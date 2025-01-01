HistoryDealGetInteger

Retourne la propriété demandée d'une transaction. La propriété de la transaction doit être de type datetime ou int. Il existe 2 variantes de la fonction.

1. Retourne immédiatement la valeur de la propriété.

long HistoryDealGetInteger(

ulong ticket_number,

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER property_id

);

2. Retourne true ou false, suivant le succès de la fonction. En cas de succès, la valeur de la propriété est placée dans la variable correspondante passée par référénce (le dernier paramètre).

bool HistoryDealGetInteger(

ulong ticket_number,

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER property_id,

long& long_var

);

Parameters

ticket_number

[in] Ticket du trade.

property_id

[in] Identifiant de la propriété de la transaction. La valeur peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

long_var

[out] Variable de type long qui prendra la valeur de la propriété demandée.

Valeur de Retour

Valeur de type long.

Note

Ne confondez pas les ordres, les transactions et les positions. Chaque transaction est le résultat de l'exécution d'un ordre, chaque position est le résultat global d'une ou plusieurs transactions.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction Trade |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

//--- récupère le ticket de la dernière transaction depuis l'historique de trading de la semaine

ulong last_deal=GetLastDealTicket();

if(HistoryDealSelect(last_deal))

{

//--- heure d'exécution de la transaction en millisecondes depuis le 01.01.1970

long deal_time_msc=HistoryDealGetInteger(last_deal,DEAL_TIME_MSC);

PrintFormat("Transaction #%d DEAL_TIME_MSC=%i64 => %s",

last_deal,deal_time_msc,TimeToString(deal_time_msc/1000));

}

else

PrintFormat("Echec de HistoryDealSelect() pour #%d. Code d'erreur=%d",

last_deal,GetLastError());

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retourne le ticket de la dernière transaction ou -1 |

//+------------------------------------------------------------------+

ulong GetLastDealTicket()

{

//--- récupère l'historique des 7 derniers jours

if(!GetTradeHistory(7))

{

//--- notification d'un appel non réussi et retourne -1

Print(__FUNCTION__," HistorySelect() a retourné false");

return -1;

}

//---

ulong first_deal,last_deal,deals=HistoryDealsTotal();

//--- utilise les ordres s'il y en a

if(deals>0)

{

Print("Transactions = ",deals);

first_deal=HistoryDealGetTicket(0);

PrintFormat("first_deal = %d",first_deal);

if(deals>1)

{

last_deal=HistoryDealGetTicket((int)deals-1);

PrintFormat("last_deal = %d",last_deal);

return last_deal;

}

return first_deal;

}

//--- aucune transaction trouvée, retourne -1

return -1;

}

//+--------------------------------------------------------------------------+

//| Récupère l'historique des derniers jours et retourne false en cas d'échec|

//+--------------------------------------------------------------------------+

bool GetTradeHistory(int days)

{

//--- utilise la période de la semaine pour récupérer l'historique de trading

datetime to=TimeCurrent();

datetime from=to-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

ResetLastError();

//--- effectue une demande et vérifie le résultat

if(!HistorySelect(from,to))

{

Print(__FUNCTION__," HistorySelect=false. Code d'erreur=",GetLastError());

return false;

}

//--- l'historique a été récupéré avec succès

retourne vrai;

}

Voir également

HistoryDealsTotal(), HistorySelect(), HistoryDealGetTicket(), Propriétés d'une transaction