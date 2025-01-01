TimeCurrent

Retourne la dernière heure connue du serveur, l'heure d'arrivée de la dernière cotation pour l'un des symboles sélectionnés dans la fenêtre du "Market Watch". Dans la fonction OnTick(), cette fonction retournera l'heure du dernier tick traité. Dans les autres cas (par exemple, un appel depuis les gestionnaires OnInit(), OnDeinit(), OnTimer(), etc.) c'est l'heure de réception de la dernière cotation de n'importe quel symbole disponible dans la fenêtre du "Market Watch", l'heure affichée dans le titre de cette fenêtre. La valeur de l'heure est formée sur le serveur de trading et ne dépend pas des paramètres de l'ordinateur de l'utilisateur. Il existe 2 variantes de la fonction.

Appel sans paramètres

datetime TimeCurrent();

Appel avec un paramètre du type MqlDateTime

datetime TimeCurrent(

MqlDateTime& dt_struct

);

Paramètres

dt_struct

[out] Variable du type MqlDateTime.

Valeur de Retour

Valeur du type datetime

Note

Si la variable du type MqlDateTime a été transmise comme paramètre, elle est remplie de façon correspondante.

Pour utiliser les compteurs et la minuterie à haute précision, il faut utiliser la fonction GetTickCount() qui retourne la valeur en millisecondes.

Pendant les tests dans le Testeur de Stratégie, TimeCurrent() est simulée en fonction des données de l'historique.

Exemple :