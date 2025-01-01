- StringAdd
StringReplace
Remplace tous les sous-chaînes recherchés dans la chaîne pour la séquence spécifiée des caractères.
|
int StringReplace(
Paramètres
str
[in][out] La chaîne dans laquelle il faut faire le changement.
find
[in] La sous-chaîne recherchée pour le remplacement.
replacement
[in] La chaîne qui doit être insérée à la place de la chaîne trouvée.
La valeur rendue
Le nombre de remplacements produits en cas du succès, en cas de l'erreur c'est -1. Pour recevoir le codede l'erreur il faut appeler la fonction GetLastError().
Note
Si la fonction a fonctionné avec succès, mais les remplacements ne sont pas produits (la sous-chaîne remplacée n'est pas trouvée), 0 revient
La cause de l'erreur peuvent être des paramètres incorrects str ou find (la chaîne vide ou n'est pas initialisée, à voir StringInit() ). En outre l'erreur apparaîtra, s'il ne suffit pas la mémoire pour l'achèvement des remplacements.
Exemple:
|
string text="The quick brown fox jumped over the lazy dog.";
