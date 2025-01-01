FrameAdd
Ajoute la trame avec les données Il y a 2 variantes de la fonction.
1. L'ajout des données à partir d'un fichier
bool FrameAdd(
2. L'ajout des données du tableau de n'importe quel type
bool FrameAdd(
Paramètres
name
[in] Le label public la trame. Peut être utilisé comme le filtre dans la fonction FrameFilter().
id
[in] L'identificateur public de la trame. Peut être utilisé comme le filtre dans la fonctionFrameFilter().
value
[in] La valeur numérique pour l'inscription dans la trame. Est destiné à la transmission du résultat unique du passage comme dans la fonction OnTester().
filename
[in] Le nom du fichier, qui contient des données pour l'ajout dans une trame. Le fichier doit être dans un dossierMQL5/Files.
data
[in] Le tableau de n'importe quel type pour l'inscription dans une trame est transmis selon la référence.
La valeur rendue
Rend true en cas du succès, autrement - false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, il faut appeler la fonction GetLastError().