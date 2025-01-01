SeriesInfoInteger

Retourne l'information sur l'état des données historiques. Il existe 2 variantes d'appel à la fonction.

Retourne directement la valeur de la propriété.

long SeriesInfoInteger(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

ENUM_SERIES_INFO_INTEGER prop_id,

);

Retourne true ou false suivant le succès de l'exécution de la fonction.

bool SeriesInfoInteger(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

ENUM_SERIES_INFO_INTEGER prop_id,

long& long_var

);

Parameters

symbol_name

[in] Nom du symbole.

timeframe

[in] Période.

prop_id

[in] Identifiant de la propriété demandée, valeur de l'énumération ENUM_SERIES_INFO_INTEGER.

long_var

[out] Variable dans laquelle la valeur de la propriété demandée est placée.

Valeur de Retour

Dans le premier cas, retourne une valeur de type long.

Pour le deuxième cas, retourne true si la propriété spécifiée est disponible et que sa valeur a été placée dans la variable long_var, sinon retourne false. Pour plus de détails sur l'erreurr, appelez la fonction GetLastError().

Exemple :