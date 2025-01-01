#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- ouvre le market depth pour le symbole SYMBOL_NAME

if(!MarketBookAdd(SYMBOL_NAME))

{

PrintFormat("MarketBookAdd(%s) failed. Error ", SYMBOL_NAME, GetLastError());

return;

}



//--- envoie le mesage de l'ouverture réussie du market depth dans le journal

PrintFormat("The MarketBook for the '%s' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received", SYMBOL_NAME);



//--- attente de 2 secondes

Sleep(2000);



//--- à la fin, annule la souscription au Market Depth

//--- envoie le message sur la désinscription réussie du Depth of Market ou sur l'erreur dans le journal

ResetLastError();

if(MarketBookRelease(SYMBOL_NAME))

PrintFormat("MarketBook for the '%s' symbol was successfully closed", SYMBOL_NAME);

else

PrintFormat("Error %d occurred when closing MarketBook using the '%s' symbol", GetLastError(), SYMBOL_NAME);



/*

résultat :

The MarketBook for the 'GBPUSD' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received

MarketBook for the 'GBPUSD' symbol was successfully closed

*/

}