ArrayBsearch Rend l'index du premier élément trouvé dans dans la première dimension du tableau

ArrayCopy Copie un tableau à l'autre

ArrayCompare Rend le résultat de la comparaison de deux tableux des types simples ou des structures d'utilisateur qui n'ont pas des objets complexes

ArrayFree Libère la mémoire du tampon de n'importe quel tableau dynamique et met la dimension de la valeur zéro au 0.

ArrayGetAsSeries Contrôle la direction de l'indexation du tableau

ArrayInitialize Met tous les éléments du tableau numérique à une valeur

ArrayFill Remplit le tableau numérique par la valeur indiquée

ArrayIsSeries Vérifies - si le tableau est la série temporelle

ArrayIsDynamic Vérifies - si le tableau est dynamique

ArrayMaximum La recherche de l'élément avec la valeur maximal

ArrayMinimum La recherche de l'élément avec la valeur minimal

ArrayPrint Ecrit un tableau de types simples ou une structure simple dans le journal

ArrayRange Rend le nombre d'éléments dans la dimension indiquée du tableau

ArrayResize Met la nouvelle grandeur dans la première dimension du tableau

ArrayInsert Insère le nombre spécifié d'éléments d'un tableau source dans un tableau destination à partir d'un indice spécifié

ArrayRemove Supprime le nombre spécifié d'éléments du tableau à partir de l'indice spécifié

ArrayReverse Inverse le nombre spécifié d'éléments dans le tableau en commencant à l'indice spécifié

ArraySetAsSeries Établit la direction de l'indexation dans le tableau

ArraySize Rend le nombre d'éléments dans le tableau

ArraySort Le triage des tableaux numériques par la première dimension

ArraySwap Intervertit les contenus de deux tableaux dynamiques du même type

ArrayToFP16 Copie un tableau de type float ou double dans un tableau de type ushort au format donné

ArrayToFP8 Copie un tableau de type float ou double dans un tableau de type uchar au format donné

ArrayFromFP16 Copie un tableau de type ushort dans un tableau de type float ou double avec le format donné