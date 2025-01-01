DocumentationSections
Référence MQL5Fonctions sur les Tableaux 

Le groupe des fonctions pour le travail avec les tableaux

Pas plus que les tableaux quadridimensionnels sont admissibles. L'indexation de chaque mesure est produite de 0 jusqu'à la grandeur_de la dimension-1. Dans le cas particulier de tableaux unidimentionnel des 50 éléments l'appel au premier élément aura l'air comme array[0], au dernier élément  - array[49].

ArrayBsearch

Rend l'index du premier élément trouvé dans dans la première dimension du tableau

ArrayCopy

Copie un tableau à l'autre

ArrayCompare

Rend le résultat de la comparaison de deux tableux des types simples ou des structures d'utilisateur qui n'ont pas des objets complexes

ArrayFree

Libère la mémoire du tampon de n'importe quel tableau dynamique et met la dimension de la valeur zéro au 0.

ArrayGetAsSeries

Contrôle la direction de l'indexation du tableau

ArrayInitialize

Met tous les éléments du tableau numérique à une valeur

ArrayFill

Remplit le tableau numérique par la valeur indiquée

ArrayIsSeries

Vérifies - si le tableau est la série temporelle

ArrayIsDynamic

Vérifies - si le tableau est dynamique

ArrayMaximum

La recherche de l'élément avec la valeur maximal

ArrayMinimum

La recherche de l'élément avec la valeur minimal

ArrayPrint

Ecrit un tableau de types simples ou une structure simple dans le journal

ArrayRange

Rend le nombre d'éléments dans la dimension indiquée du tableau

ArrayResize

Met la nouvelle grandeur dans la première dimension du tableau

ArrayInsert

Insère le nombre spécifié d'éléments d'un tableau source dans un tableau destination à partir d'un indice spécifié

ArrayRemove

Supprime le nombre spécifié d'éléments du tableau à partir de l'indice spécifié

ArrayReverse

Inverse le nombre spécifié d'éléments dans le tableau en commencant à l'indice spécifié

ArraySetAsSeries

Établit la direction de l'indexation dans le tableau

ArraySize

Rend le nombre d'éléments dans le tableau

ArraySort

Le triage des tableaux numériques par la première dimension

ArraySwap

Intervertit les contenus de deux tableaux dynamiques du même type

ArrayToFP16

Copie un tableau de type float ou double dans un tableau de type ushort au format donné

ArrayToFP8

Copie un tableau de type float ou double dans un tableau de type uchar au format donné

ArrayFromFP16

Copie un tableau de type ushort dans un tableau de type float ou double avec le format donné

ArrayFromFP8

Copie un tableau de type uchar dans un tableau de type float ou double avec le format donné