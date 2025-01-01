- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
Retourne la propriété demandée d'une transaction. La propriété de la transaction doit être de type datetime ou int. Il existe 2 variantes de la fonction.
1. Retourne immédiatement la valeur de la propriété.
|
long HistoryDealGetInteger(
2. Retourne true ou false, suivant le succès de la fonction. En cas de succès, la valeur de la propriété est placée dans la variable correspondante passée par référénce (le dernier paramètre).
|
bool HistoryDealGetInteger(
Parameters
ticket_number
[in] Ticket du trade.
property_id
[in] Identifiant de la propriété de la transaction. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER
long_var
[out] Variable de type long qui prendra la valeur de la propriété demandée.
Valeur de Retour
Valeur de type long.
Note
Ne confondez pas les ordres, les transactions et les positions. Chaque transaction est le résultat de l'exécution d'un ordre, chaque position est le résultat global d'une ou plusieurs transactions.
Exemple :
|
//+------------------------------------------------------------------+
