ObjectCreate

Crée l'objet avec le nom indiqué, le type et les coordonnées initiales de la sous-fenêtre indiquée du graphique. On peut indiquer environ 30 coordonnées pendant la création.

bool ObjectCreate(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT type,

int sub_window,

datetime time1,

double price1,



datetime timeN=0,

double priceN=0,



datetime time30=0,

double price30=0

);

Paramètres

chart_id

[in] L'identificateur du graphique. 0 signifie le graphique courant.

name

[in] Le nom de l'objet. Le nom doit être unique dans la limite d'un graphique, y compris ses sous-fenêtres.

type

[in] Le type de l'objet. La valeur peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_OBJECT.

sub_window

[in] Le numéro de la sous-fenêtre du graphique. 0 signifie la fenêtre principale du graphique. La sous-fenêtre indiquée doit exister, dans le cas contraire la fonction retourne false.

time1

[in] La coordonnée temporelle du premier rattachement.

price1

[in] La coordonnée de prix du premier point d'ancrage.

timeN=0

[in] La coordonnée temporelle du N-ème point d'ancrage.

priceN=0

[in] La coordonnée de prix du N-ème point d'ancrage.

time30=0

[in] La coordonnée temporelle du trentième point d'ancrage.

price30=0

[in] La coordonnée de prix du trentième point d'ancrage.

Valeur de Retour

La fonction retourne true si la commande a été ajoutée avec succès dans la queue du graphique spécifié, ou sinon false. Si un objet a déjà été créé, une tentative est faite pour changer ses coordonnées.

Note

Un appel asynchrone est toujours effectué pour ObjectCreate(), c'est pourquoi la fonction ne retourne que le résultat de l'ajout de la commande dans la queue du graphique. Dans ce cas, true signifie que la commande a été placée dans queue avec succès, mais le rsultat de son exécution est inconnu.

Pour vérifier le résultat de l'exécution de la commande, vous pouvez utiliser la fonction ObjectFind() ou toute autre fonction qui accède aux propriétés de l'objet, telle que ObjectGetXXX. Vous devriez cependant conserver à l'esprit que ce genre de fonctions sont ajoutées à la fin de la queue de ce graphique, et qu'elles attendent le résultat de l'exécution (en raison de l'appel synchrone), et peuvent donc être consommatrices en terme de temps. Cette caractéristique doit être prise en compte lors de l'utilisation d'un grand nombre d'objets sur un graphique.

Le nom d'un objet ne doit pas excéder 63 caractères.

La numérotation des sous-fenêtres du graphique (si sur le graphique il y a des sous-fenêtres avec des indicateurs) commence par 1. La fenêtre principale du graphique existe toujours et elle a l'index 0.

Une grande quantité de points d'ancrage (jusqu'à 30) est prévue pour une utilisation future. La limite de 30 points d'ancrage possibles pour les objets graphiques est dûe au fait que le nombre de paramètres lors de l'appel de la fonction ne doit pas excéder 64.

Lors du changement de nom d'un objet graphique, deux événements sont générés, qui peuvent être traité dans les experts ou dans les indicateurs avec la fonction OnChartEvent() :

l'événement de la suppression de l'objet avec le nom précédent ;

l'événement de la création de l'objet graphique avec un nouveau nom.

Pour créer chacun des types des objets, il faut spécifier la quantité de points d'ancrage :