MarketBookRelease
Retourne la clôture du Depth of Market (DOM) pour un symbole sélectionné et annule l'abonnement pour recevoir des notifications des modifications du DOM..
bool MarketBookRelease(
Paramètres
symbol
[in] Le nom du symbole.
Valeur de retour
true en cas de succès, false sinon.
Note
Cette fonction doit être normalement appelée depuis la fonction OnDeinit() si la fonction MarketBookAdd() correspondante a été appelée dans la fonction OnInit(). Sinon, elle doit être appelée depuis le destructeur de la classe, si dans le constructeur de cette classe la fonction correspondante MarketBookAdd() a été appelée.
Exemple :
#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
Voir aussi
La structure de la Profondeur de Marché, Les structures et les classes