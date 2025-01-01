StringReplace

Remplace tous les sous-chaînes recherchés dans la chaîne pour la séquence spécifiée des caractères.

int StringReplace(

string& str,

const string find,

const string replacement

);

Paramètres

str

[in][out] La chaîne dans laquelle il faut faire le changement.

find

[in] La sous-chaîne recherchée pour le remplacement.

replacement

[in] La chaîne qui doit être insérée à la place de la chaîne trouvée.

La valeur rendue

Le nombre de remplacements produits en cas du succès, en cas de l'erreur c'est -1. Pour recevoir le codede l'erreur il faut appeler la fonction GetLastError().

Note

Si la fonction a fonctionné avec succès, mais les remplacements ne sont pas produits (la sous-chaîne remplacée n'est pas trouvée), 0 revient

La cause de l'erreur peuvent être des paramètres incorrects str ou find (la chaîne vide ou n'est pas initialisée, à voir StringInit() ). En outre l'erreur apparaîtra, s'il ne suffit pas la mémoire pour l'achèvement des remplacements.

Exemple:

string text="The quick brown fox jumped over the lazy dog.";

int replaced=StringReplace(text,"quick","slow");

replaced+=StringReplace(text,"brown","black");

replaced+=StringReplace(text,"fox","bear");

Print("Replaced: ", replaced,". Result=",text);



// Le résultat

// Replaced: 3. Result=The slow black bear jumped over the lazy dog.

//

Voir aussi

StringSetCharacter(), StringSubstr()