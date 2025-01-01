FrameAdd

Ajoute la trame avec les données Il y a 2 variantes de la fonction.

1. L'ajout des données à partir d'un fichier

bool FrameAdd(

const string name,

long id,

double value,

const string filename

);

2. L'ajout des données du tableau de n'importe quel type

bool FrameAdd(

const string name,

long id,

double value,

const void& data[]

);

Paramètres

name

[in] Le label public la trame. Peut être utilisé comme le filtre dans la fonction FrameFilter().

id

[in] L'identificateur public de la trame. Peut être utilisé comme le filtre dans la fonctionFrameFilter().

value

[in] La valeur numérique pour l'inscription dans la trame. Est destiné à la transmission du résultat unique du passage comme dans la fonction OnTester().

filename

[in] Le nom du fichier, qui contient des données pour l'ajout dans une trame. Le fichier doit être dans un dossierMQL5/Files.

data

[in] Le tableau de n'importe quel type pour l'inscription dans une trame est transmis selon la référence.

La valeur rendue

Rend true en cas du succès, autrement - false. Pour recevoir l'information sur l'erreur, il faut appeler la fonction GetLastError().