DocumentationSections
Référence MQL5Accès aux Séries de Données et aux IndicateursSeriesInfoInteger 

SeriesInfoInteger

Retourne l'information sur l'état des données historiques. Il existe 2 variantes d'appel à la fonction.

Retourne directement la valeur de la propriété.

long  SeriesInfoInteger(
   string                     symbol_name,     // nom du symbole
   ENUM_TIMEFRAMES            timeframe,       // période
   ENUM_SERIES_INFO_INTEGER   prop_id,         // identifiant de la propriété
   );

Retourne true ou false suivant le succès de l'exécution de la fonction.

bool  SeriesInfoInteger(
   string                     symbol_name,     // nom du symbole
   ENUM_TIMEFRAMES            timeframe,       // période
   ENUM_SERIES_INFO_INTEGER   prop_id,         // identifiant de la propriété
   long&                      long_var         // variable pour obtenir les informations
   );

Parameters

symbol_name

[in]  Nom du symbole.

timeframe

[in]  Période.

prop_id

[in]  Identifiant de la propriété demandée, valeur de l'énumération ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.

long_var

[out]  Variable dans laquelle la valeur de la propriété demandée est placée.

Valeur de Retour

Dans le premier cas, retourne une valeur de type long.

Pour le deuxième cas, retourne true si la propriété spécifiée est disponible et que sa valeur a été placée dans la variable long_var, sinon retourne false. Pour plus de détails sur l'erreurr, appelez la fonction GetLastError().

Exemple :

void OnStart()
  {
//---
   Print("Le nombre total de barres pour la paire symbole-période à ce moment = ",
         SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_BARS_COUNT));
 
   Print("La première date pour la paire symbole-période à ce moment = ",
         (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_FIRSTDATE));
 
   Print("La première date dans l'historique pour la paire symbole-période sur le serveur = ",
         (datetime)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_SERVER_FIRSTDATE));
 
   Print("Les données du symbole sont synchronisées = ",
         (bool)SeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_SYNCHRONIZED));
  }