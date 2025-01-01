Les principes du langage

Le langage MetaQuotes Language 5 (MQL5) est le langage orientée objet de programmation de haut niveau et destinée à la rédaction des stratégies automatiques commerciales, des indicateurs techniques d' utilisateurs pour l'analyse des différents marchés financiers. Elle permet non seulement d'écrire une variété de systèmes experts, conçus pour fonctionner en temps réel, mais aussi créer leurs propres outils graphiques pour aider à prendre des décisions commerciales.

MQL5 est basée sur la conception du langage de programmation C++ largement répandu, en comparaison de MQL4 le nouveau langage a maintenant des énumérations, des structures, des classes et le traitement des événements. En augmentant le nombre des types insérés principaux, l'interaction des programmes exécutés dans MQL5 avec d'autres applications par l'intermédiaire de dll est facilitée au maximum. La syntaxe MQL5 est similaire à la syntaxe du langage C++ et ça permet de lui transférer des programmes des langages de programmation moderne.

Pour vous aider à étudier le langage MQL5, tous les thèmes sont regroupés dans les catégories suivantes: