Il s'agit d'une bibliothèque de base permettant de créer et de gérer des grilles.
Voici quelques exemples de codes pour les compteurs d'ensembles basés sur le "Compte"
Deux canaux d'écart-type rectilignes + canal de régression parabolique curviligne avec interpolation des valeurs futures des graphiques de prix.
Oscillateur normalisé conçu comme un diagramme à barres.
Un oscillateur non normalisé typique conçu sous la forme d'un diagramme à barres coloré.
The Clean Market Watch script is a simple utility tool designed to quickly remove all symbols from your MetaTrader 5 Market Watch window with a single click. This is particularly useful when you want to start fresh with a clean workspace or when your Market Watch has become cluttered with too many symbols. Purpose Over time, traders often accumulate numerous symbols in their Market Watch window, making it difficult to focus on the instruments they actively trade. Manually removing symbols one by one can be tedious and time-consuming. This script automates the entire process, clearing all symbols in seconds.
Une stratégie simple mais efficace de cassure du canal donchien. Cette stratégie est intemporelle !
QuickTradeKeys 123 est un Expert Advisor (EA) convivial pour MetaTrader 5, permettant aux traders d'exécuter rapidement des opérations d'achat et de vente en appuyant simplement sur les chiffres '1' et '2' de leur clavier. L'appui sur '3' ferme toutes les positions ouvertes. Cet EA est idéal pour le trading rapide et les tests où une intervention manuelle est nécessaire sans utiliser la souris.
Appliquée aux marchés financiers, cette méthode est généralement utilisée pour identifier les moments où les prix s'écartent excessivement des niveaux "normaux".
L'indicateur produit une ligne adaptative rapide qui vous permet d'estimer la ligne de tendance.
Un oscillateur de la série Momentum.
EA Tools tính toán Margin theo lotsize, có thể tùy chỉnh đòn bẩy
The Open Range Breakout (ORB) indicator is a powerful technical analysis tool that identifies and tracks price breakouts from the opening range of trading sessions. This indicator is based on the concept that the high and low prices established during the first minutes of a trading session often serve as significant support and resistance levels throughout the remainder of the day. The indicator automatically calculates the opening range based on user-defined time periods, plots multiple price targets, and provides visual and audio alerts for potential trading opportunities. It is designed to help traders identify high-probability breakout trades and retest scenarios.
Il détecte s'il existe une confluence entre le cadre temporel du graphique actuel et deux autres cadres temporels.
Cet EA vous aide à définir automatiquement les paramètres TP et SL par défaut, le stop suiveur automatique et le pas pour tout ordre que vous placez depuis n'importe quel appareil, la façon simple de fermer tous les ordres avec 5 boutons "Fermer tout", "Fermer le profit", "Fermer la perte", "Fermer l'achat", "Fermer la vente", la fermeture automatique de tous les ordres par valeur seuil de profit ou de perte.
Indicateur visuel maximal de la force de la tendance basé sur l'indicateur de l'écart-type.
Un indicateur qui construit des lignes de niveau de Stop Loss en fonction des données du système de trading BrainTrend1 avec une moyenne préliminaire des séries temporelles de prix.
Un indicateur de signal du populaire système de trading BrainTrend1 avec pré-moyenne des séries temporelles de prix.
Sélectionnez la dernière affaire conclue (transaction) pour poursuivre le travail.
Indice de force relative qui élimine complètement le bruit, fonctionne sur tous les marchés !
Indicateur de tendance du système de trading populaire BrainTrend1 avec moyenne préliminaire des séries temporelles de prix.
Version améliorée de l'indicateur Percent Range de Larry Williams.
L'indicateur XR-Squared utilise la régression linéaire pour déterminer s'il existe ou non une tendance sur le marché.
Un indicateur simple qui peut vous aider dans un backtest manuel en déplaçant simplement une ligne verticale pour cacher les barres.
Il s'agit d'un graphique en chandelier OHLC qui enregistre la demande la plus élevée et l'offre la plus basse à chaque nouvelle barre.
Un indicateur de tendance clair qui indique la direction et la force du mouvement actuel des prix.
Cet indicateur est basé sur la première version du système de trading Sidus (méthode Sidus). Il indique les points d'entrée sur le marché.
L'indicateur WKBIBS est un oscillateur de nouvelle génération qui combine les fonctions des indicateurs WKB et IBS.
Un conseiller expert simple qui effectue des transactions lorsque le prix forme le modèle "Trois de l'intérieur".
Un graphique en chandeliers qui relie le prix de vente et le prix d'achat au plus haut et au plus bas des bougies.
L'indicateur Internal Bar Strength mesure la "force interne" de chaque barre en soustrayant le cours de clôture du cours le plus bas et en divisant le résultat obtenu par la différence entre le cours le plus haut et le cours le plus bas de la barre.
Canal de régression non linéaire avec interpolation des valeurs futures du graphique des prix.
L'indicateur FisherTransform_HTF_Signal affiche la direction de la tendance sous la forme d'un objet graphique avec une indication de tendance en couleur et émet des alertes ou des signaux sonores lorsque la tendance change.
A volatility filter based on 3 ATR's: a fast ATR, a middle ATR, and a slow ATR
Indicateur de bandes de Bollinger standard avec fonctions de calcul de moyenne ajoutées
Version MQL5 de la moyenne mobile géométrique.
Le canal de Keltner, représenté par un fond coloré.
Oscillateur symétrique non normalisé basé sur un algorithme de régression linéaire avec l'indicateur de force de tendance le plus simple.
L'indicateur LinearRegSlope_V1_HTF_Signal affiche la direction de la tendance sous la forme d'un objet graphique avec une indication de tendance en couleur et émet des alertes ou des signaux sonores lorsque la tendance change.
Cet EA analysera toutes les transactions ouvertes et imprimera la nième transaction à partir de la fin.