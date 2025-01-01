- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
ZeroMemory
Remet à zéro la variable transmise par référence.
void ZeroMemory(
Paramètres
variable
[in] [out] La variable transmise par référence qu'il faut réinitialiser à zéro.
Valeur de Retour
Aucune.
Note
Si le paramètre de la fonction est une chaîne de caractères, cet appel sera équivalent à mettre la valeur NULL.
Pour les types simples et leurs tableaux, ainsi que les structures/classes comprenant ces types, c'est un simple remise à zéro.
Pour les objets contenant des chaînes de caractères et les tableaux dynamiques, un appel à ZeroMemory() est effectué pour chaque membre.
Pour chaque tableaux non protégés par le modificateur const, la remise à zéro de tous les éléments est faite.
Pour les tableaux des objets complexes, ZeroMemory() est appelée pour chaque élément.
La fonction ZeroMemory() n'est pas employée pour les classes avec des membres protégés ou l'héritage.
Exemple :
//+------------------------------------------------------------------+