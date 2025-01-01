Basic GridManager Library Il s'agit d'une bibliothèque de base permettant de créer et de gérer des grilles.

Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass Voici quelques exemples de codes pour les compteurs d'ensembles basés sur le "Compte"

3X_Régression parabolique Deux canaux d'écart-type rectilignes + canal de régression parabolique curviligne avec interpolation des valeurs futures des graphiques de prix.

J_TPO Oscillateur normalisé conçu comme un diagramme à barres.

J_TPO_Velocity Un oscillateur non normalisé typique conçu sous la forme d'un diagramme à barres coloré.

Clean Market Watch - Removes All Symbols In the Market Watch Windows In One Go The Clean Market Watch script is a simple utility tool designed to quickly remove all symbols from your MetaTrader 5 Market Watch window with a single click. This is particularly useful when you want to start fresh with a clean workspace or when your Market Watch has become cluttered with too many symbols. Purpose Over time, traders often accumulate numerous symbols in their Market Watch window, making it difficult to focus on the instruments they actively trade. Manually removing symbols one by one can be tedious and time-consuming. This script automates the entire process, clearing all symbols in seconds.

Simple Yet Effective Breakout Strategy Une stratégie simple mais efficace de cassure du canal donchien. Cette stratégie est intemporelle !

QuickTradeKeys123 QuickTradeKeys 123 est un Expert Advisor (EA) convivial pour MetaTrader 5, permettant aux traders d'exécuter rapidement des opérations d'achat et de vente en appuyant simplement sur les chiffres '1' et '2' de leur clavier. L'appui sur '3' ferme toutes les positions ouvertes. Cet EA est idéal pour le trading rapide et les tests où une intervention manuelle est nécessaire sans utiliser la souris.

Régression linéaire Appliquée aux marchés financiers, cette méthode est généralement utilisée pour identifier les moments où les prix s'écartent excessivement des niveaux "normaux".

Filtre de Kalman L'indicateur produit une ligne adaptative rapide qui vous permet d'estimer la ligne de tendance.

JCFBaux Un oscillateur de la série Momentum.

Caculater Margin EA Tools tính toán Margin theo lotsize, có thể tùy chỉnh đòn bẩy

Open Range BreakOut Indicator for MetaTrader 5 The Open Range Breakout (ORB) indicator is a powerful technical analysis tool that identifies and tracks price breakouts from the opening range of trading sessions. This indicator is based on the concept that the high and low prices established during the first minutes of a trading session often serve as significant support and resistance levels throughout the remainder of the day. The indicator automatically calculates the opening range based on user-defined time periods, plots multiple price targets, and provides visual and audio alerts for potential trading opportunities. It is designed to help traders identify high-probability breakout trades and retest scenarios.

Confluence Detector Il détecte s'il existe une confluence entre le cadre temporel du graphique actuel et deux autres cadres temporels.

Trailing with Close by Button and Profit Cet EA vous aide à définir automatiquement les paramètres TP et SL par défaut, le stop suiveur automatique et le pas pour tout ordre que vous placez depuis n'importe quel appareil, la façon simple de fermer tous les ordres avec 5 boutons "Fermer tout", "Fermer le profit", "Fermer la perte", "Fermer l'achat", "Fermer la vente", la fermeture automatique de tous les ordres par valeur seuil de profit ou de perte.

ColorStdDev Indicateur visuel maximal de la force de la tendance basé sur l'indicateur de l'écart-type.

JBrainTrend1Stop Un indicateur qui construit des lignes de niveau de Stop Loss en fonction des données du système de trading BrainTrend1 avec une moyenne préliminaire des séries temporelles de prix.

JBrainTrendSig1 Un indicateur de signal du populaire système de trading BrainTrend1 avec pré-moyenne des séries temporelles de prix.

Check Last Closed Trade (Profit / Type / Symbol etc.) Sélectionnez la dernière affaire conclue (transaction) pour poursuivre le travail.