StringToUpper 

StringToUpper

Transforme en majuscules tous les symboles de la chaîne donnée.

bool  StringToUpper(
   string&  string_var      // chaîne à traiter
   );

Paramètres

string_var

[in][out] La chaîne de caractères.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'erreur, Sinon retourne false. Pour obtenir le code de l'erreur il faut appeler la fonction GetLastError().

Exemple :

void OnStart()
  {
//--- définit la chaîne source en minuscules
   string text=" - this string, written in lowercase, must be written in uppercase";
//--- affiche la chaîne source dans le journal
   Print("Source line:\n"text);
//--- convertit tous les caractères de la chaîne en majuscules et affiche le résultat dans le journal
   if(StringToUpper(text))
      Print("The original string after using the StringToUpper() function:\n"text);
      
  /*
  Résultat
   Source line:
    - this string, written in lowercasemust be written in uppercase
   The original string after using the StringToUpper() function:
    - THIS STRING, WRITTEN IN LOWERCASEMUST BE WRITTEN IN UPPERCASE
  */
  }

