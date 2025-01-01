OrdersTotal

Retourne le nombre d'ordres en cours.

int OrdersTotal();

Valeur de Retour

Valeur de type int.

Note

Ne confondez pas les ordres en attente en cours avec les positions, qui sont également affichées dans l'onglet Trading de la fenêtre Boîte à Outils. Un ordre est une demande (ou requête) d'effectuer une transaction, tandis qu'une position est le résultat de l'une ou plusieurs transactions.

Pour le "netting" des positions (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING et ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), seule une position peut exister pour un même symbole à tout moment. Cette position est le résultat d'une ou plusieurs transactions. Ne confondez pas les positions avec les ordres en attente valides, qui sont également affichés dans l'onglet Trading de la fenêtre Boîte à Outils.

Si les positions individuelles sont autorisées (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), plusieurs positions peuvent être ouvertes pour un même symbole.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- récupère et imprime dans le journal le nombre d'ordres actifs en attente sur le compte

int total=OrdersTotal();

Print("Number of active pending orders on the account: ", total);

/*

résultat :

Number of active pending orders on the account: 2

*/

}

Voir également

OrderSelect(), OrderGetTicket(), Propriétés d'un Ordre