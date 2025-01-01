- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
Le groupe des fonctions pour le travail avec les tableaux
Pas plus que les tableaux quadridimensionnels sont admissibles. L'indexation de chaque mesure est produite de 0 jusqu'à la grandeur_de la dimension-1. Dans le cas particulier de tableaux unidimentionnel des 50 éléments l'appel au premier élément aura l'air comme array[0], au dernier élément - array[49].
|
Fonction
|
Action
|
Rend l'index du premier élément trouvé dans dans la première dimension du tableau
|
Copie un tableau à l'autre
|
Rend le résultat de la comparaison de deux tableux des types simples ou des structures d'utilisateur qui n'ont pas des objets complexes
|
Libère la mémoire du tampon de n'importe quel tableau dynamique et met la dimension de la valeur zéro au 0.
|
Contrôle la direction de l'indexation du tableau
|
Met tous les éléments du tableau numérique à une valeur
|
Remplit le tableau numérique par la valeur indiquée
|
Vérifies - si le tableau est la série temporelle
|
Vérifies - si le tableau est dynamique
|
La recherche de l'élément avec la valeur maximal
|
La recherche de l'élément avec la valeur minimal
|
Ecrit un tableau de types simples ou une structure simple dans le journal
|
Rend le nombre d'éléments dans la dimension indiquée du tableau
|
Met la nouvelle grandeur dans la première dimension du tableau
|
Insère le nombre spécifié d'éléments d'un tableau source dans un tableau destination à partir d'un indice spécifié
|
Supprime le nombre spécifié d'éléments du tableau à partir de l'indice spécifié
|
Inverse le nombre spécifié d'éléments dans le tableau en commencant à l'indice spécifié
|
Établit la direction de l'indexation dans le tableau
|
Rend le nombre d'éléments dans le tableau
|
Le triage des tableaux numériques par la première dimension
|
Intervertit les contenus de deux tableaux dynamiques du même type
|
Copie un tableau de type float ou double dans un tableau de type ushort au format donné
|
Copie un tableau de type float ou double dans un tableau de type uchar au format donné
|
Copie un tableau de type ushort dans un tableau de type float ou double avec le format donné
|
Copie un tableau de type uchar dans un tableau de type float ou double avec le format donné