FileGetInteger
Reçoit une propriété entière du fichier. Il y a 2 variantes de la fonction.
1. La réception des propriétés selon le handle du fichier.
|
long FileGetInteger(
2. La réception des propriétés selon le nom du fichier.
|
long FileGetInteger(
Paramètres
file_handle
[in] Le descripteur de fichier, rendu par la fonction FileOpen().
file_name
[in] Le nom du fichier.
property_id
[in] L'identificateur de la propriété du fichier. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumérationENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER. Si on utilise une deuxième variante de la fonction, vous pouvez recevoir la valeur seulement des propriétés suivantes: FILE_EXISTS, FILE_CREATE_DATE, FILE_MODIFY_DATE, FILE_ACCESS_DATE et FILE_SIZE.
common_folder=false
[in] Indique à l'emplacement du fichier. Si le paramètre est égal false, on examine le répertoire des données du terminal, sinon il est supposé que le fichier se trouve dans le dossier commun de tous les terminaux de client \Terminal\Common\Files (FILE_COMMON).
La valeur rendue
La valeur de la propriété. En cas de l'erreur rend -1, pour recevoir un code de l'erreur il faut appeler la fonction GetLastError().
Si on indique le répertoire à la réception des propriétés selon le nom, la fonction mettra l'erreur 5018 (ERR_MQL_FILE_IS_DIRECTORY) dans tous les cas, en cela la valeur rendue sera correcte.
Note
La fonction change toujours le code de l'erreur. En cas de succès, le code de l'erreur est remis à zéro.
Exemple:
|
//--- affichons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script
