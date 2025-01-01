//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- déclare et initialise la chaîne de caractères

string str="Test ZeroMemory func";

//--- envoie la ligne au journal avant de lui appliquer ZeroMemory()

PrintFormat("The line before applying ZeroMemory() to it: '%s'",str);

//--- réinitialise la chaîne de caractères et envoie le résultat au journal

ZeroMemory(str);

Print("The same line after applying ZeroMemory() to it: '",str,"'");

/*

Résultat :

The line before applying ZeroMemory() to it: 'Test ZeroMemory func'

The same line after applying ZeroMemory() to it: ''

*/



//--- déclare et initialise la variable de type int

int var=123;

//--- envoie la ligne au journal avant de lui appliquer ZeroMemory()

PrintFormat("

The integer variable before applying ZeroMemory() to it: %d",var);

//--- réinitialise la variable et envoie le résultat au journal

ZeroMemory(var);

PrintFormat("The same variable after applying ZeroMemory() to it: %d",var);

/*

Résultat :

The integer variable before applying ZeroMemory() to it: 123

The same variable after applying ZeroMemory() to it: 0

*/



//--- déclare et initialise le tableau de type int

int arr[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};

//--- envoie le tableau au journal avant de lui appliquer ZeroMemory()

Print("

The integer array before applying ZeroMemory() to it:");

ArrayPrint(arr);

//--- réinitialise le tableau et envoie le résultat au journal

ZeroMemory(arr);

Print("The same array after applying ZeroMemory() to it:");

ArrayPrint(arr);

/*

Résultat :

The integer array before applying ZeroMemory() to it:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

The same array after applying ZeroMemory() to it:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*/



//--- déclare une structure de deux champs - des chaînes et des entiers

struct STest

{

string var_string;

long var_long;

};

//--- déclare et initialise le tableau de type structure STest

STest arr_struct[]={ {"0",0}, {"1",1}, {"2",2}, {"3",3} };

//--- envoie le tableau au journal avant de lui appliquer ZeroMemory()

Print("

The array struct before applying ZeroMemory() to it:");

ArrayPrint(arr_struct);

//--- réinitialise le tableau de structure et envoie le résultat au journal

ZeroMemory(arr_struct);

Print("The same array struct after applying ZeroMemory() to it:");

ArrayPrint(arr_struct);

/*

Résultat :

The array struct before applying ZeroMemory() to it:

[var_string] [var_long]

[0] "0" 0

[1] "1" 1

[2] "2" 2

[3] "3" 3

The same array struct after applying ZeroMemory() to it:

[var_string] [var_long]

[0] null 0

[1] null 0

[2] null 0

[3] null 0

*/

}