZATION

L'indice du travail du programme exécuté en train de l'optimisation

MQLInfoInteger

MQL_PROFILER

Le critère du travail du programme lancé en mode du profilage du code

MQLInfoInteger

MQL_PROGRAM_NAME

Le nom du programme mql5 exécuté

MQLInfoString

MQL_PROGRAM_PATH

Le chemin pour ce programme exécuté

MQLInfoString

MQL_PROGRAM_TYPE

Le type de programme mql5

MQLInfoInteger

MQL_SIGNALS_ALLOWED

Разрешение на работу с сигналами данной запущенной программы

MQLInfoInteger

MQL_TESTER

L'indicatif du travail du programme exécuté au testeur

MQLInfoInteger

MQL_TRADE_ALLOWED

La permission du commerce pour ce programme exécuté

MQLInfoInteger

MQL_VISUAL_MODE

L'indice du travail du programme exécuté dans le mode visuel de test

MQLInfoInteger

NULL

Le zéro de n'importe quel type

Les autres constantes

OBJ_ALL_PERIODS

L'objet se dessine sur tous les temps trames

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_ARROW

L'objet "La flèche"

Types des objets

OBJ_ARROW_BUY

Le signe "Buy"

Types des objets

OBJ_ARROW_CHECK

Le signe "Vérification"

Types des objets

OBJ_ARROW_DOWN

Le signe "la flèche en bas"

Types des objets

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

La balise gauche de prix

Types des objets

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

La balise droite de prix

Types des objets

OBJ_ARROW_SELL

Le signe "Sell"

Types des objets

OBJ_ARROW_STOP

Le signe "Stop"

Types des objets

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

Le signe "mal" (le pouce en bas)

Types des objets

OBJ_ARROW_THUMB_UP

Le signe "bien" (le pouce en haut)

Types des objets

OBJ_ARROW_UP

Le signe "la flèche en haut"

Types des objets

OBJ_ARROWED_LINE

L'objet "Line avec une flèche"

Types des objets

OBJ_BITMAP

L'objet "Le dessin"

Types des objets

OBJ_BITMAP_LABEL

L'objet "La balise graphique"

Types des objets

OBJ_BUTTON

L'objet "Le bouton"

Types des objets

OBJ_CHANNEL

Le canal équidistant

Types des objets

OBJ_CHART

L'objet "Le graphique"

Types des objets

OBJ_CYCLES

Les lignes cycliques

Types des objets

OBJ_EDIT

L'objet "Le champ de l'entrée"

Types des objets

OBJ_ELLIOTWAVE3

Vague d'Elliott corrective

Types des objets

OBJ_ELLIOTWAVE5

Vague d'Elliott pulsatoire

Types des objets

OBJ_ELLIPSE

L'ellipse

Types des objets

OBJ_EVENT

L'objet "Événement", correspondant à l'événement dans le calendrier économique

Types des objets

OBJ_EXPANSION

L'expansion de Fibonacci

Types des objets

OBJ_FIBO

Les niveaux de Fibonacci

Types des objets

OBJ_FIBOARC

Les arcs de Fibonacci

Types des objets

OBJ_FIBOCHANNEL

Le canale de Fibonacci

Types des objets

OBJ_FIBOFAN

Le fanion de Fibonacci

Types des objets

OBJ_FIBOTIMES

Les zones temporaires de Fibonacci

Types des objets

OBJ_GANNFAN

Le fanion de Gann

Types des objets

OBJ_GANNGRID

La grille de Gann

Types des objets

OBJ_GANNLINE

La ligne de Gann

Types des objets

OBJ_HLINE

Ligne horizontale

Types des objets

OBJ_LABEL

L'objet "La balise de texte"

Types des objets

OBJ_NO_PERIODS

Объект не показывается ни на одном таймфрейме

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_D1

L'objet se dessine sur les graphiques de jour

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H1

L'objet se dessine sur les graphiques de 1 heure

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H12

L'objet se dessine sur les graphiques de 12 heures

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H2

L'objet se dessine sur les graphiques de 2 heures

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H3

L'objet se dessine sur les graphiques de 3 heures

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H4

L'objet se dessine sur les graphiques de 4 heures

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H6

L'objet se dessine sur les graphiques de 6 heures

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_H8

L'objet se dessine sur les graphiques de 8 heures

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M1

L'objet se dessine sur les graphiques de 1 minutes

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M10

L'objet se dessine sur les graphiques de 10 minutes

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M12

L'objet se dessine sur les graphiques de 12 minutes

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M15

L'objet se dessine sur les graphiques de 15 minutes

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M2

L'objet se dessine sur les graphiques de 2 minutes

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M20

L'objet se dessine sur les graphiques de 20 minutes

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M3

L'objet se dessine sur les graphiques de 3 minutes

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M30

L'objet se dessine sur les graphiques de 30 minutes

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M4

L'objet se dessine sur les graphiques de 4 minutes

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M5

L'objet se dessine sur les graphiques de 5 minutes

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_M6

L'objet se dessine sur les graphiques de 6 minutes

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_MN1

L'objet se dessine sur les graphiques des mois

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PERIOD_W1

L'objet se dessine sur les graphiques d'une semaine

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJ_PITCHFORK

La fourche d'Andrews

Types des objets

OBJ_RECTANGLE

Le rectangle

Types des objets

OBJ_RECTANGLE_LABEL

L'objet "Marque rectangulaire" pour la création et la présentation de l'interface d'utilisateur graphique.

Types des objets

OBJ_REGRESSION

Le canale de la régression linéaire

Types des objets

OBJ_STDDEVCHANNEL

Le canal de l' écart type

Types des objets

OBJ_TEXT

L'objet "Le texte"

Types des objets

OBJ_TREND

La ligne de Tendance

Types des objets

OBJ_TRENDBYANGLE

La ligne de tendance par l'angle

Types des objets

OBJ_TRIANGLE

Le triangle

Types des objets

OBJ_VLINE

La ligne verticale

Types des objets

OBJPROP_ALIGN

L'alignement du texte à l'horizontale dans l'objet "Champ de l'entrée" (OBJ_EDIT)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANCHOR

La position du point du rattachement de l'objet graphique

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ANGLE

L'angle. Pour les objets créés du programme avec l'angle qui ne pas encore spécifié, la valeur est égale à EMPTY_VALUE

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_ARROWCODE

Le code de la flèche pour l'objet "La flèche"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BACK

L'objet à l'arrière-plan

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BGCOLOR

La couleur du fond pour  OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BMPFILE

Le nom du fichier BMP pour  l'objet "Une balise graphique".  Voir aussi Ressources

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_BORDER_COLOR

La couleur du cadre pour l'objet OBJ_EDIT et OBJ_BUTTON

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_BORDER_TYPE

Le type du cadre pour l'objet "Le cadre rectangulaire"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_ID

L'identificateur de l'objet "Graphique" (OBJ_CHART). Permet de travailler avec les propriétés de cet objet comme avec le graphique ordinaire à l'aide des fonctions du paragraphe Les opérations avec les graphiques, mais il y a certains exceptions.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CHART_SCALE

L'échelle pour l'objet "le graphique"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_COLOR

La couleur

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CORNER

L'angle du graphique pour le rattachement de l'objet graphique

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_CREATETIME

Le temps de la création de l'objet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DATE_SCALE

Affichage de l'échelle du temps pour l'objet "Graphique"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEGREE

Le niveau du marquage d'onde d'Elliott  

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DEVIATION

La déviation pour le canal de la déviation standard

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_DIRECTION

La tendance de l'objet de Gann

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_DRAWLINES

L'affichage des lignes  pour le marquage d'onde d'Elliott

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ELLIPSE

L'affichage de l'ellipse complète pour l'objet "l'Arc de Fibonacci" (OBJ_FIBOARC)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FILL

Le remplissage d'un objet avec la couleur (pour OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_FONT

La fonte

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_FONTSIZE

La dimension de la fonte

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_HIDDEN

L'interdiction de montrer le nom d'un objet graphique dans la liste des objets du menu du terminal "Graphiques" - "Objets" - "Liste des objets". La valeur true permet de cacher l'objet inutile pour l'utilisateur de la liste. Par défaut true est défini pour les objets, qui affichent les événements du calendrier, l'histoire du commerce, ainsi que pour les objets créés du programme. Pour voir tels objets graphiques et recevoir l'accès à leurs propriétés, il faut appuyer sur le bouton "Tout" dans la fenêtre "Liste des objets".

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELCOLOR

La couleur de la ligne-niveau

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELS

Le nombre de niveaux

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELSTYLE

Le style de la ligne-niveau

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_LEVELTEXT

La description du niveau

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_LEVELVALUE

La valeur du niveau

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_LEVELWIDTH

L'épaisseur de la ligne-niveau

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_NAME

Le nom de l'objet

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_PERIOD

La période pour l'objet "le graphique"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_PRICE

La coordonnée du prix

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_PRICE_SCALE

Affichage de l'échelle de prix pour l'objet "Graphique"

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY

Une ligne verticale passe par toutes les fenêtres d'un graphique

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_LEFT

Le rayon va à gauche

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_RAY_RIGHT

Le rayon va à droite

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_READONLY

La possibilité de l'édition du texte dans l'objet Edit

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SCALE

L'échelle (la propriété des objets de Gann et l'objet "les arcs de Fibonacci")

ObjectSetDouble, ObjectGetDouble

OBJPROP_SELECTABLE

L'accessibilité de l'objet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SELECTED

L'objet est sélectionné

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STATE

L'état du bouton (est appuyé/est pressé)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_STYLE

Le style

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_SYMBOL

Le caractère pour l'objet "le graphique"

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TEXT

La description de l'objet (le texte qui se trouve dans l'objet)

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TIME

La coordonnée du temps

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TIMEFRAMES

La visibilité de l'objet sur les temps trames

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_TOOLTIP

Le texte de l'infobulle émergeante. Si la propriété n'est pas spécifiée, se montre l'infobulle automatiquement formée par le terminal. On peut désactiver l'infobulle, en définissant sa valeur "\ n" (saut de la ligne)

ObjectSetString, ObjectGetString

OBJPROP_TYPE

Le type de l'objet

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_WIDTH

L'épaisseur de la ligne

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XDISTANCE

La distance en pixels selon l'axe X de l'angle du rattachement (см. примечание)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XOFFSET

La coordonnée X de l'angle supérieur gauche du domaine rectangulaire de la visibilité dans les objets graphiques "Marque graphique" et "Dessin" (OBJ_BITMAP_LABEL et OBJ_BITMAP). La valeur est spécifiée en pixels par rapport à l'angle supérieur gauche de l'image initiale.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_XSIZE

La largeur de l'objet selon l'axe X en pixels. Est spécifiée pour les objets OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YDISTANCE

La distance en pixels selon l'axe Y de l'angle du rattachement (см. примечание)

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YOFFSET

La coordonnée Y de l'angle supérieur gauche du domaine rectangulaire de la visibilité dans les objets graphiques "Marque graphique" et "Dessin" (OBJ_BITMAP_LABEL et OBJ_BITMAP). La valeur est spécifiée en pixels par rapport à l'angle supérieur gauche de l'image initiale.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_YSIZE

 La hauteur de l'objet selon l'axe Y en pixels. Est spécifiée pour les objets OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

OBJPROP_ZORDER

La priorité de l'objet graphique sur la réception de l'événement de clic de la souris sur le graphique (CHARTEVENT_CLICK). Par défaut la valeur est égal au zéro à la création, mais la priorité peut être augmentée en cas de nécessité. En appliquant des objets un sur un autre, seulement un objet avec la plus haute priorité recevra l'événement CHARTEVENT_CLICK.

ObjectSetInteger, ObjectGetInteger

ORDER_COMMENT

Le commentaire

OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_FILLING_FOK

Cette politique de l'exécution signifie que l'ordre peut être exceptionnellement exécuté dans le volume indiqué. Si au marché au moment donné il n'y a pas de volume suffisant de l'instrument financier, l'ordre ne sera pas exécuté. Le volume nécessaire peut être fait de quelques propositions accessibles au moment donné sur le marché.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_IOC

Signifie l'accord de passer le marché par le volume au maximum accessible sur le marché indiqué à l'ordre. En cas d'impossibilité de l'exécution complète l'ordre sera exécuté sur le volume accessible, et le volume non exécuté de l'ordre sera annulé.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_FILLING_RETURN

Ce mode est utilisé pour les ordres de marché(ORDER_TYPE_BUY et ORDER_TYPE_SELL), limites et de stop de limite (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT et ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) et seulement en modes "Exécution selon le marché" et "Exécution de bourse". En cas de l'exécution partielle l'ordre de marché ou limité avec le volume résiduel n'est pas remis et continue de fonctionner.

Un ordre correspondant limité ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT avec le type de l'exécution ORDER_FILLING_RETURN sera créé à l'activation pour les ordres ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT et ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_MAGIC

L'identificateur de l'expert exposant l'ordre (est destiné pour que chaque expert expose le numéro personnel unique)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_POSITION_ID

L'identificateur de la position, qui est mis sur l'ordre à son exécution. Chaque ordre exécuté engendre le marché, qui ouvreune nouvelle postion ou change la position déjà existante. L'identificateur de cette position s'établit à l'ordre exécuté à ce moment.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_PRICE_CURRENT

Le prix actuel selon le symbole de l'ordre

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_OPEN

Le prix indiqué dans l'ordre

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_PRICE_STOPLIMIT

Le prix de l'organisation de l'ordre à cours limité  au fonctionnement de l'ordre StopLimit

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_SL

Le niveau Stop Loss

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_STATE

Le statut de l'ordre

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_CANCELED

L'ordre est retiré par le client

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_EXPIRED

L'ordre est retiré à l'expiration du terme ses actions

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_FILLED

L'ordre a été exécuté complètement

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PARTIAL

L'ordre a été exécuté partiellement

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_PLACED

L'ordre est accepté

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REJECTED

L'ordre est rejeté

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_ADD

L'ordre dans l'état de l'enregistrement (l'exposition au système commercial)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL

L'ordre dans l'état de la suppression (la suppression du système commercial)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY

L'ordre dans l'état de la modification (le changement de ses paramètres)

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_STATE_STARTED

L'ordre est contrôlé sur la convenance, mais n'est pas encore accepté par le broker

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_SYMBOL

Le symbole, selon lequel on expose l'ordre

OrderGetString, HistoryOrderGetString

ORDER_TIME_DAY

L'ordre fonctionnera seulement pendant le jour commercial courant

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE

Le temps de l'exécution ou le retrait de l'ordre

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_DONE_MSC

Le temps de l'exécution/du retrait de l'ordre en millisecondes depuis le 01.01.1970

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_EXPIRATION

Le temps de l'expiration de l'ordre

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_GTC

L'ordre se trouve au tour jusqu'à ce qu'il soit retiré

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP

Le temps de l'organisation de l'ordre

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SETUP_MSC

Le temps de l'établissement de l'ordre pour l'exécution en millisecondes depuis le 01.01.1970

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED

L'ordre fonctionnera jusqu'à la date de l'expiration

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY

L'ordre sera valable jusqu'à 23:59:59 du jour indiqué. Si ce temps ne tombe pas sur la session commerciale, l'expiration se produira au temps commercial immédiat.

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TP

Le niveau Take Profit

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_TYPE

Le type de l'ordre

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY

L'ordre de marché sur l'achat

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT

L'ordre remis Buy Limit

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP

L'ordre remis Buy Stop

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT

Pour l'obtention du prix de l'ordre se présente l'ordre remis Buy Limit au prix de StopLimit

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_FILLING

Le type de l'exécution selon le reste

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL

L'ordre de marché sur la vente

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT

L'ordre remis Sell Limit

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP

L'ordre remis Sell Stop

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT

Pour l'obtention du prix de l'ordre se présente l'ordre remis Sell Limit au prix de StopLimit

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_TYPE_TIME

Le temps de la vie de l'ordre

OrderGetInteger, HistoryOrderGetInteger

ORDER_VOLUME_CURRENT

Le volume non exécuté

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

ORDER_VOLUME_INITIAL

Le volume initial à l'organisation de l'ordre

OrderGetDouble, HistoryOrderGetDouble

PERIOD_CURRENT

Période actuelle

Périodes des graphiques

PERIOD_D1

1 jour

Périodes des graphiques

PERIOD_H1

1 heure

Périodes des graphiques

PERIOD_H12

12 heures

Périodes des graphiques

PERIOD_H2

2 heures

Périodes des graphiques

PERIOD_H3

3 heures

Périodes des graphiques

PERIOD_H4

4 heures

Périodes des graphiques

PERIOD_H6

6 heures

Périodes des graphiques

PERIOD_H8

8 heures

Périodes des graphiques

PERIOD_M1

1 minute

Périodes des graphiques

PERIOD_M10

10 minutes

Périodes des graphiques

PERIOD_M12

12 minutes

Périodes des graphiques

PERIOD_M15

15 minutes

Périodes des graphiques

PERIOD_M2

2 minutes

Périodes des graphiques

PERIOD_M20

20 minutes

Périodes des graphiques

PERIOD_M3

3 minutes

Périodes des graphiques

PERIOD_M30

30 minutes

Périodes des graphiques

PERIOD_M4

4 minutes

Périodes des graphiques

PERIOD_M5

5 minutes

Périodes des graphiques

PERIOD_M6

6 minutes

Périodes des graphiques

PERIOD_MN1

1 mois

Périodes des graphiques

PERIOD_W1

1 semaine

Périodes des graphiques

PLOT_ARROW

Le code de la flèche pour le style DRAW_ARROW

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_ARROW_SHIFT

Le décalage des flèches selon la verticale pour le style DRAW_ARROW

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_COLOR_INDEXES

Le nombre de couleurs

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_BEGIN

Le nombre de barres initialles sans dessin et les valeurs dans DataWindow

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_DRAW_TYPE

Le type de la construction graphique

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_EMPTY_VALUE

Une valeur vide pour la construction, pour laquelle il n'y a aucun dessin

PlotIndexSetDouble

PLOT_LABEL

Le nom de la série d'indicateur graphique pour l'affichage dans la fenêtre DataWindow. Pour les styles complexes graphiques demandant pour l'affichage quelques tampons d'indicateur, on peut spécifier les noms pour chaque tampon en utilisant comme délimiteur ";". L'exemple du code est dans DRAW_CANDLES

PlotIndexSetString

PLOT_LINE_COLOR

L'index du tampon qui contient la couleur du dessin

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_STYLE

Le style de la ligne du dessin

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_LINE_WIDTH

L'épaisseur de la ligne du dessin

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHIFT

Le décalage de la construction graphique de l'indicateur selon l'axe du temps dans les barres

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLOT_SHOW_DATA

Le critère de l'affichage des valeurs de la construction dans la fenêtre DataWindow

PlotIndexSetInteger, PlotIndexGetInteger

PLUSDI_LINE

La ligne +DI

Lignes des indicateurs

POINTER_AUTOMATIC

L'indicateur de n'importe quel objet créé automatiquement (sans utilisation new())

CheckPointer

POINTER_DYNAMIC

L'indicateur de l'objet créé par l'opérateur new

CheckPointer

POINTER_INVALID

L'indicateur incorrect

CheckPointer

POSITION_COMMENT

Le commentaire sur la position

PositionGetString

POSITION_COMMISSION

La commission

PositionGetDouble

POSITION_IDENTIFIER

L'identificateur de la position est un nombre unique, qui est assigné à chaque position ouverte à nouveau, et ne change pas pendant toute sa vie. Le virement de la position ne change pas l'identificateur de la position.

PositionGetInteger

POSITION_MAGIC

Magic number pour la position (regardes ORDER_MAGIC)

PositionGetInteger

POSITION_PRICE_CURRENT

La valeur présente selon le symbole

PositionGetDouble

POSITION_PRICE_OPEN

Le prix de la position

PositionGetDouble

POSITION_PROFIT

Un profit courant

PositionGetDouble

POSITION_SL

Le niveau Stop Loss pour une position ouverte

PositionGetDouble

POSITION_SWAP

Le swap accumulé

PositionGetDouble

POSITION_SYMBOL

Le symbole selon lequel la position est ouverte

PositionGetString

POSITION_TIME

Le temps de l'ouverture de la position

PositionGetInteger

POSITION_TIME_MSC

Le temps de l'ouverture de la position en millisecondes depuis le 01.01.1970

PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE

Le temps du changement de la position en millisecondes depuis le 01.01.1970

PositionGetInteger

POSITION_TIME_UPDATE_MSC

Le temps du changement de la position en millisecondes depuis le 01.01.1970

PositionGetInteger

POSITION_TP

Le niveau Take Profit  pour une position ouverte

PositionGetDouble

POSITION_TYPE

Le type de la position

PositionGetInteger

POSITION_TYPE_BUY

L'achat

PositionGetInteger

POSITION_TYPE_SELL

La vente

PositionGetInteger

POSITION_VOLUME

Le volume de la position

PositionGetDouble

PRICE_CLOSE

Le prix de la clôture

Constantes de prix

PRICE_HIGH

Le prix maximum pour la période

Constantes de prix

PRICE_LOW

Le prix minimum pour la période

Constantes de prix

PRICE_MEDIAN

Le prix moyen, (high+low)/2

Constantes de prix

PRICE_OPEN

Le prix de l'ouverture

Constantes de prix

PRICE_TYPICAL

Le prix typique, (high+low+close)/3

Constantes de prix

PRICE_WEIGHTED

Le prix moyen pondéré, (high+low+close+close)/4

Constantes de prix

PROGRAM_EXPERT

L'expert

MQLInfoInteger

PROGRAM_INDICATOR

L'indicateur

MQLInfoInteger

PROGRAM_SCRIPT

Le script

MQLInfoInteger

REASON_ACCOUNT

Un autre compte a été activé ou la reconnexion vers le serveur commercial est produite à la suite de changements dans les paramètres du compte

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCHANGE

Le caractère ou la période du graphique était changé

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CHARTCLOSE

Le graphique est fermé

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_CLOSE

Le terminal a été fermé

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_INITFAILED

Cette valeur signifit que OnInit() a rendu la valeur non nulle

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PARAMETERS

Les paramètres d'entrée étaient changés par l'utilisateur

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_PROGRAM

L'expert a cessé le travail, ayant provoqué la fonction ExpertRemove()

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_RECOMPILE

Le programme a été recompilé

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_REMOVE

Le programme est supprimé du graphique

UninitializeReason, OnDeinit

REASON_TEMPLATE

Un autre modèle du graphique a été appliqué

UninitializeReason, OnDeinit

SATURDAY

Samedi

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SEEK_CUR

La position courante de l'indicateur de fichier

FileSeek

SEEK_END

La fin du fichier

FileSeek

SEEK_SET

Le début du fichier

FileSeek

SENKOUSPANA_LINE

La ligne Senkou Span A

Lignes des indicateurs

SENKOUSPANB_LINE

La ligne Senkou Span B

Lignes des indicateurs

SERIES_BARS_COUNT

Le nombre de barres selon le symbole-la période pour ce moment

SeriesInfoInteger

SERIES_FIRSTDATE

La première date pour le symbole-la période pour le moment actuel

SeriesInfoInteger

SERIES_LASTBAR_DATE

Le temps de l'ouverture de la dernière barre selon le caractère-période

SeriesInfoInteger

SERIES_SERVER_FIRSTDATE

La première date à l'histoire selon le symbole sur le serveur indépendamment de la période

SeriesInfoInteger

SERIES_SYNCHRONIZED

Признак синхронизированности данных по символу/периоду на данный момент

SeriesInfoInteger

SERIES_TERMINAL_FIRSTDATE

La première date à l'histoire selon le symbole dans le terminal de client indépendamment de la période

SeriesInfoInteger

SHORT_MAX

La valeur maximale, qui peut être présentée par le type short

Constantes des types de données numériques

SHORT_MIN

La valeur minimale, qui peut être présentée par le type short

Constantes des types de données numériques

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN

Логин автора сигнала

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BALANCE

Баланс счета

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_BROKER

Наименование брокера (компании)

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER

Сервер брокера

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_CURRENCY

Валюта счета сигнала

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED

Дата публикации сигнала (когда стал доступен для подписки)

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED

Дата начала мониторинга сигнала

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_EQUITY

Средства на счете

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_GAIN

Прирост счета в процентах

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_ID

ID сигнала

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_LEVERAGE

Плечо торгового счета

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN

Максимальная просадка

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_NAME

Имя сигнала

SignalBaseGetString

SIGNAL_BASE_PIPS

Результат торговли в пипсах

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_PRICE

Цена подписки на сигнал

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_RATING

Позиция в рейтинге сигналов

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_ROI

Значение ROI (Return on Investment) сигнала в %

SignalBaseGetDouble

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS

Количество подписчиков

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE

Тип счета (0-реальный счет, 1-демо-счет, 2-конкурсный счет)

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_BASE_TRADES

Количество трейдов

SignalBaseGetInteger

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED

Флаг разрешения синхронизации без показа диалога подтверждения

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP

Флаг копирования Stop Loss и Take Profit

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT

Ограничения по депозиту (в %)

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT

Процент для конвертации объема сделки

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_ID

id сигнала, r/o

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_NAME

Имя сигнала, r/o

SignalInfoGetString

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE

Величина проскальзывания, с которым выставляются рыночные ордера при синхронизации позиций и копировании сделок

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED

Флаг разрешения на копирование сделок по подписке

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE

Флаг согласия с условиями использования сервиса "Сигналы", r/o

SignalInfoGetInteger, SignalInfoSetInteger

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT

Значение ограничения по средствам для сигнала, r/o

SignalInfoGetDouble, SignalInfoSetDouble

SIGNAL_LINE

La ligne de signal

Lignes des indicateurs

STAT_BALANCE_DD

Un prélèvement maximal de la balance en moyens monétaires. En train du commerce la balance peut éprouver la multitude de prélèvements, il faut prendre la plus grande signification.

TesterStatistics

STAT_BALANCE_DD_RELATIVE

Le prélèvement de la balance en moyens monétaires, qui a été fixé au moment du prélèvement maximal de la balance en pourcentage (STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT).

TesterStatistics

STAT_BALANCE_DDREL_PERCENT

Un prélèvement maximal de la balance en pourcentage. En train du commerce la balance peut éprouver la multitude de prélèvements, on fixe une valeur relative en pourcentage et une valeur absolue monétaire pour chaque prélèvement. Rend la plus grande valeur

TesterStatistics

STAT_BALANCEDD_PERCENT

Le prélèvement de la balance en pourcentage, qui a été fixé au moment du prélèvement maximal de la balance en moyens monétaires (STAT_BALANCE_DD).

TesterStatistics

STAT_BALANCEMIN

La valeur minimale de la balance

TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX

Une perte maximale au héritage des trades déficitaires. La valeur est moins ou égal au zéro

TesterStatistics

STAT_CONLOSSMAX_TRADES

Le nombre de trades qui ont forméSTAT_CONLOSSMAX (une perte maximale au héritage des trades déficitaires)

TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX

Un bénéfice maximal dans la plus grande valeur parmi toutes les trades profitables. La valeur est plus ou égal au zéro

TesterStatistics

STAT_CONPROFITMAX_TRADES

Le nombre de trades qui ont forméSTAT_CONPROFITMAX (un bénéfice maximal au héritage des trades profitables)

TesterStatistics

STAT_CUSTOM_ONTESTER

La valeur du critère calculé d'utilisateur de l'optimisation rendu par la fonctionOnTester()

TesterStatistics

STAT_DEALS

Le nombre de marchés faits

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD

Un prélèvement maximal des moyens en moyens monétaires. En train du commerce les moyens peuvent éprouver la multitude de prélèvements, il faut prendre la plus grande signification.

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DD_RELATIVE

Le prélèvement des moyens en moyens monétaires, qui a été fixé au moment du prélèvement maximal des moyens en pourcentage (STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT).

TesterStatistics

STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT

Un prélèvement maximal des moyens en pourcentage. En train du commerce les moyens peuvent éprouver la multitude de prélèvements, dont on fixe une valeur relative du prélèvement en porcentage. Rend la plus grande valeur

TesterStatistics

STAT_EQUITYDD_PERCENT

>Le prélèvement des moyens en pourcentage, qui a été fixé au moment du prélèvement maximal des moyens en moyens monétaires (STAT_EQUITY_DD).

TesterStatistics

STAT_EQUITYMIN

La valeur minimale des moyens propres

TesterStatistics

STAT_EXPECTED_PAYOFF

L'attente mathématique du gain

TesterStatistics

STAT_GROSS_LOSS

Une perte totale, la somme de tous les trades déficitaires (négatifs). La valeur est moins ou égal au zéro

TesterStatistics

STAT_GROSS_PROFIT

Le bénéfice total, la somme de tous les trades profitables (positifs). La valeur est plus ou égal au zéro

TesterStatistics

STAT_INITIAL_DEPOSIT

La valeur du dépôt initial

TesterStatistics

STAT_LONG_TRADES

Les trades longues

TesterStatistics

STAT_LOSS_TRADES

Les trades déficitaires

TesterStatistics

STAT_LOSSTRADES_AVGCON

Une moyenne longueur de la série déficitaire des trades

TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSS_TRADES

Le nombre de trades dans la plus longue série de trades déficitairesSTAT_MAX_CONLOSSES

TesterStatistics

STAT_MAX_CONLOSSES

La perte totale dans une plus longue série des trades déficitaires

TesterStatistics

STAT_MAX_CONPROFIT_TRADES

Le nombre de trades dans la plus longue série des trades profitablesSTAT_MAX_CONWINS

TesterStatistics

STAT_MAX_CONWINS

Le bénéfice total dans la plus longue série des trades profitables

TesterStatistics

STAT_MAX_LOSSTRADE

Une perte maximale - la valeur la plus petite parmi tous les trades déficitaires. La valeur est moins ou égal au zéro

TesterStatistics

STAT_MAX_PROFITTRADE

Un bénéfice maximal — la plus grande valeur parmi tous les trades profitables. La valeur est plus ou égal au zéro

TesterStatistics

STAT_MIN_MARGINLEVEL

La valeur minimale atteinte du niveau de la marge

TesterStatistics

STAT_PROFIT

Le bénéfice net après le test, la somme STAT_GROSS_PROFIT et STAT_GROSS_LOSS (STAT_GROSS_LOSS est toujours moins ou égal au zéro)

TesterStatistics

STAT_PROFIT_FACTOR

La rentabilité — le rapportSTAT_GROSS_PROFIT/STAT_GROSS_LOSS. Si STAT_GROSS_LOSS=0, la rentabilité prend la valeurDBL_MAX

TesterStatistics

STAT_PROFIT_LONGTRADES

Les trades longues profitables

TesterStatistics

STAT_PROFIT_SHORTTRADES

Les trades courts profitables

TesterStatistics

STAT_PROFIT_TRADES

Les trades profitables

TesterStatistics

STAT_PROFITTRADES_AVGCON

Une moyenne longueur de la série profitable des trades

TesterStatistics

STAT_RECOVERY_FACTOR

Le facteur de la restitution — le rapportSTAT_PROFIT/STAT_BALANCE_DD

TesterStatistics

STAT_SHARPE_RATIO

Le coefficient de Scharp

TesterStatistics

STAT_SHORT_TRADES

Les trades courts

TesterStatistics

STAT_TRADES

Le nombre de trades

TesterStatistics

STAT_WITHDRAWAL

Le nombre de moyens déduits du compte

TesterStatistics

STO_CLOSECLOSE

La construction aux prix Close/Close

Constantes de prix

STO_LOWHIGH

La construction aux prix Low/High

Constantes de prix

STYLE_DASH

La ligne interrompue

Styles du dessin

STYLE_DASHDOT

La barre- la ligne pointillée

Styles du dessin

STYLE_DASHDOTDOT

La barre- deux points

Styles du dessin

STYLE_DOT

La ligne pointillée

Styles du dessin

STYLE_SOLID

La ligne continue

Styles du dessin

SUNDAY

Dimanche

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

SYMBOL_ASK

Ask - une meilleure proposition pour l'achat

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKHIGH

Ask maximum par jour

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ASKLOW

Ask minimum par jour

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BANK

La source de la cotation en cours

SymbolInfoString

SYMBOL_BASIS

Имя базового актива для производного инструмента

SymbolInfoString

SYMBOL_BID

Bid - une meilleure proposition pour la vente

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDHIGH

Bid maximum par jour

SymbolInfoDouble

SYMBOL_BIDLOW

Bid minimum par jour

SymbolInfoDouble

SYMBOL_CALC_MODE_CFD

CFD mode — le calcul du gage et du profit pour CFD

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX

CFD index mode — le calcul du gage et du profit pour CFD par les index

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE

CFD Leverage mode — le calcul du gage et du profit pour CFD au commerce d'effet de levier

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES

Futures mode —  le calcul de la garantie et des bénéfices pour la commerce des contrats à terme sur la bourse

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS

FORTS Futures mode — le calcul de la garantie et des bénéfices pour la commerce des contrats à terme sur FORTS.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS

Exchange mode — le calcul de la garantie et des bénéfices pour la commerce des papiers monétaires sur la bourse

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

Forex mode — le calcul du profit et la marge pour Forex

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

Futures mode — le calcul du gage et du profit pour les futures

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL

Collateral mode - a symbol is used as a non-tradable asset on a trading account.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_CURRENCY_BASE

La devise de base de l'instrument

SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN

La devise des moyens hypothécaires

SymbolInfoString

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT

La devise du bénéfice

SymbolInfoString

SYMBOL_DESCRIPTION

La description de ligne du caractère

SymbolInfoString

SYMBOL_DIGITS

Le nombre de signes après la virgule

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_DAY

L'ordre est valable jusqu'à la fin du jour

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_GTC

L'ordre est valable sans limitation par le temps jusqu'à son annulation évidente

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_MODE

Les drapeaux des modes permis de l'expiration de l'ordre

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED

Le délai de l'expiration est indiqué dans l'ordre

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY

Le jour de l'expiration est indiqué dans l'ordre

SymbolInfoInteger

SYMBOL_EXPIRATION_TIME

La date de l'achèvement des enchères selon l'instrument (d'habitude il est utilisé pour les contrats à terme)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_FOK

Cette politique de l'exécution signifie que l'ordre peut être exceptionnellement exécuté dans le volume indiqué. Si au marché au moment donné il n'y a pas de volume suffisant de l'instrument financier, l'ordre ne sera pas exécuté. Le volume nécessaire peut être fait de quelques propositions accessibles au moment donné sur le marché.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_IOC

Dans ce cas le trader accepte de passer le marché par le volume au maximum accessible sur le marché dans la limite du volume indiqué dans l'ordre. En cas d'impossibilité de l'exécution complète l'ordre sera exécuté sur le volume accessible, et le volume non exécuté de l'ordre sera annulé. La possibilité de l'utilisation des ordres IOC est définie sur le serveur commercial.

SymbolInfoInteger

SYMBOL_FILLING_MODE

Les drapeaux des modes permis du remplissage de l'ordre

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ISIN

Le nom du symbole commercial dans le système des codes internationaux identificatoires des valeurs mobilières– ISIN (International Securities Identification Number). Le numéro international d'identification de la valeur mobilière - c'est un code alphanumérique à 12 chiffres qui identifie la valeur mobilière absolument. La présence de la propriété donnée du symbole est définie au côté du serveur commercial.

SymbolInfoString

SYMBOL_LAST

Prix de la dernière affaire

SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTHIGH

Last maximum par jour

SymbolInfoDouble

SYMBOL_LASTLOW

Last minimum par jour

SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_INITIAL

La marge initiale (initiante) désigne le montant des moyens nécessaires hypothécaires en devise de marge pour l'ouverture de la position par le volume qui correspond à un lot. Elle est utilisée au contrôle des moyens du client à l'entrée au marché.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

Le marge de maintenance selon l'instrument. En cas si elle est spécifiée — on indique le montant de la marge en devise de marge de l'instrument qui est retenue d'un lot. Elle est utilisé au contrôle des moyens du client au changement de l'état du compte du client. Si la marge de maintenance est égale au 0, on utilise la marge initiale.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_OPTION_MODE

Тип опциона

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN

Европейский тип опциона — может быть погашен только в указанную дату (дата истечения срока, дата исполнения, дата погашения)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN

Американский тип опциона — может быть погашен в любой день до истечения срока опциона. Для такого типа задаётся период, в течение которого покупатель может исполнить данный опцион

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT

Право опциона (Call/Put)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL

Опцион, дающий право купить актив по фиксированной цене

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT

Опцион, дающий право продать актив по фиксированной цене

SymbolInfoInteger

SYMBOL_OPTION_STRIKE

Цена исполнения опциона. Это цена, по которой покупатель опциона может купить (при опционе Call) или продать (при опционе Put) базовый актив, а продавец опциона соответственно обязан продать или купить соответствующее количество базового актива.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_ORDER_LIMIT

Les ordres limites sont permis (Buy Limit et Sell Limit)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MARKET

Les ordres de marché sont permis (Buy et Sell)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_MODE

Les drapeaux des types permis de l'ordre

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_SL

L'établissement de Stop Loss est permis

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP

Les ordres stop sont permis (Buy Stop et Sell Stop)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT

Les ordres stop limites sont permis (Buy Stop Limit et Sell Stop Limit)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_ORDER_TP

L'établissement de Take Profit est permis

SymbolInfoInteger

SYMBOL_PATH

Le chemin dans l'arbre des caractères

SymbolInfoString

SYMBOL_POINT

La valeur de point de symbole

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SELECT

Le symbole est choisi dans Market Watch

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_AW

Le prix moyen pondéré de la session

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS

Le nombre total d'ordres à l'achat pour le moment

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

Le volume total des ordres à l'achat pour le moment

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_CLOSE

Le prix de la clôture de la session

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_DEALS

Le nombre de marchés dans la session courante

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_INTEREST

Le volume total des positions ouvertes

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_OPEN

Le prix de l'ouverture de la session

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

La valeur au maximum admissible du prix de la session

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

La valeur au minimum admissible du prix de la session

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

Le prix de la livraison à la session courante

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS

Le nombre total d'ordres à la vente pour le moment

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

Le volume total des ordres à la vente pour le moment

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

Le chiffre d'affaires total des marchés à la session courante

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SESSION_VOLUME

Le volume total des marchés à la session courante

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SPREAD

La valeur de spread dans les points

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SPREAD_FLOAT

L'indication du spread flottant

SymbolInfoInteger

SYMBOL_START_TIME

La date du commencement des enchères selon l'instrument (d'habitude il est utilisé pour les contrats à terme)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_LONG

La valeur de swap à l'achat

SymbolInfoDouble

SYMBOL_SWAP_MODE

Le modèle de calcul de swap

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT

Les swaps sont calculés dans l'argent en devise du dépôt du client

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN

Les swaps sont calculés dans l'argent en devise de marge du symbole

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL

Les swaps sont calculés dans l'argent en devise de base du symbole

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED

Pas de swap

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT

Les swaps sont calculés dans les pour-cent annuels du prix de l'instrument au moment du calcul du swap (le mode bancaire — 360 jours en année)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN

Les swaps sont calculés dans les pour-cent annuels du prix de la position de l'ouverture selon le symbole (le mode bancaire — 360 jours en année)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS

Les swaps sont calculés dans les points

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID

Les swaps sont calculés par l'ouverture répétée de la position. A la fin du jour commercial la position se ferme forcément. Le lendemain la position s'ouvre de nouveau selon le prix courant Bid +/- le nombre indiqué de points (dans les paramètres SYMBOL_SWAP_LONG et SYMBOL_SWAP_SHORT)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT

Les swaps sont calculés par l'ouverture répétée de la position. A la fin du jour commercial la position se ferme forcément. Le lendemain la position de l'ouverture répétée selon le prix de la clôture + / - le nombre indiqué de points (dans les paramètres SYMBOL_SWAP_LONG et SYMBOL_SWAP_SHORT)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS

Le jour de la semaine pour le calcul de swap triple

SymbolInfoInteger

SYMBOL_SWAP_SHORT

La valeur de swap à la vente

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH

Le nombre maximal des demandes montrées au profondeur de marché. Pour les instruments qui n'ont pas de tour des demandes, la valeur est égal au 0

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TIME

Le temps de la dernière cotation

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

La mode de calcul des prix de contrat

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE

Le montant du contrat commercial

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

L'exécution boursière

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

Le commerce sur prix de courant

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

L'exécution des ordres selon le marché

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

Le commerce sur la demande

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

La mode d'exécution d'affaire

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

La distance pour bloquer des opérations commerciales (dans les points)

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE

Le type d'exécution d'ordre

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY

On permet seulement les opérations de la clôture des positions

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED

Le commerce selon le symbole est interdit

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL

Il n'y a pas de limitations sur les transactions commerciales

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY

On permet seulement les achats

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY

On permet seulement les ventes

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

L'alinéa minimal dans les points du prix courant de la clôture pour l'installation des ordres Stop

SymbolInfoInteger

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

Le changement minimal du prix

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

La valeur SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

Le coût calculé du tick pour la position déficitaire

SymbolInfoDouble

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

Le coût calculé du tick pour la position profitable

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME

Le volume - le volume dans le dernier marché

SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUME_LIMIT

Un volume cumulé au maximum admissible pour le symbole donné de la position ouverte et des ordres remis dans une direction (l'achat ou la vente). Par exemple, à la limitation aux 5 lots on peut avoir la position ouverte sur l'achat par le volume de 5 lots et exposer l'ordre remis Sell Limit par le volume de 5 lots. Mais on ne peut pas exposer l'ordre remis Buy Limit (puisque un volume cumulé dans une direction excédera la limitation) ou exposer Sell Limit par le volume plus de 5 lots.

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MAX

Le volume maximal pour une affaire

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_MIN

Le volume minimal pour une affaire

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUME_STEP

Un pas minimal du changement du volume pour une affaire

SymbolInfoDouble

SYMBOL_VOLUMEHIGH

Le volume maximum par jour

SymbolInfoInteger

SYMBOL_VOLUMELOW

Le volume minimum par jour

SymbolInfoInteger

TENKANSEN_LINE

La ligne Tenkan-sen

Lignes des indicateurs

TERMINAL_BUILD

Le numéro de build du terminal lancé

TerminalInfoInteger

TERMINAL_CODEPAGE

Le numéro de la page de code du langage est mis dans le terminal de client

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMONDATA_PATH

Le dossier commun pour tous les terminals de client, installés sur un ordinateur

TerminalInfoString

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT

Флаг наличия авторизационных данных MQL5.community в терминале

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE

Баланс пользователя в MQL5.community

TerminalInfoDouble

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION

Наличие подключения к MQL5.community

TerminalInfoInteger

TERMINAL_COMPANY

Le nom de la compagnie

TerminalInfoString

TERMINAL_CONNECTED

La présence de la connexion au serveur commercial

TerminalInfoInteger

TERMINAL_CPU_CORES

Le nombre de processeurs dans le système

TerminalInfoInteger

TERMINAL_DATA_PATH

Le dossier où se trouvent les données du terminal

TerminalInfoString

TERMINAL_DISK_SPACE

La quantité d'espace disque libre pour le dossier MQL5\Files du terminal (agent) en Mb

TerminalInfoInteger

TERMINAL_DLLS_ALLOWED

La permission de l'utilisation DLL

TerminalInfoInteger

TERMINAL_EMAIL_ENABLED

La permission de l'expédition des lettres avec l'utilisation du serveur SMTP et le nom d'utilisateur, indiqué dans les réglages du terminal

TerminalInfoInteger

TERMINAL_FTP_ENABLED

La permission de l'expédition des rapports par FTP sur le serveur indiqué pour le terminal indiqué dans les réglages du compte commercial

TerminalInfoInteger

TERMINAL_LANGUAGE

Langage du terminal

TerminalInfoString

TERMINAL_MAXBARS

Le nombre maximum des barres sur le graphique

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE

La taille de la mémoire libre du procès du terminal (agent) en Mb

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL

La taille de la mémoire physique dans le système, en Mb

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_TOTAL

La taille de la mémoire disponible au procès du terminal (agent), en Mb

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MEMORY_USED

La taille de la mémoire utilisée par le terminal (agent) en Mb

TerminalInfoInteger

TERMINAL_MQID

Флаг наличия MetaQuotes ID для отправки Push-уведомлений

TerminalInfoInteger

TERMINAL_NAME

Le nom du terminal

TerminalInfoString

TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED

Разрешение на отправку уведомлений на смартфон

TerminalInfoInteger

TERMINAL_OPENCL_SUPPORT

La version de l' OpenCL soutenu dans l'aspect 0x00010002 = 1.2.  "0" signifit, que OpenCL n'est pas soutenu

TerminalInfoInteger

TERMINAL_PATH

Le dossier d'où le terminal a été démarré

TerminalInfoString

TERMINAL_PING_LAST

La dernière valeur connue du ping au serveur de trading en micro-secondes. Une seconde équivaut à un million de micro-secondes.

TerminalInfoInteger

TERMINAL_SCREEN_DPI

La résolution d'affichage de l'écran est mesurée en nombre de Points Par Pouce (PPP ou Dots Per Inch - DPI)

TerminalInfoInteger

TERMINAL_TRADE_ALLOWED

La permission au commerce

TerminalInfoInteger

TERMINAL_X64

Le critère "le terminal de 64 bits"

TerminalInfoInteger

THURSDAY

Jeudi

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TRADE_ACTION_DEAL

Placer l'ordre commercial pour l'exécution immédiate avec les paramètres indiqués (l'ordre du marché)

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_MODIFY

Modifiez les paramètres de l'ordre placé auparavant

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_PENDING

Placer l'ordre commercial pour l'exécution sous les conditions indiquées (l'ordre remis)

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_REMOVE

Supprimer l'ordrecommercial auparavant remis

MqlTradeRequest

TRADE_ACTION_SLTP

Changer les valeurs Stop Loss et Take Profit de la position ouverte

MqlTradeRequest

TRADE_RETCODE_CANCEL

La requête est annulé par un broker

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT

L'autotrading est interdit par le terminal de client

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_CONNECTION

Il n'y a pas de connection avec le serveur commercial.

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE

La requête est accomplie

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL

La requête est partiellement accomplie

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ERROR

L'erreur de traitement de requête

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_FROZEN

L'ordre ou la position se sont gelés

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID

La requête incorrecte

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION

La date incorrecte de l'expiration de l'ordre dans la requête

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_FILL

On indique le type non soutenu de l'exécution de l'ordre selon le reste

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER

le type de l'ordreincorrecte ou interdit

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE

Le prix incorrect dans la requête

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS

Les Stops incorrects dans la requête

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME

Le volume incorrect dans la requête

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS

La limite sur la quantité d'ordres remis est atteint

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME

La limite sur le volume des ordres et les positions pour le symbole donné est atteint

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_LOCKED

La requête est bloquée pour le traitement

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED

Le marché est fermé

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_CHANGES

Il n'y a pas de changements dans la requête

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_NO_MONEY

Il n'y a pas de ressources suffisantes pour l'exécution de la requête

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ONLY_REAL

L'opération est permise seulement pour les comptes réels

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED

L'état de l'ordre a changé

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PLACED

L'ordre a placé

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED

La position avecPOSITION_IDENTIFIERindiquée est déjà fermée

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED

Les prix ont changé

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_PRICE_OFF

Les cotations pour le traitement de la  requête manquent

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REJECT

La requête rejetée

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_REQUOTE

La recitation

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT

L'autotrading est interdit par le serveur

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TIMEOUT

La requête est supprimée à l'expiration du temps

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS

Les requêtes trop fréquentes

MqlTradeResult

TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED

Le commerce est interdit

MqlTradeResult

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD

L'ajout du marché dans l'histoire. Se réalise à la suite de l'exécution de l'ordre ou de la tenue des opérations avec la balance du compte.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE

La suppression du marché de l'histoire. Les situations sont possibles, quand le marché auparavant exécuté est supprimé sur le serveur. Par exemple, le marché était supprimé dans le système (la bourse) extérieur commercial, où il était déduit par le broker.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE

Le changement du marché dans l'histoire. Les situations sont possibles, quand le marché auparavant exécuté se change sur le serveur. Par exemple, le marché était changé dans le système (la bourse) extérieur commercial, où il était déduit par le broker.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD

L'ajout de l'ordre dans l'histoire à la suite de l'exécution ou de la suppression.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE

La suppression de l'ordre de l'histoire des ordres. Ce type est prévu pour l'élargissement de la fonctionnalité sur le côté du serveur commercial.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE

Le changement de l'ordre qui se trouve dans l'histoire des ordres. Ce type est prévu pour l'élargissement de la fonctionnalité sur le côté du serveur commercial.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD

L'ajout d'un nouvel ordre ouvert.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE

La suppression de l'ordre de la liste des ouverts. L'ordre peut être supprimé des ouverts à la suite de l'exposition de la demande correspondante ou à la suite de l'exécution (du remplissage) et le transfert dans l'histoire.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE

Le changement de l'ordre ouvert. Non seulement les changements évidents du côté du terminal de client ou du serveur commercial se rapportent aux changements donnés, mais aussi le changement de son état à son exposition (par exemple, le passage de l'étatORDER_STATE_STARTED au ORDER_STATE_PLACED ou de ORDER_STATE_PLACED au ORDER_STATE_PARTIAL etc.).

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_POSITION

Le changement de la position non lié à l'exécution du marché. Ce type de la transaction témoigne notamment de ce que la position était changée sur le côté du serveur commercial. Le volume, le prix de l'ouverture, ainsi que les niveaux Stop Loss et Take Profit peuvent être changés dans la position. L'information sur les changements est transmise dans la structure MqlTradeTransaction par le gestionnaire OnTradeTransaction. Le changement de la position (l'ajout, le changement ou la liquidation) à la suite de l'exécution du marché n'entraîne pas l'apparition de la transaction TRADE_TRANSACTION_POSITION.

MqlTradeTransaction

TRADE_TRANSACTION_REQUEST

La notification que la demande commerciale est traitée par le serveur, et le résultat de son traitement est reçu. Pour les transaction de ce type dans la structureMqlTradeTransaction il faut analyser seulement un champ - type (le type de la transaction). Pour la réception de l'information supplémentaire il est nécessaire d'analyser les deuxièmes et troisièmes paramètres de la fonction OnTradeTransaction (request et result).

MqlTradeTransaction

TUESDAY

Mardi

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

TYPE_BOOL

bool

MqlParam

TYPE_CHAR

char

MqlParam

TYPE_COLOR

color

MqlParam

TYPE_DATETIME

datetime

MqlParam

TYPE_DOUBLE

double

MqlParam

TYPE_FLOAT

float

MqlParam

TYPE_INT

int

MqlParam

TYPE_LONG

long

MqlParam

TYPE_SHORT

short

MqlParam

TYPE_STRING

string

MqlParam

TYPE_UCHAR

uchar

MqlParam

TYPE_UINT

uint

MqlParam

TYPE_ULONG

ulong

MqlParam

TYPE_USHORT

ushort

MqlParam

UCHAR_MAX

La valeur maximale, qui peut être présentée par le type uchar

Constantes des types de données numériques

UINT_MAX

La valeur maximale, qui peut être présentée par le type uint

Constantes des types de données numériques

ULONG_MAX

La valeur maximale, qui peut être présentée par le type ulong

Constantes des types de données numériques

UPPER_BAND

Une limite supérieure

Lignes des indicateurs

UPPER_HISTOGRAM

L'histogramme supérieur

Lignes des indicateurs

UPPER_LINE

Une ligne supérieure

Lignes des indicateurs

USHORT_MAX

La valeur maximale, qui peut être présentée par le type ushort

Constantes des types de données numériques

VOLUME_REAL

Le volume commercial

Constantes de prix

VOLUME_TICK

Le volume de tick

Constantes de prix

WEDNESDAY

Mercredi

SymbolInfoInteger, SymbolInfoSessionQuote, SymbolInfoSessionTrade

WHOLE_ARRAY

Signifie le nombre d'éléments restés jusqu'à la fin du tableau, c'est-à-dire, tout le tableau sera traité

Les autres constantes

WRONG_VALUE

La constante peut non évidemment être amenée au type de n'importe quelle énumération

Les autres constantes