DXContextGetDepth

Retourne le buffer de profondeur du cadre rendu.

bool DXContextGetDepth(

int context,

float& image[]

);

Paramètres

context

[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().

image

[out] Tableau des valeurs du buffer de profondeur du cadre sur lequel le rendu a été réalisé.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().

Note

Le buffer retourné contient la profondeur de chaque pixel du cadre rendu, qui peut être obtenu avec DXContextGetColors() en unités relatives (de 0,0 à 1,0).