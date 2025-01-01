DocumentationSections
Référence MQL5Fonctions sur les ObjetsObjectCreate 

ObjectCreate

Crée l'objet avec le nom indiqué, le type et les coordonnées initiales de la sous-fenêtre indiquée du graphique. On peut indiquer environ 30 coordonnées pendant la création.

bool  ObjectCreate(
   long         chart_id,      // identificateur du graphique
   string       name,          // nom de l'objet
   ENUM_OBJECT  type,          // type de l'objet
   int          sub_window,    // index de la fenêtre
   datetime     time1,         // heure du premier point d'ancrage
   double       price1,        // prix du premier point d'ancrage
   ...
   datetime     timeN=0,       // heure du N-ème point d'ancrage
   double       priceN=0,      // prix du N-ème point d'ancrage
   ...
   datetime     time30=0,      // heure du 30-ème point d'ancrage
   double       price30=0      // prix du 30-ème point d'ancrage
   );

Paramètres

chart_id

[in]  L'identificateur du graphique. 0 signifie le graphique courant.

name

[in]  Le nom de l'objet. Le nom doit être unique dans la limite d'un graphique, y compris ses sous-fenêtres.

type

[in]  Le type de l'objet.  La valeur peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_OBJECT.

sub_window

[in]  Le numéro de la sous-fenêtre du graphique. 0 signifie la fenêtre principale du graphique.  La sous-fenêtre indiquée doit exister, dans le cas contraire la fonction retourne false.

time1

[in] La coordonnée temporelle du premier rattachement.

price1

[in]  La coordonnée de prix du premier point d'ancrage.

timeN=0

[in]  La coordonnée temporelle du N-ème point d'ancrage.

priceN=0

[in]  La coordonnée de prix du N-ème point d'ancrage.

time30=0

[in]  La coordonnée temporelle du trentième point d'ancrage.

price30=0

[in]  La coordonnée de prix du trentième point d'ancrage.

Valeur de Retour

La fonction retourne true si la commande a été ajoutée avec succès dans la queue du graphique spécifié, ou sinon false. Si un objet a déjà été créé, une tentative est faite pour changer ses coordonnées.

Note

Un appel asynchrone est toujours effectué pour ObjectCreate(), c'est pourquoi la fonction ne retourne que le résultat de l'ajout de la commande dans la queue du graphique. Dans ce cas, true signifie que la commande a été placée dans queue avec succès, mais le rsultat de son exécution est inconnu.

Pour vérifier le résultat de l'exécution de la commande, vous pouvez utiliser la fonction ObjectFind() ou toute autre fonction qui accède aux propriétés de l'objet, telle que ObjectGetXXX. Vous devriez cependant conserver à l'esprit que ce genre de fonctions sont ajoutées à la fin de la queue de ce graphique, et qu'elles attendent le résultat de l'exécution (en raison de l'appel synchrone), et peuvent donc être consommatrices en terme de temps. Cette caractéristique doit être prise en compte lors de l'utilisation d'un grand nombre d'objets sur un graphique.

Le nom d'un objet ne doit pas excéder 63 caractères.

La numérotation des sous-fenêtres du graphique (si sur le graphique il y a des sous-fenêtres avec des indicateurs) commence par 1. La fenêtre principale du graphique existe toujours et elle a l'index 0.

Une grande quantité de points d'ancrage (jusqu'à 30) est prévue pour une utilisation future. La limite de 30 points d'ancrage possibles pour les objets graphiques est dûe au fait que le nombre de paramètres lors de l'appel de la fonction ne doit pas excéder 64.

Lors du changement de nom d'un objet graphique, deux événements sont générés, qui peuvent être traité dans les experts ou dans les indicateurs avec la fonction OnChartEvent() :

  • l'événement de la suppression de l'objet avec le nom précédent ;
  • l'événement de la création de l'objet graphique avec un nouveau nom.

Pour créer chacun des types des objets, il faut spécifier la quantité de points d'ancrage :

Identificateur

Description

Points d'ancrage

OBJ_VLINE

Ligne verticale

Un point d'ancrage. Seule la coordonnée du l'axe du temps est utilisée.

OBJ_HLINE

Ligne horizontale

Un point d'ancrage. Seule la coordonnée du l'axe des prix est utilisée.

OBJ_TREND

Ligne de tendance

Deux points d'ancrage

OBJ_TRENDBYANGLE

Ligne de tendance selon un angle

Deux points d'ancrage

OBJ_CYCLES

Lignes de cycles

Deux points d'ancrage

OBJ_ARROWED_LINE

Ligne fléchée

Deux points d'ancrage

OBJ_CHANNEL

Canal équidistant

Trois points d'ancrage

OBJ_STDDEVCHANNEL

Canal de divergence standard

Deux points d'ancrage

OBJ_REGRESSION

Canal de régression linéaire

Deux points d'ancrage

OBJ_PITCHFORK

Fourchette d'Andrews

Trois points d'ancrage

OBJ_GANNLINE

Ligne de Gann

Deux points d'ancrage

OBJ_GANNFAN

Evantail de Gann

Deux points d'ancrage

OBJ_GANNGRID

Grille de Gann

Deux points d'ancrage

OBJ_FIBO

Niveaux de Fibonacci

Deux points d'ancrage

OBJ_FIBOTIMES

Périodes de Fibonacci

Deux points d'ancrage

OBJ_FIBOFAN

Eventail de Fibonacci

Deux points d'ancrage

OBJ_FIBOARC

Arcs de Fibonacci

Deux points d'ancrage

OBJ_FIBOCHANNEL

Canal de Fibonacci

Trois points d'ancrage

OBJ_EXPANSION

Extension de Fibonacci

Trois points d'ancrage

OBJ_ELLIOTWAVE5

Vague d'impulsion d'Elliot

Cinq points d'ancrage.

OBJ_ELLIOTWAVE3

Vague de correction d'Elliot

Trois points d'ancrage

OBJ_RECTANGLE

Rectangle

Deux points d'ancrage

OBJ_TRIANGLE

Triangle

Trois points d'ancrage

OBJ_ELLIPSE

Ellipse

Trois points d'ancrage

OBJ_ARROW_THUMB_UP

Signe "pouce en haut"

Un point d'ancrage

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

Signe "pouce en bas"

Un point d'ancrage

OBJ_ARROW_UP

Flèche vers le haut

Un point d'ancrage

OBJ_ARROW_DOWN

Flèche vers le bas

Un point d'ancrage

OBJ_ARROW_STOP

Signe "Stop"

Un point d'ancrage

OBJ_ARROW_CHECK

Signe "Coche"

Un point d'ancrage

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

Etiquette de prix à gauche

Un point d'ancrage

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

Etiquette de prix à droite

Un point d'ancrage

OBJ_ARROW_BUY

Signe "Achat"

Un point d'ancrage

OBJ_ARROW_SELL

Signe "Vente"

Un point d'ancrage

OBJ_ARROW

Flèche

Un point d'ancrage

OBJ_TEXT

Objet "Texte"

Un point d'ancrage

OBJ_LABEL

Etiquette

La position est définie par ses propriétésOBJPROP_XDISTANCE et OBJPROP_YDISTANCE.

OBJ_BUTTON

Bouton

La position est définie par ses propriétésOBJPROP_XDISTANCE et OBJPROP_YDISTANCE.

OBJ_CHART

Graphique

La position est définie par ses propriétésOBJPROP_XDISTANCE et OBJPROP_YDISTANCE.

OBJ_BITMAP

Dessin

Un point d'ancrage

OBJ_BITMAP_LABELl

Etiquette bitmap

La position est définie par ses propriétésOBJPROP_XDISTANCE et OBJPROP_YDISTANCE.

OBJ_EDIT

Zone d'édition

La position est définie par ses propriétésOBJPROP_XDISTANCE et OBJPROP_YDISTANCE.

OBJ_EVENT

Objet "Événement", correspondant à un événement dans le calendrier économique

Un point d'ancrage. Seule la coordonnée du l'axe du temps est utilisée.

OBJ_RECTANGLE_LABEL

Objet "Etiquette rectangle" pour la création et la présentation de l'interface utilisateur graphique.

La position est définie par ses propriétésOBJPROP_XDISTANCE et OBJPROP_YDISTANCE.