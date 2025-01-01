DocumentationSections
Retourne la clôture du Depth of Market (DOM) pour un symbole sélectionné et annule l'abonnement pour recevoir des notifications des modifications du DOM..

bool  MarketBookRelease(
   string  symbol      // nom du symbole
   );

Paramètres

symbol

[in] Le nom du symbole.

Valeur de retour

true en cas de succès, false sinon.

Note

Cette fonction doit être normalement appelée depuis la fonction OnDeinit() si la fonction MarketBookAdd() correspondante a été appelée dans la fonction OnInit(). Sinon, elle doit être appelée depuis le destructeur de la classe, si dans le constructeur de cette classe la fonction correspondante MarketBookAdd() a été appelée.

Exemple :

#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- ouvre le market depth pour le symbole SYMBOL_NAME
   if(!MarketBookAdd(SYMBOL_NAME))
     {
      PrintFormat("MarketBookAdd(%s) failed. Error "SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
 
//--- envoie le mesage de l'ouverture réussie du market depth dans le journal
   PrintFormat("The MarketBook for the '%s' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received"SYMBOL_NAME);
   
//--- attente de 2 secondes
   Sleep(2000);
   
//--- à la fin, annule la souscription au Market Depth
//--- envoie le message sur la désinscription réussie du Depth of Market ou sur l'erreur dans le journal
   ResetLastError();
   if(MarketBookRelease(SYMBOL_NAME))
      PrintFormat("MarketBook for the '%s' symbol was successfully closed"SYMBOL_NAME);
   else
      PrintFormat("Error %d occurred when closing MarketBook using the '%s' symbol"GetLastError(), SYMBOL_NAME);
      
   /*
   résultat :
   The MarketBook for the 'GBPUSDsymbol was successfully opened and a subscription to change it was received
   MarketBook for the 'GBPUSDsymbol was successfully closed
   */
  }

Voir aussi

La structure de la Profondeur de Marché, Les structures et les classes