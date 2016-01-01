CalendarValueHistoryByEvent

Retourne le tableau des valeurs pour tous les évènements dans un intervalle de temps spécifié pour un identifiant d'évènement.

bool CalendarValueHistoryByEvent(

ulong event_id,

MqlCalendarValue& values[],

datetime datetime_from,

datetime datetime_to=0

);

Paramètres

event_id

[in] Identifiant de l'évènement.

values[]

[out] Tableau d'éléments de type MqlCalendarValue pour retourner les valeurs des évènements. Voir l'exemple de gestion des événements du calendrier.

datetime_from

[in] Date initiale de l'intervalle de temps à partir duquel les évènements sont sélectionnés pour un identifiant donné, avec datetime_from < datetime_to.

datetime_to=0

[in] Date de fin de l'intervalle de temps à partir duquel les évènements sont spécifiés pour un identifiant donné. Si datetime_to n'est pas donné (ou vaut 0), toutes les valeurs des évènements depuis la date datetime_from dans la base de données du Calendrier sont retournées (incluant les valeurs des évènements futurs).

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon retourne false. Pour obtenir des informations sur une erreur, appelez la fonction GetLastError(). Erreurs possibles :

4001 — ERR_INTERNAL_ERROR (erreur générale d'exécution),

4004 — ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (pas assez de mémoire pour exécuter une requête),

5401 — ERR_CALENDAR_TIMEOUT (limite de temps de traitement de la requête atteinte),

5400 — ERR_CALENDAR_MORE_DATA (la taille du tableau est insuffisante pour recevoir les descriptions de toutes les valeurs, toutes les descriptions ne seront pas retournées).

Note

Toutes les fonctions permettant de travailler avec le calendrier économique utilisent lheure du serveur de trading(TimeTradeServer). Cela signifie que l'heure dans la structure MqlCalendarValue et l'heure donnée dans les fonctions CalendarValueHistoryByEvent/CalendarValueHistory sont définies dans le fuseau horaire du serveur de trading, et non pas selon l'heure locale de l'utilisateur.

La structure MqlCalendarValue fournit des méthodes pour vérifier et définir les valeurs des champs actual_value, forecast_value, prev_value et revised_prev_value. Si aucune valeur n'est spécifiée, le champ stocke LONG_MIN (-9223372036854775808).

Veuillez noter que les valeurs stockées dans ces champs sont multipliées par un million. Cela signifie que lorsque vous recevez des valeurs dans MqlCalendarValue à l'aide des fonctions CalendarValueById, CalendarValueHistoryByEvent, CalendarValueHistory, CalendarValueLastByEvent et CalendarValueLast, vous devez vérifier si les valeurs des champs sont égales à LONG_MIN ; si une valeur est spécifiée dans un champ, vous devez diviser la valeur par 1 000 000 afin d'obtenir la valeur. Une autre méthode pour obtenir les valeurs consiste à vérifier et à obtenir des valeurs en utilisant les fonctions de la structure MqlCalendarValue.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de lancement du programme |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- code du pays pour EU (ISO 3166-1 Alpha-2)

string EU_code="EU";

//--- récupère les évènements pour EU

MqlCalendarEvent events[];

int events_count=CalendarEventByCountry(EU_code,events);

//--- affiche les évènements de EU dans le Journal

if(events_count>0)

{

PrintFormat("Evènements pour EU : %d",events_count);

//--- réduit la liste des évènements, 10 évènements sont suffisants pour l'analyse

ArrayResize(events,10);

ArrayPrint(events);

}

//--- l'évènement "ECB Interest Rate Decision" a l'event_id=999010007

ulong event_id=events[6].id; // l'identifiant de l'évènement peut changer dans le Calendrier, donc vérifiez-le

string event_name=events[6].name; // nom de l'évènement du Calendrier

PrintFormat("Valeurs obtenues pour event_name=%s event_id=%d",event_name,event_id);

//--- récupère toutes les valeurs de l'évènement "ECB Interest Rate Decision"

MqlCalendarValue values[];

//--- définit les limites de l'intervalle duquel l'évènement est pris

datetime date_from=0; // prends tous les évènements depuis le début de l'historique disponible

datetime date_to=D'01.01.2016'; // ne prends pas les évènements antérieurs à 2016

if(CalendarValueHistoryByEvent(event_id,values,date_from,date_to))

{

PrintFormat("Valeurs reçues pour %s: %d",

event_name,ArraySize(values));

//--- réduit la liste des valeurs, 10 valeurs sont suffisantes pour l'analyse

ArrayResize(values,10);

ArrayPrint(values);

}

else

{

PrintFormat("Erreur ! Echec de l'obtention des valeurs pour event_id=%d",event_id);

PrintFormat("Code d'erreur : %d",GetLastError());

}

}

//---

/*

Résultat :

Evènements pour EU : 56

[id] [type] [secteur][fréquence] [time_mode] [country_id] [unité][importance] [multiplicateur] [décimales] [url_source] [code_évènement] [nom] [réservé]

[0] 999010001 0 5 0 0 999 0 2 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-non-monetary-policy-meeting" "ECB Non-monetary Policy Meeting"

[1] 999010002 0 5 0 0 999 0 2 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-monetary-policy-meeting-accounts" "ECB Monetary Policy Meeting Accounts"

[2] 999010003 0 5 0 0 999 0 3 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-monetary-policy-press-conference" "ECB Monetary Policy Press Conference"

[3] 999010004 0 5 0 0 999 0 3 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-president-draghi-speech" "ECB President Draghi Speech"

[4] 999010005 0 5 0 0 999 0 2 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-vice-president-vitor-constancio-speech" "ECB Vice President Constancio Speech"

[5] 999010006 1 5 0 0 999 1 3 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-deposit-rate-decision" "ECB Deposit Facility Rate Decision"

[6] 999010007 1 5 0 0 999 1 3 0 2 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-interest-rate-decision" "ECB Interest Rate Decision"

[7] 999010008 0 5 0 0 999 0 2 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-economic-bulletin" "ECB Economic Bulletin"

[8] 999010009 1 5 0 0 999 2 2 3 3 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "targeted-ltro" "ECB Targeted LTRO"

[9] 999010010 0 5 0 0 999 0 2 0 0 "https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html" "ecb-executive-board-member-praet-speech" "ECB Executive Board Member Praet Speech"

Valeurs obtenues pour event_name=ECB Interest Rate Decision event_id=999010007

Valeurs reçues pour ECB Interest Rate Decision: 102

[id] [id_évènement] [date_heure] [periode][révision] [valeur_actuelle][valeur_précédente] [val_prec_révisée] [valeur_prévue] [type_impact] [réservé]

[0] 2776 999010007 2007.03.08 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 3750000 4250000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[1] 2777 999010007 2007.05.10 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 3750000 3750000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[2] 2778 999010007 2007.06.06 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 3750000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[3] 2779 999010007 2007.07.05 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[4] 2780 999010007 2007.08.02 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[5] 2781 999010007 2007.09.06 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[6] 2782 999010007 2007.10.04 11:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[7] 2783 999010007 2007.11.08 12:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[8] 2784 999010007 2007.12.06 12:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

[9] 2785 999010007 2008.01.10 12:45:00 1970.01.01 00:00:00 0 4000000 4000000 -9223372036854775808 -9223372036854775808 0 0

*/

Voir aussi

CalendarCountries, CalendarEventByCountry, CalendarValueHistory, CalendarEventById, CalendarValueById