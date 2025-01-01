CodeBaseSections
Vous souhaitez apprendre le langage de programmation MQL5 ou MQL4, mais vous ne savez pas par où commencer ? Divers programmes pour votre terminal MetaTrader sont disponibles ici. Téléchargez et étudiez les exemples de code publiés, développez vos propres indicateurs et Expert Advisors. Publiez vos applications dans la plus grande bibliothèque de codes MQL5 et MQL4, et elles seront disponibles dans chaque terminal MetaTrader et MetaEditor.

Vos exemples de code dans MQL4 et MQL5 seront distribués dans le monde entier, et des milliers de traders entendront parler de vous !

Basic GridManager Library

Il s'agit d'une bibliothèque de base permettant de créer et de gérer des grilles.

Code blocks for "Counters" like Count "X" time and pass

Voici quelques exemples de codes pour les compteurs d'ensembles basés sur le "Compte"

3X_Régression parabolique

Deux canaux d'écart-type rectilignes + canal de régression parabolique curviligne avec interpolation des valeurs futures des graphiques de prix.

J_TPO

Oscillateur normalisé conçu comme un diagramme à barres.

J_TPO_Velocity

Un oscillateur non normalisé typique conçu sous la forme d'un diagramme à barres coloré.

Clean Market Watch - Removes All Symbols In the Market Watch Windows In One Go

The Clean Market Watch script is a simple utility tool designed to quickly remove all symbols from your MetaTrader 5 Market Watch window with a single click. This is particularly useful when you want to start fresh with a clean workspace or when your Market Watch has become cluttered with too many symbols. Purpose Over time, traders often accumulate numerous symbols in their Market Watch window, making it difficult to focus on the instruments they actively trade. Manually removing symbols one by one can be tedious and time-consuming. This script automates the entire process, clearing all symbols in seconds.

Simple Yet Effective Breakout Strategy

Une stratégie simple mais efficace de cassure du canal donchien. Cette stratégie est intemporelle !

QuickTradeKeys123

QuickTradeKeys 123 est un Expert Advisor (EA) convivial pour MetaTrader 5, permettant aux traders d'exécuter rapidement des opérations d'achat et de vente en appuyant simplement sur les chiffres '1' et '2' de leur clavier. L'appui sur '3' ferme toutes les positions ouvertes. Cet EA est idéal pour le trading rapide et les tests où une intervention manuelle est nécessaire sans utiliser la souris.

Régression linéaire

Appliquée aux marchés financiers, cette méthode est généralement utilisée pour identifier les moments où les prix s'écartent excessivement des niveaux "normaux".

Filtre de Kalman

L'indicateur produit une ligne adaptative rapide qui vous permet d'estimer la ligne de tendance.

JCFBaux

Un oscillateur de la série Momentum.

Caculater Margin

EA Tools tính toán Margin theo lotsize, có thể tùy chỉnh đòn bẩy

Open Range BreakOut Indicator for MetaTrader 5

The Open Range Breakout (ORB) indicator is a powerful technical analysis tool that identifies and tracks price breakouts from the opening range of trading sessions. This indicator is based on the concept that the high and low prices established during the first minutes of a trading session often serve as significant support and resistance levels throughout the remainder of the day. The indicator automatically calculates the opening range based on user-defined time periods, plots multiple price targets, and provides visual and audio alerts for potential trading opportunities. It is designed to help traders identify high-probability breakout trades and retest scenarios.

Confluence Detector

Il détecte s'il existe une confluence entre le cadre temporel du graphique actuel et deux autres cadres temporels.

Trailing with Close by Button and Profit

Cet EA vous aide à définir automatiquement les paramètres TP et SL par défaut, le stop suiveur automatique et le pas pour tout ordre que vous placez depuis n'importe quel appareil, la façon simple de fermer tous les ordres avec 5 boutons "Fermer tout", "Fermer le profit", "Fermer la perte", "Fermer l'achat", "Fermer la vente", la fermeture automatique de tous les ordres par valeur seuil de profit ou de perte.

ColorStdDev

Indicateur visuel maximal de la force de la tendance basé sur l'indicateur de l'écart-type.

JBrainTrend1Stop

Un indicateur qui construit des lignes de niveau de Stop Loss en fonction des données du système de trading BrainTrend1 avec une moyenne préliminaire des séries temporelles de prix.

JBrainTrendSig1

Un indicateur de signal du populaire système de trading BrainTrend1 avec pré-moyenne des séries temporelles de prix.

Check Last Closed Trade (Profit / Type / Symbol etc.)

Sélectionnez la dernière affaire conclue (transaction) pour poursuivre le travail.

A BETTER RSI

Indice de force relative qui élimine complètement le bruit, fonctionne sur tous les marchés !

JBrainTrend1

Indicateur de tendance du système de trading populaire BrainTrend1 avec moyenne préliminaire des séries temporelles de prix.

CouleurXWPR

Version améliorée de l'indicateur Percent Range de Larry Williams.

XR au carré

L'indicateur XR-Squared utilise la régression linéaire pour déterminer s'il existe ou non une tendance sur le marché.

Manual Backtest Bar Replay Simulator

Un indicateur simple qui peut vous aider dans un backtest manuel en déplaçant simplement une ligne verticale pour cacher les barres.

OHLC Candles with extreme tick price tracking

Il s'agit d'un graphique en chandelier OHLC qui enregistre la demande la plus élevée et l'offre la plus basse à chaque nouvelle barre.

TrendManager

Un indicateur de tendance clair qui indique la direction et la force du mouvement actuel des prix.

Sidus

Cet indicateur est basé sur la première version du système de trading Sidus (méthode Sidus). Il indique les points d'entrée sur le marché.

WKBIBS

L'indicateur WKBIBS est un oscillateur de nouvelle génération qui combine les fonctions des indicateurs WKB et IBS.

Simple_Three_Inside_Pattern_EA

Un conseiller expert simple qui effectue des transactions lorsque le prix forme le modèle "Trois de l'intérieur".

OHLC Candles with Ask and Bid

Un graphique en chandeliers qui relie le prix de vente et le prix d'achat au plus haut et au plus bas des bougies.

IBS

L'indicateur Internal Bar Strength mesure la "force interne" de chaque barre en soustrayant le cours de clôture du cours le plus bas et en divisant le résultat obtenu par la différence entre le cours le plus haut et le cours le plus bas de la barre.

^X_NonLinearRegression

Canal de régression non linéaire avec interpolation des valeurs futures du graphique des prix.

FisherTransform_HTF_Signal

L'indicateur FisherTransform_HTF_Signal affiche la direction de la tendance sous la forme d'un objet graphique avec une indication de tendance en couleur et émet des alertes ou des signaux sonores lorsque la tendance change.

ATR Cycles

A volatility filter based on 3 ATR's: a fast ATR, a middle ATR, and a slow ATR

Custom Bollinger Bands

Indicateur de bandes de Bollinger standard avec fonctions de calcul de moyenne ajoutées

Geometric Moving Average

Version MQL5 de la moyenne mobile géométrique.

X2MA_KLx3_Cloud

Le canal de Keltner, représenté par un fond coloré.

BBSqueeze

Oscillateur symétrique non normalisé basé sur un algorithme de régression linéaire avec l'indicateur de force de tendance le plus simple.

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal

L'indicateur LinearRegSlope_V1_HTF_Signal affiche la direction de la tendance sous la forme d'un objet graphique avec une indication de tendance en couleur et émet des alertes ou des signaux sonores lorsque la tendance change.

Get Nth Active Trade from the end in MT5

Cet EA analysera toutes les transactions ouvertes et imprimera la nième transaction à partir de la fin.

