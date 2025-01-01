- StringAdd
StringToUpper
Transforme en majuscules tous les symboles de la chaîne donnée.
|
bool StringToUpper(
Paramètres
string_var
[in][out] La chaîne de caractères.
Valeur de Retour
Retourne true en cas d'erreur, Sinon retourne false. Pour obtenir le code de l'erreur il faut appeler la fonction GetLastError().
Exemple :
|
void OnStart()
