Référence MQL5Utilisation de DirectXDXContextGetDepth
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextGetDepth
Retourne le buffer de profondeur du cadre rendu.
|
bool DXContextGetDepth(
Paramètres
context
[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().
image
[out] Tableau des valeurs du buffer de profondeur du cadre sur lequel le rendu a été réalisé.
Valeur de Retour
Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().
Note
Le buffer retourné contient la profondeur de chaque pixel du cadre rendu, qui peut être obtenu avec DXContextGetColors() en unités relatives (de 0,0 à 1,0).