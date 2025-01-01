EventKillTimer

Indique au terminal de client qu'il est nécessaire d'arrêter la génération des événements de minuteur pour l'expert donné ou l'indicateur.

void EventKillTimer();

La valeur rendue

Il n'y a pas de valeur rendue.

Note

D'habitude, cette fonction doit être appelé de la fonction OnDeinit() dans le cas où en fonction OnInit() la fonction EventSetTimer() a été appelée. Ou doit être appelé du destructeur de la classe, si dans le constructeur de cette classe la fonction EventSetTimer() a été appelée.

Chaque expert et chaque indicateur travaille avec le minuteur et reçoit les événements seulement de lui. A l'achèvement du travail du programme mql5 le minuteur est supprimé forcément, s'il était créé, mais n'était pas débrancher par la fonction EventKillTimer().