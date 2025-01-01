//--- montrons la fenêtre des paramètres d'entrée au lancement du script

#property script_show_inputs

//--- les paramètres d'entrée

input ulong InpThresholdSize=20; // la frontière de la taille des fichiers en kilooctets

input string InpBigFolderName="big"; // le dossier pour les grands fichiers

input string InpSmallFolderName="small"; // le dossier pour les petits fichiers

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name; // la variable pour la sauvegarde des noms des fichiers

string filter="*.csv"; // le filtre pour la recherche des fichiers

ulong file_size=0; // la taille du fichier en octets

int size=0; // le nombre de fichier

//--- imprimons la voie vers le dossier dans lequel on va travailler

PrintFormat("Travaillons dans le dossier %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));

//--- la réception du handle de la recherche dans la racine du dossier total de tous les terminaux

long search_handle=FileFindFirst(filter,file_name,FILE_COMMON);

//--- vérifions si la fonction FileFindFirst() a travaillé avec succès

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- dans le cycle nous déplaçons les fichiers en fonction de leur taille

do

{

//--- ouvrons le fichier

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(file_name,FILE_READ|FILE_CSV|FILE_COMMON);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- recevrons la taille du fichier

file_size=FileSize(file_handle);

//--- fermons le fichier

FileClose(file_handle);

}

else

{

PrintFormat("On n' a pas réussi à ouvrir le fichier %s, le code de l'erreur = %d",file_name,GetLastError());

continue;

}

//--- imprimons la taille du fichier

PrintFormat("La taille du fichier %s est égal au %d octets",file_name,file_size);

//--- définirons la voie pour le déplacement du fichier

string path;

if(file_size>InpThresholdSize*1024)

path=InpBigFolderName+"//"+file_name;

else

path=InpSmallFolderName+"//"+file_name;

//--- déplaçons le fichier

ResetLastError();

if(FileMove(file_name,FILE_COMMON,path,FILE_REWRITE|FILE_COMMON))

PrintFormat("Le fichier %s est déplacé",file_name);

else

PrintFormat("L'erreur, le code = %d",GetLastError());

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- fermons le handle de la recherche

FileFindClose(search_handle);

}

else

Print("Files not found!");

}