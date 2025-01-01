- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
CheckPointer
Rend le type de l'indicateur de l'objet.
|
ENUM_POINTER_TYPE CheckPointer(
Paramètres
anyobject
[in] L'indicateur de l'objet.
La valeur rendue
Rend la valeur de l'énumération ENUM_POINTER_TYPE.
Note
La tentative de l'appel à l'indicateur incorrect amène à l'achèvement critique du programme. C'est pourquoi il y a une nécessité de l'utilisation de la fonction CheckPointer avant l'utilisation de l'indicateur. L'indicateur peut être incorrect dans les cas suivants:
On peut utiliser cette fonction le contrôle de l'indicateur sur la validité. La valeur, distinguée du zéro, garantit qu'on peut avoir l'accès selon l'indicateur.
Pour valider rapidemen le pointeur, vous pouvez également utiliser l'opérateur "!" (exemple) qui vérifiera via un appel implicite à la fonction CheckPointer.
Exemple:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Voir aussi
Les indicateurs des objets, Le contrôle de l'indicateur de l'objet, L'opérateur de l'effacement de l'objet delete